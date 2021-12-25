Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу начнутся в конце января 2022 года, - Гармаш
Очередные заседания Трехсторонней контактной группы запланированы на конец января 2022 года, а внеочередные вряд ли могут состояться до конца рождественских каникул.
Об этом сказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очередные заседания (ТКГ. - Ред.) будут в конце января. Может быть, конечно, созвано внеочередное заседание ТКГ, но это вряд ли в период рождественских каникул, потому что модератор от ОБСЕ тоже отдыхает, у них отпуска... Поэтому до окончания рождественских каникул, я думаю, не будет даже внеочередных заседаний", - подчеркнул Гармаш.
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