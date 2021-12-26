Данилов об угрозе российского вторжения в Украину: Азов – "очень тяжелое место для нас"
Регион Азовского моря с точки зрения возможного вторжения России является сложным местом для Украины.
Такое мнение в комментарии The Washington Post 25 декабря высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
Он сказал, что Азов – "очень тяжелое место для нас".
The Washington Post считает, что РФ может начать атаку на Украину со стороны именно Азовского моря. Его береговая линия имеет для России большую экономическую и стратегическую ценность, чем восточные районы Украины, которые пострадали от войны, пишет издание.
По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун".
Планируется, что первый дивизион этого ракетного комплекса станет на боевое дежурство в ближайшее время.
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Но я бы просил на заседании РНБО решить вопрос о выдаче офицерам и прапорщикам, уволившимся в запас автоматического оружия и боеприпасов (как в Швейцарии). Причем, начать обсуждать эту пропозицию уже сейчас (твобы дошло до ерзя, бурятов и прочих оккупантов.
Що таке один дивізіон крилатих ракет - це ніщо. В умовах війни він може бути знищений при першій атаці, бо в параши є військові супутники, а в України - яка нібито є "космічною державою" досі жодного немає.
2 мільйона безробітних не знають чим себе зайняти або не хочуть працювати через малі зарплати.
Треба щось робити руками, а не патякати та світити хальоною мордою на телебаченні, в інстаграмах та фейсбуках.
Але вони теж люди, тут визнаю.
две рукидва прибора.
А по простому, ніхрена там не буде. В другу світову війну протягом двох років ЧА висаджувала десанти в тих краях. Їх називали по різному-то керченські, то феодосійські і все в пусту. Крім чисельних жертв, радості це не приносило. Це були удари в пустоту. і теж серед зими, коли море штормить. дорога на Бердянськ їх не виручить, мелковата ціль. Йдуть тим же шляхом що і барон Врангель у 20, з думкою ми висадимось а там дальше всі повстануть за "єдіний і неделімий советский союз".
"стратеги" одним словом, що ветеринар, що його зам, так званий кремлівський курсант, малувато в них предствників "корінного етносу" рейха. Як говорив Станіславський (Андреєв) не верю. Перефразовуючи Козьму Пруткова, если на СНБО написано "стратеги" не верь глазам своим.
А тепер в вас анус зжимається…
На фига вообще упоминать Нептун - это благодаря Зе-петушне наше слабое место. Есть и другие ракеты, РСЗО, беспилотники, остатки авиации, береговая артиллерия, мины и т.д
Зебіли, а хто тепер наживається на війні?
то скажет. Обессиленные тяжким трудом депутаты отправились на отдых, "главный и верховный командующий" голоса не подает. Для него важно, что новогодний квартал будет зажигать на плюсах, а все остальное подождет. Все замерли в ожидании, то ли новогодних празднований, то ли начала войны...Такая вот безответственность и наглая беззаботность..
У нас очень большая проблема в стране: что сказал, важнее, чем то что сделал. Вот и предпочитают не делать, а говорить.
Планують, що перший дивізіон цього ракетного комплексу стане на бойове чергування найближчим часом. Джерело:
не раніше весни.
А на хера ты это рассказываешь?!!!