РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6610 посетителей онлайн
Новости
3 305 53

За 2022 год в Украине планируется повысить энергоэффективность 5 тыс. многоквартирных жилых домов, - Шмыгаль

За 2022 год в Украине планируется повысить энергоэффективность 5 тыс. многоквартирных жилых домов, - Шмыгаль

Программа президента Украины "Большая термомодернизация", которая стартует уже в следующем 2022 году, имеет сразу три важных задачи.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в планах на 2022 год – повысить энергоэффективность 5 тыс. многоквартирных жилых домов, а также сотен школ, садов, больниц и бюджетных учреждений.

"Вместе с международными партнерами правительство выделит на термомодернизацию десятки миллиардов гривен. Эта программа имеет сразу три важные задачи: достижение энергонезависимости Украины, уменьшение сумм в платежках для людей и дополнительный толчок для экономического развития", - написал Шмыгаль.

Читайте также: "Большую термомодернизацию" необходимо обсудить с экспертными организациями, профильными ассоциациями и общественностью, - "Экономическая экспертная платформа"

Премьер-министр отметил, что на последнем заседании правительства утвердили законопроект, который позволит существенно ускорить процесс подготовки проектов термомодернизации, уменьшив количество необходимых для его запуска документов.

Автор: 

энергосбережение (154) энергоэффективность (113) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Как будет здорово...энергоэффективные дома ..а вокруг них миллиард зеленых деревьев...
показать весь комментарий
25.12.2021 21:57
+7
У Зеленского все мысли про щось Велике - значит что то у него маленькое)))
показать весь комментарий
25.12.2021 21:59
+5
продовження великого крадівництва зєбидла.
показать весь комментарий
25.12.2021 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.12.2021 21:46 Ответить
Фух............это только у меня дух перехватило?))))
показать весь комментарий
25.12.2021 21:47 Ответить
В Киеве на нашей ул. Константиновской больше 70 домов (правда, среди них есть школы, офисы и пр., т.е. нежилые, но и их утеплять надо). 5000/70 - примерно 72 такие улицы, не слишком много.
показать весь комментарий
25.12.2021 21:48 Ответить
Так ото ж. Багатоповерхівок в Україні сотні тисяч. Навіть усього 100 тис. / на 5 тис. = 20 років. Тобто, це програма -фікція
Тепер про вартість - "десятки мільярдів" / 5 тис. = ~10 млн. на кожен об'єкт у середньому. Тобто, це програма-пограбунок.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:23 Ответить
продовження великого крадівництва зєбидла.
показать весь комментарий
25.12.2021 21:51 Ответить
кароче ,насиловать персов царь леонид будет только после полной термомодернизации и только с согласия оон...
показать весь комментарий
25.12.2021 21:54 Ответить
Ныне живущий "потомок" царя леонида будет насиловать только пианино, ну и еще максимум нассыт в саксофон.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:00 Ответить
жаль мама римма ему то не объяснила ...
показать весь комментарий
25.12.2021 22:04 Ответить
не пояснила, але саксофон в куток поставила...
показать весь комментарий
26.12.2021 00:34 Ответить
Как будет здорово...энергоэффективные дома ..а вокруг них миллиард зеленых деревьев...
показать весь комментарий
25.12.2021 21:57 Ответить
"А вокруг мертвые з косами стоят. И тишина"
показать весь комментарий
25.12.2021 22:03 Ответить
энергоэффективные хрущі
показать весь комментарий
25.12.2021 22:09 Ответить
Я утеплил, мне тепленько.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:18 Ответить
и где-то там... по опушкам сего лесного великолепия....разбросаны в хаотическом порядке и новый, первый в Украине университет Зеленского и первая в Украине киностудия Холі-Босі-Вуд и первый в Украине Дисней-Зеля-ленд и первый в Украине космодром и первый в Украине платный автобан, сверкая новым (по цене унции золота на Нью-Йоркской бирже) свежеуложенным асфальтом....
показать весь комментарий
25.12.2021 22:48 Ответить
... і на кожному дереві такі гламурні арахамії з червоненькими дупками і волохатими лапками шукатимуть один в одного **********...
показать весь комментарий
26.12.2021 00:38 Ответить
У Зеленского все мысли про щось Велике - значит что то у него маленькое)))
показать весь комментарий
25.12.2021 21:59 Ответить
моск наверное...
показать весь комментарий
25.12.2021 22:01 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 22:01 Ответить
"маленькие люди покупают себе бааааааальшие автомобили" )
показать весь комментарий
25.12.2021 22:02 Ответить
