С начала суток 25 декабря российские оккупанты на Донбассе не нарушали режим "тишины", - пресс-центр штаба ООС
С начала субботы, 25 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ООС.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в вечерней сводке.
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