РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5562 посетителя онлайн
Новости Война
13 893 227

Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны

Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны

Взятие на воинский учет – это не призыв на службу. На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ разведки Минобороны Украины.

"В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от воинского учета, как и для мужчин, после предупреждения с территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", - отмечают в Минобороны.

Разъясняя, при каких обстоятельствах будут призывать женщин на воинскую службу, в Минобороны отметили: "Женщины, состоящие на воинскои учете, могут быть призваны на воинскую службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на воинскую службу и службу в воинском резерве только в добровольном порядке (по контракту)".

Говоря о военнообязанных женщинах, в Минобороны отметили, что речь идет о 35 профессиональных направлениях, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

Кроме того, сообщается, что воинскому учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей воинско-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

Стать на воинский учет следует до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.

Читайте также: Минобороны объяснило, как женщинам стать на воинский учет. Инструкция

"Воинско-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке – опытом работы и КВЭДы физического лица-предпринимателя. Окончательно принадлежность к воинско-учетной специальности определяется в территориальном центре комплектования", - говорится в сообщении.

Процесс постановки на воинский учет подобен тому, который проходят мужчины. Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и воинско-учетный.

При смене профессии нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что позволит лучше отслеживать имеющиеся человеческие ресурсы. Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будет учитываться состояние здоровье человека и его семейные обстоятельства", - отмечают в Минобороны.

Читайте также: "В сторону уменьшения и здравого смысла": "слуга народа" Завитневич заявил, что список профессий женщин для воинского учета будет сокращен

"Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года. На жизнь граждан до конца 2022 года эти нормы не повлияют. Цель – приведение в действующее законодательство, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает. К концу 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на воинском учете", - резюмировано в сообщении.

Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны 01
Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны 02

Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны 03
Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны 04

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9288) воинская повинность (77)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
весь "мудрий нарід" котрий голосував за "зе" потрібно взяти на військовий облік
показать весь комментарий
26.12.2021 11:56
+42
Хуже не будет - надо просто перестать стрелять.
показать весь комментарий
26.12.2021 11:53
+31
Что ні дєлаєт дурак,всьо он дєлаєт нє так.
показать весь комментарий
26.12.2021 11:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
26.12.2021 13:03 Ответить
А вагітних і жінок часом не потрібно захищати, зелені нічого не переплутали?
показать весь комментарий
26.12.2021 13:04 Ответить
Защищать надо ЗЕ и Ермака. А для этого, как у кацапов водится, сгодятся даже женщины и дети.
показать весь комментарий
26.12.2021 16:50 Ответить
І як завжди жінки повині взять все в своі руки
показать весь комментарий
26.12.2021 13:05 Ответить
Ага. Кто за красавчика президента голосовал?
показать весь комментарий
27.12.2021 12:08 Ответить
а кошек и собак на учет брать будут ? а то мамины Дымок и Бузик переживают
показать весь комментарий
26.12.2021 13:07 Ответить
Не вижу смысла в трэше этой темы. Вообще. И сейчас сотни и тысячи женщин идут в армию. Женщины упорно годы добивались в самой армии практически равноправие. Много чего сделано.
показать весь комментарий
26.12.2021 13:09 Ответить
Если вводить в законодательство обязательный воинский учет для женщин , то во первых это нужно только для определенных специальностей , как раньше для медиков и связистов ( можно конечно расширить список) но со "здоровым глуздом" ( а это а три - четыре - пять позиций) И во вторых тогда уже начинать постановку на учет тем кому сейчас 18-24. и с этого периода и начнется для всех, по подбору специальностей, быть " военно обязанными" Ну и конечно быть на воинском учете до 45. Какие на хр-н 60... Дураломы дебильные. ( кстати и расширение пребывание мужчин на учете до 60, такая же бестолковщина, ну разве что генералов и то не всех, Для мужчин пребывание на учете в зависимости от звания - рядовой и сержантский состав до 45, младший офицерский до 50, старший до 60. Если не хватает количественно( из за большого количества не пригодных по здоровью и т.д), то нужно обеспечить обязательное правило отслужить всем , а не так как сейчас в армии с 18 до 29 лет.. А то у нас "хр-н" кого туда загонишь. ( то спортсмены, то артисты, то "блатные", то " политики" то еще какие) Взять нынешнюю власть поголовно от президента, членов правительства, Рады и т.д. какой процент из них реально отслужил в армии Украины ( слава богу уже 31 год независимости ). Кроме этого ввести законодательно, не отслужил в армии, значит не годен и для работы в гос управлении в том числе и депутатском корпусе, не говоря уж о президенте, спикере, премьере, министрах, руководителей областей и т.д.)
показать весь комментарий
26.12.2021 13:10 Ответить
помнится в 14м году толпы народа у военкоматов. и то не справились \не захотели, не смогли?\. а тут хотят еще +50% бумагомарательства. народ уже нужно официально вооружать, а всяческие сборы\"на учет" и т.д. - только с обязательными бесплатными стрельбами подготовкой и т.п.
показать весь комментарий
26.12.2021 13:13 Ответить
Тут,завдая засрати мізки,виконується....
Від забору,до обіду...
показать весь комментарий
26.12.2021 13:59 Ответить
це скорше схоже на перепис потенційно небезпечних для агресора чи/та влади людей, навіть жінок - у військомати підуть в першу чергу саме ті хто активний. Щось то все поспіхом і не логічно виникло
показать весь комментарий
26.12.2021 13:21 Ответить
також обов'язково потрібно поставити на військовий облік пенсіонерів і всіх дітей (включно з новонародженими)!
показать весь комментарий
26.12.2021 13:42 Ответить
Взвейтесь соколы орлами!
показать весь комментарий
26.12.2021 13:48 Ответить
Шоу ретиеів у розпалі!!! Замість,обороноздатності, вагітні,й немовлята військвозобов'язані. Давно належло послати на _ер, цих біснуватих...
показать весь комментарий
26.12.2021 13:56 Ответить
Цю помічницю цілого замміністра освіти також візьмут до обліку?



