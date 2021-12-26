О призыве или обязательной мобилизации женщин в армию речь не идет. Никаких изменений в их жизни не будет, - Залужный
Готовится такой порядок постановки граждан на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур.
Об этом в Facebook написал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также мужчин – цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", - отмечает он.
По словам Залужного, в течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для согражданок, чьи специальности в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.
"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собраний (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию. В-третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал", - добавил он.
"Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить воинскую службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", - резюмировал Залужный.
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весело смеются
Особисто для тебе доступно розпишу:
Чи випускають військовозобов*язаних, коли в державі введено військовий стан закордон?
- Ні.
В разі повномасштабного вторгнення рашки куди поїдуть біженці?
- Більшість у ЄС.
Кому вигідно не пускати до себе в разі чого біженців з України?
- Країнам ЄС. При цьому військово зобов*язані жінки будуть мати відмову у виїзді проходячи перевірку у наших пограничників.
Я тобі розжував максимально доступно. Якшо є що заперечити, то не розводь демагогію окремими висерами, щоб потім не підгорало в тебе в одному місці.
А выписаться и прописаться?
Та вы ж только на этом весь мозг *******.
по конституции, это нарушение прав и свобод человека..
А с какой целью тогда проводится инвентаризация всех украинок с постановкой на обязательный воинский учет? Если раньше призыв был для женщин - почетное право то сейчас обязаловка и штраф.
"Единственное - Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства."
Таки врешь - мобилизация все же предполагается! Приобщать будут тоже добровольно принудительно?
"Готовится такой порядок постановки граждан на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. "Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также мужчин - цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом"
Так это оказывается такая реформа - забота о нас, чтобы нам жилось легче и счастливее.
А вы, плебеи, служите срочку и отправляйте туда собственных детей. Теперь еще и жен.