За 2022 год в Украине планируется повысить энергоэффективность 5 тыс. многоквартирных жилых домов, - Шмыгаль
Программа президента Украины "Большая термомодернизация", которая стартует уже в следующем 2022 году, имеет сразу три важных задачи.
Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что в планах на 2022 год – повысить энергоэффективность 5 тыс. многоквартирных жилых домов, а также сотен школ, садов, больниц и бюджетных учреждений.
"Вместе с международными партнерами правительство выделит на термомодернизацию десятки миллиардов гривен. Эта программа имеет сразу три важные задачи: достижение энергонезависимости Украины, уменьшение сумм в платежках для людей и дополнительный толчок для экономического развития", - написал Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что на последнем заседании правительства утвердили законопроект, который позволит существенно ускорить процесс подготовки проектов термомодернизации, уменьшив количество необходимых для его запуска документов.
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Тепер про вартість - "десятки мільярдів" / 5 тис. = ~10 млн. на кожен об'єкт у середньому. Тобто, це програма-пограбунок.
А когда будем ломать теплосети? КПД котлов 80%, потери сетей 50%.
В быстро развивающих странах НЕ ВЫДЕЛЯЮТ, а УБИРАЮТ налоги. УБИРАЮТ бюрократию. УБИРАЮТ коррупцию. И только в Украине на борьбу с коррупцией выделяют деньги. На борьбу с алкоголизмом и наркоманией выделяют спирт и наркотики. Так и здесь, власть соберен с голожопого народа деньги, чтобы ети деньги распределить между банками и застройщиками которые якобы будут бороться (аж смешно) за енергоеффективность
Може 500 достатньо - а то не вистачить на крадівництво?
Знов піаразм з «турботи за населення» після того, як самі створили енергетичну кризу…
Как они бедолаги до этого жили уму непостижимо при том что в подъезде все батареи отключены еще при Ющенко. В прошлом месяце насчитали за МЗК и ФС 243 грн 42коп. А пенсию подняли в декабре на 6грн.
Нахрена им энергоэффективность если можно просто рисовать цифирки и загонять жильцов в долги.
Затраты то на содержание ТЭЦ, сетей, рембригад и остального персонала останется прежней.
- ******* !?
- ******** !!!