Беременных женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет. Об изменении профессии придется информировать, - разъяснение Минобороны

Взятие на воинский учет – это не призыв на службу. На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ разведки Минобороны Украины.

"В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от воинского учета, как и для мужчин, после предупреждения с территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", - отмечают в Минобороны.

Разъясняя, при каких обстоятельствах будут призывать женщин на воинскую службу, в Минобороны отметили: "Женщины, состоящие на воинскои учете, могут быть призваны на воинскую службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на воинскую службу и службу в воинском резерве только в добровольном порядке (по контракту)".

Говоря о военнообязанных женщинах, в Минобороны отметили, что речь идет о 35 профессиональных направлениях, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

Кроме того, сообщается, что воинскому учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей воинско-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

Стать на воинский учет следует до конца 2022 года в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший комиссариат) по месту регистрации места жительства.

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"Воинско-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке – опытом работы и КВЭДы физического лица-предпринимателя. Окончательно принадлежность к воинско-учетной специальности определяется в территориальном центре комплектования", - говорится в сообщении.

Процесс постановки на воинский учет подобен тому, который проходят мужчины. Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках. А при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и воинско-учетный.

При смене профессии нужно будет информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что позволит лучше отслеживать имеющиеся человеческие ресурсы. Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет. Как и в случае мужчин, в ТЦК и СП для женщин будет учитываться состояние здоровье человека и его семейные обстоятельства", - отмечают в Минобороны.

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"Работа по реализации приказа спланирована до конца 2022 года. На жизнь граждан до конца 2022 года эти нормы не повлияют. Цель – приведение в действующее законодательство, страна должна знать свои резервы, мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает. К концу 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на воинском учете", - резюмировано в сообщении.







