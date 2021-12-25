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Новости Борьба с коронавирусом
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Украинцы с тяжелыми заболеваниями могут получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, - Ляшко

Украинцы с тяжелыми заболеваниями могут получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, - Ляшко

Бустерная доза вакцины против коронавируса необходима для усиления ее эффективности, а дополнительная – для обеспечения больных, которым две дозы могут не дать надлежащей защиты.

Об этом говорится в разъяснении министра здравоохранения Виктора Ляшко, которое Минздрав предоставил в распоряжение Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Бустерная доза - это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза - это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты", - пояснил министр.

Как отмечается в пресс-релизе, Министерство здравоохранения одобряет позицию Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики относительно вопроса ревакцинации населения против COVID-19 независимо от того, какую вакцину человек получил во время первичной вакцинации.

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Оптимально ввести ревакцинальную дозу в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы.

По словам министра, ревакцинальная доза была введена для медицинских работников и работников домов интернатного типа как для групп риска по профессии. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы. На сегодняшний день ревакцинальную дозу уже получили 367 человек.

"Согласно рекомендациям НТГЭИ, ревакцинация проводится так: бустерными мРНК-вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальную дозу вы получите мРНК-вакциной", - отметил Ляшко.

Он добавил, что получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19.

При этом люди с рядом тяжелых болезней, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины, могут получить дополнительную дозу вакцины через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они прививались. "Сейчас дополнительную дозу получили 529 человек" - сказал глава Минздрава.

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По его словам, дополнительную дозу вакцины могут получить люди с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и др.), люди с ВИЧ-инфекцией, люди после трансплантации органов, трансплантации стволовых клеток, люди с аутоиммунными заболеваниями, которые получают иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, люди после химиотерапии или лучевой терапии и люди, получавшие высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

"Конечно, это неполный перечень состояний и показаний для получения дополнительной дозы. Если у человека есть заболевание или во время прививки проходило лечение, которое могло повлиять на его иммунную систему, ему следует посоветоваться со своим семейным или профильным врачом. Тот определит, нужна ли ему дополнительная доза антиковидной вакцины, и в случае необходимости выпишет ему направление на прививку", - отметил министр.

Он пояснил, что для того, чтобы получить дополнительную дозу, следует обратиться к своему семейному или профильному врачу. Если врач определит, что требуется дополнительная доза вакцины по медицинским показаниям, он выдаст направление в произвольной форме на прививку третьей дозой. После этого нужно записаться в ближайший пункт или центр вакцинации и взять с собой на прививку направление от врача.

Однако, отметил Ляшко, введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

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Дополнительную дозу можно получить, по меньшей мере, через 28 дней после второй дозы вакцины (или первой дозы для вакцины Janssen) против COVID-19. Оптимально ввести ее в период до 3 мес после второй дозы. Также доза вводится той же вакциной, которой были введены две предыдущие дозы. Если эта вакцина отсутствует, то возможна комбинация вакцин по утвержденным в Украине схемам, заявил министр.

Напомним, в Украине с начала вакцинальной кампании привито 14 574 571 человека, из них получили первую дозу – 14 574 569 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 374 911 человек, получили дополнительную дозу – 1 918 человек, ревакцинальную - 367 людей. В общей сложности проведено 27 951 765 прививок.

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо) Джерело:
Та куди вже таким людям колоти?
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25.12.2021 22:57
+11
для хворих на аутоімунні захворювання це буде особливо "корисно"
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25.12.2021 22:58
+11
"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив міністр.

Ширка одна, назви різні.
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25.12.2021 23:00
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Правила форума Совет форумчан
За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо) Джерело:
Та куди вже таким людям колоти?
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25.12.2021 22:57 Ответить
Защита у людей сломана после двух уколов - но нужен контрольный бустер для эффекта.. Внутри собираются новенькие антигены. Иммунка убита наглухо и главное что насовсем !!! Тут любая зараза легко пристанет и умереть можно при такой иммунной защите внатуре - от насморка..
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25.12.2021 23:55 Ответить
Ну Ляшко просто хочет добить уже тех кто остался. Есть же статистика по разным странам, где видно, что страны где поголовно прививали людей сейчас страдают от вспышек короны, там заболеваемость и смертность намного выше, чем в тех странах, где привитых мало. Но для Ляшка - это все ерунда. Он продолжает сатанить.
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26.12.2021 12:51 Ответить
У холонучі рештки тіла
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26.12.2021 10:18 Ответить
таким людям бустер колять прямо у лоб
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26.12.2021 10:31 Ответить
для хворих на аутоімунні захворювання це буде особливо "корисно"
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25.12.2021 22:58 Ответить
хорошо бубе...за дополнительной дозой надо токо свиснуть ермаку...бо оно семейным дохтором у бубы на пол ставки?
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25.12.2021 22:59 Ответить
"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив міністр.

Ширка одна, назви різні.
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25.12.2021 23:00 Ответить
Я знаю, чи Ляшко перечитувало ту маячню, яку видають за його "роз'яснення".

А "ревакцинальна доза" тоді що ?

"Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко. Джерело:

Ревакцинаця взагалі-то означає - повторне щеплення.
До чого тут бустер чи додаткова ?

