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Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить до конца года, - Верещук

Приложение

Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе может быть отменено до конца этого года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук изданию "Новости Донбасса".

По словам Верещук, она посетила КПВВ в Станице Луганской, увидела проблему, с которой часто сталкиваются люди.

"У нас есть ограничения из-за ковида. Я увидела насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", – рассказывает Верещук.

По ее словам, она обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру страны.

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"Я вернулась с Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а затем и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут не страдая пересекать КПВВ", - сказала Верещук.

Автор: 

Донбасс (26955) КПВВ (330) Верещук Ирина (504) Дія (420) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Скасуйте Верещук до кінця цього року.
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26.12.2021 13:35
+10
Прямо мати Тереза. Нехай щастить.
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26.12.2021 13:33
+6
Вони підтримали???

И выдадут каждому ватному пенсионеру по новому айфону???
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26.12.2021 13:34
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Прямо мати Тереза. Нехай щастить.
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26.12.2021 13:33 Ответить

Китайские игрушки лаптеносных вояк)))



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26.12.2021 13:34 Ответить
Вони підтримали???

И выдадут каждому ватному пенсионеру по новому айфону???
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26.12.2021 13:34 Ответить
Скасуйте Верещук до кінця цього року.
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26.12.2021 13:35 Ответить
Неодмінно,пожитєво!
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26.12.2021 13:39 Ответить
"...Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон". Запомните эти слова. Будет смысл их вспомнить перед выборами в "Діє". Тогда ситуация будет прямо противоположной
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26.12.2021 13:36 Ответить
Стаждальці Ми,від хвойд,гне страждаємо... А хвойдини прошмандилівки, знемагають,й поерпають,від знущань,й наруги... браслети зGPS, маячкми,непотрібнонадягти?
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26.12.2021 13:37 Ответить
Верещук: "Вони повинні завантажити додаток "Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон"
Це вона не про реєстацію в Дії для отримання "вовіної тисячі" на кіно, книжки та ліки?

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26.12.2021 13:38 Ответить
100%...здесь она этого не замечает...
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26.12.2021 13:52 Ответить
Хабалка верещучка пообіцяла всім пенсіонерам Луганська і Донецька
закупити смартфони і зебабуін дав згоду, так як і там будуть відкати 😡
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26.12.2021 13:38 Ответить
Зьома оплатить смартфони зі своїх опшорів. Це ж так благородно.
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26.12.2021 13:43 Ответить
Ви смішні 🙂,
з наших кишень шльома оплатить смарфони 😠
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26.12.2021 13:50 Ответить
Та яке може бути благородство у криворогатої шпани?
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26.12.2021 13:54 Ответить
Для ліквідації цього застосунку теж потрібно виділяти мільйони з бюджету, я правий?
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26.12.2021 13:47 Ответить
Даунодонбасцы пусть шарятся по Украине и заражают людей ковидом? Спасибо Мери вПопец!
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26.12.2021 13:54 Ответить
Так купите пенсионерам ці кляті смартфони, курица ты тупая
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26.12.2021 14:01 Ответить
ну т.е. по факту лугандоняне уже "особенные и не такие как все остальные украинцы"?
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26.12.2021 14:02 Ответить
Я з однією пенсією зміг придбати ,а вони з двома -не можуть! Це якась ху...ня!
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26.12.2021 14:08 Ответить
Слёзы мешают мне гаварить из-за проблем лугандонцев, обожающих расейку и плюющих на Украину. Тупая овца с зонтиком.
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26.12.2021 14:11 Ответить
Взагалі справа захисту населення належить стороні, що окупує дану територію. Хоче населення отримувати укр. пенсію, нехай переселяється. Тим більше, що облік тих пенсіонерів там поставлений таким чином, що навіть після смерті пенсіонера з ОРДЛО (яка в Україні не реєструється), їх діти-терористи уже з рос. громадянством отримують цю пенсію. Такі випадки непоодинокі. Раніше, навіть пенсію держ. службовця отримували функціонери цих "ЛДНР"
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26.12.2021 14:23 Ответить
А на неокупированной территории у всех смартфоны,как и по всей стране,все обеспеченные,все со смартфонами...
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26.12.2021 14:32 Ответить
ужос, нет слов, а то знову админ цензорирует...
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26.12.2021 15:04 Ответить
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1475066395792654336 4 ч



все найкраще - для терористів ОРДІЛО - Україна бере кредит на 80 млн долл, аби побудувати терористам водопровід, який воні ********. - Скасувати терміново "Дій вдома" - бо не всі терористи мають телехвони На кого працює цей зелений гній?
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26.12.2021 17:45 Ответить
 
 