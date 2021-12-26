МИД РФ готовит делегацию на переговоры по гарантиям безопасности: Принципиально, чтобы в заседании Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные

Сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО, а также состав российской делегации находятся в разработке. В Москве хотят направить высокопоставленных военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра внешних дел РФ Александр Грушко российскому госагентству ТАСС.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", - сказал Грушко.

По его словам, "поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании Совета Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные".

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