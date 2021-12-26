Второй день подряд в Киеве "минируют" ТРЦ - сегодня искали взрывчатку в Blockbuster Mall

В Киеве сообщили о минировании торгового центра Blockbuster Mall в районе Оболони. После проведенного осмотра взрывчатку не нашли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Позже в полиции Киева сообщили: "Было эвакуировано около 2 тыс. человек на безопасное расстояние. На месте работали эксперты-взрывотехники, правоохранители и другие профильные службы. По результатам проведенной проверки каких-либо опасных предметов не обнаружено".

Напомним, что 25 декабря было сообщение о минировании ТРЦ Rvier Mall.

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