Германия и США по-разному оценивают угрозу вторжения войск РФ в Украину, - Reuters
Берлин больше сомневается, чем Вашингтон, относительно того, действительно ли Россия намерена напасть на Украину.
Об этом агентству Reuters сообщили два источника в правительстве Германии на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По данным агентства, Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности.
"Целью немецкой стороны остается добиться быстрой реактивации Нормандского формата", - заявил источник в правительстве Германии, имея в виду многосторонние переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией.
Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце, чтобы ослабить политическое напряжение вокруг Украины.
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Мне жаль немцев ( чистых арийцев) - их затрахали дурные политики и развивают в них неуважение к себе самим . А немцы содержат всех ПОНАЕХАВШИХ .
А что Де Голь, он один завоёвывал и бросал колонии в Африке и в Азии? Был бы другой лидер, мало бы что изменилось...
европейцы несли дикарям образование и цивилизацию, строили дикарям дороги и жд пути.
в результате эти дикари сегодня свободно владеют английским, немецким , французским
А колонизация Украины кацапской ордой , навязала украинцам русский язык ( а не английский и франкцузский) , ГОЛОДОМОР И ГУЛАГ
Оккупировали территорию, большую, чем территория некоторых европейских государств.
1) .Берлин больше сомневается.... действительно ли Россия намерена напасть на Украину
РФ Уже напала 8 лет назад
2) Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности
Это неправда, Берли почтм 8 лет подыгрывает РФ в ее желании сломать государственномть Украины , внедрив особый статус для ОРДЛО
3)Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце.
Тут неточный перевод, не редкую а исключительную встречу имелось ввиду
Сложнл не заметить системное сотрудничество между политическими элитами РФ и Германии. Это длинная системная работа и дело не столько в Меркель. Посмотрим как новое правительство Германии разгребет этот фашисткий сговор.
Зеленский, три дня назад: "Украина готова выполнять Минские договоренности и разработала план по 10 шагам для их выполнения, которые передала России, США, Германии и Франции". Содержание плана Зеленский нам с вами не раскрыл. Это сделала Россия - план Зеленского сегодня обнародовал "Коммерсантъ".
И что мы увидели? Цитирую: "...Украина готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".
Что это значит? "Особый статус" для ОРДЛО плюс проведение там выборов до вывода российских войск и вооружений и до установления контроля над государственной границей Украины.
Теперь ясно, почему Зеленский, составляя и передавая такой план России и партнерам, не ознакомил с ним нас с вами, украинцев? Хочется надеяться, что парламент не утвердит такие законопроекты, потому что они уничтожат наше государство
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Что они вообще могут прогнозировать..??????