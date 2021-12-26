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Новости Война
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Речь идет исключительно об учете, а не о призыве или мобилизации, - военный комиссар Куценко о приказе Минобороны в отношении женщин

Речь идет исключительно об учете, а не о призыве или мобилизации, - военный комиссар Куценко о приказе Минобороны в отношении женщин

Новый военный учет женщин – это не призыв и не мобилизация, а необходимость выяснить, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.

Об этом заявил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства", - подчеркнул он.

Как отметил Куценко, украинских женщин и раньше брали на военный учет — например, тех, кто получал медицинские специальности.

"Но поскольку эти правила учета не изменялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилами военных", - добавил он.

При этом военный комиссар заявил, что после введения в действие приказа министра обороны №313 учет "не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом".

"Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и извращений - будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию", - подчеркнул Куценко.

женщины (884) Минобороны (9288) воинская повинность (77)


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Топ комментарии
+18
В стране до сих пор 99% украинцев не умеют обращаться с оружием, запрещено личное оружие для самообороны, не построено ниодно стрельбище где гражданские могли бы практиковаться в стрельбе, зато баб с детьми будут по военкоматах таскать
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26.12.2021 15:59
+13
ну да к обороне этот зезашквар отношения не имеет . но тогда вопрос- цель в чем? бюджет наполнить за счет штрафов? людей запугать, что бы не протестовали? очередного коллегу по 95 кварталу выручить, так как он недавно отжал у кого то бумажный заводик?.....
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26.12.2021 16:07
+11
Суки! Були совком -совком зосталися!. "Главноє -єто учьот!!!"
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26.12.2021 16:04
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Спочатку облік, потім призов.
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26.12.2021 15:58 Ответить
Але призов вже в россійську армію.
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26.12.2021 16:06 Ответить
в оту, де воші - частина раціону..?

