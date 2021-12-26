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Новости Война
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О призыве или обязательной мобилизации женщин в армию речь не идет. Никаких изменений в их жизни не будет, - Залужный

О призыве или обязательной мобилизации женщин в армию речь не идет. Никаких изменений в их жизни не будет, - Залужный

Готовится такой порядок постановки граждан на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур.

Об этом в Facebook написал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн как можно больше количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также мужчин – цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом", - отмечает он.

По словам Залужного, в течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для согражданок, чьи специальности в перечне для воинского  учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

"Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собраний (учений) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию. В-третьих, со взятием на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал", - добавил он.

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"Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить воинскую службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", - резюмировал Залужный.

О призыве или обязательной мобилизации женщин в армию речь не идет. Никаких изменений в их жизни не будет, - Залужный 01

Автор: 

женщины (884) воинская повинность (77) военкомат (458) Залужный Валерий (656)


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Топ комментарии
+24
Тоді навіщо ця профанація ?
Створити для людей незручності ?
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26.12.2021 12:55
+18
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26.12.2021 13:53
+16
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26.12.2021 13:11
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М-да... так вот зачем прутся в политику... Ботокс рулит.
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26.12.2021 13:52 Ответить
силикон) да какая разница
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26.12.2021 15:40 Ответить
А якщо жінка домогосподарка без професії і живе на утриманні чоловіка?А якщо інвалід дитинства по зору,ДЦП,аутист?Чому не виділені відразу категорії,яким нічого пхатися в чергу до военкомату?
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26.12.2021 13:44 Ответить
Добро пожаловать в "мужской мир".
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26.12.2021 15:04 Ответить
Надо же, какой этот мир дебильный, оказывается
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26.12.2021 15:11 Ответить
А кто голосовал за красавчика президента? Мужчинку-Володеньку?
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26.12.2021 16:06 Ответить
Кроме того что в период пандемии коронавируса нужно будет шляться по военкоматам и мед учреждениям, по комиссиям, сдачи анализов и т.д., собирая на себя всю заразу и приносить ее домой в семьи. Идиоты..
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26.12.2021 13:45 Ответить
Нічого не поробиш! Наказ Путіна!
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26.12.2021 14:00 Ответить
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
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26.12.2021 23:05 Ответить
ви не панимаєте тут другое. штрафи уже прописаны и медработник, военком
весело смеются
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26.12.2021 13:47 Ответить
Для них вже закінчилась епоха бідності.
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26.12.2021 13:58 Ответить
"Жодних змін у їхньому житті не буде" - звучить якось депресивно. Навіть суїцидально.
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26.12.2021 13:48 Ответить
И какого хр@на мужчины должны служить, а женщины нет?
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26.12.2021 13:49 Ответить
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26.12.2021 13:53 Ответить
Того, що ти жінку запліднив, отримав задоволення - і здриснув у кущі. А жінка важких 9 місяців відгикує твоє задоволення. І я не впевнений, що ти витримає те, що яитримують жінки, народжуючи дітей. Цікаво, ти власну матір цінуєш?
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26.12.2021 14:38 Ответить
Що ти верзеш? Про аліменти ніколи не чув?
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26.12.2021 15:16 Ответить
вопрос к женщинам, во сколько бы вы оценили процесс вынашивания беременности, родов и воспитания детей в одиночку, чтобы сумма алиментов это покрыла с лихвой?
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26.12.2021 15:44 Ответить
Тут скоріше зебіл виконав хотілку "європки" -європейських партнерів. Щоб у разі війни жінок-біженців вже на нашому кордоні тормозили по причині військового зобов*язання
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26.12.2021 13:54 Ответить
Маячня.
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26.12.2021 15:05 Ответить
Пруф, що маячня або ти п*здобол
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26.12.2021 16:18 Ответить
