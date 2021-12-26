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Новости Земельная реформа Рынок земли
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С 1 июля по 23 декабря в Украине было продано почти 185 тысяч гектар земель сельхозназначения, - Минагрополитики

С 1 июля по 23 декабря в Украине было продано почти 185 тысяч гектар земель сельхозназначения, - Минагрополитики

По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 72 367 сделок по покупке/продаже земель сельскохозяйственного назначения, общая площадь проданных участков – около 185 тыс. га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день заключено 72 367 соглашений в рамках рынка земли", - говорится в сообщении.

За период с 1 июля по 23 декабря текущего года общая площадь проданных земель сельхозназначения составляет 184 862 га. Больше всего сельхозземель было продано в Харьковской (26 573 га), Кировоградской (18 301,5 га), Днепропетровской (16 346,2 га), Херсонской (14 719 га) и Полтавской (14 605,3 га) областях.

Читайте также: С начала работы рынка земли в Украине заключено 25,72 тыс. сделок купли-продажи, - Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица – граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

Автор: 

земля (1945) Минагрополитики (412)


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Топ комментарии
+4
Ось які заможні пересічні українці. А прибіднялись. Епоха бідності закінчилась.
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26.12.2021 07:16
+2
Батраки всих краiв, гоп до кучi? Как это еще не додумались распродать все реки з потiчками? Так бы еще и на сковородку жарки пескарей - зась.
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26.12.2021 01:59
+2
Він жертує. Припускаю, що жоден з покупців не розмовляє вдома українською мовою.
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26.12.2021 08:14
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Батраки всих краiв, гоп до кучi? Как это еще не додумались распродать все реки з потiчками? Так бы еще и на сковородку жарки пескарей - зась.
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26.12.2021 01:59 Ответить
Батраки землей не владеют. Так же как и ты.
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26.12.2021 08:56 Ответить
Ось які заможні пересічні українці. А прибіднялись. Епоха бідності закінчилась.
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26.12.2021 07:16 Ответить
з чого ти взяв, що багаті? Тут про ціну нічого не написано! і з чого ти взяв, що українці? Тут про те, хто купив також нічого не написано!
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26.12.2021 07:56 Ответить
Він жертує. Припускаю, що жоден з покупців не розмовляє вдома українською мовою.
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26.12.2021 08:14 Ответить
Там и про тебя. Ничего не написано.
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26.12.2021 08:58 Ответить
Даже не знаю,радуватися цьому чи плакати.80% вирощеного в Україні і тепер продається за кордон по цінам гнилоого товару компенсуючи втрати за єкспорт повишенням цін в Україні для населення.
А тепер я майже впевнений що прикупили українські землі мокшане,можливо через підставних осіб, або ті хто ще у 1941-1945-му хотіли загарбати Ураїну.Тільки ось яке запитання,що залишиться для українців окрім ярьма?Нас політики зробили просто батраками а по зарплатах рабами.
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26.12.2021 09:15 Ответить
Так купи ти, в чому справа?
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26.12.2021 10:15 Ответить
Поки люди кров проливають на фронтах за нашу землю, в тилу бариги її дерибанять. В Конституції земля належить народу і продавати її не законно. Добре було б щоб після війни було відмінено це незаконне злочинне рішення. А тих хто це зробив притягнули до відповідальності. Але наш мудрий нарід вибере зону якийсь непотріб.
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15.06.2022 19:21 Ответить
Розбагатіла держава?
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26.12.2021 09:19 Ответить
0.43%
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26.12.2021 10:13 Ответить
Агент російських спецслужб П.Порошенко допоміг екс продюсеру канала"Інтер"В.Зеленському продати українську землю разом з надрами і водоймами,віддати в концесію всі українські порти.Поховати"анбалдінгами" газову галузь України,продувжувати"успішну медичну реформу У.Супрун". Поповнити нашими європартнерами наглядові ради з захмарними зарплатами.

Але "розумніукраїнськівиборці"чомусь живуть все гірше і гірше.

Може справа в тих кого вибрали?

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26.12.2021 11:33 Ответить
 
 