показать весь комментарий
26.12.2021 14:02 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2021 14:44 Ответить
В начале его мать,женушку,и тещёньку и зеленую кротиху,а ещё зеленую менделиху!4-х разовый уклонист хочет,чтоб его бабы защищали,как путин.Ездить по ушам и мозгам-зеспецпроект,чтоб не думали о зелёной блевотине.Нужно 4раза откосить,уколоться и забыться,как он!
показать весь комментарий
26.12.2021 14:56 Ответить
Половина женского населения на заработках, на учёт не смогут стать, значит штрафы будут слать.Из-за ковида многие не ездят домой ..
Это такой способ сделать перепись населения и денег содрать с женщин, и возраст до 60 .
Как вы достали со своей властью уже.Вот вы и идите и платите штрафы .Что происходит в Украине? Это , что преднамерянно, взорвать Украину изнутри?
показать весь комментарий
26.12.2021 15:09 Ответить
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
https://petition.president.gov.ua/petition/130110
показать весь комментарий
26.12.2021 23:09 Ответить
Все правильно:жіночі батальйони і їх душка керен...зежо!!!!
показать весь комментарий
26.12.2021 16:48 Ответить
А не пішли б ви всі зелені трутні в дупу! ? Щоб захистити батьківщину, треба спочатку вас зрадників позбутись!
показать весь комментарий
26.12.2021 19:26 Ответить
Здається прослідковується тенденція - Вовіки привикли за жінками ховатись (Пуйло і Сцикун).
показать весь комментарий
26.12.2021 23:42 Ответить
Зебіли, так вагітних потрібно в першу чергу обліковувати. Вони - одна за двох. А іноді і більше - майже развєдгрупа. І зразу два автомати давати... Або ПТРК, цілий бойовий розрахунок.
показать весь комментарий
26.12.2021 23:39 Ответить
Кружевниє портянки. Шоб знали як ліберастам підспівувати.
показать весь комментарий
27.12.2021 01:35 Ответить
Страница 3 из 3
 
 