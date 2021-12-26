В 2022 году вакцину CoronaVac начнут разливать в шприцы для одноразового использования на заводе в Харькове, - Кузин

Производство вакцины против коронавирусной инфекции на базе мощностей компании "Лекхим" в Харькове начнут в 2022 году.

Такой прогноз в интервью Суспільному озвучил главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что есть несколько таких инициатив у работающих в Украине частных компаний, но не уточнил, какие фирмы имеют в виду.

Компания "Лекхим" инициировала по сути развертывание дополнительной промышленной линии на территории Украины, чтобы именно на территории страны производить вакцину CoronaVac. Она будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования. Такую линию планируют запустить с февраля 2022 года, сейчас ведутся монтажные работы, наладка работы линии. После того как линия будет полностью готова, нужно пройти еще определенные разрешительные процедуры, поскольку это фармацевтическое производство, которое не только лицензируется, но и требует особого контроля качества. В случае, если там будет все нормально с этой линией, то мы ожидаем, что из второго или третьего квартала возможен разлив вакцины в украинских условиях. Также "Лекхим" выступила с инициативой разработки собственной инактивированной вакцины по механизму действия, как действует вакцина CoronaVac", - сообщил он.

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