Движение транспорта по мосту Патона в Киеве восстановлено, взрывчатку не нашли (обновлено)

Правоохранители не нашли взрывчатку во время проверки информации, поступившей ранее в полицию о якобы минировании моста Патона в Киеве, движение транспорта возобновлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"При проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. Движение по мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители тщательно обследовали мост и близлежащую территорию. Во время проверки движение по мосту Патона было перекрыто.

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Напомним, около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном минировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога. На время проверки движение по мосту Патона было перекрыто в обе стороны. Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан ГУ НП в г. Киеве. После завершения проверки ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Сегодня также эвакуировали около тысячи человек из торгового центра River Mall в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании. В ходе осмотра территории специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. В настоящее время заведение возобновило работу в обычном режиме.

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