В 2022 году вакцину CoronaVac начнут разливать в шприцы для одноразового использования на заводе в Харькове, - Кузин
Производство вакцины против коронавирусной инфекции на базе мощностей компании "Лекхим" в Харькове начнут в 2022 году.
Такой прогноз в интервью Суспільному озвучил главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что есть несколько таких инициатив у работающих в Украине частных компаний, но не уточнил, какие фирмы имеют в виду.
Компания "Лекхим" инициировала по сути развертывание дополнительной промышленной линии на территории Украины, чтобы именно на территории страны производить вакцину CoronaVac. Она будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования. Такую линию планируют запустить с февраля 2022 года, сейчас ведутся монтажные работы, наладка работы линии. После того как линия будет полностью готова, нужно пройти еще определенные разрешительные процедуры, поскольку это фармацевтическое производство, которое не только лицензируется, но и требует особого контроля качества. В случае, если там будет все нормально с этой линией, то мы ожидаем, что из второго или третьего квартала возможен разлив вакцины в украинских условиях. Также "Лекхим" выступила с инициативой разработки собственной инактивированной вакцины по механизму действия, как действует вакцина CoronaVac", - сообщил он.
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https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor
Совет общественного контроля НАБУ и и.о. руководителя САП Максим Грищук заявили о начале расследования закупки вакцин по неоправданно высокой цене - $17,85 за дозу.
"Сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры о приобретении китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародованная цена закупки одной дозы стала едва ли не самой высокой в мире".
Степанов распорядился провести закупку вакцины в ручном режиме и сам выбрал поставщика, ранее писал директор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов.
В ассоциации Пациенты Украины также заявили, что Степанов лично назначил Лекхим для закупки вакцины, и назвали президента компании Валерия Печаева соратником экс-министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой. https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/3654588891286235?__cft__%5B0%5D=AZWlx1QE0r091iwq61GJ4yhjmFCeaLsVkMJcGXyAP1Pm1JHwS6bmZivuB9CF_X_ZSv-***********************************************************-aS1HXW2qw4nlxEHqrKf2pbiIs&__tn__=%2CO%2CP-R
Хватит уничтожать украинцев, Богатырёва
Даже общее количество заболевших и умерших вакцинированных скрываю...а уж с разбивкой по типу вакцины так и подавно...
Недавнее исследование уровня антител в крови вакцниированных, проведенное совместно медицинским факультетом LKS Университета Гонконга (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показывает:
ни две первые, ни третья дополнительная доза КоронаВака не обеспечивает адекватных уровней защитных антител от штамма Омикрон.
https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html
Але це ж інше, аж ніяк не корупція.
Проект - херня. Предлагаю заключить договор с "Хортицей" и доливать вакцину прямо в бутылки.
- Ура!
- Мы совершим полёт на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорёк. Игорёк - ты у нас сегодня будешь командор. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на землю не вернется.
- Гениально!
"И кто-то пишет рукой согретой
На замороженном троллейбусном стекле
"Крепитесь, люди, скоро лето!"
И всем от этого становится теплей."
Кстати, а деньги где, которые Лекхиму давали в начале года для закупки в Китае? И почему Лекхиму, а не напрямую?