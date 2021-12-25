Подозрение Порошенко – это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить, - Чалый

Делом против пятого президента Украины Петра Порошенко украинцев отвлекают от многих вопросов.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение экс-посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый выразил в эфире "Украина 24".

В частности, он напомнил, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом обязался завершить судебную реформу. "Вместо этого нам показывают дело, которое ничем не закончится", - сказал экс-посол. Он подчеркнул, что подобные дела уже были, например против Виктора Януковича. Оно длилось долго и фактически ни к чему не привело.

"Я считаю, что это требование Путина. Подозрение Порошенко – это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить. Для Путина Порошенко – враг номер один", - заявил Чалый.

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Напомним, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

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24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Адвокаты экспрезидента заявили, что любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.