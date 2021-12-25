За 2022 год в Украине планируется повысить энергоэффективность 5 тыс. многоквартирных жилых домов, - Шмыгаль

Программа президента Украины "Большая термомодернизация", которая стартует уже в следующем 2022 году, имеет сразу три важных задачи.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в планах на 2022 год – повысить энергоэффективность 5 тыс. многоквартирных жилых домов, а также сотен школ, садов, больниц и бюджетных учреждений.

"Вместе с международными партнерами правительство выделит на термомодернизацию десятки миллиардов гривен. Эта программа имеет сразу три важные задачи: достижение энергонезависимости Украины, уменьшение сумм в платежках для людей и дополнительный толчок для экономического развития", - написал Шмыгаль.

Читайте также: "Большую термомодернизацию" необходимо обсудить с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью, - "Экономическая экспертная платформа"

Премьер-министр отметил, что на последнем заседании правительства утвердили законопроект, который позволит существенно ускорить процесс подготовки проектов термомодернизации, уменьшив количество необходимых для его запуска документов.