Яна Супоровська@YanaSuporovska



В союзі існував спеціальний ГОСТ для виробництва білизни в'язнів ГУЛАГу. Воно шилося за такими ж лекалами, як білизна для військових.
За одним винятком.
Робився спеціальний напуск в тканині, щоб воші, які заводилися, могли легше розмножуватися. І теж працювати на совєцьку владу.
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26.12.2021 16:19 Ответить
В стране до сих пор 99% украинцев не умеют обращаться с оружием, запрещено личное оружие для самообороны, не построено ниодно стрельбище где гражданские могли бы практиковаться в стрельбе, зато баб с детьми будут по военкоматах таскать
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26.12.2021 15:59 Ответить
Вот и подтолкнет мужиков идти в военкомат!
Тебя ******, кстати, это не коснется! Про возможность вступить в ряды теробороны сейчас ты конечно не слышал.
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26.12.2021 16:12 Ответить
О, кацапский говномес из под ведра что то там завякал. Страшно стало с настоящим мужиком умеющим стрелять в бою встретиться вместо сопливого призовника который только галоши на плацу топтал?
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26.12.2021 16:20 Ответить
Оставить на стрельбище среднюю месячную зарплату за пяток посещений. Отбоя желающих тренероватся я думаю не будет.
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26.12.2021 16:16 Ответить
FT FT, Ксюша Руф - ФСБшные шавки.
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26.12.2021 16:18 Ответить
Суки! Були совком -совком зосталися!. "Главноє -єто учьот!!!"
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26.12.2021 16:04 Ответить
В ФСБ і зараз так.
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26.12.2021 16:07 Ответить
Да учёт не нужен, долой бухгалтеров, экономистов всё будер работать и так! Но недолго😁
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26.12.2021 16:10 Ответить
в Союзе военнообязаных категорий была одна - медики, плюс те женщины, которые по своей работе уже имели отношение к военным: например на жел.дор или которые работали в моб.отделах своих предприятий и вольнонаемные в армии.Официантки, работницы музеев и библиотек, работницы гостиниц и др.веселые специалистки армию не интересовали.
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26.12.2021 17:57 Ответить
Что ж ты, фраер, сдал назад?
Обосрались гнева народного?
Поздно, уже попутали рамсы.
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26.12.2021 16:05 Ответить
ну да к обороне этот зезашквар отношения не имеет . но тогда вопрос- цель в чем? бюджет наполнить за счет штрафов? людей запугать, что бы не протестовали? очередного коллегу по 95 кварталу выручить, так как он недавно отжал у кого то бумажный заводик?.....
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26.12.2021 16:07 Ответить
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26.12.2021 16:13 Ответить
Та мы просто так... Нам просто интересно... Привычное маланское бла-бла-бла.
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26.12.2021 16:14 Ответить
Совок какой-то хтонический. "Ресурсы" подсчитать. У вас беременные бабы - ресурс на случай войны? Это маразм или дебилизм, или сознательное вредительство - в такое тяжелое время закошмарить народ?
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26.12.2021 16:17 Ответить
Ресурсы считает уже ФСБ для будущих войн Московии в Европе.
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26.12.2021 17:38 Ответить
а четырежды уклонистов когда поставите на учет? (или он еще в детской комнате не снят??))))))
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26.12.2021 16:18 Ответить
Он же не от российской армии уклонялся !
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26.12.2021 17:39 Ответить
тонкий английский юмор?
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26.12.2021 17:43 Ответить
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26.12.2021 16:21 Ответить
Хочуть щоб ще й жінки платили за відкіс від служби.
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26.12.2021 16:21 Ответить
безналом
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26.12.2021 18:01 Ответить
Какой учет? Медкомиссия, куча документов, штрафы и на хрена им учитывать теток предпенсионного возраста. В "совке" до подобного идиотизма не додумались.
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26.12.2021 16:21 Ответить
А помните, как вводили 2 платежки: за потребленную, воду, газ, электроэнергию и "за доставку"... Тоже поначалу врали, что вторая -сущие копейки, это снизит общие суммы...
Тогда надо было выходить на Майдан... Опять просрали.
Так я к чему? поначалу призыва не будет...
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26.12.2021 16:24 Ответить
Плевать они хотели на любые майданы
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26.12.2021 16:26 Ответить
Уже да. Время упущено, они власть полностью узурпировали. А если попытаться делать - то ху**ло нападет, нельзя лодку раскачивать и т.д.
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26.12.2021 16:29 Ответить
Но выходить ТОГДА надо ведь было?
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26.12.2021 16:32 Ответить
Конечно. Надо было сразу ставить власти рамки, пока она не охамела, хуже чем Януковощ. Но никто не вышел.
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26.12.2021 16:36 Ответить
Должна была быть организация м бабло
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26.12.2021 16:36 Ответить
Не согласен.
Организация - это партия. Ни одна приличная партия не получила голосов от избирателя, потому ничего никому не должна. Просто надо было ехать на Майдан, а партия, если поверит в будущие голоса - появится. Бабло теперь в платежках, идет "кому надо", но если бы ТОГДА, на правах волонтерства, скинулись по крохам, сейчас жили бы получше.
