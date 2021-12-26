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Новости Война
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В Госдуме опасаются, что Украина якобы начнет боевые действия против "ДНР", "ЛНР" и на крымском направлении: Сегодняшние события напоминают предвоенный период

В Госдуме опасаются, что Украина якобы начнет боевые действия против

В Российской Федерации решили, что якобы нельзя исключать того, что ВСУ выступят с провокационными действиями в адрес России в крымском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил изданию "Газета.Ru" заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

"Сегодняшние события на юго-востоке Украины и та риторика, которая звучит со стороны властей Украины, со стороны стран Запада, говорят о том, что они пытаются показать возможную агрессию со стороны нашего государства якобы, а в действительности сами готовятся к ведению боевых действий, к возможному военному решению вопроса в отношении "ДНР" и "ЛНР". При этом Украина не скрывает возможности силового решения этого вопроса. Поэтому исключать агрессивных действий со стороны ВСУ и при поддержке со стороны Альянса ни в коем случае нельзя. Безусловно, в первую очередь они будут направлены на "ДНР" и "ЛНР" с последующим выходом к нашим границам. Ну, а дальше сценарии различные могут быть. И возможны провокационные действия на крымском направлении, где также могут быть развернуты какие-либо боевые действия с целью либо основного удара, либо с целью отвлекающего маневра. Поэтому сегодняшние события, на мой взгляд, напоминают предвоенный период", - утверждает он.

По мнению Швыткина, гарантии безопасности, которые Россия требует от США и НАТО, могут предотвратить военное столкновение.

"Уверен, что те требования, которые выдвинул президент России по отношению к странам НАТО, неким образом должны послужить отрезвляющим моментом для предотвращения той катастрофы, которую продвигают страны Альянса в нашем направлении", - подчеркнул он.

Читайте также: В Госдуме не исключают вмешательства России в случае "военной агрессии Киева" и признания "Л/ДНР"

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов. По словам Делягина, нападения стоит ожидать на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

Автор: 

Госдума (1260) Крым (26365) Донбасс (26955) ВСУ (6547) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+27
Делать то, в чем обвиняешь других. В этом суть козлорылых.
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26.12.2021 15:51
+16
нам тоже так кажется, что все идет к новой агрессии ихтамнетов
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26.12.2021 15:50
+15
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26.12.2021 16:28
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Дебилы бл....
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26.12.2021 15:49 Ответить
Правильно ссутся, знают твари, ворованное поперёк глотки встанет
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26.12.2021 16:58 Ответить
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26.12.2021 17:21 Ответить
У Держдумі побоюються...
===================
та не сціть кацапи..Не з нашим клоуном окуповані території звільняти! От як Пороха виберуть -тоді вам пи**а
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26.12.2021 18:50 Ответить
нам тоже так кажется, что все идет к новой агрессии ихтамнетов
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26.12.2021 15:50 Ответить
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26.12.2021 17:22 Ответить
Делать то, в чем обвиняешь других. В этом суть козлорылых.
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26.12.2021 15:51 Ответить
Если кто не понял, то они ищут повод для захвата всей Украины вот и все.
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26.12.2021 17:11 Ответить
welcome to hell
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26.12.2021 17:57 Ответить
Они не "побоюються", а таким образом, определяются с направлением и датой собственной агрессии...
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26.12.2021 15:52 Ответить
а чого ще очікувати від лапатних дурнів з лапатної держдури...
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26.12.2021 15:55 Ответить
Какая цель т назначение этого поста,
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26.12.2021 15:56 Ответить
Свинота! Рийте пятаками окопи!!! Ха-ха-ха!
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26.12.2021 15:57 Ответить
Ты это кому?.
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26.12.2021 16:59 Ответить
" ... ЗСУ виступлять із провокаційними діями на адресу Росії на кримському напрямку ..." - ? Та мокшанські побоювання даремні ж. Це ж частина території України. Чого це так непокоїть та "напружує" рАЇсю? Може тут проглядається черговий раунд підготовки мокшанців до черговоїж низки провокацій?
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26.12.2021 15:59 Ответить
Нехай побоюються.Українці завжди повертаються та помилування цапам не буде.
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26.12.2021 16:02 Ответить
Как отбиваться будем? Под командованием прокремлёвского клоуна и кремлёвской агентуры? Для победы над внешним врагом надо избавиться от внутренных. Хотя,... Наши дебильный обыватель доволен, поддерживает коллаборантов на Банковой.... Положение почти безвыходное....
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26.12.2021 16:03 Ответить
Какая цель и назначение этого поста, помочь ворам и алкашам держдумы, или помочь им материально, вы шо совсем ох.ели, очнитесь хохло-холуи.
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26.12.2021 16:05 Ответить
..после всего происходящего сейчас с россией ... отношениями с этой страной ... поведением россии .... то Адольф Алоизович Шикльгрубер видится уж и не таким варваром. Видимо что то знал Алоизович , произнося слово **русский**?!!
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26.12.2021 16:07 Ответить
У Держдумі побоюються.....

