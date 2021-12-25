Нас ожидает рост заболеваемости, который в общем обещает быть не таким трагическим, - Голубовская о штамме "Омикрон"
В связи с появлением штамма коронавируса "Омикрон" в Украине нас ожидает рост заболеваемости, который обещает быть не таким трагическим.
Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, она акцентировала внимание на особенностях течения COVID-19, вызванном вариантом "Омикрон".
1. В дебюте температура тела у пациентов чаще повышена, может достигать 39 градусов и выше, но, как правило, до тяжёлой дыхательной недостаточности дело не доходит.
2. Болеют вакцинированные, в т.ч. имеющие высокие титры антител (максимальное количество, которое я наблюдала, - 75 000 AU/мл). Участились явно повторные случаи заболевания. Разницы в течении особой нет. Измерять титры антител тоже смысла нет.
3. Такие особенности заболевания связаны с тем, что возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, 15 из которых находятся в рецепторсвязывающем домене. То есть возбудитель лишён возможности эффективного связывания с рецепторами, избегает действия нейтрализующих антител к другим вариантам вируса, уступает тяжестью течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.
4. Температура тела в дебюте обусловлена высокой вирусной нагрузкой, ещё большей, чем при варианте "Дельта", но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.
Учитывая все вышесказанное, нас ожидает рост заболеваемости, который в общем обещает быть не таким трагическим, говорит врач. "Но рассчитывать на полное благополучие еще рано – группы риска будут все-таки уязвимы к тяжелому течению, полностью расслабляться не стоит", – отмечает Голубовская.
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"Мудрий нарід" почує це так: - "Можете вже не паритися, все не так трагічно. Маски не вдягайте, дистанції не дотримуйтеся, заражайте один одного, та робіть більш ефективні штами..."
Тетка без разных диабетов 88 лет перенесла даже вашу Дельту без проблем!
Давайте разбираться кому эта херня действительно опасна и опасна ли вообще!
А якщо дадуть флакон з вакцинами, шприци і скажуть колотись самому щотижня, записувати на відео з мітками дати та часу і заватажувати в свій особистий кабінет на спеціальному урядовому сайті - теж будеш це робити?
Т.Г.Шевченко
Не здиаований, що саме Австрія , перша країна в Світі (!), яка запроваджує тюремне ув'язнення за відмову від вакцинації.
Цікаво, що будете говорити, коли після 2024 року пандемія зникне?
Для нас вопрос закрыт, все, что происходит в лечении ковид на глобальном уровне - чистая политика.
https://www.newsru.co.il/health/25dec2021/minzdrav820.html Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) - 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых - 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 27, привитых давно (более полугода) - 5, полностью привитых - 9. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.