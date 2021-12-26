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Расширение НАТО на страны бывшего СССР - это "вопрос жизни и смерти" для России, - Песков

Расширение НАТО на страны бывшего СССР - это

Присутствие НАТО в странах бывшего СССР – это вопрос жизни и смерти для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На протяжении двух последних десятилетий, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой. Находится под угрозой продолжения этого самого обмана. Находится под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, - распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка другие страны, которые были на территории Советского Союза", - заявил Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В контексте распространения НАТО в программе ведущим были упомянуты и такие страны, как Молдова и Грузия.

"Конечно, это уже вопрос, ну фактически жизни и смерти для нас", - сказал Песков.

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Автор: 

НАТО (9963) Песков Дмитрий (1857) россия (95372)


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Топ комментарии
+53
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26.12.2021 14:30
+44
Если так ставить вопрос, то я не возражаю. Пусть засрашка подохнет!
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26.12.2021 14:14
+39
в морг, так в морг..
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26.12.2021 14:09
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Кремлёвский режим - это не "Россия", не надо смешивать.
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26.12.2021 22:20 Ответить
А шо есть такая срана пида рассия.
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26.12.2021 22:21 Ответить
То що, кацапія вже всьо? Мертва? Три балтійські держави з почилого СРСР вже в НАТО. Тільки Пуйлу і Піскову не кажіть - не переживуть.
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26.12.2021 23:33 Ответить
Я надеюсь, что для России будет вопрос смерти.
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27.12.2021 00:10 Ответить
Что вы за страна, если для вас юридическая формальность участия в каком то союзе любой соседней страны становится вопросом смерти и...загнивающей болотной жизни ...
Просто сами ..распадайтесь!!! Не мучайте себя и свою территорию....просто сидите и сушите болота.....
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27.12.2021 01:37 Ответить
Вот и ладно---можете подыхать, и чем скорее, тем лучше.....
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27.01.2022 20:37 Ответить
Запад должен окончательно уяснить для себя и принять как аксиому--Россией правит Организованная Преступная Группировка, возглавляемая главным террористом планеты, которому народы дали кличку *****. Т.н. "правительство" этого геообразования, в действительности, просто доверенные лица кремлядьского "пахана", им же самим назначаемые, и беспрекословно выполняющие все его приказы и требования. Т.е. это т.н. "правительство" такие же преступники, так же как и т.н. "депутаты" т.н. "госдумы", примающие "законы", на 100% подогнанные под хотелки "сцарька" и его братков. Таким образом, Запад должен понять, что когда наступает необходимость вступления в контакт, по тем или иным причинам, с правящейшайкой бандюков из Москвы, применение традиционной дипломатии, практикуемой между цивилизованными странами, в данном случае абсолютно бессмысленно, неоправданно, необоснованно. В среде кремлядьских уркаганов руководствуются исключительно законами воровского мира, т.н. "по-понятиям", и всегда в угоду хотелкам главного "вора в законе"-- *****. Какая на хрен "дипломатия", какие на фиг "справедливость" и "цивилизованность"---только волчьи законы--кто сильнее, тому и лучший кусок на жрачку. Подводя резюме всему этому, вывод один---вся эта шайка-лейка, во главе с "паханом", понимает только язык силы, физического, военного превосходства, подавления визави каким-то преимуществом. Только так, исключительно! Так что, уважаемые господа, не сыпьте зря бисер свиньям, как и написано в Писании, не стройте какие-то иллюзии, что уговорами сможете переубедить новоявленного "срусскага недоимператора" отказаться от его маниакальной идеи возрождения ссср, или, точнеей, российской империи, им же, единовластно, управляемой. Как никогда, сегодня актуальна фраза "хочешь мира--готовься к войне"... Надо всему цивилизованному миру объединяться, максимально концентрировать весь имеющийся военный потенциал в нужном регионе, не делая ни малейшей уступки дьявольскому отродью. Не надо повторять ошибки недавнего прошлого, когда после агрессии кремля против суверенного Сакартвело(Грузия), с последующей оккупацией её территорий, оккупанту и международному агрессору таки позволили провести зимние Олимпийские Игры, как будто ничего и не случилось--подумаешь, оккупировала 20% территорий суверенного государства... А затем, после оккупации кремлядью украинского Крыма и дестабилизации Донбасса(фактически оккупации этого региона), опять таки мир спокойненько позволил агрессору провести у себя чемпионат мира по футболу!!!??? Так сколько же можно, господа, наступать на одни и те же грабли???!!!
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27.01.2022 22:04 Ответить
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