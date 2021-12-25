С начала суток 25 декабря российские оккупанты на Донбассе не нарушали режим "тишины", - пресс-центр штаба ООС

С начала субботы, 25 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в вечерней сводке.

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