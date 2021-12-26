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С 1 января каждый инспектор будет иметь видеокамеру, с помощью которой сможет фиксировать нарушения на дорогах, - Мининфраструктуры

С 1 января каждый инспектор будет иметь видеокамеру, с помощью которой сможет фиксировать нарушения на дорогах, - Мининфраструктуры

В 2022 году на дорогах Украины будут работать до 100 автоматических станций габаритно-весового контроля (Weigh-in-Motion, WiM). При этом с января следующего года каждый инспектор получит видеокамеру, с помощью которой сможет фиксировать нарушения.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в эфире телеканала Дом, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после запуска системы габаритно-весового контроля перевозчики начали ездить аккуратнее, а количество перегрузок на дорогах упало на 90%.

"Это хороший показатель. Разумеется, эти станции работают не по всей стране. Их сейчас построено 78, а 50 станций уже готовы к эксплуатации. В следующем году у нас будет до 100 станций", - сказал замминистра.

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По его словам, этого количества достаточно, чтобы закрыть основные трассы. При этом Найем отметил, что все нарушения будут фиксироваться на видеокамеры, которые у каждого инспектора будут, начиная с 1 января.

Также в Мининфраструктуре планируют реализовать отдельный проект по установке весов медленного взвешивания на подъездах к портам.

Автор: 

