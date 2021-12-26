В Госдуме опасаются, что Украина якобы начнет боевые действия против "ДНР", "ЛНР" и на крымском направлении: Сегодняшние события напоминают предвоенный период
В Российской Федерации решили, что якобы нельзя исключать того, что ВСУ выступят с провокационными действиями в адрес России в крымском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил изданию "Газета.Ru" заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
"Сегодняшние события на юго-востоке Украины и та риторика, которая звучит со стороны властей Украины, со стороны стран Запада, говорят о том, что они пытаются показать возможную агрессию со стороны нашего государства якобы, а в действительности сами готовятся к ведению боевых действий, к возможному военному решению вопроса в отношении "ДНР" и "ЛНР". При этом Украина не скрывает возможности силового решения этого вопроса. Поэтому исключать агрессивных действий со стороны ВСУ и при поддержке со стороны Альянса ни в коем случае нельзя. Безусловно, в первую очередь они будут направлены на "ДНР" и "ЛНР" с последующим выходом к нашим границам. Ну, а дальше сценарии различные могут быть. И возможны провокационные действия на крымском направлении, где также могут быть развернуты какие-либо боевые действия с целью либо основного удара, либо с целью отвлекающего маневра. Поэтому сегодняшние события, на мой взгляд, напоминают предвоенный период", - утверждает он.
По мнению Швыткина, гарантии безопасности, которые Россия требует от США и НАТО, могут предотвратить военное столкновение.
"Уверен, что те требования, которые выдвинул президент России по отношению к странам НАТО, неким образом должны послужить отрезвляющим моментом для предотвращения той катастрофы, которую продвигают страны Альянса в нашем направлении", - подчеркнул он.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов. По словам Делягина, нападения стоит ожидать на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.
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та не сціть кацапи..Не з нашим клоуном окуповані території звільняти! От як Пороха виберуть -тоді вам пи**а
Ваши бы побоювания та богу в уши.
Да-да, Рейхстаг... Слышали...
А загалом - УКРАЇНА ВІЛЬНА РОБИТИ НА ВЛАСНІЙ ТЕРИТОРІЇ БУДЬ-ЩО, що не є забороненим законами України і міжнародним правом
А їхні плани в їх мріях простягаються на більше - не лиге на всю територію Донецької та Луганської областей.
Сподіваємося, що в 2022 році ми прокинемося від цього кошмару і повернемося у світ, до якого звикли, як на оцьому кіноплакаті.