С 1 января каждый инспектор будет иметь видеокамеру, с помощью которой сможет фиксировать нарушения на дорогах, - Мининфраструктуры
В 2022 году на дорогах Украины будут работать до 100 автоматических станций габаритно-весового контроля (Weigh-in-Motion, WiM). При этом с января следующего года каждый инспектор получит видеокамеру, с помощью которой сможет фиксировать нарушения.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в эфире телеканала Дом, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что после запуска системы габаритно-весового контроля перевозчики начали ездить аккуратнее, а количество перегрузок на дорогах упало на 90%.
"Это хороший показатель. Разумеется, эти станции работают не по всей стране. Их сейчас построено 78, а 50 станций уже готовы к эксплуатации. В следующем году у нас будет до 100 станций", - сказал замминистра.
По его словам, этого количества достаточно, чтобы закрыть основные трассы. При этом Найем отметил, что все нарушения будут фиксироваться на видеокамеры, которые у каждого инспектора будут, начиная с 1 января.
Также в Мининфраструктуре планируют реализовать отдельный проект по установке весов медленного взвешивания на подъездах к портам.
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це важливо бачіти діі обох сторін коньфлікту - інакше однобікість....
оказуеться від поліциянскої камери до перегруза - лише крок
гаразд все ....
Что бы всяким "Слугам" типа Тищенко было удобно их засовывать патрульным поглубже в организмы.
Может ненадолго помочь введение в оборот крупных купюр со встроенныи чипом GPSдля фиксации смены кармана обладателя. Но это тоже ненадолго - или денежная мелочь исчезнет из оборота, или по заказу неназванных лиц спутники Навстар над Украиной выключат!