дороги (2512) нарушения (947) Найем Мустафа (569) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+12
О, я думаю где этот борец за справедливость пристроился..аж распереживался..СерЛещ пристроился, а вНаем где?.. а не, все нормально- правдоборцы при деле)))
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26.12.2021 00:43
+7
мусора , похоже, имеют лучшее техническое оснащение, чем армия. у них даже есть целая вертолетная эскадрилья из новенькиз французких вертолетов, нхй им не нужная, и которая очень бы пригодилась всу.
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26.12.2021 00:56
+3
С Рождеством вас , пане! Пусть Бог дает вам выполнение ваших забажанок. В том числе и чтобы сдохло муйло. АМИНЬ !
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26.12.2021 01:42
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О, я думаю где этот борец за справедливость пристроился..аж распереживался..СерЛещ пристроился, а вНаем где?.. а не, все нормально- правдоборцы при деле)))
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26.12.2021 00:43 Ответить
Опытный лизун без должности никогда не останется
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26.12.2021 11:46 Ответить
Це і є обіцяне, хто зна коли, Гундосиком полювання на "засранців"?
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26.12.2021 00:45 Ответить
мусора , похоже, имеют лучшее техническое оснащение, чем армия. у них даже есть целая вертолетная эскадрилья из новенькиз французких вертолетов, нхй им не нужная, и которая очень бы пригодилась всу.
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26.12.2021 00:56 Ответить
Армія захищає наше тіло,душу і ще там щось як писав Порох,а мусора захищають лічно Зєлю і всю його зелену пі...добратію...Звідси і різниця в оснащенні...
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26.12.2021 17:12 Ответить
камера потрібна знімати уперед і у зад.
це важливо бачіти діі обох сторін коньфлікту - інакше однобікість....
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26.12.2021 00:59 Ответить
... гендерность здесь не при чем... просто, порешать технически...
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26.12.2021 01:12 Ответить
де ви в моему коменті побачіли за гендерність?
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26.12.2021 01:17 Ответить
Дык, и я говорю, мол, тудым-сюдым, обратно - тебе и мне приятно(открывать замочек ключиком - чисто техническая сторона медали)...
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26.12.2021 01:32 Ответить
Имел ввиду, если водитель нарушил правила по загрузке, то заблокировать руль, пока не оплатит штраф. Ваапше-та, давно надо было прижать за перегруз... Целее авто будут, бо не так будут разбиты дороги. Хотя из-за этого увеличится стоимость товаров в рознице... Дык, зебилы не должны строить экономику только на стяжательстве. Иначе загремят под панфары.
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26.12.2021 01:36 Ответить
от зараз ми саме в темі
оказуеться від поліциянскої камери до перегруза - лише крок
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26.12.2021 01:42 Ответить
А прикольно, как камера определит перегруз? Це буде фото, чи видео? И разве видосики - есть вещдоком... там же можно приплести все , что забажаешь, если ты- мент(плохой), попробуй тогда разрулить ситуевину в нашей коррумпированной системе.
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26.12.2021 01:46 Ответить
Доказом может быть любая Фото-видео запись, добытая законным путём. Законным путём это значит - на сертифицированный прибор, который имеет инвентарный номер и стоит на балансе у мусоров. А не так что мусор снял на свой телефон, отфотошопил и вот Вам доказы... только вот уровень развития мусоров не позволяет им понять что пользоваться личными вещами на службе, в том числе и личными телефонами для служебных разговоров нельзя..
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26.12.2021 08:16 Ответить
Кста, не в тему можно влететь от недоперевысказанности...
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26.12.2021 01:49 Ответить
не бачу загрози ні від Вас ні від себе - ізопов язик...
гаразд все ....
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26.12.2021 01:53 Ответить
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26.12.2021 02:04 Ответить
Добранiч.
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26.12.2021 02:05 Ответить
С Рождеством вас , пане! Пусть Бог дает вам выполнение ваших забажанок. В том числе и чтобы сдохло муйло. АМИНЬ !
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26.12.2021 01:42 Ответить
Дякую шановний пан - і все навзаем хай буде і в вашої хаті!
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26.12.2021 01:45 Ответить
Раньше когда говорили маленький Вова ***** а знал что это о путине! Теперь я весь в сомнениях!
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26.12.2021 09:12 Ответить
Все очень просто,армия деньги с бюджета забирает, а полиция пополняет. Вот потому и закачивают в полицию больше денег, что бы она потом эти деньги отнимала от людей.
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26.12.2021 11:20 Ответить
Главное, что бы у этих камер были закругленные углы и длинные ручки!
Что бы всяким "Слугам" типа Тищенко было удобно их засовывать патрульным поглубже в организмы.
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26.12.2021 01:02 Ответить
Пуштуни рулять Україною, аж гай гуде!
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26.12.2021 04:52 Ответить
Не перебільшуйте. Один пуштун і той не рулить, а підбирає крихти з панського столу.
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27.12.2021 14:20 Ответить
Малося на увазі чужинців.
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27.12.2021 16:21 Ответить
вот потому-то Украина и в заднице, так как управляют ею не украинцы, а сброд, приехавший в страну из разных дырок... было оно, как трахамония, козолюбом, так и осталось... не камерами надо гордиться, а развитием образования, которое убито... юристов и экономистов море - нет экономики, и нет сварщиков, монтажников, слесарей... а оно гордится камерами...
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26.12.2021 04:55 Ответить
Эт точно, у нас уже на одного дышащего пять контролирующих, скоро контролировать будет не кого.
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26.12.2021 08:48 Ответить
ця відеозйомка буде незаконна потрібно дозвіл від громадян на це ..отже просто буде купа цивільних позовів проти таких дій ..Ніяка постанова кабміну чи ще якийсь жабьячий папірець не переваже Конституцію де приватне життя захищене Законом
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26.12.2021 05:28 Ответить
це відносно інспекторів укртрансбезпеки - це вантажні перевезення...
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26.12.2021 15:33 Ответить
Go Pro?
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26.12.2021 07:58 Ответить
Чисто гіпотетично - поверка прибора? условия использования ( типа при минус 2 точность показаний не гарантируются ) ? А, ну типа *****
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26.12.2021 08:04 Ответить
Все для народа стараются, чем еще помочь?
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26.12.2021 08:45 Ответить
Камерами то снабділі, а от батарейки для камер - забули! І буде як всігда - плач і стогін на дорогах неньки...
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26.12.2021 08:51 Ответить
Камеры не помогут - даже ухудшенно-усиленного содержания за хозрасчет с конфискацией.
Может ненадолго помочь введение в оборот крупных купюр со встроенныи чипом GPSдля фиксации смены кармана обладателя. Но это тоже ненадолго - или денежная мелочь исчезнет из оборота, или по заказу неназванных лиц спутники Навстар над Украиной выключат!
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26.12.2021 09:02 Ответить
Камери з ефектом осліплення, якщо це Трухін або інший зє-депутан…
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26.12.2021 10:37 Ответить
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало...
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26.12.2021 11:14 Ответить
Зелені підори повертають даї..
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26.12.2021 12:04 Ответить
Сможет или будет обязан? Две большие разницы… когда захочет и ему это выгодно, то будет, а если нет- то может её не включат или выключить? У них будет доступ к вкл/выкл?
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26.12.2021 13:20 Ответить
Краще б вони, паскуди мали засоби для допомоги на дорогах у випадку екстремальних ситуацій : медикаменти, медичні засоби, інсулін, шини, кисневі прибори, засоби для екстренної елементарної технічної допомоги. Та ще уміли цим користуватися. А не камери, щоб ШМАНАТИ, а тим часом людина помре без надання медичної допомоги, чи згорить в машині, не витягнута звідти. ДОПОМАГАТИ а не ШМАНАТИ. Але то не в Україні...
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26.12.2021 14:08 Ответить
 
 