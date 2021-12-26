Данилов об угрозе российского вторжения в Украину: Азов – "очень тяжелое место для нас"

Регион Азовского моря с точки зрения возможного вторжения России является сложным местом для Украины.

Такое мнение в комментарии The Washington Post 25 декабря высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Он сказал, что Азов – "очень тяжелое место для нас".

The Washington Post считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность, чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, пишет издание.

По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун".

Планируется, что первый дивизион этого ракетного комплекса станет на боевое дежурство в ближайшее время.

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