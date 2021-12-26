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Ответ России в случае отказа США и НАТО рассматривать предложения о безопасности может быть разным, - Путин

Ответ России в случае отказа США и НАТО рассматривать предложения о безопасности может быть разным, - Путин

Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разными, соответствующие предложения подготовят военные эксперты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Он (ответ. - Ред) может быть разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Путин.

Так он ответил на вопрос, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и в этот раз".

В то же время Путин заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не будет стремиться к их прекращению.

На прошлой неделе Россия выдвинула предложения по гарантиям обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации Североатлантического договора.

Автор: 

НАТО (9963) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+42
терористична рашка докатилась до шантажу всього світу, позорнікі, північна корея 2
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26.12.2021 10:58
+37
Да все будет как обычно...наберете в рот гавна и плюнете в сторону Америки...на этом все и закончится...
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26.12.2021 11:06
+26
І що в разі відмови , та расєя зробить ,, "яблочко" станцює .? .
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26.12.2021 10:59
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чем-то напоминает сценку,когда собака люто начала гавкать,а на неё хорошо "Шикнули".она спряталась в будку и оттуда обиженно рычит...Не России уже строить порядок международных вопросов.Её номер теперь 6...)
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26.12.2021 13:03 Ответить
Кроме, как кричать, и угрожать возможностей больше не осталось. Эти уроды прекрасно понимают,что любая полномасштабная авантюра против любой европейской страны, это потеря территорий, тех что за Уралом.Китай ждет и своего не упустит, а противостоять Китаю численно и технологически, оставшаяся в 20 веке рашка уже не в состоянии.
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26.12.2021 13:33 Ответить
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26.12.2021 13:45 Ответить
що? лисий карлик розширить список сирів і вин, яких забороненно ввозити в московію?
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26.12.2021 13:49 Ответить
Пішов на хрін окурок!
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26.12.2021 14:17 Ответить
Президент Института экономического анализа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Илларионов заявил, что предложения России НАТО по "гарантиям безопасности" не являются ультиматумом Кремля странам Запада. По его мнению, это совместная операция администраций трех президентов: Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, под прикрытием которой продвигается другая важная идея.

Ее целью является "продавливание украинского общества на осуществление Минских соглашений". Об этом Илларионов сказал в интервью Ukrlife.TV, которое было опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=yEmDfDOsX_4&ab_channel=UKRLIFE.TV Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это дымовая завеса, прикрывающая главную операцию, которую проводят эти три администрации. Поскольку они тесно сотрудничают друг с другом, я счел возможным назвать эту операцию "тройственным альянсом", - отметил экс-советник Путина.
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26.12.2021 14:23 Ответить
Страшный сон для США это военно-политический союз Китая и России. Германии, Франции, Италии и прочим больше интересна Россия как торговый партнёр, а не как враждебное государство. Тем более что Россия больше не занимается экспансией идей Маркса. В таких обстоятельствах Россия может добиться многого. Я не верю в реальное вторжение войск. А вот удары ракетами и авиацией вполне вероятны.
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26.12.2021 14:36 Ответить
путєн-*****. ла-ла-ла-ла... Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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26.12.2021 18:43 Ответить
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