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26.12.2021 16:44 Ответить
Что значит просто ехать на майдан? Вы- утопист, кто скинулся Вы о чем?
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26.12.2021 16:50 Ответить
Я о том, что недовольство надо успевать быстро проявлять, это объединяет. Остальное приложится, так уже было, и не раз, скольких в той же Франции казнили. Примеры говорят, что это не утопизм.
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26.12.2021 16:55 Ответить
На виборах ,,надо было".
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26.12.2021 18:12 Ответить
В 91 году. Но что делать, если с тех пор биомасса всегда выбирает только дерьмо? Раз в год очередные выборы могли бы уменьшить цену этой череды ошибок, но как донести это до биомассы, звнятой просмотром быдлосериалов? Вот и приходится выбирать из 2-х зол - Майдан.
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26.12.2021 18:21 Ответить
Глупость все эти учеты. Это даже смешно. Если вы хотите как в Израиле то надо проходить срочную службу в армии всем с призывного возраста. Брать жирных бухгалтеров которые умеют считать только деньги и никогда не прикасались к оружию и не умеют им пользоваться - это маразм. Что будет делать бухгалтер или менеджер по туризму на войне? У нас полно генералов пузатых которые никогда не воевали, пусть идут со своими женами, любовницами и детьми воевать. Берите тех кто учился в высшых заведениях и имели кафедры медподготовки и военные кафедры. Полно офицеров запаса, используйте этих людей.
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26.12.2021 16:29 Ответить
Как они собираются содержать всех призванных, чем их занять, условия какие-то надо создать, а не держать за скот, прикрываясь патриотизмом
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26.12.2021 16:35 Ответить
Навіщо 10 мільйонів жінок на обліку? Що ви хоче з цим зробити.Україна навіть мільйону армію не в змозі утримувати.Навіть та що зараз є не забезпечена на повну.
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26.12.2021 16:41 Ответить
такий облік потрібен тому, хто ближнім часом хоче приєднати нас в Союз Трьох незалежних, щоб не сидіти не шукати собі пригод в соц.сєтях.
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26.12.2021 18:04 Ответить
зачем им инн, свидетельства о рождении детей.. этой синагоге, захватившей власть в Украине никто не верит..
зачем им эта перепись населения и сбор персональных данных? во власти предатели, типа гогишвили и подобных кротов, куда потом пойдут эти данные?
никто не имеет право требовать от гражданских вставать на этот учёт и использовать их как бесплатную рабсилу..
куда идёт военный сбор, надо ежемесячно проводить аудит..
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26.12.2021 16:45 Ответить
Йдеться виключно про ...... вымагання взяток и штрафов......., а не про призов чи мобілізацію.
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26.12.2021 16:49 Ответить
Це ініціатива вже російської влади. А українські військкоми поки що сир та бір зірвуть хабарі.
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26.12.2021 20:23 Ответить
для чого облік?
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26.12.2021 16:55 Ответить
А нащо потрібен облік без призову чи мобілізації?
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26.12.2021 16:56 Ответить
Сациалізьм - ето прєждє всєво учьот.
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26.12.2021 17:14 Ответить
не ставте їм таких надто складних питань
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26.12.2021 18:05 Ответить
Це ініциатіва ФСБ. А подав Єрмак.
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26.12.2021 20:24 Ответить
Надо использовать все ресурсы против кацапов. Немцы во время войны удачно использовали подростков против кацапов.
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26.12.2021 17:13 Ответить
І як у них були успіхи?
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26.12.2021 20:34 Ответить
Ви забули по те що жінки завжди були на обліку у воєнкоматах,це медики,звязківці,повара та ще багато інших спеціальностей.А при появі Незалежної про це все забули як і пр українське військо.А тепер будується повноцінна структура нашого війська в якій є і місце жінкам.Так що тут нема нічого дивного.
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26.12.2021 17:13 Ответить
армия должна быть на контрактной основе, медик или повар, он должен кормить семью..
или только хенералам пузатым нужна зарплата..
на шару использовать женский труд, прикрываясь патриотизмом, это так по малански ..
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26.12.2021 17:44 Ответить
Навіщо в структурі українського війська вагітні жінки з малолітніми дітьми? Навіщо там жінки в яких взагалі є неповнолітні діти?
Навіщо там жінки яким минуло за 40 років?
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27.12.2021 00:41 Ответить
Значит положение действительно серьезно. Надо отнестись с полной ответственностью.
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26.12.2021 17:14 Ответить
Серьезное? Может, тогда сначала с власти надо погнать кацапских кротов и шпионов? А потом беременных баб и пенсионерок призывать?
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26.12.2021 17:16 Ответить
Много и молодых энергичных женщин.
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26.12.2021 17:30 Ответить
Забрасывать врага женскими трупами пенсионерок и 18-тилетних писюх, потому что нет ни здоровых мужиков-солдат, ни техники, ни военного оборудования? И все это - с агентами ФСБ у власти?
Это закон не о защите Родины, это закон о геноциде при наших властях.
