Очередные заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу начнутся в конце января 2022 года, - Гармаш

Очередные заседания Трехсторонней контактной группы запланированы на конец января 2022 года, а внеочередные вряд ли могут состояться до конца рождественских каникул.

Об этом сказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очередные заседания (ТКГ. - Ред.) будут в конце января. Может быть, конечно, созвано внеочередное заседание ТКГ, но это вряд ли в период рождественских каникул, потому что модератор от ОБСЕ тоже отдыхает, у них отпуска... Поэтому до окончания рождественских каникул, я думаю, не будет даже внеочередных заседаний", - подчеркнул Гармаш.

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