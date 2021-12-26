Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны
Взятие на воинский учет – это не призыв на службу. На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ разведки Минобороны Украины.
"В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от воинского учета, как и для мужчин, после предупреждения с территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", - отмечают в Минобороны.
Разъясняя, при каких обстоятельствах будут призывать женщин на воинскую службу, в Минобороны отметили: "Женщины, состоящие на воинскои учете, могут быть призваны на воинскую службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на воинскую службу и службу в воинском резерве только в добровольном порядке (по контракту)".
Говоря о военнообязанных женщинах, в Минобороны отметили, что речь идет о 35 профессиональных направлениях, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.
Кроме того, сообщается, что воинскому учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей воинско-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.
Стать на воинский учет следует до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.
"Воинско-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке – опытом работы и КВЭДы физического лица-предпринимателя. Окончательно принадлежность к воинско-учетной специальности определяется в территориальном центре комплектования", - говорится в сообщении.
Процесс постановки на воинский учет подобен тому, который проходят мужчины. Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и воинско-учетный.
При смене профессии нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что позволит лучше отслеживать имеющиеся человеческие ресурсы. Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будет учитываться состояние здоровье человека и его семейные обстоятельства", - отмечают в Минобороны.
"Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года. На жизнь граждан до конца 2022 года эти нормы не повлияют. Цель – приведение в действующее законодательство, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает. К концу 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на воинском учете", - резюмировано в сообщении.
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Від забору,до обіду...
Это такой способ сделать перепись населения и денег содрать с женщин, и возраст до 60 .
Как вы достали со своей властью уже.Вот вы и идите и платите штрафы .Что происходит в Украине? Это , что преднамерянно, взорвать Украину изнутри?
https://petition.president.gov.ua/petition/130110
керен...зежо!!!!