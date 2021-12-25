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Новости
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Движение транспорта по мосту Патона в Киеве восстановлено, взрывчатку не нашли (обновлено)

Движение транспорта по мосту Патона в Киеве восстановлено, взрывчатку не нашли (обновлено)

Правоохранители не нашли взрывчатку во время проверки информации, поступившей ранее в полицию о якобы минировании моста Патона в Киеве, движение транспорта возобновлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"При проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. Движение по мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители тщательно обследовали мост и близлежащую территорию. Во время проверки движение по мосту Патона было перекрыто.

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Напомним, около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном минировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога. На время проверки движение по мосту Патона было перекрыто в обе стороны. Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан ГУ НП в г. Киеве. После завершения проверки ему будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Сегодня также эвакуировали около тысячи человек из торгового центра River Mall в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании. В ходе осмотра территории специалисты взрывотехнической службы не обнаружили никаких подозрительных предметов. В настоящее время заведение возобновило работу в обычном режиме.

Смотрите также: Из киевского ТРЦ River Mall срочно эвакуировали людей. Сейчас заведение работает в обычном режиме. ФОТО(обновлено)

Автор: 

КГГА (2978) Киев (25475) минирование (1445) мост (1027) Нацполиция (16427)


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Топ комментарии
+2
Тисячі людей потерпають а якесь падло тішиться... І саме паскудне що якщо такого і зловлять то воно не здатне ніяким чином компенсувати нанесену громадянам шкоду...
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25.12.2021 18:44
+2
кацапа,руки коротки до порохп достать
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25.12.2021 19:51
+1
Зачем кого-то нанимать, имея 73% тебе подобных?
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25.12.2021 18:40
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Кацапи наймають кримінал наш а мінують, але колись це будуть реальні вибухи
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25.12.2021 18:36 Ответить
Зачем кого-то нанимать, имея 73% тебе подобных?
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25.12.2021 18:40 Ответить
Вот зачем ты это ********? Абы просто так наехать на человека?
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25.12.2021 18:47 Ответить
Хорошая версия,ну слабенькая.
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25.12.2021 20:22 Ответить
як би це не прирівнювали до тероризму а вважали за тероризм та ....уярили довічне, то цього не було БББББББББ
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25.12.2021 18:42 Ответить
Порошенко замініровал! Пора нову справу турборежимить!
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25.12.2021 18:43 Ответить
Та,Поршенко отдыхае.
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25.12.2021 21:55 Ответить
Тисячі людей потерпають а якесь падло тішиться... І саме паскудне що якщо такого і зловлять то воно не здатне ніяким чином компенсувати нанесену громадянам шкоду...
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25.12.2021 18:44 Ответить
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25.12.2021 18:55 Ответить
Може, побачать, що цей міст вже давно "стомився"?

https://news.obozrevatel.com/kiyany/most-patona-ustal-inzheneryi-sdelali-poslednee-preduprezhdenie-kievu.htm https://youtu.be/GP2c3E-xr98?t=14
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25.12.2021 19:27 Ответить
https://youtu.be/GP2c3E-xr98?t=14 https://youtu.be/GP2c3E-xr98?t=14

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25.12.2021 19:28 Ответить
Як тільки Порошенка взяли за фаберже, одразу почались замінування по всій Україні.
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25.12.2021 19:36 Ответить
кацапа,руки коротки до порохп достать
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25.12.2021 19:51 Ответить
Для цього є суд.
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25.12.2021 19:58 Ответить
вот когда суд будет-тогда и вскукарекнешь
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25.12.2021 21:38 Ответить
Це буде найкращий подарунок українцям
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25.12.2021 21:40 Ответить
от ***** и ************** подарков не принимаем...бо помним сказания и мифы древней греции
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25.12.2021 21:47 Ответить
Вам начальник зміни не дозволить
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25.12.2021 21:51 Ответить
зато выборэць уже бейцы от фаберже отличает..
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25.12.2021 20:18 Ответить
буба уже на муляжах экономит...
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25.12.2021 20:16 Ответить
 
 