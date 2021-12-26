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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлен 251 новый случай заболевания, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявлен 251 новый случай заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлен 251 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 327 650), зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 111).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Зболели 153 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 67 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 13 девочек от 9 до 17 лет и 18 мальчиков от 3 до 17 лет.

Зафиксировано 13 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 111). Среди них 8 женщин от 55 до 86 лет, 5 мужчин от 52 до 83 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом и 74 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 871 человек преодолел коронавирус (всего 308 058).

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (72), Оболонском (42) и Святошинском (39) районах.

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Автор: 

Киев (25481) Кличко Виталий (4636) коронавирус (17042)


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Замминистра Минздрава Комарида купил поддельный серификат от вакцинации

Як стверджує журналіст Роман Шинкаренко "…є свідки, які у дні вакцинації пана Олександра Комаріди, у травні та березні 2021 року в Ужгороді, бачили його магічним чином у Києві…". І це незважаючи на той факт, що саме Ужгород зазначений в декларації як місто, яке Олександр Комаріда обрав для проведення вакцинації, попри те, що офіційним містом проживання і роботи є Київ.

За офіційною інформацією Міністерство внутрішніх справ України вже викривало схеми продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 на Закарпатті. Більше того, даний випадок не є єдиним в цьому регіоні.

Сам пан Комаріда активно пропагує ідею комфортної вакцинації "біля дому" для всіх українців, а також активно виступає проти "фейкових" Covid-сертифікатів.
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26.12.2021 12:20 Ответить
"...выявлен 251 подтвержденный случай заболевания коронавирусом..." в Киеве. А во Франции, где вакцинировано более 80% населения, - 104 000 случая за последние сутки... Ни в коем случае нельзя забыть то, как такая заботливая тварь, как Кличко, рекламировала эти незаконные медицинские эксперименты на людям и до сего времени своими гнусными ограничениями принуждает к вакцинации. Сколько веревочке не виться, но ты у нас, Виталик, таки дошастаешься...
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26.12.2021 12:24 Ответить
 
 