о "кагал-95" нашел еще одно "великое" дело. как воровать где чья доля - все порешали...
показать весь комментарий
25.12.2021 22:01 Ответить
Модернизация домов - это правильно!
А когда будем ломать теплосети? КПД котлов 80%, потери сетей 50%.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:07 Ответить
Ну, школи, садки, лікарні іще розумію. А приватизовані багатоквартирні житлові будинки з якого дива? Совдеп якісь? Чи просто намити грошей сильно хочеться?
показать весь комментарий
25.12.2021 22:11 Ответить
где то я это уже слышал...вспомнил! куля-влоб такое уже впартаал в году 15-16!)))))))))))
показать весь комментарий
25.12.2021 22:16 Ответить
Опять выделят миллиарды из бюджета. Ну и понятно. Очередная афера как и с *теплыми ередитами*. Заработают все начианая от чиновников распределяющи деньги через свои банки, заканчивая застройщиками имеющими связи с теми же банками. Потеряют только конечный потребитель. Почему простому человеку нельзя снизить налоги чтобы он без ваших кредитов пошел и купил себе утеплитель для дома. Зачем идти брать кредит под 30% годовых и покупать по завышенным ценам утеплитель, которые ставят производители и продавцы которые завязаны на банках выдающих *теплые кредиты*. Я только одно вижу, что государство продолжает отмывать деньги и обирать народ.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:17 Ответить
я вот свою квартиру утеплял сам и за свои! не надо миллиарды из бюджета! просто, людям утеплившим фасады своих квартир УМЕНЬШИТЕ платежки за "потребленное тепло"!! через пару лет утеплятся ВСЕ!
показать весь комментарий
25.12.2021 22:22 Ответить
100%. А теперь представь если бы власть *НЕ ВЫДЕЛЯЛА МИЛЛИАРДЫ*, а просто убрала бы только ПДВ (20). Тоесть утепление тебе обошлось бы минимум на 20% дешевле. Дешевле утепление, больше людей утеплялись бы. Но увы, цель власти не уменьшать затраты а увеличивать зависимость народа от власть в том числе и енергетическую. Как они в другом случае будут воровать газ и електроенергию.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:34 Ответить
Как вариант беспроцентный кредит на утепление.но нет,там откаты не всунешь
показать весь комментарий
26.12.2021 11:17 Ответить
Спасение замерзающих дело самих замерзающих.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:20 Ответить
В Нідерландах, трохи по-іншому. Хочеш запровадити енергоефективне обладнання чи утеплення - отримуєш кредит під низький відсоток. Зменшуєш споживання, теж саме. Тому модернізації за кредитні кошти себе через кілька років окупається.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:36 Ответить
В ЕС проводили подобную программу, хорошая идея. Но кто-то уже приготовился пилить бюджет.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:21 Ответить
Та, напевно, у нас усе зведеться тільки до утеплення стін. А тепературу у приміщенні буде регулюватися відкриванням вікна. Викинуті гроші.Поки індивідуальних лічильників тепла не буде, ефект буде нульовий.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:39 Ответить
Знаете как ета схема называется? Схема как в анекдоте, реформа по ефективности трада ето когда рабочему с лопатой в руках приделают к жопе веник чтобы еще и подметал.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:21 Ответить
Когда слышу от власти *мы выделим на реформу.... *- 100% будут воровать и грабить народ.
В быстро развивающих странах НЕ ВЫДЕЛЯЮТ, а УБИРАЮТ налоги. УБИРАЮТ бюрократию. УБИРАЮТ коррупцию. И только в Украине на борьбу с коррупцией выделяют деньги. На борьбу с алкоголизмом и наркоманией выделяют спирт и наркотики. Так и здесь, власть соберен с голожопого народа деньги, чтобы ети деньги распределить между банками и застройщиками которые якобы будут бороться (аж смешно) за енергоеффективность
показать весь комментарий
25.12.2021 22:27 Ответить
Аж 5 тисяч будинків…
Може 500 достатньо - а то не вистачить на крадівництво?
Знов піаразм з «турботи за населення» після того, як самі створили енергетичну кризу…
показать весь комментарий
25.12.2021 22:28 Ответить
Зьома Вперший великотермомодернізує вперше.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:28 Ответить
Только собственник или уполномоченная им компания может єтим эффективно заниматься ! А Шмыгали только красть умеют эффективнр!
показать весь комментарий
25.12.2021 22:30 Ответить
Ну да. Зато ввели новые тарифы за МЗК ( місця загального користування) и ФС (функціонування внутрішньобудинкової системи опалення).
