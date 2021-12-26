Ответ России в случае отказа США и НАТО рассматривать предложения о безопасности может быть разным, - Путин
Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разными, соответствующие предложения подготовят военные эксперты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Он (ответ. - Ред) может быть разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Путин.
Так он ответил на вопрос, каким может быть военно-технический ответ России, если США и НАТО "не услышат нас и в этот раз".
В то же время Путин заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не будет стремиться к их прекращению.
На прошлой неделе Россия выдвинула предложения по гарантиям обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации Североатлантического договора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ее целью является "продавливание украинского общества на осуществление Минских соглашений". Об этом Илларионов сказал в интервью Ukrlife.TV, которое было опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=yEmDfDOsX_4&ab_channel=UKRLIFE.TV Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Это дымовая завеса, прикрывающая главную операцию, которую проводят эти три администрации. Поскольку они тесно сотрудничают друг с другом, я счел возможным назвать эту операцию "тройственным альянсом", - отметил экс-советник Путина.