О призыве или обязательной мобилизации женщин в армию речь не идет. Никаких изменений в их жизни не будет, - Залужный

Готовится такой порядок постановки граждан на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур.

Об этом в Facebook написал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также мужчин – цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", - отмечает он.

По словам Залужного, в течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для согражданок, чьи специальности в перечне для воинского учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собраний (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию. В-третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал", - добавил он.

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"Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить воинскую службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", - резюмировал Залужный.