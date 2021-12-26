РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4761 посетитель онлайн
Новости Война
13 257 66

Данилов об угрозе российского вторжения в Украину: Азов – "очень тяжелое место для нас"

Данилов об угрозе российского вторжения в Украину: Азов –

Регион Азовского моря с точки зрения возможного вторжения России является сложным местом для Украины.

Такое мнение в комментарии The Washington Post 25 декабря высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он сказал, что Азов – "очень тяжелое место для нас".

The Washington Post считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность, чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, пишет издание.

По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун".

Планируется, что первый дивизион этого ракетного комплекса станет на боевое дежурство в ближайшее время.

Читайте также: Россия использует Азовское море в качестве театра военных действий, - Кулеба

Автор: 

Азовское море (1603) армия РФ (19067) вторжение (508) Данилов Алексей (1066) россия (95372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Зєля з Дерьмаком і 95им кварталом будуть на всій лініх фронта давати концерти, що затримає кацапів до момента приходу справжнього президента, який дасть кацапам по зубам, а не розвернеться спиною і буде приймати з усіх сторін.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:35
+23
Именно поэтому, все средства брошены на "велике крадівництво", а не на ускорение производства "Нептунов"?....
показать весь комментарий
26.12.2021 15:02
+14
Замість того щоб патякати та приймати "укази" "верховним говнокомандувачем" треба, щось робити для захисту держави.
Що таке один дивізіон крилатих ракет - це ніщо. В умовах війни він може бути знищений при першій атаці, бо в параши є військові супутники, а в України - яка нібито є "космічною державою" досі жодного немає.
2 мільйона безробітних не знають чим себе зайняти або не хочуть працювати через малі зарплати.
Треба щось робити руками, а не патякати та світити хальоною мордою на телебаченні, в інстаграмах та фейсбуках.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У вас все так. Спасибо зрителям
показать весь комментарий
26.12.2021 14:34 Ответить
Данилов вообще нормальный? Зачем он говорит о тяжелых местах? Чтобы враг знал? Данилов , ты на Путина работаешь? Не сиди рохлей, а делай так, чтобы Азов для нас был самым легким. Какие все-таки у нас во власти олигофрены обдолбанные. Мелят такое, что нормальному человеку странно слышать.
показать весь комментарий
26.12.2021 17:23 Ответить
Зєля з Дерьмаком і 95им кварталом будуть на всій лініх фронта давати концерти, що затримає кацапів до момента приходу справжнього президента, який дасть кацапам по зубам, а не розвернеться спиною і буде приймати з усіх сторін.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:35 Ответить
затримаються бо будуть сміятися чи стругати?
показать весь комментарий
26.12.2021 14:59 Ответить
Грати на піаніно, разом з солістом
показать весь комментарий
26.12.2021 15:00 Ответить
Бо будуть пердоліть в усі дирки клоуна з його шайкою.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:21 Ответить
Пусть в море выходят на катерах и песни цыганские поют
показать весь комментарий
26.12.2021 15:26 Ответить
Это ,думаю, правильно, применить против свинособак "Нептуны"
Но я бы просил на заседании РНБО решить вопрос о выдаче офицерам и прапорщикам, уволившимся в запас автоматического оружия и боеприпасов (как в Швейцарии). Причем, начать обсуждать эту пропозицию уже сейчас (твобы дошло до ерзя, бурятов и прочих оккупантов.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:35 Ответить
Замість того щоб патякати та приймати "укази" "верховним говнокомандувачем" треба, щось робити для захисту держави.
Що таке один дивізіон крилатих ракет - це ніщо. В умовах війни він може бути знищений при першій атаці, бо в параши є військові супутники, а в України - яка нібито є "космічною державою" досі жодного немає.
2 мільйона безробітних не знають чим себе зайняти або не хочуть працювати через малі зарплати.
Треба щось робити руками, а не патякати та світити хальоною мордою на телебаченні, в інстаграмах та фейсбуках.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:35 Ответить
Хвастаться провалом ракетной программы и наличием аж одного дивизиона "Нептунов"? Смеяться, плакать...
показать весь комментарий
26.12.2021 22:00 Ответить
А де у нас не важке місце?
показать весь комментарий
26.12.2021 14:37 Ответить
Ти і такі як ти рагулінайслабкіше місце в Україні. Так і не дійшло, продажне лайно?
показать весь комментарий
26.12.2021 14:39 Ответить
"Рагулі, продажне лайно"...одразу видно непересічний інтелеХт.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:50 Ответить
Голови зебілів. Там легко й порожньо. Цілковитий вакуум.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:22 Ответить
Тобто так само як голови дякул?
показать весь комментарий
26.12.2021 16:37 Ответить
В калюжу перднув, Льоня.
показать весь комментарий
26.12.2021 16:40 Ответить
Звісно, усім відомо, що зебіли менш агресивні, хоча притомність відсутня у обох підвидів. Тобто повної ідентичності таки немає.
показать весь комментарий
26.12.2021 16:44 Ответить
Зебіли і риги- як два пальці одної руки.
показать весь комментарий
26.12.2021 17:05 Ответить
Якщо в так званих ;порохоботів; девіз ;Армія! Мова! Віра!;, то в зебілів ;Жрать! Срать! Пьохатца!;.
Але вони теж люди, тут визнаю.
показать весь комментарий
26.12.2021 17:08 Ответить
Як не політкорректно
показать весь комментарий
26.12.2021 17:36 Ответить
то може поміняти вєтєрінара данілова на людину, яка добре знає військову справу?
показать весь комментарий
26.12.2021 14:38 Ответить
Данилов прозрел. Недавно: Скопления войск РФ у границ Украины нет, - Данилов.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:38 Ответить
Данилов тупой. С Азовского моря они будут угрожать в последнюю очередь вследствие его крайней мелководности и недоступности для большинства кораблей Черноморского флота рф.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:39 Ответить
а они по льду в тапочках
показать весь комментарий
26.12.2021 15:00 Ответить
А обратно вот так
показать весь комментарий
26.12.2021 15:03 Ответить
бум надеяться, помогать ..
показать весь комментарий
26.12.2021 15:06 Ответить
"За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун". - Товарищь Ьрежнев ранней эпохи неозеленизма вообще в курсе, что Нептуны фактически на бумаге, а зелёное стадо приложило максимум усилий, чтобы завалить программу?
показать весь комментарий
26.12.2021 14:42 Ответить
Брешут на каждом шагу.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:43 Ответить
Коли вже будуть сильні місця , панове ?!
показать весь комментарий
26.12.2021 14:42 Ответить
Было у команды президента сильное место - "хата Гогиашвили", но явку провалили)
показать весь комментарий
26.12.2021 15:01 Ответить
Так ви ж криком кричали, як схиблені на Порошенка, коли захоплені московитами катери хотіли по міжнародному морському праву запхати їм у горлянку. Нащо нам безголове керівництво, коли постійно повертаємося на старт
показать весь комментарий
26.12.2021 14:45 Ответить
Командир никогда не жалуется и всегда знает , что ему делать .
показать весь комментарий
26.12.2021 14:45 Ответить
Думаю, что этой информацией Зе с Даниловым заманивают Путина в засаду.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:52 Ответить
Ага, как заманят, скинут штанишки, и давай Шопена наяривать в две руки два прибора.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:59 Ответить
щось там знову збрело в голівоньки, бо там в поца дача-стратегічний об"єкт.
А по простому, ніхрена там не буде. В другу світову війну протягом двох років ЧА висаджувала десанти в тих краях. Їх називали по різному-то керченські, то феодосійські і все в пусту. Крім чисельних жертв, радості це не приносило. Це були удари в пустоту. і теж серед зими, коли море штормить. дорога на Бердянськ їх не виручить, мелковата ціль. Йдуть тим же шляхом що і барон Врангель у 20, з думкою ми висадимось а там дальше всі повстануть за "єдіний і неделімий советский союз".

