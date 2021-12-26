В Украине за сутки от COVID-19 умерло 138 человек, зафиксировано 2 810 новых случаев заражения, 4 279 человек выздоровели
В Украине по состоянию на утро воскресенья 26 декабря зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания COVID-19, поправилось 4 279 человек, 138 умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 240, медработников – 30).
28 258 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу – 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано – 1 832 человека;
летальных исходов – 138;
поправилось – 4 279 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 645 124 человека;
поправилось – 3 428 212 человек;
летальных исходов – 94 838;
проведено ПЦР-тестирований – 16 669 943.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.
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- Так у них же часто були пандемії - то чума, то холера…От вони постійно і сиділи на карантині…
Тогда сахар и белая мука были прерогативой богачей. потому толстый человек был априори БОГАТЫЙ.
От саме проплачені боти з мАскви та розумово відсталі антивакси і будуть носити «шоломи», щоб довести до абсурду звичайний захист свого організму від дуже небезпечного вірусу. Це як антиваксерна агітація вакцинованими, особливо закордонними антиваксами. Знаємо ми ваши многоходовочкі, нееліта кремлівська.