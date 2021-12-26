Ответ России в случае отказа США и НАТО рассматривать предложения о безопасности может быть разным, - Путин

Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разными, соответствующие предложения подготовят военные эксперты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он (ответ. - Ред) может быть разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Путин.

Так он ответил на вопрос, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и в этот раз".

В то же время Путин заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не будет стремиться к их прекращению.

На прошлой неделе Россия выдвинула предложения по гарантиям обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации Североатлантического договора.