Во время угрозы российского вторжения Украиной руководят комики без навыков дипломатии и ведения войны, - The New York Times

В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной, президент Владимир Зеленский окружил себя представителями комедийной сферы, у которых нет опыта ни в дипломатии, ни в ведении войны.

Об этом журналист Эндрю Крамер пишет в своей статье для he New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95". Мало кто из них имеет опыт дипломатии или войны", - пишет Крамер в своей статье.

Он добавляет, что Зеленский назвал свою политическую партию в честь своего телевизионного проекта "Слуга народа". Актеры, режиссеры и руководители СМИ возглавили партию и последовали за ним к власти.

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В частности, Зеленский назначил более 30 своих коллег из сферы юмора на ключевые должности в правительстве, пишет журналист со ссылкой на расследование Bihus.Info. В том числе, они занимают должности в украинской разведке и Службе безопасности Украины.

"Да, глава Администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Руководителем студии "Квартал 95" был действующий глава СБУ Иван Баканов. Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером", - говорится в статье.

Крамер отмечает, что при таком раскладе Украина может не справиться с вторжением до 175 тыс. российских военных, несмотря на помощь США.

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"Поскольку Украина готовится к возможной войне с Россией, возросло беспокойство, что неопытность окружения господина Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны. Дилетантский ложный шаг может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трение между Россией и Соединенными Штатами", – говорится в статье.