"стратеги" одним словом, що ветеринар, що його зам, так званий кремлівський курсант, малувато в них предствників "корінного етносу" рейха. Як говорив Станіславський (Андреєв) не верю. Перефразовуючи Козьму Пруткова, если на СНБО написано "стратеги" не верь глазам своим.
показать весь комментарий
26.12.2021 14:58 Ответить
А где в Украине ещё не "тяжелое место"?
показать весь комментарий
26.12.2021 15:02 Ответить
Именно поэтому, все средства брошены на "велике крадівництво", а не на ускорение производства "Нептунов"?....
показать весь комментарий
26.12.2021 15:02 Ответить
Сначала Кулеба и "Вашингтон пост" об угрозе с побережья Азова. Теперь- Данилов. Как же надоели эти пугалки...
показать весь комментарий
26.12.2021 15:03 Ответить
Очередная газета придумала очередное направление. Ничего нового. Забыли только точную дату назвать для пущей убедительности и карту со стрелочками и корабликами приложить. А не, карту приложили. Но стрелочек и корабликов нет, непорядок.
показать весь комментарий
26.12.2021 18:48 Ответить
Ну так… - майже три роки займатись піаразмом, дерібаном бюджету та спробами посадити Порошенко, замість посилювання армії, будуванню ракетних комплексів, зовнішньополітичної праці на посиленння санкцій і допомоги Україні…
А тепер в вас анус зжимається…
показать весь комментарий
26.12.2021 15:05 Ответить
Странное заявление. Можно его и так интеретировать " нападайте скорей пока нет ( де факто нет) ракет Нептун"
На фига вообще упоминать Нептун - это благодаря Зе-петушне наше слабое место. Есть и другие ракеты, РСЗО, беспилотники, остатки авиации, береговая артиллерия, мины и т.д
показать весь комментарий
26.12.2021 15:14 Ответить
У мене запитання до зебілів.
Зебіли, а хто тепер наживається на війні?
показать весь комментарий
26.12.2021 15:20 Ответить
У меня вопрос к дипломированному ветеринару - скажите, какова вероятность того, что ваша мама, проживающая в ЛуГОНДОНии и получающая пенсию в оккупационных рейхсрублях, может стать поводом для вашей вашей капитуляции и продажи Украины в случае полномасштабного наступления парашников на Украину?
показать весь комментарий
26.12.2021 15:20 Ответить
В стране очень непростая обстановка, и такое впечатление,что это никого не волнует.Иногда какая нибудь говорящая голова, что
то скажет. Обессиленные тяжким трудом депутаты отправились на отдых, "главный и верховный командующий" голоса не подает. Для него важно, что новогодний квартал будет зажигать на плюсах, а все остальное подождет. Все замерли в ожидании, то ли новогодних празднований, то ли начала войны...Такая вот безответственность и наглая беззаботность..
показать весь комментарий
26.12.2021 15:21 Ответить
Нужно не пиариться а дело делать!
У нас очень большая проблема в стране: что сказал, важнее, чем то что сделал. Вот и предпочитают не делать, а говорить.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:30 Ответить
Зато дороги заасфальтированы и фонарь горит...пока веерные отключения не начались.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:33 Ответить
Когда Мариуполь захватили немцы в 1941 - 1943г, то мариупольцы себя чувствовали намного лучше, чем были под оккупацией Московией, это легко просматривалось по лицам детворы и их родителей, и стариков при просмотре документальных фильмов снятых в 1942 году летом.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:34 Ответить
так было по всей Украине
показать весь комментарий
26.12.2021 16:19 Ответить
Оце "найближчим часом" найбільше дратує.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:36 Ответить
За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун".

