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Новости Коронавирус и карантин
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Нас ожидает рост заболеваемости, который в общем обещает быть не таким трагическим, - Голубовская о штамме "Омикрон"

Нас ожидает рост заболеваемости, который в общем обещает быть не таким трагическим, - Голубовская о штамме

В связи с появлением штамма коронавируса "Омикрон" в Украине нас ожидает рост заболеваемости, который обещает быть не таким трагическим.

Об этом доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, она акцентировала внимание на особенностях течения COVID-19, вызванном вариантом "Омикрон".

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1. В дебюте температура тела у пациентов чаще повышена, может достигать 39 градусов и выше, но, как правило, до тяжёлой дыхательной недостаточности дело не доходит.

2. Болеют вакцинированные, в т.ч. имеющие высокие титры антител (максимальное количество, которое я наблюдала, - 75 000 AU/мл). Участились явно повторные случаи заболевания. Разницы в течении особой нет. Измерять титры антител тоже смысла нет.

3. Такие особенности заболевания связаны с тем, что возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, 15 из которых находятся в рецепторсвязывающем домене. То есть возбудитель лишён возможности эффективного связывания с рецепторами, избегает действия нейтрализующих антител к другим вариантам вируса, уступает тяжестью течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.

4. Температура тела в дебюте обусловлена высокой вирусной нагрузкой, ещё большей, чем при варианте "Дельта", но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.

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Учитывая все вышесказанное, нас ожидает рост заболеваемости, который в общем обещает быть не таким трагическим, говорит врач. "Но рассчитывать на полное благополучие еще рано – группы риска будут все-таки уязвимы к тяжелому течению, полностью расслабляться не стоит", – отмечает Голубовская.

Автор: 

коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+7
Не прививок боимся, а третьей фазы испытаний эксперементальными препаратами, когда заставляют подписывать бумагу, где никто и ни за что не отвечает, а прививка исключительно добровольная. Будет законодательно признана эпидемия, а прививка сертифицированным и проверенным препаратом законадательн и включена в перечень обязательных прививок, вопросов нет, а пока идите на***!
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25.12.2021 20:14
+6
Перших два "кваліфікованих" представники "мудрого наріда" вже визначилися, ще отара на підході.
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25.12.2021 18:20
+5
Не нас ждет, а вас! Пусть у вакцинированных голова и болит по этому поводу, для них уже закуплены промежуточные, дополнительные, бустерные дозы... А мы переживем очередное сезонное ОРВИ, вместе с гриппом!
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25.12.2021 20:09
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Правила форума Совет форумчан
Таке можна казати тільки "дорослим".
"Мудрий нарід" почує це так: - "Можете вже не паритися, все не так трагічно. Маски не вдягайте, дистанції не дотримуйтеся, заражайте один одного, та робіть більш ефективні штами..."
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25.12.2021 18:10 Ответить
в випадку з Оміконом до сраки твоя маска, будуть хворіти цілими підїздами, бо омікрон передається навіть не через прямий контакт
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25.12.2021 18:15 Ответить
Перших два "кваліфікованих" представники "мудрого наріда" вже визначилися, ще отара на підході.
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25.12.2021 18:20 Ответить
Це сумно що ти тупий, що тобі скажуть ти вважаєш за святу істину.
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25.12.2021 18:26 Ответить
Та можете й надалі сумувати, Баба Ванга. Я не зоопсихолог щоб вам щось порадити.
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25.12.2021 18:32 Ответить
Криворізький, чи як? Повітряно-краплинним наукою називається, до речі!
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25.12.2021 19:50 Ответить
Пошли вы в жопу!
Тетка без разных диабетов 88 лет перенесла даже вашу Дельту без проблем!
Давайте разбираться кому эта херня действительно опасна и опасна ли вообще!
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25.12.2021 18:19 Ответить
А тітка моєї мами померла в 81, теж без діабету! А мати моєї знайомої в 55 під киснем тиждень лежала. По-різному буває...
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25.12.2021 23:37 Ответить
Звідки ці цифри ? Самі вигадали ?
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25.12.2021 18:39 Ответить
Боти... Вони скрізь...
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25.12.2021 18:42 Ответить
О, як там на батьківщині Адольфа? Вже саджають за відмову відвакцинації?
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25.12.2021 18:44 Ответить
Нет и не будут, все прививаются, я в понедельник привился третей... Передо мной в очереди дети 9л, 13л стояли с мамой сами пришли добровольно прививаться, мальчик младший вообще с удовольствием привился... Не понятно, чего украинцы как черти святой воды боятся прививок...
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25.12.2021 18:53 Ответить
якщо все так радужно то навіщо було вводити кримінальну відповідальність з 2022 року? І вводити локдаун в вакцинованій країні?
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25.12.2021 19:04 Ответить
Чтоб абаблы вроде сербов, москалей и украинцев, живущих тут шли и прививались... У меня коллега серб так он не идет вакцинироваться даже под страхом увольнения, и готов платить по 200евро в месяц штрафано его скорее всего просто уволят... Так как штраф для работодателя 5к минимум... Мать моя не хотела прививаться но под страхом кары пошла... И о чудо... Живая и здоровая... А кричала что ей нельзя у нее аллергия, которую видимо она сама придумала...
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25.12.2021 19:17 Ответить
Украинцы не очень доверяют своей системе здравоохранения- и поверьте, есть основания)))
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25.12.2021 19:26 Ответить
Не прививок боимся, а третьей фазы испытаний эксперементальными препаратами, когда заставляют подписывать бумагу, где никто и ни за что не отвечает, а прививка исключительно добровольная. Будет законодательно признана эпидемия, а прививка сертифицированным и проверенным препаратом законадательн и включена в перечень обязательных прививок, вопросов нет, а пока идите на***!
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25.12.2021 20:14 Ответить
А якщо скажуть щопівроку вакцинуватись - підеш? А якщо щомісяця - підеш?
А якщо дадуть флакон з вакцинами, шприци і скажуть колотись самому щотижня, записувати на відео з мітками дати та часу і заватажувати в свій особистий кабінет на спеціальному урядовому сайті - теж будеш це робити?

