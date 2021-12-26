"Нет оккупации", "Нет интеграции с РФ" - антироссийские листовки появились в Беларуси. ФОТОрепортаж
В Минске и Барановичах появились листовки с антироссийскими лозунгами, в частности, "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с РФ", "Лукашенко, не втягивай страну в войну".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
В столице Беларуси изображения замечены в центре города, на проспекте Победителей, в частности у Дворца спорта.
В Барановичах – на площади и улице Ленина, а на улице Советской на здании ЗАГСа появилось карикатурное изображение президента РФ Владимира Путина и Лукашенко.
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+22 Иннокентий beer
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+22 Володимир Начинка #452585
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жаль - скоро их поймают и посадят вместе с родителями
- акция бесполезная
Бабы еще нарожают блд.. - вот именно ты рассуждаешь как кацап
як же йому розмірковувати?
Да, и напомни мне, что украинцы выбрали?
А здесь налеплено как " курица лапой".
А вообще - печально: умные, знающие, правые, патриоты - всегда в одиночестве, примеры - Иисус Христос, Коперник... несть им числа. Остальная биомасса всегда жестоко расправляется с лучшими... Увы.
Окно возможностей смены власти в Беларуси уже давно закрылось.
Например, Яценюк не мог действовать для народа, если его партию финансировал Коломойский. В ютубе есть видео, где Коломойский сам говорит, что он ее финансировал. А как известно, что "кто платит, тот и музыку заказывает".
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.