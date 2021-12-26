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"Нет оккупации", "Нет интеграции с РФ" - антироссийские листовки появились в Беларуси. ФОТОрепортаж

В Минске и Барановичах появились листовки с антироссийскими лозунгами, в частности, "Нет оккупации Беларуси", "Нет интеграции с РФ", "Лукашенко, не втягивай страну в войну".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В столице Беларуси изображения замечены в центре города, на проспекте Победителей, в частности у Дворца спорта.

В Барановичах – на площади и улице Ленина, а на улице Советской на здании ЗАГСа появилось карикатурное изображение президента РФ Владимира Путина и Лукашенко.

Нет оккупации, Нет интеграции с РФ - антироссийские листовки появились в Беларуси 01
Нет оккупации, Нет интеграции с РФ - антироссийские листовки появились в Беларуси 02
Нет оккупации, Нет интеграции с РФ - антироссийские листовки появились в Беларуси 03
Нет оккупации, Нет интеграции с РФ - антироссийские листовки появились в Беларуси 04
Нет оккупации, Нет интеграции с РФ - антироссийские листовки появились в Беларуси 05
Нет оккупации, Нет интеграции с РФ - антироссийские листовки появились в Беларуси 06
Нет оккупации, Нет интеграции с РФ - антироссийские листовки появились в Беларуси 07

Автор: 

Беларусь (7890) листовки (97) россия (95481)


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Топ комментарии
+22
розмірковуєш як кацап.
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26.12.2021 14:12
+22
Якось трохи запізно. Окупація практично завершилась, не без допомоги самих білорусів. Залишились просто деякі невеличкі формальності.
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26.12.2021 14:21
+15
А Луке колготки идут
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26.12.2021 14:10
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подростки наверное..
жаль - скоро их поймают и посадят вместе с родителями
- акция бесполезная
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26.12.2021 14:09 Ответить
розмірковуєш як кацап.
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26.12.2021 14:12 Ответить
когда их посадят за эту бесполезную акцию, тебе легче станет, да?
Бабы еще нарожают блд.. - вот именно ты рассуждаешь как кацап
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26.12.2021 14:15 Ответить
а что нужно делать, сдаться нацистской рашке?
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26.12.2021 14:25 Ответить
так они уже сдались..
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26.12.2021 14:27 Ответить
может и Украине сдаться посоветуешь?
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26.12.2021 14:25 Ответить
Вообще-то Украина не сдавалась.
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26.12.2021 21:47 Ответить
Может посадят, а может еще пару гебнявых крыс при задержании в ад отправят.
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26.12.2021 15:00 Ответить
так він кацап і є
як же йому розмірковувати?
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26.12.2021 14:54 Ответить
А Луке колготки идут
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26.12.2021 14:10 Ответить
Парк імені 30лєтія влксм. Як це мило...
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26.12.2021 14:14 Ответить
рeалii життя. русскиє курiци в Нiмeччинi (ну тi шо вчитeлi узкого язьiка) досi у книжках по вивчeнню узкого язика для дiтeй каски зeлeнi iз радянською зiркою розмiщають. а тодi як на то iм вкажeш - брeхнeю "iзимають" книжку.
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26.12.2021 14:29 Ответить
Якось трохи запізно. Окупація практично завершилась, не без допомоги самих білорусів. Залишились просто деякі невеличкі формальності.
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26.12.2021 14:21 Ответить
Слишком мало и слишком поздно. Увы. Судьба Беларуси уже решена.
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26.12.2021 14:23 Ответить
все антинародные режимы временны. так что прям про "судьбу Беларуси" это пафосное необоснованное заявление.
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26.12.2021 15:02 Ответить
вы это сев. корее скажите
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26.12.2021 15:13 Ответить
Вообще неуместный пример.
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26.12.2021 16:08 Ответить
почему? их антинародный режим не временен?
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26.12.2021 16:19 Ответить
Потому что есть альтернативный режим у корейцев и они имели возможность выбирать при каком жить. Поэтому "судьба Кореи" не скажешь.
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26.12.2021 16:25 Ответить
у белорусов тоже есть альтернативный режим и они тоже имели возможность выбирать при каком жить. Но выбрали лукшенко, кацапов и нквд.
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26.12.2021 16:29 Ответить
Есть Северная и Южная Белорусь, а в Южной Белоруси войска ООН?

