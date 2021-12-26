С 1 января каждый инспектор будет иметь видеокамеру, с помощью которой сможет фиксировать нарушения на дорогах, - Мининфраструктуры

В 2022 году на дорогах Украины будут работать до 100 автоматических станций габаритно-весового контроля (Weigh-in-Motion, WiM). При этом с января следующего года каждый инспектор получит видеокамеру, с помощью которой сможет фиксировать нарушения.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в эфире телеканала Дом, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после запуска системы габаритно-весового контроля перевозчики начали ездить аккуратнее, а количество перегрузок на дорогах упало на 90%.

"Это хороший показатель. Разумеется, эти станции работают не по всей стране. Их сейчас построено 78, а 50 станций уже готовы к эксплуатации. В следующем году у нас будет до 100 станций", - сказал замминистра.

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По его словам, этого количества достаточно, чтобы закрыть основные трассы. При этом Найем отметил, что все нарушения будут фиксироваться на видеокамеры, которые у каждого инспектора будут, начиная с 1 января.

Также в Мининфраструктуре планируют реализовать отдельный проект по установке весов медленного взвешивания на подъездах к портам.