Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе могут отменить до конца года, - Верещук
Приложение "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе может быть отменено до конца этого года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук изданию "Новости Донбасса".
По словам Верещук, она посетила КПВВ в Станице Луганской, увидела проблему, с которой часто сталкиваются люди.
"У нас есть ограничения из-за ковида. Я увидела насколько это проблема для пенсионеров, для пожилых людей, для женщин с детьми, для всех, кто пересекает КПВВ. Они должны скачать приложение "Дій Вдома". Для этого нужен смартфон. Люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе купить смартфон", – рассказывает Верещук.
По ее словам, она обратилась за помощью в решении проблемы к президенту и премьер-министру страны.
"Я вернулась с Луганщины и пришла с решением этой проблемы к премьеру, а затем и к президенту. И вы знаете, они меня поддержали. И если все будет хорошо, то мы до конца года снесем это обязательное приложение "Вдома" и люди смогут не страдая пересекать КПВВ", - сказала Верещук.
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Китайские игрушки лаптеносных вояк)))
И выдадут каждому ватному пенсионеру по новому айфону???
Це вона не про реєстацію в Дії для отримання "вовіної тисячі" на кіно, книжки та ліки?
закупити смартфони і зебабуін дав згоду, так як і там будуть відкати 😡
з наших кишень шльома оплатить смарфони 😠
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1475066395792654336 4 ч
все найкраще - для терористів ОРДІЛО - Україна бере кредит на 80 млн долл, аби побудувати терористам водопровід, який воні ********. - Скасувати терміново "Дій вдома" - бо не всі терористи мають телехвони На кого працює цей зелений гній?