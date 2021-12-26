Польская полиция вблизи границы Беларуси задержала гражданина Украины, который вез мигрантов

На Подляшье на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью, полиция задержала гражданина Украины, который перевозил людей, нелегально пересекших границу. В его автомобиле было семь пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Сказано, что задержание произошло в Ольховичах (гмина Мельник). Автомобиль, за рулем которого находился гражданин Украины, был остановлен с целью придорожной проверки. По данным полиции, водитель хотел перевезти семерых иракцев.

"Водителя задержали и арестовали, а его транспортное средство попало на полицейскую стоянку", - сообщают 25 декабря в полиции Подляского воеводства.

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С начала миграционного кризиса полиция задержала в Подляском воеводстве 341 так называемого курьера нелегальных иммигрантов. Лиц, подозреваемых в перевозке иммигрантов из приграничной зоны вглубь Польши или за западную границу, обвиняют в содействии незаконному пересечению границы с Беларусью.

По данным полиции, таким способом пытались перевезти около 1400 иммигрантов.