За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлен 251 новый случай заболевания, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлен 251 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 327 650), зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 111).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
Зболели 153 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 67 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 13 девочек от 9 до 17 лет и 18 мальчиков от 3 до 17 лет.
Зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 111). Среди них 8 женщин от 55 до 86 лет, 5 мужчин от 52 до 83 лет.
В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом и 74 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 871 человек преодолел коронавирус (всего 308 058).
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (72), Оболонском (42) и Святошинском (39) районах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як стверджує журналіст Роман Шинкаренко "…є свідки, які у дні вакцинації пана Олександра Комаріди, у травні та березні 2021 року в Ужгороді, бачили його магічним чином у Києві…". І це незважаючи на той факт, що саме Ужгород зазначений в декларації як місто, яке Олександр Комаріда обрав для проведення вакцинації, попри те, що офіційним містом проживання і роботи є Київ.
За офіційною інформацією Міністерство внутрішніх справ України вже викривало схеми продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 на Закарпатті. Більше того, даний випадок не є єдиним в цьому регіоні.
Сам пан Комаріда активно пропагує ідею комфортної вакцинації "біля дому" для всіх українців, а також активно виступає проти "фейкових" Covid-сертифікатів.