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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток 25 декабря российские оккупанты на Донбассе не нарушали режим "тишины", - пресс-центр штаба ООС

С начала суток 25 декабря российские оккупанты на Донбассе не нарушали режим

С начала субботы, 25 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в вечерней сводке.

Читайте также: За прошедшие сутки ранен воин. Войска РФ 5 раз открывали огонь, возле Марьинки применили 120-мм минометы, - ООС уточнено

Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Миру уже НЕ быть! Варварская орда, во главе с убийцей-карликом, больше не маскируется "борьбой за мир во всем мире". Варвары уже открыто угрожают цивилизации войной. Только превентивная ликвидация орды спасет человечество от гибели.(с)
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25.12.2021 18:16
+2
Да,что бы в тебя отлить😂🌷
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25.12.2021 18:06
+1
Расстроился?С хлебом -солью ждал?😂🌷
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25.12.2021 17:58
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У тебя в свинарнике. Кстате, твоя свиномать тебя ужынать зовет)))
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25.12.2021 17:57 Ответить
О, видать уже и комп выключила. 😁
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25.12.2021 18:06 Ответить
Оккупант любит тишину. Хорошо, что Путин стрелять не разрешает. Весело, весело встретим Новый год.
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25.12.2021 17:47 Ответить
это только на Рождество, а дальше черти будут стрелять как в ним не бывало. Ольгинские будут знать раньше.
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25.12.2021 17:52 Ответить
Расстроился?С хлебом -солью ждал?😂🌷
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25.12.2021 17:58 Ответить
Да,что бы в тебя отлить😂🌷
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25.12.2021 18:06 Ответить
виробництво "Байрактарів", які спершу постачалися з Туреччини, вже запущено в Україні
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25.12.2021 18:02 Ответить
Это называется - Вова договорился.
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25.12.2021 18:11 Ответить
Миру уже НЕ быть! Варварская орда, во главе с убийцей-карликом, больше не маскируется "борьбой за мир во всем мире". Варвары уже открыто угрожают цивилизации войной. Только превентивная ликвидация орды спасет человечество от гибели.(с)
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25.12.2021 18:16 Ответить
Были люди когда то: Черчиль, Рузвельт, Мейер, Кеннеди, Тетчер, Рейган...
Остались одни ходячие "обеспокоенности".
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26.12.2021 00:01 Ответить
 
 