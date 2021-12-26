РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12173 посетителя онлайн
Новости Война
4 526 45

МИД РФ готовит делегацию на переговоры по гарантиям безопасности: Принципиально, чтобы в заседании Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные

МИД РФ готовит делегацию на переговоры по гарантиям безопасности: Принципиально, чтобы в заседании Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные

Сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО, а также состав российской делегации находятся в разработке. В Москве хотят направить высокопоставленных военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра внешних дел РФ Александр Грушко российскому госагентству ТАСС.

"Сроки, модальности, формат и состав делегации прорабатываются", - сказал Грушко.

По его словам, "поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании Совета Россия - НАТО приняли участие высокопоставленные военные".

Читайте также: Столтенберг соберет заседание Совета НАТО - Россия 12 января, - Anadolu

Автор: 

МИД РФ (1665) НАТО (9963) переговоры (4917) россия (95372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
***** так торопися как будто уже в окно увидел бабу с косой пришедшую за ним. Кремлевский карлик понимает что удержать захваченные территории не по силам поетому пытается узаконить украденное. Ето все равно что к вам в дом залез преступник отжал комнату и кричит чтобы на переговоры к нему пришел юрист оформить официально что хозяева квартиры не будут пытаться его выгнать
показать весь комментарий
26.12.2021 11:26
+9
О чем можно говорить с варварами и дикарями?
показать весь комментарий
26.12.2021 11:35
+7
Знову кацапська істерика типу, "ви заважаєте нам Україну захопити і там нагадити". Вони не розуміють що після того як кацапня насвинячила на донбасі, їм навіть ранішня вата без НАТО горлянки перегризе. Що вже казати про дійсних українців.
показать весь комментарий
26.12.2021 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За його словами, "оскільки мова йде про питання військової безпеки, принципово важливо, щоб у засіданні Ради Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові РАШИСТСЬКІ ОКУПАНТИ"
показать весь комментарий
26.12.2021 11:24 Ответить
Шаман Шойгу?
показать весь комментарий
26.12.2021 13:41 Ответить
Президент Института экономического анализа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Илларионов заявил, что предложения России НАТО по "гарантиям безопасности" не являются ультиматумом Кремля странам Запада. По его мнению, это совместная операция администраций трех президентов: Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, под прикрытием которой продвигается другая важная идея.

Ее целью является "продавливание украинского общества на осуществление Минских соглашений". Об этом Илларионов сказал в интервью Ukrlife.TV, которое было опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=yEmDfDOsX_4&ab_channel=UKRLIFE.TV Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это дымовая завеса, прикрывающая главную операцию, которую проводят эти три администрации. Поскольку они тесно сотрудничают друг с другом, я счел возможным назвать эту операцию "тройственным альянсом", - отметил экс-советник Путина.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:22 Ответить
обкурився чи ширнувся іларіонов? тапкі перли видає.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:36 Ответить
***** так торопися как будто уже в окно увидел бабу с косой пришедшую за ним. Кремлевский карлик понимает что удержать захваченные территории не по силам поетому пытается узаконить украденное. Ето все равно что к вам в дом залез преступник отжал комнату и кричит чтобы на переговоры к нему пришел юрист оформить официально что хозяева квартиры не будут пытаться его выгнать
показать весь комментарий
26.12.2021 11:26 Ответить
Да уж, почувствовало *****, появилась реальная поддержка Украины, понятное дело, Украинцы отвоюют и крым и донбасс, как потом ***** жить оно не понимает, потому и визжит, как недорезаный поросёнок
показать весь комментарий
26.12.2021 11:46 Ответить
Агрессор много хочет, но мало получит.
показать весь комментарий
26.12.2021 13:40 Ответить
Возьмите опудала. Он самый высокопоставленный из всех высокопоставленных и почти военный.
показать весь комментарий
26.12.2021 11:27 Ответить
Знову кацапська істерика типу, "ви заважаєте нам Україну захопити і там нагадити". Вони не розуміють що після того як кацапня насвинячила на донбасі, їм навіть ранішня вата без НАТО горлянки перегризе. Що вже казати про дійсних українців.
показать весь комментарий
26.12.2021 11:31 Ответить
О чем можно говорить с варварами и дикарями?
показать весь комментарий
26.12.2021 11:35 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2021 12:26 Ответить
Значить замість конструктивних перемовин буде чергове "надування щік" під каскою, випирання грудей прикрашених орденами і гриміння зброєю
показать весь комментарий
26.12.2021 11:45 Ответить
Военные не политики, им ничего надувать не надо. Как раз переговоры специалистов обычно наиболее продуктивны.
показать весь комментарий
26.12.2021 11:54 Ответить
А який стосунок військові російські мають до газового шантажу? Вони там лише як "інструмент залякування"І вони не знають який запас міцності має російська економіка - вони звикли лише воювать тим що їм дають А війни ******* - це битви заводів у першу чергу а не солдат на полі бою! Німці і японці програли війну в першу чергу з-за нестачі матеріальних ресурсів і неможливості випускать ефективне озброєння в необхідних обсягах!
показать весь комментарий
26.12.2021 12:04 Ответить