Да, и напомни мне, что украинцы выбрали?
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26.12.2021 16:35 Ответить
Вообще неуместный пример
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26.12.2021 16:48 Ответить
ООН-то тут причём? Беларусы свой выбор сделали давно. Недавние вялые бурления на их выборах это было такое, неотличимые от фона сигналы. Теперь у них "временный" диктатор Лука, не без помощи "временного" диктатора *****. Пусть ждут пока оба сдохнут, чтобы выбрать себе очереденых диктаторов. Кстати, их Тихановская это то же самое ******** (как и Насральный в *********). Она не предлагала разрыв с ********** и не осуждала аннексию Крыма, что было бы единственным верным вектором развития (именно развития) для Беларуси.
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26.12.2021 21:53 Ответить
Ну да, надо немножко падаждать. Пока сдохнет Лука/ху***ло/Ким-Чен-Хрен...
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26.12.2021 15:24 Ответить
бiлоруськi партизани проснулись?
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26.12.2021 14:23 Ответить
ніколи не здавайся...
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27.12.2021 17:58 Ответить
Шерт?
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26.12.2021 15:25 Ответить
Даже, если это наивная акция идеалистов-одиночек, для меня, они настоящие ГЕРОИ, идущие на жертву ради ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ! (в отличие от 75% наших зебилов, мечтающих поскорее капитулировать и попасть в рабство).
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26.12.2021 14:34 Ответить
Объелся дармового соевого шоколада? Только даром ничего не бывает. И за шоколадку с Липецкой фабрички придётся расплачиваться, но не Пэте.
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26.12.2021 14:56 Ответить
он сектант...тут их просто рассадник
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26.12.2021 14:59 Ответить
Кремлеботики, обновите методички, фсб сто лет в обед, как рейдернули эту сраную липецкую фабрику)
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26.12.2021 15:04 Ответить
чмо шоколадное, ты за 75 процентов сограждан не расписывайся
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26.12.2021 16:22 Ответить
та да вас дебилов ватных+зелебобиков уже не 75,а где то 20.
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26.12.2021 21:37 Ответить
зихер "литвин" поднимает дачников на священную войну. дошло, шо бульбохуйло бульбу с дач начнёт продразверстать ))
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26.12.2021 14:40 Ответить
Не, это не я. У меня все обстоятельно, качественно делается.
А здесь налеплено как " курица лапой".
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26.12.2021 14:57 Ответить
)) отпечатки на скотче хранятся долго. там разберутся какая курица клеила. в городских квартирах поголовье курей, по любому в беропарашии меньше, чем по тамошних дачах.
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26.12.2021 15:02 Ответить
А толку с отпечатков, если у таких режимов в картотеке отпечатков на порядок больше сторонников таракана)
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26.12.2021 15:06 Ответить
Молодцы!
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26.12.2021 14:42 Ответить
Беларусь ушла с аукциона за миллиард долларов! Поздно!
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26.12.2021 14:47 Ответить
білоруси, от я не розумію, ви що, якось відрізняєте окупацію від інтеграції?
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26.12.2021 14:50 Ответить
Кожного разу, коли читаю про новоявлених білоруських партизан, кажу собі "Слава тобі, Господи, що ми не зупинилися в 2013-14 році і погнали банду Овоща на Ростов" (краще, звичайно, було підсмажити їх на автошині). Те ж саме було б зараз у нас, що у Білорусі і рашкостані. Люди, будьте пильними і не дайте себе заколисати.
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26.12.2021 14:54 Ответить
https://youtu.be/AqrRfKUxbWo?t=316 Сабзир Сабзирович сражается со Скорпионом.
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26.12.2021 15:24 Ответить
"рф" надо писать в кавычках, в остальном - одобряю.
А вообще - печально: умные, знающие, правые, патриоты - всегда в одиночестве, примеры - Иисус Христос, Коперник... несть им числа. Остальная биомасса всегда жестоко расправляется с лучшими... Увы.
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26.12.2021 15:47 Ответить
поезд ушёл, сябры, можете расслабиться и получать удовольствие.
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26.12.2021 16:24 Ответить
Украиной дерьмак правит а ты сябров поучаешь?
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26.12.2021 16:36 Ответить
да мы хоть это понимаем,а белорусы тупые.Они види те ли против луки,но за дружбу с кацапами.
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26.12.2021 21:39 Ответить
Поздно пить баржоми, когда почки отвалились.