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25.12.2021 20:24 Ответить
Ці питання до Aleksii Rodin
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25.12.2021 20:25 Ответить
А сколько людей в австрии с нашим уровнем медицины умерло от вакцины? Ответ-в тысячи раз меньше чем от ковида... И это причина доверять медицине, правительству и ученым... Вот и все... У нас вроде бы как нет выбора, но ни у кого кроме людей живущих здесь и смотрящих руссо тв, шария и т. Д. Не возникает вопроса " зачем "... Все прекрасно знают, мыделаем это вместе, чтоб остановить эпидемию у нас в стране... Мы носим маски ffp 2, не на бороде, и не налбу и не в кармане... Мы регулярно сдаем тесты... А, и у нас не умирают люди в таком количестве на миллион как в украине... И я в этом плане горжусь сознательностью австрийцев...
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25.12.2021 23:43 Ответить
Еще раз повторюсь! Будет закон, будут сертифицированные вакцины, будет реальная эпидемия, узаконеная ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ!!!,тогда ДА. Не будут пускать на работу, каждый день буду приходить и вызывать полицию, для фиксации и требовать письменный документ, на каком основании не пускают. Ни один работадатель не напишет, что это его собственная иннициатива, и будет ссылатся на незаконные подзаконные акты кабмина, а в центре вакцинации куда я прийду, красным маркером по тем бумагам которые мне подсунут на подпись, напишу, что действую по принуждению, и перечислю статьи конституции, и так несколько дней, и не ширнут, и на работу не пустят, а я подаю в суд и спокойно жду возмещения ущерба за все время, пока будет тянуться эта канитеь, и с момента подачи иска в суд ни один работадатель не имеет права уволить.
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25.12.2021 20:51 Ответить
В Англии в суд подали на Джонсона со правительством , причина - вакцина в конце 2022 начале 2023 года только должна была пройти третью стадию испытаний до этого считается экспериментальной и колоть могут только добровольцев за деньги и со страховкой от последствий . Иск коллективный от врачей
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25.12.2021 23:12 Ответить
Во-первых потому, что дурные Во-вторых, кацапских ботов слушают.
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25.12.2021 22:52 Ответить
Непонятно, почему вакцинированные, как черти святой воды, боятся невакцинированных.
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26.12.2021 00:41 Ответить
Ага, еще и маски одевают... Ну я тебе открою секрет... Боимся вас же заразить... А то потом вы ласты склеите, а нам грех на душу....
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26.12.2021 10:14 Ответить
Спасибо за заботу. Наверное, поэтому в шею выталкивали 2 пассажиров из автобуса посередине дороги. Кстати, и вакцинированные и невакцинированные являются одинаковыми переносчиками вируса.
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26.12.2021 12:33 Ответить
Переносчиками... Но нежертвами заболевания...
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26.12.2021 18:47 Ответить
"Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину ідуть і діточок своїх ведуть"

