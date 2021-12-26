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Жителю Днепра грозит до 8 лет лишения свободы за "минирование" Рады, - Нацполиция

Жителю Днепра грозит до 8 лет лишения свободы за

Полиция задержала 49-летнего жителя Днепра за ложное сообщение о минировании Верховной Рады.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно, говорится в сообщении полиции в фейсбуке в воскресенье.

Телефонный звонок на линию "102" поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции сразу установили, что ложное сообщение о минировании оставил 49-летний житель Днепра.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Правонарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается следствие.

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Автор: 

Днепр (4398) ложная тревога (91) минирование (1445)


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Топ комментарии
+3
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26.12.2021 12:09
+3
...кто за сепаров воевал, тех сразу меняют на таксистов и торгашек с Донецка.
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26.12.2021 12:28
+3
Это точно! Ещё я помню как зельц осуждённых на пожизненное харьковских подрывников (помните таких?) без всяких помилований (просто приказом по телефону) поменял на таксистов и свидетелей йоговых из лугандона. Вот именно после этого я понял что у нас гАРАНТИК дебиловатый и сцыкло. Зато гонору сколько…умнейший мудрейший красивейший и т.д.
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26.12.2021 12:34
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Ключове слово "загрожує". Ну а там наскільки хватить грошей.Така вона-українська феміда!
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26.12.2021 12:02 Ответить
Единственное, что жалко, так это здание. Раду, в абстрактном понимании нет.
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26.12.2021 12:45 Ответить
Що значить дагрожує до вісьми років? В тюрягу покидька по максимуму! Другим бовдурам наука буде.
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26.12.2021 15:25 Ответить
За сепаров воевал видать…
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26.12.2021 12:03 Ответить
...кто за сепаров воевал, тех сразу меняют на таксистов и торгашек с Донецка.
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26.12.2021 12:28 Ответить
Это точно! Ещё я помню как зельц осуждённых на пожизненное харьковских подрывников (помните таких?) без всяких помилований (просто приказом по телефону) поменял на таксистов и свидетелей йоговых из лугандона. Вот именно после этого я понял что у нас гАРАНТИК дебиловатый и сцыкло. Зато гонору сколько…умнейший мудрейший красивейший и т.д.
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26.12.2021 12:34 Ответить
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26.12.2021 12:09 Ответить
https://youtu.be/54raQD9FjQo
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26.12.2021 12:29 Ответить
а у нас, в Днепре, с ночи замело....прямо как зима...настоящая )))

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26.12.2021 12:32 Ответить
На святое позарился.
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26.12.2021 13:33 Ответить
а если б он позвонил и сказал - что он разминировал Раду
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26.12.2021 13:46 Ответить
Нічого йому не буде. Така країна, що все всім можна...
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26.12.2021 13:55 Ответить
ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Джерело:

а якщо повідомлення було б правдиве, то шо?
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26.12.2021 15:45 Ответить
Якщо зі свого телефону повідомив,тоді даже знаю,за кого він голосував!
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26.12.2021 23:12 Ответить
 
 