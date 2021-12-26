С 1 июля по 23 декабря в Украине было продано почти 185 тысяч гектар земель сельхозназначения, - Минагрополитики

По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 72 367 сделок по покупке/продаже земель сельскохозяйственного назначения, общая площадь проданных участков – около 185 тыс. га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день заключено 72 367 соглашений в рамках рынка земли", - говорится в сообщении.

За период с 1 июля по 23 декабря текущего года общая площадь проданных земель сельхозназначения составляет 184 862 га. Больше всего сельхозземель было продано в Харьковской (26 573 га), Кировоградской (18 301,5 га), Днепропетровской (16 346,2 га), Херсонской (14 719 га) и Полтавской (14 605,3 га) областях.

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1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица – граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.