Дємагог. Ти вкинув маячню а тепер вимагаєш від мене пруфів яка спростовує твою маячню?
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26.12.2021 16:22 Ответить
Скоріше всього тобі не доступна елементарна логіка, що ти називаєш маячнею те , що я написав. Я можу логікою довести , що з великою вірогідністю мої роздуми написані вище є вірними.
Особисто для тебе доступно розпишу:
Чи випускають військовозобов*язаних, коли в державі введено військовий стан закордон?
- Ні.
В разі повномасштабного вторгнення рашки куди поїдуть біженці?
- Більшість у ЄС.
Кому вигідно не пускати до себе в разі чого біженців з України?
- Країнам ЄС. При цьому військово зобов*язані жінки будуть мати відмову у виїзді проходячи перевірку у наших пограничників.
Я тобі розжував максимально доступно. Якшо є що заперечити, то не розводь демагогію окремими висерами, щоб потім не підгорало в тебе в одному місці.
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26.12.2021 18:13 Ответить
я думаю, именно это и есть наиболее вероятная причина этого указа. ЕС начал закрывать тылы....Вся страна военнобязанных - 0 беженцев. Ву а ля!
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26.12.2021 18:17 Ответить
Маячня. Дешева конспірологія.
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27.12.2021 11:47 Ответить
Маячня і конспірологія - це коли ти з якимось ще упорототим порохоботом по типу "Стрелка" сперечаєтесь в темах про вакцинацію де один з вас пише, що боїться чіпування, а інший доводить, що вакцина лікує від усіх хвороб.
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27.12.2021 13:10 Ответить
Пиши ще. Твої коментарі просто чудові в своїй жалюгідності.
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27.12.2021 14:42 Ответить
Це тільки для інформації ФСБ.
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26.12.2021 13:55 Ответить
Жодных змин?????....
А выписаться и прописаться?
Та вы ж только на этом весь мозг *******.
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26.12.2021 14:04 Ответить
А що так? 🤔Залужний згадав, що він еюне лише чоловік, але й воїн, завдання якого захищати не лише Батьківщину, але й жінок і дітей? До речі, Батьківщина - жіночого роду. Здогадайтеся, чому.
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26.12.2021 14:35 Ответить
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26.12.2021 14:48 Ответить
Для того это всё, что бы денег содрать. штрафами., сколько украинок за границей работает, на учёт не станут, значит штраф
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26.12.2021 15:24 Ответить
Во-первых с чего это сумма должна покрываться с лихвой? Во-вторых с чего это вдруг она будет растить ребенка одна? В третьих есть много методов контрацепции и аборт в конце концов!
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26.12.2021 16:32 Ответить
хенералы проворовавшиеся бредят от новых рекрутах.. на контрактников денег не осталось, все разворовали.. бредят о бесплатной рабсиле.. сначала они соберут персональные данные, потом паспорт заберут, потом вообще не отстанут..
по конституции, это нарушение прав и свобод человека..
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26.12.2021 17:00 Ответить
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26.12.2021 17:18 Ответить
95 квартал надо на учет в психушке ставить.
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26.12.2021 17:43 Ответить
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
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26.12.2021 23:04 Ответить
"...речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию..."
А с какой целью тогда проводится инвентаризация всех украинок с постановкой на обязательный воинский учет? Если раньше призыв был для женщин - почетное право то сейчас обязаловка и штраф.
"Единственное - Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства."
Таки врешь - мобилизация все же предполагается! Приобщать будут тоже добровольно принудительно?
"Готовится такой порядок постановки граждан на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. "Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также мужчин - цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом"
Так это оказывается такая реформа - забота о нас, чтобы нам жилось легче и счастливее.
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27.12.2021 00:00 Ответить
Ржу. Зеленский, имея возможность отслужить в украинской армии, не служил вообще. Порошенко, имея возможность отправить в украинскую армию своего сына Михаила (которому в этом году как раз 20 исполнилось - призывной возраст), предпочет его отправить в Англию на учебу.
А вы, плебеи, служите срочку и отправляйте туда собственных детей. Теперь еще и жен.
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27.12.2021 00:01 Ответить
Упирі так бояться за свої корита та вкрадені у народу багатства, щоб путлєр не відібрав, що вирішили навіть жінок ставити під кулі на поле бою, аби спати спокійно самим та красти далі. Ще наступним кроком дітей потрібно зробити військовозобов'язаними, років так із 7-8. Щоб гранату під танк міг донести.
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27.12.2021 00:33 Ответить
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