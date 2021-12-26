За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлен 251 новый случай заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 251 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 327 650), зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 111).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Зболели 153 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 67 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 13 девочек от 9 до 17 лет и 18 мальчиков от 3 до 17 лет.

Зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 111). Среди них 8 женщин от 55 до 86 лет, 5 мужчин от 52 до 83 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом и 74 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 871 человек преодолел коронавирус (всего 308 058).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (72), Оболонском (42) и Святошинском (39) районах.

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