30 тысяч бизнесов из разных регионов Украины получили дешевый ресурс для развития собственного дела, - Шмыгаль

В этом году Украина вышла на рекордные уровни кредитования для малого и среднего бизнеса.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В рамках президентской программы "5-7-9" в 2021 году было выдано почти 65 млрд грн доступных кредитов. Еще почти 7 млрд грн выдано в рамках другой программы "портфельных гарантий от государства". Общий объем программ льготных кредитов в этом году более чем в три раза превысил предыдущий год. 30 тысяч бизнесов из разных регионов и отраслей получили дешевый ресурс для развития и поддержки собственного дела", - отметил Шмыгаль.

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Он также анонсировал в следующем году запуск еще нескольких инструментов для малого и среднего бизнеса. "Это и новая программа финансового лизинга, и сочетание государственных и региональных программ кредитования для еще большего снижения ставок", - резюмировал глава правительства.