МИД РФ готовит делегацию на переговоры по поводу гарантий безопасности... Джерело:
показать весь комментарий
26.12.2021 12:08 Ответить
рф кто-то или что-то угрожает? Да, неужели?
показать весь комментарий
26.12.2021 12:18 Ответить
Пфф... С запада мощнейший военный блок в истории, с востока мощнейший Китай, с юга исламисты. К рф у всех куча территориальных претензий (тот же Крым или Абхазия). Да и вообще цивилизованный мир с удовольствием бы стёр это недоразумение с карты. Конечно угрожает.
показать весь комментарий
26.12.2021 12:34 Ответить
До 2014 року НАТО практично свою блокову діяльність припинив - він почав її відновлювать з початком агресії Росії стосовно України Тобто ця загроза була спровокована саме агресивними діями Росії у Європі
Загроза з боку Китаю існує ще з радянських часів Тобто - нічого нового
За весь час існування держави України турки не давали абсолютно ніякого приводу стосовно претензій на Крим (бо Крим ніколи не належав Туреччині а лише перебував під його протекторатом - читай текст Кючук-Кайнарджійського договору (у Гуглі є!)
На Абхазію ( як "складову частину РФ") хто саме претендує: Китай чи "ісламісти"? Нагадую : абхази - християни десь з 6 століття нашої ери!
Колись потомок роду Гржибовських написав у своїй поемі гарну фразу : "Послушай! Ври! Да знай же меру!"
показать весь комментарий
26.12.2021 12:47 Ответить
Оставим эти нюансы. Факт что угрожают.
показать весь комментарий
26.12.2021 13:32 Ответить
Синок! На відміну від тебе я вивчав міжнародне право І його складову частину - "Право війни" І навіть лекції читав по ньому у військових частинах Так що не співай ти мені "воєнних песен" про "нюанси"
Ваша "бензоколонка" нікому і "нахер не вперлася"! Поки ви на кордоні з Україною "мудями трясете" Китай уже потихеньку анексує Сибір А без сибірського газу алмазів і нафти вас не врятують навіть ядерні боєголовки
показать весь комментарий
26.12.2021 13:50 Ответить
Крым, это территоральная претензия рашистов к Украине, а не чья-то к РФ. Абхазию ты непонятно у чему приплёл, на неё даже кремлядь не претендует)
показать весь комментарий
26.12.2021 12:48 Ответить
Да это кацапчик здесь пытается умничать не первый день. Пришифровывается немного,на рожон не лезет,но нутро всё равно вылазит))
показать весь комментарий
26.12.2021 12:59 Ответить
не первый день не первый год
показать весь комментарий
26.12.2021 14:08 Ответить
У рф ни к кому нет территориальных претензий, да? А что с украинским Крымом? Ах, да, УЖЕ нет тер. претензий. Так?
Помнится один твой комментарий о 1939г., где ты писал, что тогда Германия воевала с Польшей, а СССР просто зашел и отхватил себе кусок Польши. Как аккуратно ты сформулировал...
И здесь по теме: НАТО видите ли не может самостоятельно решать, где им и что размещать из вооружения в странах, являющимися членами этой организации, зато про размещение своих войск на границе с Украиной "кремль" отвечает: "Где хотим, там и размещаем на своей территории".
Двойные стандарты - в действии, не? Так кто кому угрожает? И попутный вопрос: кто кого шантажирует?
показать весь комментарий
26.12.2021 14:06 Ответить
Был вопрос - угрожает ли кто-то рф. Я ответил, что конечно угрожает. Мы допустим при любом удобном случае вернём себе Крым, который они уже считают своим, китайцы - Дальний Восток, эстонцы (а это НАТО) тоже на что-то там претендуют и т.д и т.п. и это только часть угроз для рф.
Больше отвечать на этот вопрос не буду. Вы либо тупите, либо (скорее) провоцируете.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:34 Ответить
Не то и не другое. Я считаю, что никто рф не угрожает. Я, действительно, так считаю. И считаю не безосновательно.
"С запада мощнейший военный блок в истории"
 А "вчера" этого мощнейшего блока не было? Так что изменилось? А изменилось лишь то, что рф любыми способами хочет воспрепятствовать вхождению Украины в НАТО. А этот вопрос уже стоИт или так...авансом испугались? И именно в этом все дело /в Украине/, а не в какой-то мифической угрозе, якобы появившейся вдруг. И ты сам это прекрасно понимаешь.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:42 Ответить
...ну, а отвечать или нет - твое право. Убеждения у нас - разные, поэтому...
показать весь комментарий
26.12.2021 14:45 Ответить
Кажуть шо Йенс Столтенберг отдаст Путлеру половину стран НАТО...для своего сраного ОДКБ... Байден легко согласился...
показать весь комментарий
26.12.2021 11:49 Ответить
https://youtu.be/WBa1-9cNs6U Видос в тему...
показать весь комментарий
26.12.2021 11:50 Ответить
Анатолій Штефан Штірліц