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26.12.2021 17:37 Ответить
Можно и в тылу бороться с врагами.Производить оружие, копать защитные сооружения.
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26.12.2021 18:01 Ответить
Для того, что бы в тылу работать, никакой военный учет не нужен. И толку от маникюрщицы с дипломом биолога, которая никогда по специальности не работала, аж целый ноль. Какой толк от библиотекарш на военном учете? Какой толк от 18 летних девчонок - у которых еще нет даже специальности? Какой толк от пенсионерок с кучей болезней, которые еле ноги двигают? Какой толк от БЕРЕМЕННЫХ (Карл!) в военное время? Как они планируют гнать стада женщин на медосмотры при пандемии?
Извините, это не закон, это какой-то трешак лютый, от обкурившихся фриков, которые полностью оторваны от реальности и живут в наркоманских приходах.
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26.12.2021 18:14 Ответить
Сразу видно, что вы ничего не понимаете в военном деле. Вот для этого вам и надо стать на учет.
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26.12.2021 18:34 Ответить
Только после Ленки Зеленской и самого 4-х кратного уклониста. Вот как они встанут, так сразу.
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26.12.2021 18:38 Ответить
А до того момента - я их дебильные законы буду вертеть там, где они вертят народ Украины.
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26.12.2021 18:38 Ответить
Если после импичмента новый президен будет призывать женщин становиться на военный учёт, тогда можно и послушать. А эта губкомпания просто собирает разведданные для ФСБ.
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26.12.2021 19:15 Ответить
сейчас пушечным мясом никто не воюет, воевать должны подготовленные военные и техника, роботы, дроны тд.. вы что, представляете войну, как в 41- ом, с окопами и штык-атаками?
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26.12.2021 18:37 Ответить
Иди на хрен - копать защитньіе сооружения в свой стране, советчик туев, у себя там лад дай. А со своими девушками мьі сами тут разберемся.
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27.12.2021 00:44 Ответить
те, кто хотел пойти в армию, уже пошел.. платите нормальный контракт, будет ещё больше желающих..
военный это специальность, профессия и выбор..
мпланцы, решили на шару использовать женский труд, а те, кто дома сидит с детьми - должны платить штрафы?? синагога, вы доиграетесь..
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26.12.2021 17:47 Ответить
сиди нах в своём быдлостане... И это здесь свой пятак сунет...
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26.12.2021 17:17 Ответить
як казали моя покiйна бабуся,Як в зебилiв нема ума разом з зновоспеченим
мiнiстром обороны-о рахуте що вони всi калiки на всю макiтру!
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26.12.2021 18:02 Ответить
Спочатку облік потім в разі вторгнення рашки воєнний стан і розворот жінок-біженок на кордоні в ЄС. Якийсь Шфайнмайр придумав , зебіл реалізував
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26.12.2021 18:18 Ответить
Гнати в шию того,хто це придумав.
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26.12.2021 18:34 Ответить
Патрушева?
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26.12.2021 20:26 Ответить
С нетерпением жду видосика, как первая ***** Ленка ЗЕ, тупая курица Безуглая и личная секритутка ЗЕ кактамеёзвать пойдут под прикрытием снайперов в военкомат ставать на учёт. И ещё мне интересно, почему женщины 50-60 год? Я ещё могу понять 18-45 лет и то по желанию и одиноких. НО 50-60-летних? Загнать в военкоматы, чтоб многих хватил инфаркт и сердце в очередях и побольше тёток заразилось ковидлом? Я удивляюсь почему мы это терпим? Если Майдан отменили, почему не провести референдум за отставку ЗЕшоблы? Или составить петицию и собрать подписи за ту же отставку ЗЕшоблы? Если нельзя Майдана, почему не провести всё мирным путём?
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26.12.2021 19:38 Ответить
Для подобных шагов необходимы серьезная организация, средства и время
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26.12.2021 20:46 Ответить
нет, может и стихийно начаться..
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26.12.2021 21:09 Ответить
этот беспредел могут использовать для принудительной вакцинации-шмурдизации всех, кто сопротивляется этому беспределу..
пропихиванием медицинских преступлений против украинцев ( принудительная вакцинация, локдауны для невакцинированых, донорство без согласия родственников и создание черного рынка органов) - занимается слуга маланцев крадуцкий..
потенциальные доноры - это дтп, армия..
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26.12.2021 20:32 Ответить
А що якщо це все не просто дурня, а наприклад через якісь час нам повідомлять, що ось на нас кацапія нападає і не хочете щоб була війна і жінок призивали до війська то давайте дамо лугандонії і особливий статус і автономію і все що вони побажають , тай арешт Порошенка підозріло терміновий
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26.12.2021 20:47 Ответить
женщины для вас это пушечное мясо? сейчас воюют технологиями, а не закидыварием пушечным мясом.. что библиотекарь или бухгалтер будет делать в армии?
женщины должны обеспечивать тыл.. армия разворована, лучше пусть там наведут порядок, а то они оборзели уже совсем..
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26.12.2021 21:08 Ответить
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26.12.2021 21:34 Ответить
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
https://petition.president.gov.ua/petition/130110
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26.12.2021 23:14 Ответить
 
 