Ваши бы побоювания та богу в уши.
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26.12.2021 16:08 Ответить
Після того як вони поставили своїх кротів у владі України, там нічого не побоються.
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26.12.2021 16:10 Ответить
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов.

Да-да, Рейхстаг... Слышали...
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26.12.2021 16:10 Ответить
Саме злодій кричить тримай злодія ,це те саме що гітлерівська Німечина звинувачувала Польщу у нападі ,ну це і є методи рашистів: брехня ,шантаж ,цинізм і дикий шовінізм.
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26.12.2021 16:15 Ответить
Як Україна може напасти на ВЛАСНІ території?
А загалом - УКРАЇНА ВІЛЬНА РОБИТИ НА ВЛАСНІЙ ТЕРИТОРІЇ БУДЬ-ЩО, що не є забороненим законами України і міжнародним правом
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26.12.2021 16:24 Ответить
так касапи вже вирішили, що вони віджали в нас ці території: Крим для себе, ОРДЛО - для терористів- колаборантів. І тепер вважають, що Україна не повинна претендувати на їх повернення...
А їхні плани в їх мріях простягаються на більше - не лиге на всю територію Донецької та Луганської областей.
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26.12.2021 17:12 Ответить
это не их свино-козлячье дело, что нам и как делать на территории Украины. когда РФ равняла с землей Чеченскую Республику Ичкерия, никто не лез в их дела, и не препятствовал геноциду целого народа. если кацапье ищет повод для нападения, то мы не Чечня, нас в двадцать пять раз больше, и боевого духа нам не занимать, только суньтесь в открытую, и получите так по хлебалу, что и правнуки ваши помнить будут.
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26.12.2021 16:25 Ответить
Гей, ми майже дожили до року Soylent Green! Отого зєльоного сойлєнта, яким у середині 1980-х пугав совків плагіатор Ве Коротіч!..
Сподіваємося, що в 2022 році ми прокинемося від цього кошмару і повернемося у світ, до якого звикли, як на оцьому кіноплакаті.

