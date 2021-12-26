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Польская полиция вблизи границы Беларуси задержала гражданина Украины, который вез мигрантов

Польская полиция вблизи границы Беларуси задержала гражданина Украины, который вез мигрантов

На Подляшье на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью, полиция задержала гражданина Украины, который перевозил людей, нелегально пересекших границу. В его автомобиле было семь пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Сказано, что задержание произошло в Ольховичах (гмина Мельник). Автомобиль, за рулем которого находился гражданин Украины, был остановлен с целью придорожной проверки. По данным полиции, водитель хотел перевезти семерых иракцев.

"Водителя задержали и арестовали, а его транспортное средство попало на полицейскую стоянку", - сообщают 25 декабря в полиции Подляского воеводства.

Читайте также: За минувшие сутки мигранты снова пытались штурмовать границу Польши с Беларусью

С начала миграционного кризиса полиция задержала в Подляском воеводстве 341 так называемого курьера нелегальных иммигрантов. Лиц, подозреваемых в перевозке иммигрантов из приграничной зоны вглубь Польши или за западную границу, обвиняют в содействии незаконному пересечению границы с Беларусью.

По данным полиции, таким способом пытались перевезти около 1400 иммигрантов.

Автор: 

Беларусь (7888) мигранты (979) Польша (8403) правоохранительные органы (2968)


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Топ комментарии
+14
мандат і пожиттєвий депор зебілу
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26.12.2021 02:45
+10
значит, всё таки можно перетнути кордон. ну а за кордоном уже стоят маршрутчики , приехавшие в Польшу на заработки...
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26.12.2021 02:08
+10
Хер он так отделается легко.
По этой статье до 8 лет.

И ради чего.
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26.12.2021 03:28
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заробiтчанин
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26.12.2021 02:04 Ответить
Дятел.
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26.12.2021 09:28 Ответить
дятлiв багато видiв. а тут пiдгрупа "заробiтчанин"
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26.12.2021 11:13 Ответить
Вид "Дятел", подвид - "Дятел заробитчанин".
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26.12.2021 13:42 Ответить
є щe дятли - **********. колi каклєти...
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26.12.2021 14:00 Ответить
это животные из "малого прикордонного руха". сколько с ними сталкивался пересекая границу - реальные зомби причем как мужыки так и бабы. там целая своя культурная матрица.
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26.12.2021 10:05 Ответить
жи-ши пишуть з ьi казахи
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26.12.2021 11:15 Ответить
вони на своiй короткiй обмeжeнiй хвилi.
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26.12.2021 11:16 Ответить
а чем им там еще заниматься?
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26.12.2021 11:18 Ответить
значит, всё таки можно перетнути кордон. ну а за кордоном уже стоят маршрутчики , приехавшие в Польшу на заработки...
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26.12.2021 02:08 Ответить
мандат і пожиттєвий депор зебілу
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26.12.2021 02:45 Ответить
Хер он так отделается легко.
По этой статье до 8 лет.

И ради чего.
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26.12.2021 03:28 Ответить
Жодного реального пв за таким звинуваченням в ЄС не призначається.
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26.12.2021 08:56 Ответить
Да ты что.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/22/7187010/
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26.12.2021 12:23 Ответить
Ще раз роз'яснюю. Ніт! Це вирок за сукупністю.
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26.12.2021 13:29 Ответить
Кастрировать.
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26.12.2021 09:29 Ответить
Это не малорос - это обычный украинец.
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26.12.2021 03:29 Ответить
Ой пришел великий поояк умничать хто есть хто.... Это ты в польше у себя умный, а в остальной цивилизации ты никто и тоже заробитчанин
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26.12.2021 08:25 Ответить
Я гражданин Украины, дятел. И не заробитчанин.
А нарушают закон в Польше украинцы чуть ли не каждый день - пьяное вождение, взятки, воровство, угоны, убийства, нелегалы и тд.

