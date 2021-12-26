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Новости Агрессия России против Украины Война
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Во время угрозы российского вторжения Украиной руководят комики без навыков дипломатии и ведения войны, - The New York Times

Во время угрозы российского вторжения Украиной руководят комики без навыков дипломатии и ведения войны, - The New York Times

В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной, президент Владимир Зеленский окружил себя представителями комедийной сферы, у которых нет опыта ни в дипломатии, ни в ведении войны.

Об этом журналист Эндрю Крамер пишет в своей статье для he New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95". Мало кто из них имеет опыт дипломатии или войны", - пишет Крамер в своей статье.

Он добавляет, что Зеленский назвал свою политическую партию в честь своего телевизионного проекта "Слуга народа". Актеры, режиссеры и руководители СМИ возглавили партию и последовали за ним к власти.

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В частности, Зеленский назначил более 30 своих коллег из сферы юмора на ключевые должности в правительстве, пишет журналист со ссылкой на расследование Bihus.Info. В том числе, они занимают должности в украинской разведке и Службе безопасности Украины.

"Да, глава Администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Руководителем студии "Квартал 95" был действующий глава СБУ Иван Баканов. Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером", - говорится в статье.

Крамер отмечает, что при таком раскладе Украина может не справиться с вторжением до 175 тыс. российских военных, несмотря на помощь США.

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"Поскольку Украина готовится к возможной войне с Россией, возросло беспокойство, что неопытность окружения господина Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны. Дилетантский ложный шаг может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трение между Россией и Соединенными Штатами", – говорится в статье.

Автор: 

армия РФ (19067) Зеленский Владимир (20234) россия (95372)


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Топ комментарии
+59
ще в 2019 було зрозуміло, що вибрати цю малороську паскуду це катастрофа.
Такий деградований народ не повинен мати свою державу.
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26.12.2021 14:02
+53
Они московитов щекотать собираются, насмерть.
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26.12.2021 13:59
+48
Віслюк ворог України .......
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26.12.2021 14:01
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Страница 4 из 4
Таких избирателей нужно лишать права голоса. Они ведут страну к катастрофе, и тянут за собой других
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26.12.2021 19:09 Ответить
С этим шапито у власти пора кончать, любым доступным способом, любым.....главное не дать им бежать из Украины и карать всех
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26.12.2021 19:12 Ответить
Кого ви вибрали, під час війни, 73% ??? Коли будем вибирати своїх етнічних українців (як у Польші, Японії, Ізраїлі Китаю....)???!!! Ще 400 років тому, Папа Римський, Пій-7,учив : " Коріна нація у державі повина створювати закони та бути господарем країни, всі інші нації повині вести себе як гості". Але чи так думає і учить хрестиян сьогодня українська церква ???!!!!!!
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26.12.2021 19:34 Ответить
Хватит обвинять 73%. Дураки были всегда и во все времена. Надо исправлять то, что понавыбирали. Если не хотим Майдан, если не можем провести референдум, можно составить петицию с требованием отставки всей ЗЕшоблы и сбором подписей. Диджитализация, всё как ЗЕ любит
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26.12.2021 19:57 Ответить
Нарешті дійшло до американців. А коли дійде до наших зелених малоросів і ватників?
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26.12.2021 20:08 Ответить
Якщо будуть пхати Пєтрушку і далі - то ніколи.
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27.12.2021 00:32 Ответить
Вова Путін - пішов нах! Ла-ла-ла-ла-ла
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27.12.2021 10:54 Ответить
До американців давно дійшло. А от до українців ще не зовсім.
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28.12.2021 00:17 Ответить
так, зеленский сейчас на это обидется и поручит венедиктовой выписать подозрение США
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26.12.2021 22:38 Ответить
І все в зебілів через жо... "Хоч поржем" - так вже не ржуть. А світ над країною рже! І все голосніше.
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26.12.2021 23:36 Ответить
73 процента - все таки дебильі. . .
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27.12.2021 00:04 Ответить
73% дебілів? Статистико малоймовірно.
А ось те, що ти сам-один дебіл - інфа 100%!
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27.12.2021 00:33 Ответить
я не голосував за Зеленського і "слуг" . . . тому що він не навчений керувати країною
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27.12.2021 06:37 Ответить
Это правда, но к сожалению и поведение Байдена-Салливана по отношению к России неадекватно. Они тоже ведут себя как комедианты из дурацкого шоу "Диалог и мир с Путиным".
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27.12.2021 00:06 Ответить
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27.12.2021 00:30 Ответить
Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил (с, Роберт Бернс)
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27.12.2021 01:38 Ответить
Це всім ясно .. крім українців ,..73% ... рішили зіграти в російську рулетку.
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27.12.2021 02:33 Ответить
Позор...
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27.12.2021 02:34 Ответить
Да ладно вам. Как бы оно ни было Украина независимое государство и навсегда ушла от рашки . Куйло может себя укусить за дупу , а не получит он Украину в свое царство .
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27.12.2021 06:36 Ответить
А скільки людей за це помре, ви себе не запитували ?
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27.12.2021 15:34 Ответить
Хто ж українцям винний окрім них самих.
Дурачки..
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27.12.2021 15:33 Ответить
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