Жителю Днепра грозит до 8 лет лишения свободы за "минирование" Рады, - Нацполиция

Полиция задержала 49-летнего жителя Днепра за ложное сообщение о минировании Верховной Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно, говорится в сообщении полиции в фейсбуке в воскресенье.

Телефонный звонок на линию "102" поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские отделения полиции №3 Днепровского районного управления полиции сразу установили, что ложное сообщение о минировании оставил 49-летний житель Днепра.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Правонарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается следствие.

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