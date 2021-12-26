Германия и США по-разному оценивают угрозу вторжения войск РФ в Украину, - Reuters

Берлин больше сомневается, чем Вашингтон, относительно того, действительно ли Россия намерена напасть на Украину.

Об этом агентству Reuters сообщили два источника в правительстве Германии на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным агентства, Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности.

"Целью немецкой стороны остается добиться быстрой реактивации Нормандского формата", - заявил источник в правительстве Германии, имея в виду многосторонние переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце, чтобы ослабить политическое напряжение вокруг Украины.

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