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26.12.2021 16:26 Ответить
У фільмі "Циган" звучить гарна фраза: "Не лякай нікого - і сам не будеш бояться...."
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26.12.2021 16:26 Ответить
У генералов ВСУ и мысли нету, освобождать Родину. Токмо политико-дипломатическим путем.
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26.12.2021 16:27 Ответить
токмо вапще не освобождать, но и остальную Украину превратить на анклав рф- ии...
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26.12.2021 16:46 Ответить
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26.12.2021 16:28 Ответить
Мы прекрасно знаем что этого не будет,и они это знают, вывод напрашивается сам собой.
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26.12.2021 16:44 Ответить
Нема спокою звіздонутим.
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26.12.2021 16:51 Ответить
......голова комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін- кретин, по рус.- убогий.Как можно считать защиту своего государства,нападением?
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26.12.2021 16:53 Ответить
Даже если предположить, что это правда (а это, конечно же, бред, порожденный воспаленным воображением кремлеваты), Украина в ее нынешнем состоянии неспособна вести боевые действия. Экономика элементарно не потянет. Надо быть полным дебилом чтобы этого не понимать.
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26.12.2021 16:58 Ответить
Экономика Ичкерии могла потянуть войну против свинособакии? Однако же каждая свинособака, включая грудных детей, платит дань
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26.12.2021 17:04 Ответить
Там нефть была (и есть). Плюс поддержка со стороны арабских стран (Катар). Территория труднопроходимая (горы). Ну и население мотивированное. А у нас... В общем, все плохо у нас.
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26.12.2021 17:12 Ответить
У вас да, всё беспросветно))
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26.12.2021 17:15 Ответить
Не, ну можно, конечно, радостно смеяться при каждом упоминании мрачных перспектив возможной войны. Но от этого проблемы никуда не уйдут. Их просто станет еще больше... Выборы уже прохохотали - теперь с клоуном живете.
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26.12.2021 17:22 Ответить
Позвольте поинтересоваться, а вы с кем живёте?
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26.12.2021 17:33 Ответить
Ну вы же его выбирали, правда? Шуточки-прибауточки его вам нравились? Смеялись, когда вокруг полная жопа была. И сейчас продолжаете, даже когда вам прямым текстом говорят: в стране жопа.
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26.12.2021 17:36 Ответить
С Говорящей Лошадью они живут и с Машей Захаровой.
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27.12.2021 08:00 Ответить
Свинособаки, хотите безопасности - думайте стратегически, не провоцируйте нас! Верните территории и на хрен вы нам сдались? Возвращайтесь на родину в Улан - Батор!
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26.12.2021 17:12 Ответить
Причём по-хорошему
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26.12.2021 17:15 Ответить
В Держдумі ********** мають бути впевнені що наступить час і ми військовим способом знищимо сепаратистів як це зробили вони в Чечні. Знищення сепаратистів та окупантів на своїй землі - священний обов'язок кожного українця. А обовязок кацапів це фінансова та матеріально утримувати населення на тимчасово окупованих ними територіях і потім прийняти всіх ватних репатріантів депорованих та інтернованих з України. Тому нехай розробляють плани з розміщення та реінтеграції вати з окупованих територій України вже сьогодні. Час іде.
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26.12.2021 17:39 Ответить
Верховный вождь 95-го квартальства планирует напасть на дикий улус своего плешивого кумира? Это даже звучит как явное проявление деменции
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26.12.2021 17:55 Ответить
точно точно..Собираемся в набег за русскоязычными младенцами..А то запасы кончились, а праздники еще длинные...
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26.12.2021 17:57 Ответить
Жаль, что эти кацапские скоты дату нашей "провокации" не называют, мы хоть знали когда они нападут. На кого этот бред рассчитан? Это же каким дебилом нужно быть, чтобы воспринимать серьезно возможность нападения Украины на прашу!
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26.12.2021 18:21 Ответить
"Істину" глаголите! І визвольний похід очолить головнокомандуючий на броневелосипеді.
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26.12.2021 18:22 Ответить
На всіх прикордонних переходах треба встановити портрети Бандери Степана. Вони зі страху повсираються !!!
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26.12.2021 18:55 Ответить
приколяс! то певно таки Україна стягує свої війська до кордонів з рашкою
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26.12.2021 20:30 Ответить
Держдума вместо того чтобы переживать, что обворованный хочет вернуть своё имущество, лучше бы боялись как бы карачаево-буряты не ввели таможенный контроль на карело-тувинской границе с Великой Калмыкией.
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26.12.2021 21:19 Ответить
 
 