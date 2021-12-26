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Новости Коронавирус и карантин
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В 2022 году вакцину CoronaVac начнут разливать в шприцы для одноразового использования на заводе в Харькове, - Кузин

В 2022 году вакцину CoronaVac начнут разливать в шприцы для одноразового использования на заводе в Харькове, - Кузин

Производство вакцины против коронавирусной инфекции на базе мощностей компании "Лекхим" в Харькове начнут в 2022 году.

Такой прогноз в интервью Суспільному озвучил главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что есть несколько таких инициатив у работающих в Украине частных компаний, но не уточнил, какие фирмы имеют в виду.

Компания "Лекхим" инициировала по сути развертывание дополнительной промышленной линии на территории Украины, чтобы именно на территории страны производить вакцину CoronaVac. Она будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования. Такую линию планируют запустить с февраля 2022 года, сейчас ведутся монтажные работы, наладка работы линии. После того как линия будет полностью готова, нужно пройти еще определенные разрешительные процедуры, поскольку это фармацевтическое производство, которое не только лицензируется, но и требует особого контроля качества. В случае, если там будет все нормально с этой линией, то мы ожидаем, что из второго или третьего квартала возможен разлив вакцины в украинских условиях. Также "Лекхим" выступила с инициативой разработки собственной инактивированной вакцины по механизму действия, как действует вакцина CoronaVac", - сообщил он.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Харьков (7450) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042) Лекхим (15)


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Топ комментарии
+15
...будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования.

Проект - херня. Предлагаю заключить договор с "Хортицей" и доливать вакцину прямо в бутылки.
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26.12.2021 15:49
+11
Короновак - самая слабая вакцина . Статистика по Украине - вакцинированные короноваком заражались , тяжело переносили и даже умирали,
Хватит уничтожать украинцев, Богатырёва
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26.12.2021 15:34
+9
Чего не спутник? Кто этим дерьмом колоться будет, если Пфайзером не заставишь?
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26.12.2021 15:26
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Чего не спутник? Кто этим дерьмом колоться будет, если Пфайзером не заставишь?
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26.12.2021 15:26 Ответить
Все вакцины одинаково вредны, а то что Кузин будет разливать пусть себе засунет в зад и своим слугам сотоварищам.
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26.12.2021 17:15 Ответить
Абы ляпнуть. причем тут Кузин к частной фирме, тесно повязаной с Богатыревой.
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27.12.2021 00:32 Ответить
Це не bvs аптеки які пов'язані начебто з сином ригки богатирьовой та кобила що у овоща за міністерство нездоров'я відповідала?Ця падлюча сітка аптек кажуть фальшивими ліками торгувала,тепер буде вакцинами?
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27.12.2021 00:39 Ответить
Абсолютно корупцыйна схема
https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor
Совет общественного контроля НАБУ и и.о. руководителя САП Максим Грищук заявили о начале расследования закупки вакцин по неоправданно высокой цене - $17,85 за дозу.
"Сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры о приобретении китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародованная цена закупки одной дозы стала едва ли не самой высокой в мире".
Степанов распорядился провести закупку вакцины в ручном режиме и сам выбрал поставщика, ранее писал директор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов.
В ассоциации Пациенты Украины также заявили, что Степанов лично назначил Лекхим для закупки вакцины, и назвали президента компании Валерия Печаева соратником экс-министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой. https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/3654588891286235?__cft__%5B0%5D=AZWlx1QE0r091iwq61GJ4yhjmFCeaLsVkMJcGXyAP1Pm1JHwS6bmZivuB9CF_X_ZSv-***********************************************************-aS1HXW2qw4nlxEHqrKf2pbiIs&__tn__=%2CO%2CP-R
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27.12.2021 01:24 Ответить
Вопрос глупый. Зеленая власть связана со всеми беспорядками и преступлениями в стране.
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27.12.2021 08:54 Ответить
ото наколемся
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26.12.2021 15:26 Ответить
Кузькину мать...
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26.12.2021 16:51 Ответить
четвертой дозой будут колоть за бабки тлько этой вакциной. пора зарабатывать))
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26.12.2021 15:27 Ответить
Будут колоть пока не отбросишь копыта, 4 раза в год.)
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26.12.2021 17:16 Ответить
О это просто зашибись! Встал ширнулся и уже здоров аж на целый день! Надо переименовать в Прозиум, ну штоп всё цивильно было
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26.12.2021 15:27 Ответить
это на сколько лет эта вакцинация растянется??? ничего не понимаю... вечный огонь?
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26.12.2021 15:30 Ответить
Короновак - самая слабая вакцина . Статистика по Украине - вакцинированные короноваком заражались , тяжело переносили и даже умирали,
Хватит уничтожать украинцев, Богатырёва
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26.12.2021 15:34 Ответить
Зато это самая безопасная вакцина...изготовленная по старым добрым проверенным технологиям....а не новоявленный новодел от пфайзера и модерны...технологии которых ранее применялись только при изготовлении вакцин для животных...
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26.12.2021 15:56 Ответить
У меня масса знакомых переболела в Украине , вакцинированных короноваком . Были тяжелыеслучаи и даже смерти .
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26.12.2021 16:00 Ответить
Жизнь породистых животных во много раз дороже жизни какого-то пролетария.
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26.12.2021 16:01 Ответить
Изначально сомнительная, а теперь - самая бесполезная, никому не нужное старье. Нахен она нужна, если не защищает от Омикрона, который становится доминирующим на планете
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27.12.2021 00:45 Ответить
Да и статистики такой нет...
Даже общее количество заболевших и умерших вакцинированных скрываю...а уж с разбивкой по типу вакцины так и подавно...
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26.12.2021 16:00 Ответить
слабшою від Коронавак "Лабораторії Богатирьової" скоріше буде лише спи..жена москалями недороблена Астра Зенека..
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26.12.2021 17:26 Ответить
Брехня,за яку ви вакцину топите?Чи просто до шизоантиваксерів долучитися?
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27.12.2021 00:43 Ответить
Сама по себе данная вакцина безопасна. НО: бесполезна по отношению к господствующему Омикрону. Не говоря уже об абсолютно коррупционной истории ее проталкивания в Украини (Богатырева и Ко)

