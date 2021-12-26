Польская полиция вблизи границы Беларуси задержала гражданина Украины, который вез мигрантов
На Подляшье на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью, полиция задержала гражданина Украины, который перевозил людей, нелегально пересекших границу. В его автомобиле было семь пассажиров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Сказано, что задержание произошло в Ольховичах (гмина Мельник). Автомобиль, за рулем которого находился гражданин Украины, был остановлен с целью придорожной проверки. По данным полиции, водитель хотел перевезти семерых иракцев.
"Водителя задержали и арестовали, а его транспортное средство попало на полицейскую стоянку", - сообщают 25 декабря в полиции Подляского воеводства.
С начала миграционного кризиса полиция задержала в Подляском воеводстве 341 так называемого курьера нелегальных иммигрантов. Лиц, подозреваемых в перевозке иммигрантов из приграничной зоны вглубь Польши или за западную границу, обвиняют в содействии незаконному пересечению границы с Беларусью.
По данным полиции, таким способом пытались перевезти около 1400 иммигрантов.
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По этой статье до 8 лет.
И ради чего.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/22/7187010/
А нарушают закон в Польше украинцы чуть ли не каждый день - пьяное вождение, взятки, воровство, угоны, убийства, нелегалы и тд.
https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-popavsia-ukrainets-iakyi-znimav-hroshi-z-chuzhykh-rakhunkiv-cherez-kody-blik-19455.html
https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-ukrainets-sprobuvav-za-2-tys-zl-vidkupytysia-vid-politseiskykh-19478.html
https://www.yavp.pl/uk/novini/polshcha-ukrajinka-obikrala-na-100-tis-zl-sklad-amazon-de-pratsyuvala-19500.html
https://www.yavp.pl/uk/novini/ukraintsiu-**********-dovichne-v-polshchi-cherez-ubyvstvo-spivvitchyznyka-19474.html
Да, это очень малый процент в относительном исчислении, и законопослушные украинцы жалуются, что из-за таких ублюдков мнение составляется обо всех, но это есть.
а що вони роблять в Україні і звідкі впали, то вже питання друге.
Не нужны эти беженцы в Украине. Страну освобождает и денежку зарабатывает.
В их числе, сирийцьі, украинцьі ( стьідно за єтих козлов), и парочка западноевропейцев...