Т.Г.Шевченко
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26.12.2021 09:13 Ответить
Не путай теплое с мягким... Одно дело защититься от болезни и второе дело идти на панщину с детьми и отрабатывать несуществующий долг...
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26.12.2021 10:17 Ответить
Австріяки завжди були рабами. В 10930-х першими кричали "Фюрер , прийди" і добровільно приєднались до фашистської Німеччини. Пройшло 80 років, і тепер австріяки кричать: "Вколи мене першим, вколи мене більше, вколи моїх дітей".
Не здиаований, що саме Австрія , перша країна в Світі (!), яка запроваджує тюремне ув'язнення за відмову від вакцинації.
Цікаво, що будете говорити, коли після 2024 року пандемія зникне?
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26.12.2021 11:13 Ответить
Да да, приедь и посмотри, как живут в австрии и подумай, кто из вас раб...
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26.12.2021 18:48 Ответить
Корона мутує швидше ніж вакцина модернізується
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25.12.2021 18:38 Ответить
реклама очільників "слуг виродків"-малоросів зашкалює на Цензор нет. .. .
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25.12.2021 18:48 Ответить
С дебютом все понятно. А как обстоят дела с миттельшпилем и особенно с эндшпилем?
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25.12.2021 19:04 Ответить
єто щас немодно. Флеш-рояль, каре ,фулл-хаус. вот в чьом сила.
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25.12.2021 20:23 Ответить
Да это и понятно..вирус мутирует с целью распостраняться..ему смерть носителя не нужна- поэтому большая заразность, но легче последствия..будет как обычная простуда
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25.12.2021 19:23 Ответить
https://www.facebook.com/ogolubovska?comment_id=Y29tbWVudDoyMDM3ODQzMDMzMDQyNjA3XzIwMzc5NTQ5Mzk2OTgwODM%3D&__cft__[0]=AZUVTMUn3fcgT2LmA3PgjRqfOByvnOs4iaYEAwXAkPVMV2-8JcrqNlcsEr864_4CybrH99HglulApCfOStp8BU2daZms4nqgLQlihQQ681UVyNcZjQKkZrHuu096C8V4sOE&__tn__=R]-R Ольга Голубовская

Для нас вопрос закрыт, все, что происходит в лечении ковид на глобальном уровне - чистая политика.
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25.12.2021 19:32 Ответить
Лікар Ольга Голцбовська сама не вакцинована. Це все, що вам потрібно знати про пропаганду вакцинації в Україні
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26.12.2021 09:15 Ответить
Пан Бутусов, нафіга ви цю мракобіску розміщуєте? Ваш ресурс щось по дну повзає, то ви рекламу фуфломіцинів публікували у вигляді "новини", то цих тіпа лікарів публікуєте.
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25.12.2021 19:44 Ответить
А хто повинен єпідеміями, чи урізаними пандеміями займатися сопле -кашляних інфекцій? Тільки лікарі, а не політики і всілякі мільярдери, яким на здоров"я простих людей наплювати, якщо не казати що в них цілі, зовсім протилежні!
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25.12.2021 19:57 Ответить
Щас. Чекайте. Ще одну прививку.
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25.12.2021 19:50 Ответить
Не нас ждет, а вас! Пусть у вакцинированных голова и болит по этому поводу, для них уже закуплены промежуточные, дополнительные, бустерные дозы... А мы переживем очередное сезонное ОРВИ, вместе с гриппом!
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25.12.2021 20:09 Ответить
Мерзавка Голубовская стыдливо умалчивает о том, что судя по европейской статистике, разносчиками заразы теперь в основном будут умственно-ущербные, которые "добровольно" вкатили себе две дозы жижи, которую такие моральные уроды, как Голубовская, называют вакциной.
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25.12.2021 20:15 Ответить
В этом и основное ноу-хау фармкоорпораций проталкивающих через продажных политиков свои интересы. Не тратить деньги на создание лабораторий, для наблюдения за мутациями вирусов, а создавать мутации непосредственно в человеческом организме путем ввода различных технических жидкостей и предлагать препараты для лечения. И так до бесконечности!
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25.12.2021 21:09 Ответить
ты такое же злое как тупо
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25.12.2021 22:54 Ответить
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25.12.2021 20:23 Ответить
Текущая статистика Израиля
https://www.newsru.co.il/health/25dec2021/minzdrav820.html Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) - 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых - 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 27, привитых давно (более полугода) - 5, полностью привитых - 9. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.
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25.12.2021 20:41 Ответить
Шо ж вони падлюки iще придумають?
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25.12.2021 22:20 Ответить
 
 