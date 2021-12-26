Речь идет исключительно об учете, а не о призыве или мобилизации, - военный комиссар Куценко о приказе Минобороны в отношении женщин

Новый военный учет женщин – это не призыв и не мобилизация, а необходимость выяснить, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.

Об этом заявил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства", - подчеркнул он.

Как отметил Куценко, украинских женщин и раньше брали на военный учет — например, тех, кто получал медицинские специальности.

"Но поскольку эти правила учета не изменялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилами военных", - добавил он.

При этом военный комиссар заявил, что после введения в действие приказа министра обороны №313 учет "не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом".

"Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и извращений - будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию", - подчеркнул Куценко.