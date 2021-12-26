Пожар на пилораме под Киевом тушили более шести часов, - ГСЧС. ФОТО.ВИДЕО(обновлено)
Ликвидировать пожар в зданиях пилорамы и склада готовой продукции в селе Мартусовка Киевской области удалось за шесть часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Пожар локализован в 16:10, в 19:52 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
На месте вызова привлекалось 40 спасателей и 10 единиц техники.
Напомним, 26 декабря в 13:26 поступила информация о пожаре в расположенных рядом строениях пилорамы и складе на улице Чубинского в селе Мартусовка Горской сельской громады.
На месте было установлено, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции (древесины). Общая площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.
Топ комментарии
+7 Игнатьев Фион
показать весь комментарий26.12.2021 16:00
+7 Fjall_Raven
показать весь комментарий26.12.2021 16:06
+2 Привет
показать весь комментарий26.12.2021 16:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тут 1000 квадрат горит и всего 25 человек...
"Хозяину" нежданчик прилетел ))