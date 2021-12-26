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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерло 138 человек, зафиксировано 2 810 новых случаев заражения, 4 279 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 138 человек, зафиксировано 2 810 новых случаев заражения, 4 279 человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро воскресенья 26 декабря зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания COVID-19, поправилось 4 279 человек, 138 умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 240, медработников – 30).

28 258 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу – 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 832 человека;

летальных исходов – 138;

поправилось – 4 279 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 645 124 человека;

поправилось – 3 428 212 человек;

летальных исходов – 94 838;

проведено ПЦР-тестирований – 16 669 943.

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С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.

Автор: 

эпидемия (789) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Австралійські науковці полічили, що ймовірність зіткнення Землі з астероїдом дорівнбє 0,046, а ймовірність померти від Ковід становить 0,026. ВИСНОВОК: треба познімати маски і купити шоломи.
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26.12.2021 20:23
+3
- Чому художники епохи Відродження часто малювали на своїх полотнах товстих голих жінок, що валяються на диванах?
- Так у них же часто були пандемії - то чума, то холера…От вони постійно і сиділи на карантині…
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26.12.2021 08:46
+2
Не забувай - картини коштували тоді дуже дорого На картинах - "куртизанки" А вони - "дороге задоволення" Вважай що то зображення тодішніх "Наомі Кемпбелл" "Кім Кардашьян" чи "Анджелін Джолі"! А у таких жіночок ніколи не було нестачі в грошах і їжі!
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26.12.2021 09:48
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Правила форума Совет форумчан
- Чому художники епохи Відродження часто малювали на своїх полотнах товстих голих жінок, що валяються на диванах?
- Так у них же часто були пандемії - то чума, то холера…От вони постійно і сиділи на карантині…
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26.12.2021 08:46 Ответить
І схоже що тоді ціни на продукти харчування не "кусалися".
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26.12.2021 09:28 Ответить
Не забувай - картини коштували тоді дуже дорого На картинах - "куртизанки" А вони - "дороге задоволення" Вважай що то зображення тодішніх "Наомі Кемпбелл" "Кім Кардашьян" чи "Анджелін Джолі"! А у таких жіночок ніколи не було нестачі в грошах і їжі!
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26.12.2021 09:48 Ответить
и тогда и сейчас толстеют не от того что много едят, а от большого количества неправильный углеводов - сахара, белого хлеба.

Тогда сахар и белая мука были прерогативой богачей. потому толстый человек был априори БОГАТЫЙ.
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26.12.2021 11:18 Ответить
Ну не то чтобы они "неправильные". Просто их количество практически не ограничено.
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26.12.2021 12:55 Ответить
со статистикой подождём до вторника
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26.12.2021 13:13 Ответить
А что ждать,заболеваемость на спад идет,как и при гриппе.Нужно привыкнуть к этому и не истерить,то карантины,то 10 доз вакцины)
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26.12.2021 15:36 Ответить
это еще омикрон до нас не дошел
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26.12.2021 16:21 Ответить
Австралійські науковці полічили, що ймовірність зіткнення Землі з астероїдом дорівнбє 0,046, а ймовірність померти від Ковід становить 0,026. ВИСНОВОК: треба познімати маски і купити шоломи.
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26.12.2021 20:23 Ответить
Шановний, не робіть підказок "елітам". Вони запросто це можуть зробити (просто по приколу, щоб побачити, чи є межа яку не можна перетинати і чи є щось, що піпл нарешті відмовиться хавати). А певні громадяни ще й будуть запевняти, що шоломи не носять тільки проплачені боти з москви і розумово відсталі люди.
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26.12.2021 20:58 Ответить
Svitlana Russian!

От саме проплачені боти з мАскви та розумово відсталі антивакси і будуть носити «шоломи», щоб довести до абсурду звичайний захист свого організму від дуже небезпечного вірусу. Це як антиваксерна агітація вакцинованими, особливо закордонними антиваксами. Знаємо ми ваши многоходовочкі, нееліта кремлівська.
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27.12.2021 00:59 Ответить
фейк страшный
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26.12.2021 22:47 Ответить
 
 