С 1 июля по 23 декабря в Украине было продано почти 185 тысяч гектар земель сельхозназначения, - Минагрополитики
По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 72 367 сделок по покупке/продаже земель сельскохозяйственного назначения, общая площадь проданных участков – около 185 тыс. га.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день заключено 72 367 соглашений в рамках рынка земли", - говорится в сообщении.
За период с 1 июля по 23 декабря текущего года общая площадь проданных земель сельхозназначения составляет 184 862 га. Больше всего сельхозземель было продано в Харьковской (26 573 га), Кировоградской (18 301,5 га), Днепропетровской (16 346,2 га), Херсонской (14 719 га) и Полтавской (14 605,3 га) областях.
1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица – граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
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А тепер я майже впевнений що прикупили українські землі мокшане,можливо через підставних осіб, або ті хто ще у 1941-1945-му хотіли загарбати Ураїну.Тільки ось яке запитання,що залишиться для українців окрім ярьма?Нас політики зробили просто батраками а по зарплатах рабами.
Але "розумніукраїнськівиборці"чомусь живуть все гірше і гірше.
Може справа в тих кого вибрали?