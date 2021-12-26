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Пожар на пилораме под Киевом тушили более шести часов, - ГСЧС. ФОТО.ВИДЕО(обновлено)

Ликвидировать пожар в зданиях пилорамы и склада готовой продукции в селе Мартусовка Киевской области удалось за шесть часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар локализован в 16:10, в 19:52 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

На месте вызова привлекалось 40 спасателей и 10 единиц техники.

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Цензор.НЕТ ИзображениеПожар на пилораме под Киевом тушили более шести часов, - ГСЧС 01
Пожар на пилораме под Киевом тушили более шести часов, - ГСЧС 02


Пожар на пилораме под Киевом тушили более шести часов, - ГСЧС 03

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Напомним, 26 декабря в 13:26 поступила информация о пожаре в расположенных рядом строениях пилорамы и складе на улице Чубинского в селе Мартусовка Горской сельской громады.

На месте было установлено, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции (древесины). Общая площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.

Автор: 

Киевская область (4118) пожар (5932)


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Топ комментарии
+7
Нелегальна пилорама мєнта чи прокурора.
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26.12.2021 16:00
+7
там корабельные сосны пилили так, что те от трения загорелись. как у буратино.
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26.12.2021 16:06
+2
Во Львове купе проводников горело...4 квадрата...22 человека тушили...и 3 единицы техники...
А тут 1000 квадрат горит и всего 25 человек...
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26.12.2021 16:23
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Нелегальна пилорама мєнта чи прокурора.
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26.12.2021 16:00 Ответить
Пилорама купує заготовки, вони не рубають ліси.
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26.12.2021 17:05 Ответить
там корабельные сосны пилили так, что те от трения загорелись. как у буратино.
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26.12.2021 16:06 Ответить
Во Львове купе проводников горело...4 квадрата...22 человека тушили...и 3 единицы техники...
А тут 1000 квадрат горит и всего 25 человек...
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26.12.2021 16:23 Ответить
так там жеж еще и пассажиров наспасали.... одного ))))
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26.12.2021 16:29 Ответить
То купе ще то купе, правільне!
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26.12.2021 16:39 Ответить
это ж сколько домов можно было обогреть
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26.12.2021 16:25 Ответить
В Мартусівці елітний "строгач", мабуть зекі поклали на пожарну безпеку.
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26.12.2021 16:47 Ответить
А пилорама то от зоны ))) И на работали на ней зэка.
"Хозяину" нежданчик прилетел ))
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26.12.2021 17:03 Ответить
та скока там ще таких пилорам, пилящих громаднськи гроши для свынского корыта
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26.12.2021 18:52 Ответить
Тырса загорелась,бывает
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26.12.2021 23:05 Ответить
хм.. а шо горело то !? пилы или рамы !?
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26.12.2021 23:30 Ответить
А що то за штирі на воротах. Громовідводи?
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26.12.2021 23:56 Ответить
Это завод по производству сборно- щитовых домов. Налогов никогда не платил, офис на Григоренко на территориии Эпицентра. Хозяин Помазан Михаил
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27.12.2021 00:02 Ответить
Пока всё не сгорело - не потушили....
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27.12.2021 13:46 Ответить
 
 