Боже, який придурок.
Але для "боротьби" треба вишукувати нові сценарії і придумувати нові слова.
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25.12.2021 23:07 Ответить
Я не знаю, чи Ляшко ...
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25.12.2021 23:08 Ответить
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25.12.2021 23:14 Ответить
Привіт. Дякую.

Я дуже люблю цей період.
Незважаючи на події останніх двох років, все одно - душевне та емоційне піднесення і загострене очікування Добра та віра в Диво.

Вмикаю для настрою ці дні.
https://www.youtube.com/watch?v=nea5cs_ItyE&ab_channel=MusicClub

https://www.youtube.com/watch?v=S_1jVRunk7M&ab_channel=SoundBubble

https://www.youtube.com/watch?v=As2tECEvYt4&ab_channel=OldiesMusic
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25.12.2021 23:27 Ответить
Привіт! В нас зараз якраз справжня зима,зі сніжком.Температура -5,не дуже холодно,саме нормально.
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25.12.2021 23:49 Ответить
Чудово. У нас теж сніжок, -6, але відчувається на -12, проте можна пройтися.
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25.12.2021 23:58 Ответить
А в нас відчувається,як -8. Було -13,але без вітру,то ще норм.
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26.12.2021 00:06 Ответить
В нас вчора дощило на сніг, сьогодні мороз.
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26.12.2021 08:52 Ответить
Це - тобі. Зі Святом !

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25.12.2021 23:46 Ответить
Дякую!
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25.12.2021 23:53 Ответить
Буде і бустерна і ревакційна і додаткова дози.
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25.12.2021 23:01 Ответить
Евгеника
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25.12.2021 23:01 Ответить
А може сам Ляшко собі ще штук 5 вколить? Може розуму добавить....
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25.12.2021 23:03 Ответить
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25.12.2021 23:04 Ответить
Шедевр!
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25.12.2021 23:06 Ответить
Да, и вот так, будет продолжаться, всю оставшуюся жизнь...
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25.12.2021 23:10 Ответить
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25.12.2021 23:10 Ответить
звучит как куля в лоба
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25.12.2021 23:32 Ответить
Вдумайтесь только в слова глав.Айболита - "люди с тяжелыми болезнями могут получить дополнительную дозу жижи..для эффективности.." это пздц клиника за санитаром ляшко плачет.
Омикрон - мифический, его не существует !!! Геном коронавируса никто не смог расшифровать!!! ПЦР не может определить ковид !!! В вакцины добавляют куй знает что кроме возбудителя вируса !!! От короны умирают не больше, чем от гриппа или поноса...Ничего не забыл !? А, да, вспомнил - ребята - вам лечиться (и речь не о ковиде а о психиатре ) но уже поздно шизофреники !!!!
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25.12.2021 23:49 Ответить
Требо вакцинуватися. Московія нам каже інакше. Здоров'я усім.
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26.12.2021 00:00 Ответить


Як стверджує журналіст Роман Шинкаренко "…є свідки, які у дні вакцинації пана Олександра Комаріди, у травні та березні 2021 року в Ужгороді, бачили його магічним чином у Києві…". І це незважаючи на той факт, що саме Ужгород зазначений в декларації як місто, яке Олександр Комаріда обрав для проведення вакцинації, попри те, що офіційним містом проживання і роботи є Київ.

За офіційною інформацією Міністерство внутрішніх справ України вже викривало схеми продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 на Закарпатті. Більше того, даний випадок не є єдиним в цьому регіоні.

Сам пан Комаріда активно пропагує ідею комфортної вакцинації "біля дому" для всіх українців, а також активно виступає проти "фейкових" Covid-сертифікатів.
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26.12.2021 00:16 Ответить
Окончательное разоблачение вирусологии

Шокирующее исследование состава "вакцин" под микроскопом
Это текущее исследование путем прямого анализа вышеупомянутых так называемых «вакцин» с помощью технологического оборудования с наночастицами раскрывает тревожную и изменяющую жизнь информацию, касающуюся правды о фактическом токсическом кислотном содержании так называемых вакцин.
Препараты НЕ являются «вакцинами», а представляют собой комплексные агрегаты наночастиц оксида графена с различными наноэлементами, присоединенными к генетически модифицированным нуклеиновым кислотам мРНК из животных или веро-клеток и абортированных эмбриональных клеток человека,И снова ингредиенты этих так называемых вакцин очень магнитотоксичны, цитотоксичны и генотоксичны для клеточных мембран растений, насекомых, птиц, животных и человека и их генетики, что уже привело к серьезным травмам (более 500 миллионов) или в конечном итоге смерть (более 35 миллионов).
Так называемые «эксперты» или «ученые-медики» говорят ВАМ, что вакцины от CoV - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ остановить распространение CoV ... даже когда НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ его существования и НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того, что он существует.
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26.12.2021 00:30 Ответить
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9FE6UH-1 "No vaccines on the market [is] based on graphene oxide," Dr Park Jong-bo, a researcher at Biographene, a company that develops graphene-based medicine, told AFP on July 20, 2021.
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26.12.2021 15:20 Ответить
Щоб швидше вмерли!!!Який Виродок!
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26.12.2021 10:13 Ответить
А вы не хотите реально помочь украинцам с тяжелыми заболеваниями сделав доступными и бесплатными лекарства, что бы родственники не продавали последнее жилье и не брали кредиты под грабительские проценты?
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26.12.2021 19:29 Ответить
 
 