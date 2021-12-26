"Нет оккупации", "Нет интеграции с РФ" - антироссийские листовки появились в Беларуси. ФОТОрепортаж

В Минске и Барановичах появились листовки с антироссийскими лозунгами, в частности, "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с РФ", "Лукашенко, не втягивай страну в войну".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В столице Беларуси изображения замечены в центре города, на проспекте Победителей, в частности у Дворца спорта.

В Барановичах – на площади и улице Ленина, а на улице Советской на здании ЗАГСа появилось карикатурное изображение президента РФ Владимира Путина и Лукашенко.













