30 тысяч бизнесов из разных регионов Украины получили дешевый ресурс для развития собственного дела, - Шмыгаль
В этом году Украина вышла на рекордные уровни кредитования для малого и среднего бизнеса.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"В рамках президентской программы "5-7-9" в 2021 году было выдано почти 65 млрд грн доступных кредитов. Еще почти 7 млрд грн выдано в рамках другой программы "портфельных гарантий от государства". Общий объем программ льготных кредитов в этом году более чем в три раза превысил предыдущий год. 30 тысяч бизнесов из разных регионов и отраслей получили дешевый ресурс для развития и поддержки собственного дела", - отметил Шмыгаль.
Он также анонсировал в следующем году запуск еще нескольких инструментов для малого и среднего бизнеса. "Это и новая программа финансового лизинга, и сочетание государственных и региональных программ кредитования для еще большего снижения ставок", - резюмировал глава правительства.
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Тем более, что сумма собранных "налогов" не уменьшится. Мы даже услышим о перевыполнении плана.
И это будет правда.
Секрета нет. Это классика от Азарова. Проверки и штрафы. Будут кошмарить те фопы, которые остались.
Будут кошмарить и штрафовать пока план не выполнят и не перевыполнят.
В принципе тоже самое, что прлисходит и сейчас.
Это печально. Ведь это путь в никудв. Но у людей нет государственного мышления. От слова вообще. Есть имитация для развода. Но им плевать.
Ни совести, ни чести нет в базе. Тяжелый случай...
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Який? безкоштовний доступ до валютного сховища нацбанку?
При создании этой программы дешёвых кредитов подразумевалось возвращение заробитчан, которые получили бы кредиты под новый бизнес. Но по факту оказалось что в первый год работы программы из запланированных 50 тыс кредитов дали около ста. При этом банки считают новый ФОП стартапом и поэтому денег не дают. Большой риск.
Эту инфу я недавно прочитал в статье на еправда кажется, точно не помню.
Хорошего из этой программы получился только пиар зеленского и вот сейчас шмыгаля.
Косюк - не единственный, кто сталкивается с проблемой сокращения денежных потоков...
- А вам кредитов хватает?
Они хором:
- Хватает, хватает! Даже лишние деньги остались.
- А что вы с лишними деньгами сделали?
- Купили РРО и опять взяли кредит....
Малый бизнес опять грабанули, такой себе гоп-стоп от государства.
Кассовый аппарат на Алибабе оптом стоит 50 долларов (это у посредников).
На заводе наверняка ещё меньше.
Здесь эти рро продают по 15 тыс грн (550 дол). При этом абы хто не может обслуживать рро, здесь тоже все поделено и лицензировано между своими. Также нужно раз в год платить за обслуживание и если есть изменения в законодательстве (а это часто происходит). И через 7 лет нужно покупать новый (требование закона).
Я вчера зашёл постричься, раньше было 55 грн, а стало 70. И так будет с многими товарами и услугами, рро будет за счёт конечных потребителей.
Брать кредиты в стране, где правит беспредел - это тупо.
Сколько бы лет не выплачивал, в случае просрочки насчитают космические штрафы и пени. Залоговое имущество продадут за копейки, нарисуют долги и будешь их выплачивать пожизненно.
Банкротство это гимор, доступный очень обеспеченным людям.
Банкротство физлиц - это фикция.
В стране дураков лучше грабить и убивать - есть срок давности по тяжким 15 лет.
По долгам сроков давности нет...
Бесплатный сыр он в мышеловке
Бог милував, не взяв
об....балово і кабала.
річних, виходить 48%.
і якщо їх послухати, то мусиш мати
100% прибутку в перший же мімяць.
як що не маєш, то лишишся голим та босим, а діти будуть бомжами