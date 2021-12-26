Речь идет исключительно об учете, а не о призыве или мобилизации, - военный комиссар Куценко о приказе Минобороны в отношении женщин
Новый военный учет женщин – это не призыв и не мобилизация, а необходимость выяснить, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.
Об этом заявил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства", - подчеркнул он.
Как отметил Куценко, украинских женщин и раньше брали на военный учет — например, тех, кто получал медицинские специальности.
"Но поскольку эти правила учета не изменялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилами военных", - добавил он.
При этом военный комиссар заявил, что после введения в действие приказа министра обороны №313 учет "не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом".
"Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и извращений - будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию", - подчеркнул Куценко.
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Яна Супоровська@YanaSuporovska
В союзі існував спеціальний ГОСТ для виробництва білизни в'язнів ГУЛАГу. Воно шилося за такими ж лекалами, як білизна для військових.
За одним винятком.
Робився спеціальний напуск в тканині, щоб воші, які заводилися, могли легше розмножуватися. І теж працювати на совєцьку владу.
Тебя ******, кстати, это не коснется! Про возможность вступить в ряды теробороны сейчас ты конечно не слышал.
Обосрались гнева народного?
Поздно, уже попутали рамсы.
Тогда надо было выходить на Майдан... Опять просрали.
Так я к чему? поначалу призыва не будет...
Организация - это партия. Ни одна приличная партия не получила голосов от избирателя, потому ничего никому не должна. Просто надо было ехать на Майдан, а партия, если поверит в будущие голоса - появится. Бабло теперь в платежках, идет "кому надо", но если бы ТОГДА, на правах волонтерства, скинулись по крохам, сейчас жили бы получше.
зачем им эта перепись населения и сбор персональных данных? во власти предатели, типа гогишвили и подобных кротов, куда потом пойдут эти данные?
никто не имеет право требовать от гражданских вставать на этот учёт и использовать их как бесплатную рабсилу..
куда идёт военный сбор, надо ежемесячно проводить аудит..
или только хенералам пузатым нужна зарплата..
на шару использовать женский труд, прикрываясь патриотизмом, это так по малански ..
Навіщо там жінки яким минуло за 40 років?
Это закон не о защите Родины, это закон о геноциде при наших властях.
Извините, это не закон, это какой-то трешак лютый, от обкурившихся фриков, которые полностью оторваны от реальности и живут в наркоманских приходах.
военный это специальность, профессия и выбор..
мпланцы, решили на шару использовать женский труд, а те, кто дома сидит с детьми - должны платить штрафы?? синагога, вы доиграетесь..
мiнiстром обороны-о рахуте що вони всi калiки на всю макiтру!
пропихиванием медицинских преступлений против украинцев ( принудительная вакцинация, локдауны для невакцинированых, донорство без согласия родственников и создание черного рынка органов) - занимается слуга маланцев крадуцкий..
потенциальные доноры - это дтп, армия..
женщины должны обеспечивать тыл.. армия разворована, лучше пусть там наведут порядок, а то они оборзели уже совсем..
https://petition.president.gov.ua/petition/130110