Планують, що перший дивізіон цього ракетного комплексу стане на бойове чергування найближчим часом. Джерело:

не раніше весни.
показать весь комментарий
26.12.2021 15:37 Ответить
Это предложила так Министр обороны Верешук, чтобы кремлёвского Фюрера перед встречей с Зеленским не обозлить
показать весь комментарий
26.12.2021 15:42 Ответить
Takije vot Estonija zakupila s amerikancev Gabriel 5,dalnost 300 kilometrov
показать весь комментарий
26.12.2021 16:46 Ответить
По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун".

А на хера ты это рассказываешь?!!!
показать весь комментарий
26.12.2021 15:40 Ответить
надо побольше Байрактаров и операторов, и ракет к ним, хороших и разных!
показать весь комментарий
26.12.2021 15:40 Ответить
Правильно было бы сразу Керченский мост валить
показать весь комментарий
26.12.2021 15:44 Ответить
Перекроется водный путь в Азовское море для оккупационных войск Московии
показать весь комментарий
26.12.2021 15:46 Ответить
ну и как назвать всю эту болтовню от людишек, которые тормознули программу по Нептунам сразу, как только пришли к власти, в 2019 г. Эти комплексы почему до сих пор не на дежурстве по всему периметру страны??? зеленые антиукраинские черви все мечтают кремлевскому ху@лу в Очко заглянуть...
показать весь комментарий
26.12.2021 17:01 Ответить
Не потрібно було 2,5 роки х*ї валять, а займатися ракетною програмою. Як робив пан Турчинов.
показать весь комментарий
26.12.2021 18:49 Ответить
Зеко ***** і на "великому ракетництві" придумає як вкрасти.
показать весь комментарий
26.12.2021 20:47 Ответить
Именно поэтому ЗЕшобла сразу прикрыла все ракетные программы шоб противостоять Рашке с помощью Нептунов?? Котрых ********* кремлекрысам нет.
показать весь комментарий
27.12.2021 02:54 Ответить
 
 