Окно возможностей смены власти в Беларуси уже давно закрылось.
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26.12.2021 16:27 Ответить
Расскажи про украинское окно возможностей с таким президентом.
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26.12.2021 16:38 Ответить
А чому листівки на кацапській мові? Може щоб окупантам було зрозуміло?
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26.12.2021 17:55 Ответить
Наш український майдан зазнав поразку від людей, що були на трибуні і групи олігархів.
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26.12.2021 20:25 Ответить
не ...зди упоротый сектант наркомана
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26.12.2021 21:40 Ответить
Не ...зди. хозяин наркомана как раз и победил. А ты его тупо и упорото прикрываешь. Сейчас результат его победы как раз налицо.
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26.12.2021 22:09 Ответить
да срал я на зелемойшу.....Тут ті написал что люди с майдана виноватЫ.Виновато тупое стадо малоросов,которым повсей видимости Порох в штаны насрал.От того они и выбрали в презы предателя малороса с кривого рога.
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26.12.2021 22:23 Ответить
Не перекручивай преднамеренно. Не люди с майдана виноваты, а кое кто из тех кто были на трибуне.
Например, Яценюк не мог действовать для народа, если его партию финансировал Коломойский. В ютубе есть видео, где Коломойский сам говорит, что он ее финансировал. А как известно, что "кто платит, тот и музыку заказывает".
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26.12.2021 23:05 Ответить
И не надо доводить до абсурда. При чем здесь народные штаны. Наверняка, одна из причин, почему проголосовали против Пороха, это то что он не посадил ни одного высокопоставленного коррупционера. Но им не хватило понять, что Зе не должен был быть альтернативой. Что он это кукла коломоя.
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26.12.2021 23:25 Ответить
ті кацап? Шо то московиею пованявает!Для украинцев ,а не малоросов біло понятно,что во втором туре вібор це порох.Все остальное бла бла .Да и в первом туре проукраинских проходніх не біло
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27.12.2021 00:25 Ответить
и как можно что то делать для стада малоросов без оглядки на майбутне ,если они тебя предадут(подставят) на следующих віборах.И тогда реваншисти работающие против Украині(на московию)будут щемить тебя и твою семью.
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27.12.2021 00:28 Ответить
Ты кацап? Що то московией пованивает. Украинец патриот никогда и ни в каком случае большинство украинцев не назовет с ненавистью стадом. Свой народ надо любить и относиться так, что народ, к сожалению, может ошибаться. Но патриот никогда не будет относиться к нему с ненавистью.
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27.12.2021 01:02 Ответить
И наш народ не хуже других. А если он когда ошибается, то надо искать причины этого и их устранять. Главная причина, что его жестко, мошеннически обманывают политики и олигархи. Журналисты украинцы, которые вещают обман из зомбоящиков с подачи их владельцев, должны быть заклеймлены позором, возможно навсегда. И политики тем более.
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27.12.2021 10:00 Ответить
Например, должны быть заклеймлены позором все кто подают полит. "новости" на канале г+г. Там вся подача полит. "новостей" направлена на зомбирование народа.
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27.12.2021 10:09 Ответить
А политики не имеют права ошибаться. Например, Разумков говорит, что он ошибся в Зеленском. Одно из двух:
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.
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27.12.2021 10:34 Ответить
РОЗУМКОВ ВАТНІЙ ХИТРОЖОПІЙ ПОДОНОК!Тупорілому стаду говорили в 19му,що не треба голосувати за зелене лайно бо воно працюватиме на роісю та олігархів.Но їм як і тобі порох в штанці насрав.Так что гніди в Україні страшніши за вош мокшанських.
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27.12.2021 16:28 Ответить
 
 