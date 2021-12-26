За сутки 25 декабря российские оккупанты совершили 1 обстрел наших позиций, потерь нет, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В утренней сводке отмечается: "В направлении Травневого, что в Донецкой области, враг вел огонь из ПТРК.
По состоянию на 7:00 26 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий неприятеля нет".
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Ksenia VB
показать весь комментарий26.12.2021 09:48 Ответить Мне нравится 4
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