Недавнее исследование уровня антител в крови вакцниированных, проведенное совместно медицинским факультетом LKS Университета Гонконга (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показывает:
ни две первые, ни третья дополнительная доза КоронаВака не обеспечивает адекватных уровней защитных антител от штамма Омикрон.
https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html

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27.12.2021 01:06 Ответить
Ну это они поспешили. Лекхим Богатыревой как раз линию по разливу вакцины от испанского гриппа 1922 года изготовления монтировать закончил...
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26.12.2021 15:34 Ответить
Діяння бувшого міністра МОЗ таки дали свої "плоди", тепер вистачить не тільки на курточку)
Але це ж інше, аж ніяк не корупція.
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26.12.2021 15:42 Ответить
...будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования.

Проект - херня. Предлагаю заключить договор с "Хортицей" и доливать вакцину прямо в бутылки.
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26.12.2021 15:49 Ответить
продаватись буде в "закладках"
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26.12.2021 17:27 Ответить
и ставить "закладки"
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26.12.2021 18:50 Ответить
Осталось из пивных бочек по бидончикам разливать,сколько кому надо. Открываем понятие, "Страны четвертого мира". Туда нам и дорога с одной прерывистой извилиной.😎
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26.12.2021 15:53 Ответить
В канистры надо разливать...😀
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26.12.2021 15:53 Ответить
Я не понял, зачем нужен Короновак, если сказали, что бустер будет только Мрнк вакциной?
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26.12.2021 15:56 Ответить
Как зачем? А денюшку де брать бедным слугам уроду?
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26.12.2021 15:59 Ответить
Есть бустер, а есть ревакцинация. И так до конца. Победного ли, или конца жизни уже не важно.
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26.12.2021 18:32 Ответить
- Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется!
- Ура!
- Мы совершим полёт на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорёк. Игорёк - ты у нас сегодня будешь командор. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на землю не вернется.
- Гениально!
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26.12.2021 15:59 Ответить
Ото набадяжать на розливі!
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26.12.2021 16:10 Ответить
так сказали же что она вообще неэффективна от омикрона! они что, с ума сошли??
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26.12.2021 16:27 Ответить
Нафік вона потрібна, якщо навіть бустерна доза не ефективна проти омікрону? Може краще витрачати кошти на щось дієве? Закупити у майбутньому бустери модерни та файзера, приміром...
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26.12.2021 16:34 Ответить
В стране окончательно победившей коррупции, дело на миллиард, начатое Степановым, Лексимом и Богатыревой, живет и побеждает, не смотря ни на что
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27.12.2021 01:30 Ответить
бред какой-то эту жижу ещё и в Украине разливать..
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26.12.2021 16:51 Ответить
Вместе с мочой богатыреврой через лекхииюм и настойку курточки степашки
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26.12.2021 16:55 Ответить
Ну и заголовок... Прямо представляешь себе грязный подвал, бутыли, змеевики,...
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26.12.2021 17:20 Ответить
і п"яний дядя Ваня з наколками на розливі..
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26.12.2021 17:29 Ответить
Ну плюс/минус что-то подобное и будет. Ширку варить станут и в одноразовые шприцы разливать дабы страждущие шырнуться могли т.с. не отходя от кассы. Как говорится вперед и с песней.
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26.12.2021 18:34 Ответить
Кацапські (багатирьова) емпіріокритицисти лозунг не міняють! - "Двіжєніє (вакцинація за бюджетні кошти) всьо! Цєль (запобігання поширенню епідемії) нічто. Уг-га товагищи, уг-га. А тепер затягуйте разом з жидобільшовиками: "Хава, нагіла хава, нагіла..."
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26.12.2021 17:26 Ответить
Поздравляю! Очередной распил ковидных денег. Пустить эти средства на закупку препаратов для онкобольных, сердечников, инсулина...Слабо, да? А бодяжить шмурдяк, в результате которого его стоимость вырастет в несколько раз это нормально.
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26.12.2021 19:18 Ответить
Якщо потрібно вколоти чотири рази дозу однієї і тої ж вакцини, щоб вона ефективно спрацювала, то це означає, що її ефективність не вище 25% відсотків. А нам розповідали казки про стовідсоткову ефективність або трохи меншу. В кращому випадку від такої вакцинації не буде шкоди.

"И кто-то пишет рукой согретой
На замороженном троллейбусном стекле
"Крепитесь, люди, скоро лето!"
И всем от этого становится теплей."
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26.12.2021 20:12 Ответить
Если я правильно понял, то оставшееся время пока вы у власти, эпидемия и распил ковидного фонда не закончится.
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26.12.2021 20:50 Ответить
Короновак! Разливать в Украине! В Харькове! На Лекхиме! Ну это гениально сценаристы придумали. Во втором или третьем квартале собираются начать - значит к концу года, хотя бы. А потом будут заставлять вакцинироваться ежемесячно, куда-то же ее надо будет девать, ни одна страна не купит.
Кстати, а деньги где, которые Лекхиму давали в начале года для закупки в Китае? И почему Лекхиму, а не напрямую?
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27.12.2021 00:30 Ответить
деньги - на куртки степановым и сотоварищи...
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27.12.2021 01:12 Ответить
 
 