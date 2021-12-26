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Второй день подряд в Киеве "минируют" ТРЦ - сегодня искали взрывчатку в Blockbuster Mall

Второй день подряд в Киеве

В Киеве сообщили о минировании торгового центра Blockbuster Mall в районе Оболони. После проведенного осмотра взрывчатку не нашли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Позже в полиции Киева сообщили: "Было эвакуировано около 2 тыс. человек на безопасное расстояние. На месте работали эксперты-взрывотехники, правоохранители и другие профильные службы. По результатам проведенной проверки каких-либо опасных предметов не обнаружено".

Напомним, что 25 декабря было сообщение о минировании ТРЦ Rvier Mall.

Смотрите также: Из киевского ТРЦ River Mall срочно эвакуировали людей. Сейчас заведение работает в обычном режиме. ФОТО(обновлено)

Автор: 

Киев (25481) ложная тревога (91) минирование (1445) трц (57)


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Топ комментарии
+5
Так він на лубянці сидить і звідти телефонує)
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26.12.2021 15:57
+3
як тільки ***** починає дзвякати порожніми мудями навколо кордонів, так і вилазять "мінери"
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26.12.2021 15:56
+3
Треба у відповідь мінувати в кацапстані. Де там Зорян і Шкіряк?
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26.12.2021 16:06
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Коли того телепня зловлять і впаяють 5 років с-ото йому буде весело!
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26.12.2021 15:37 Ответить
Так він на лубянці сидить і звідти телефонує)
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26.12.2021 15:57 Ответить
Все едут в склай молл, для конкурентов просто праздник)
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26.12.2021 15:38 Ответить
як тільки ***** починає дзвякати порожніми мудями навколо кордонів, так і вилазять "мінери"
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26.12.2021 15:56 Ответить
После проведенного осмотра взрывчатку не нашли.

Та шо ж такое? Ещё ни разу не нашли. Наверное, плохо ищут.
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26.12.2021 15:56 Ответить
Моллы,шмоллы...Завод патронный лучше бы построили. Развлекаются они.
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26.12.2021 15:56 Ответить
Треба у відповідь мінувати в кацапстані. Де там Зорян і Шкіряк?
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26.12.2021 16:06 Ответить
Вот сбу дауны, они похоже сами себе звонят, чтобы думали, что они кому-то нужны.
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26.12.2021 16:08 Ответить
Прошлые две недели минировали "Сільпо" и "Глобал".
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26.12.2021 16:18 Ответить
Конкуренты воюют)
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26.12.2021 16:27 Ответить
Работать надо больше, а не в ТРЦ по три дня развлекаться
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26.12.2021 16:37 Ответить
Коли наші славні менти разом з Монастирським спіймають того,хто кошмарить суспільство з мінуванням,чи ви тільки у фільмах все розкриваєте і усіх ловите і саджаєте???????????????????????????????????????????????????????
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26.12.2021 17:32 Ответить
А туалеты работают ? Вот и минируют где придется..
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26.12.2021 17:39 Ответить
 
 