Нас ожидает рост заболеваемости, который в общем обещает быть не таким трагическим, - Голубовская о штамме "Омикрон"

В связи с появлением штамма коронавируса "Омикрон" в Украине нас ожидает рост заболеваемости, который обещает быть не таким трагическим.

Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, она акцентировала внимание на особенностях течения COVID-19, вызванном вариантом "Омикрон".

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1. В дебюте температура тела у пациентов чаще повышена, может достигать 39 градусов и выше, но, как правило, до тяжёлой дыхательной недостаточности дело не доходит.

2. Болеют вакцинированные, в т.ч. имеющие высокие титры антител (максимальное количество, которое я наблюдала, - 75 000 AU/мл). Участились явно повторные случаи заболевания. Разницы в течении особой нет. Измерять титры антител тоже смысла нет.

3. Такие особенности заболевания связаны с тем, что возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, 15 из которых находятся в рецепторсвязывающем домене. То есть возбудитель лишён возможности эффективного связывания с рецепторами, избегает действия нейтрализующих антител к другим вариантам вируса, уступает тяжестью течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.

4. Температура тела в дебюте обусловлена высокой вирусной нагрузкой, ещё большей, чем при варианте "Дельта", но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.

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Учитывая все вышесказанное, нас ожидает рост заболеваемости, который в общем обещает быть не таким трагическим, говорит врач. "Но рассчитывать на полное благополучие еще рано – группы риска будут все-таки уязвимы к тяжелому течению, полностью расслабляться не стоит", – отмечает Голубовская.