https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-popavsia-ukrainets-iakyi-znimav-hroshi-z-chuzhykh-rakhunkiv-cherez-kody-blik-19455.html

https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-ukrainets-sprobuvav-za-2-tys-zl-vidkupytysia-vid-politseiskykh-19478.html

https://www.yavp.pl/uk/novini/polshcha-ukrajinka-obikrala-na-100-tis-zl-sklad-amazon-de-pratsyuvala-19500.html

https://www.yavp.pl/uk/novini/ukraintsiu-**********-dovichne-v-polshchi-cherez-ubyvstvo-spivvitchyznyka-19474.html

Да, это очень малый процент в относительном исчислении, и законопослушные украинцы жалуются, что из-за таких ублюдков мнение составляется обо всех, но это есть.
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26.12.2021 12:39 Ответить
если иракца можно визуально отличить от поляка, то "малороса" от "украинца" практически нет. отсюда вывод - через открытые кпп с ордло,рф,БР, Крым из Украины в Польшу попадают кто угодно...
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26.12.2021 09:39 Ответить
тю - іх тока ледачій не везе...
а що вони роблять в Україні і звідкі впали, то вже питання друге.
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26.12.2021 03:21 Ответить
Вставай, піднімайся тролячий народ.
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26.12.2021 07:11 Ответить
Та то був гавногетьман пэтя,він зарабатує милиард гривен на судебний залог!!!!)))
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26.12.2021 07:30 Ответить
Ти не переживай, ми можемо і скинутись йому на залог.
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26.12.2021 07:34 Ответить
богатенький...
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26.12.2021 11:03 Ответить
ПОЛЯКИ! ПОСАДИТЕ ЭТОГ ГРЕБНЯ петушка на максимальный срок, пусть торчит на зоне падла....
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26.12.2021 08:47 Ответить
ніт,краще разом з іракцями відправити в іракську в"язницю
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26.12.2021 09:20 Ответить
у меня была такая мысль написать что в иракскую тюрьму его... но это нереально и не стал это писать.... пусть в польше пожирует тварь контробандистская..лучше бы падла сигареты уже тягало животное . чем это стадо туда направлять((
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26.12.2021 09:40 Ответить
Да блин - способна і іціативна нація. Говорять, шо два українця - партизанський загін ополченія ім. Зеленського, а три - загін з международним діректором з маркетінгу по связям і внешньой торгівлі. Із собственним офшором і дачкой на Кипрі (для директора)...
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26.12.2021 09:23 Ответить
Директору апартаменты готовят на "даче" в штате Делавэр, Юнайтед Стейтс оф-таки Америка. Лет на 50 для его отдыха готовят. Ну и для того, чьё имя будет носить партизанский отряд из слуг народа бегая от людей с вилами по лесам и полям Украины. Янукович и его партизаны в курсе. Могут и опытом поделиться.
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26.12.2021 09:34 Ответить
У Московии таких украинцев с двойным гражданством из ЛДНР пруд пруди, можете у Верещук спросить, которая не против референдума о Донбассе
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26.12.2021 09:48 Ответить
Bolsinstvo kto vezut nelegalov eto ix rodnia irakci no s pasportami nemcev,golandec i poxozyje.Za perevozku pplatyt ot 500 do 2000 evro odnogo celoveka,cem bolse vezios tem mense polucajes.Mesnix kontrabandistov takyje dengi neinteresujet,
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26.12.2021 10:10 Ответить
Правильный украинец!
Не нужны эти беженцы в Украине. Страну освобождает и денежку зарабатывает.
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26.12.2021 10:56 Ответить
надо было его вместе с пассажирами в расход пустить , другим бы желающим заработать и получить убежище наука была.
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26.12.2021 11:25 Ответить
Так єтих "перевозчиков" за время нашествия на польскую границу аж 300 штук уже поймали.
В их числе, сирийцьі, украинцьі ( стьідно за єтих козлов), и парочка западноевропейцев...
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26.12.2021 11:59 Ответить
ДЕПОРТ НА 10 лет !!! И показать по всем каналам... Больше не будет желание у других...
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26.12.2021 12:12 Ответить
 
 