РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10015 посетителей онлайн
Новости
1 798 13

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу начнутся в конце января 2022 года, - Гармаш

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу начнутся в конце января 2022 года, - Гармаш

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы запланированы на конец января 2022 года, а внеочередные вряд ли могут состояться до конца рождественских каникул.

Об этом сказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очередные заседания (ТКГ. - Ред.) будут в конце января. Может быть, конечно, созвано внеочередное заседание ТКГ, но это вряд ли в период рождественских каникул, потому что модератор от ОБСЕ тоже отдыхает, у них отпуска... Поэтому до окончания рождественских каникул, я думаю, не будет даже внеочередных заседаний", - подчеркнул Гармаш.

Читайте также: Террористы "ЛНР" опровергают заявление Ермака о договоренностях по перемирию на Донбассе

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
здачу інтересів України (точніше: капітуляцію) по формулі Штанмайєра також обговорюватимуть?
Чи знак запитання - зайвий?
показать весь комментарий
25.12.2021 19:35
+3
Может пора заканчивать этот словесный онанизм? Полная заморозка - стена и ров и идём дальше
показать весь комментарий
25.12.2021 18:53
+3
Арешт Порошенка -
синхронно зі здачею інтересів України кремлю.
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ&t=303s

показать весь комментарий
25.12.2021 18:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У кінці січня вже не буде про що розмовляти.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:51 Ответить
Может пора заканчивать этот словесный онанизм? Полная заморозка - стена и ров и идём дальше
показать весь комментарий
25.12.2021 18:53 Ответить
Не для того, Бубу презЕдентом робили.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:55 Ответить
Та это понятно что вовик хочет евреем-спасителем Украины в учебники по истории войти. Но не получается это у него, а молодые пацаны продолжают гибнуть и калечится. Так шо делать?
показать весь комментарий
25.12.2021 19:40 Ответить
Буба выполняет обязательства перед Путлером. А народу он говорит, что ничего не должен.
показать весь комментарий
26.12.2021 00:53 Ответить
Точно сказано, маструбация и не иначе. Никакого толко не будет. Забор, оборона , ВСУ, других вариантов нет.
показать весь комментарий
25.12.2021 18:58 Ответить
Арешт Порошенка -
синхронно зі здачею інтересів України кремлю.
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ&t=303s

показать весь комментарий
25.12.2021 18:54 Ответить
Гармаш о чем переговоры? Там русиш аусвайсы, руссишмани и и руссишпоколение уже в школу ходит.Какую автономию? Они восьмой год живут автономно от Украины в Руссишгетто. Какой смысл этой пустой болтовни, если Пуйло сказало: Только как считают Он и Коняка.
показать весь комментарий
25.12.2021 19:10 Ответить
Разговоры это словоблудие ,когда имееш дело с маньяком, самый лучший аргумент для бандитов - возможность получить адекватный силовой ответ.
показать весь комментарий
25.12.2021 19:24 Ответить
здачу інтересів України (точніше: капітуляцію) по формулі Штанмайєра також обговорюватимуть?
Чи знак запитання - зайвий?
показать весь комментарий
25.12.2021 19:35 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 19:58 Ответить
После того, как Путин внаглую опять повторил, что Россия не участник, а посредник, хохлы опять засобирались искать мир в очке Путина.
показать весь комментарий
25.12.2021 20:18 Ответить
Зеля с такой формулой согласен.
показать весь комментарий
26.12.2021 00:54 Ответить
 
 