Как они бедолаги до этого жили уму непостижимо при том что в подъезде все батареи отключены еще при Ющенко. В прошлом месяце насчитали за МЗК и ФС 243 грн 42коп. А пенсию подняли в декабре на 6грн.
Нахрена им энергоэффективность если можно просто рисовать цифирки и загонять жильцов в долги.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:38 Ответить
Программа в программу - будут утеплять миллиардом деревьев.
показать весь комментарий
25.12.2021 22:39 Ответить
Нужно строить много АЭС последних поколений. Нужно перевести страну полностью на электричество! Ничего не должно использоваться в Украине, кроме электричества. Электро-отопление, электроплиты, бойлеры, электрокары, все на электричестве должно быть! Нужно столько электричества вырабатывать, чтобы покрыть Украину и покрывать рынок потребностей ЕС. То бишь их тоже переводить на электричество следом за нами и продавать им на экспорт электричество - это вместо газа, и нефти России. То бишь в ЕС тоже сделать все на электричестве. Сделать из Украины - огромный генератор. Украина таким образом и себе энергонезависимость обеспечит и деньги будет получать те, которые сейчас получает РФ с экспорта нефти и газа и угля и т.п. Электричество заменит эти ресурсы! Нужно делать это раньше и очень много строить АЭС последних поколений. И мини-АЭС еще строить. И все виды выработки электричества реализовывать в Украине и улучшать их до следующих поколений. Это должна быть одна из стратегий развития Украины. Можно будет получать огромную прибыль и сделать с такими доходами можно будет очень сильный рывок в развитии и прогрессе. И компании нужно сразу строить большие и лучшие и для всех категорий людей производить сразу электро-радиаторы вместо централизованного отопления. По электроплитам и по бойлерам еще. Потому что на покрытие Украинского рынка они нужны будут и заработают очень много ибо нужно покрыть страну и потом будут менять и чинить - детали продавать и т.п. И также на другие рынки экспортировать. Это следующий уровень. То бишь когда Рокфеллер нефть добывать начал и керосин всем продавал для ламп во все дома - он стал мега-магнатом, а потом додумались сделать бензин и машины изобрели и он вообще стал богатейшим в мире. А это сейчас следующий уровень. Электричество покроет все в мире! Кто его будет больше производить, тот будет больше зарабатывать!
показать весь комментарий
25.12.2021 23:07 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 23:26 Ответить
Шо лыбишься? Атомная энергия - самая дешевая!
показать весь комментарий
25.12.2021 23:54 Ответить
Чому ж тарифи захмарні якщо дешева?
показать весь комментарий
26.12.2021 00:00 Ответить
потому что зеленая энергетика дорогая и Ахметов купил комиссию и обязал Украину покупать зеленую энергетику по самым дорогим тарифам в мире. И помимо Ахметки на такие тарифы зашли строить и иностранцы и за это должны платить Украинцы - по самым большим тарифам в мире - нищая Украина карл. Если бы энергетика была в нормальных руках, а не жлобов этих дегенеративных и тупорылых бандитов - олигархов, то Украина бы жила и горя не знала - по тарифам и соответственно и так было бы легко людям. Но олигархи - гниды и только и могут пить кровь.
показать весь комментарий
26.12.2021 00:10 Ответить
Так крутий пацан ЗЕ пабіділ алігархав і зараз добиває останнього. Нє?
показать весь комментарий
26.12.2021 00:23 Ответить
Медведчука и Порошенко даже не победил, а Ахметов не последний, Новинский еще, Евреев олигархов он наверное не тронет ибо он сам полу-еврей. Но направить их может на благо. Ито, сложно Зеленскому все это делать. Чтобы он меня взял к себе, я бы ему помог ускорить автоматизацию государственных процессов во благо Украины.
показать весь комментарий
26.12.2021 03:46 Ответить
Получит ли народ прививку от дурака, вот это главный вопрос...
показать весь комментарий
25.12.2021 23:09 Ответить
А кто сказал, что после пусть даже 50% термоодетых домов платёжки станут меньше? Будет достигнута только одна цель - уменьшение потребления газа в размере страны. И всё.

Затраты то на содержание ТЭЦ, сетей, рембригад и остального персонала останется прежней.
показать весь комментарий
26.12.2021 00:01 Ответить
- Если вы не угомонитесь Шмыгаль, то я буду вынужден вызвать ********* !!!
- ******* !?
- ******** !!!
показать весь комментарий
26.12.2021 00:38 Ответить
А отапливать потом будут асфальтом с "великого крад1внтцтва", бо когда можно украсть, на гоев 73%х побуй
показать весь комментарий
26.12.2021 06:08 Ответить
Может я дурак, но объясните мне, какой торговец заинтересован в уменьшении оплаты за свои услуги?
показать весь комментарий
26.12.2021 09:44 Ответить
 
 