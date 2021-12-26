Второй день подряд в Киеве "минируют" ТРЦ - сегодня искали взрывчатку в Blockbuster Mall
В Киеве сообщили о минировании торгового центра Blockbuster Mall в районе Оболони. После проведенного осмотра взрывчатку не нашли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Позже в полиции Киева сообщили: "Было эвакуировано около 2 тыс. человек на безопасное расстояние. На месте работали эксперты-взрывотехники, правоохранители и другие профильные службы. По результатам проведенной проверки каких-либо опасных предметов не обнаружено".
Напомним, что 25 декабря было сообщение о минировании ТРЦ Rvier Mall.
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+5 Garry Grant
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+3 Володимир Шевченко #347198
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Та шо ж такое? Ещё ни разу не нашли. Наверное, плохо ищут.