@Shtirlitz53

·
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1475024271818776578 1 год



Міні дрони, які були представлені на армійському форумі Московії під заголовком «як тобі таке, Ілон Маск?» Виявились китайськими іграшками, а не інноваційними розробками. АліЕкспрес рулить розробками залісся.
показать весь комментарий
26.12.2021 11:50 Ответить
21 декабря, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили https://www.droneshowsoftware.com/competition победителей . Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». Также ... получили специальный приз за выдающийся вклад в развитие этой индустрии!
показать весь комментарий
26.12.2021 12:11 Ответить
Смешно. Армейская разработка летает в перьях и лампочках для развлечения путинских олигархов.
показать весь комментарий
26.12.2021 12:46 Ответить
Я это к тому, что солдату в окопе не важно с квадрик чьего производства сбросит гранату или наведёт снаряд. Или рой 1000+ вот таких дронов прилетит с гранатами. Важен результат.
показать весь комментарий
26.12.2021 13:30 Ответить
Шоу дронов? Они там хоть не @блись часом?
показать весь комментарий
26.12.2021 12:53 Ответить
Эти "военные" должны принять участие? Разве, что песком посыпать из них у подъезда...
показать весь комментарий
26.12.2021 11:52 Ответить
Захід розмовляє з чекістаном, як-от психіатр з буйним вар'ятом - https://www.youtube.com/watch?v=uuWQ4TlWyJk&ab_channel=Newsader https://www.youtube.com/watch?v=uuWQ4TlWyJk&ab_channel=Newsader

показать весь комментарий
26.12.2021 11:57 Ответить
Кацапы испугались, что наши военные дадут им по соплям.
показать весь комментарий
26.12.2021 12:39 Ответить
Зеля им даст!
показать весь комментарий
26.12.2021 12:41 Ответить
Как же питуну хочется выглядеть настоящим рукопожатным международным политиком, аж до ультиматумов. Прям корчит бедного, что все в мире его не за президента считают, а за убийцу и воришку.
показать весь комментарий
26.12.2021 12:43 Ответить
Какая разница,кого прокинут и опустят из кацапни-ефрейтора или генерал-полковника?
показать весь комментарий
26.12.2021 12:50 Ответить
чем выше хенерал, тем дольше ему в жопу иттить.
показать весь комментарий
26.12.2021 12:52 Ответить
а им уже кто-то ответил согласием на такую встречу в ближайшей перспективе? А тем более с ними уже оговаривали формат и темы?..опять гонят впереди парлвоза и опять облажаются как со срочными ультиматумами...)
показать весь комментарий
26.12.2021 12:57 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2021 13:11 Ответить
от і нафуя кожен пук московитів сюди тащить як новину всесвітньо важливу ?
показать весь комментарий
26.12.2021 15:05 Ответить
 
 