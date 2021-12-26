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Новости Война
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Запад может использовать наши предложения для создания угроз России в соседних странах, - Путин

Запад может использовать наши предложения для создания угроз России в соседних странах, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад якобы может использовать российские гарантии безопасности как возможность создания угроз России на территории соседних с ней стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Наше предложение по гарантиям безопасности - оно открытое, понятное. Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, США, поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу", – заявил Путин.

При этом он добавил, что единственной целью РФ в диалоге с Западом является достижение договоренностей, которые обеспечили бы безопасность страны и ее граждан.

"Это ставит всех участников этого переговорного процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна - достичь договоренностей, которые бы обеспечили - и сегодня, и в долгосрочной перспективе - безопасность России и ее граждан", - добавил Путин.

Читайте также: Ответ России в случае отказа США и НАТО рассматривать предложения о безопасности может быть разным, - Путин

НАТО (9963) переговоры (4917) победа (591) путин владимир (31214) США (26439)


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Топ комментарии
+29
Уважаемый Йенс Столтенберг!
Пишет вам пенсионерка Мария Власьевна из села Алтышево. Половину своей пенсии отдаю за свет. Вторую половину-за лекарства. Канализации у нас в селе нет-ходим в мороз на улицу, воду носим с колонки.
Когда вы на нас нападёте? Дай вам бог здоровья!
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26.12.2021 16:47
+26
случайно никто не мониторил тендер по реконструкции мавзолея на 2022 год был? Кажется пора расширять помещение под еще одного постояльца
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26.12.2021 16:22
+25
Мавзолей двомісний. Лишилося запхати ***** на друге місце і загорнути усе бульдозером.
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26.12.2021 16:30
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случайно никто не мониторил тендер по реконструкции мавзолея на 2022 год был? Кажется пора расширять помещение под еще одного постояльца
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26.12.2021 16:22 Ответить
Мавзолей двомісний. Лишилося запхати ***** на друге місце і загорнути усе бульдозером.
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26.12.2021 16:30 Ответить
Бульдозер довго їхатиме, треба буде задіяти гвинтокрили для його поставки до мавзолею (ті, що підставили під дупу ЗЕ з бутербродами)
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26.12.2021 16:37 Ответить
Хіба я щось казав про смерть *****?
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26.12.2021 17:37 Ответить
Дурне Вам у голові. Я ж написав:
"запхати ***** на друге місце і загорнути усе бульдозером."
Навіщо чекати???
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26.12.2021 17:49 Ответить
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26.12.2021 16:39 Ответить
Ну ***** то нужно уважить, лично, самая высокая берёзка, Ляпота)))
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26.12.2021 17:18 Ответить
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26.12.2021 16:43 Ответить
Х#йло готово освободить Крым убрать войска с Донбасса ? .Нет!
...Оно хочет большего оставить все как есть и чтоб мировая общественность не вмешивалось в его бандитские дела...
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26.12.2021 16:25 Ответить
Не зазіхай на чуже - пика буде ціла.
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26.12.2021 16:26 Ответить
Трохи не в тему ,але вже наступного року у світі з'явиться перша країна, де продаватимуть виключно електромобілі.В Норвегії вже наступного року повністю відмовитися від продажів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння,наразі електрифіковані моделі вже зайняли 95% ринку.
Можна тільки позаздрити цій країні,а Україна і надалі буде використовувати нафтопродукти з країни агресора-РФ.(країна агресор-РФ визнана такою постановою Верховної ради України від 27.01.2015 № 129-VIII)
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26.12.2021 16:27 Ответить
Сначала нужно обеспечить электро заправочными станциями города и сёла ,что бы не было проблем,так как с балкона и столба провода не кинешь ,кроме того новый электромобиль с салона как у скандинавов сегодня себе позволить в Украине могут только богатые буратины , у которых и их детей они кстати и так есть в арсенале, далее Норвегия занимает первое место по зарплатам и уровню жизни в мире , туда даже шведы едут на работу не говоря уже о других типа немцев ,когда будет средняя зарплата в Украине где то 5-6 тыс баксов можно будет пробовать ваш сценарий ,а вообще скорее всего будет и альтернатива типа двигатели на водороде бо фуры на аккумуляторах пока не актуально и дорого очень
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26.12.2021 16:53 Ответить
спочатку треба мати владу яка не зазирає до гаманця інвестора за хабарями.
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26.12.2021 19:56 Ответить
По друге ,зарплатні такої небуде бо потрібен новий соціальний договір між владою та суспільством а про це навіть і розмови не ведуться.Як у Польщі пішли,там енергоносії мають реальну вартість і з/п прив'язана до рівня.
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26.12.2021 19:59 Ответить
Средняя зарплата в Украине 5-6 тысяч баксов?, братело ты что куришь?
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26.12.2021 21:11 Ответить
В посте написано если когда будет а не есть , так что ты куришь на этот раз , а на будущее читай внимательно и не делай быстрые выводы , добро всё без обид
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27.12.2021 10:37 Ответить
президент росії путін-тупа, йбнута кгбшна бльдь.
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26.12.2021 16:28 Ответить
Емоційно, але влучно!
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26.12.2021 16:31 Ответить
И никаких эмоций, по-моему абсолютно верная характеристика
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26.12.2021 17:20 Ответить
Москаль як не збрехне, то й не дихне.
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26.12.2021 23:47 Ответить
Переклад:
"Пожалеєйтє крємльовского сиіротку. Подарітє єму Украіну на Рождєство"
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26.12.2021 16:29 Ответить
А ха-ху не хо-хо, бабуленька? (С)
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26.12.2021 17:21 Ответить
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26.12.2021 16:38 Ответить
Яка гарантія щурам?
Тільки масове винищення!
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26.12.2021 16:50 Ответить
Мы же по словам Путлера братский народ , и он ,,лепечет,,что 50% населения Украине хотят целоваться в засос с угрофинномонголами ( 5 и 95 колонны).Ай-ай-ай , а он грозиться бросить в нас атомную бомбу. А если украинцы последуют совету Х@йла и поставят впереди войск щит из Шуфричей, медведчуков, суходрочеров и шизофреников - ему не будетжалко своих верных сторонников
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26.12.2021 16:41 Ответить
Про атомную бомбу не слышал, поясните, пожалуйста.
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26.12.2021 17:24 Ответить
Есть такой термин в немецком языке - Chruschtschowkaerobernplan..
Его еще австрийский Генштаб ввёл..
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26.12.2021 16:44 Ответить
Чел ехал под Саратовом и уткнулся в самолёт)) Водилы фуры не было. На Берлин ть!!)) Наши дни.

https://twitter.com/i/status/1474825970985152513 Видео https://twitter.com/i/status/1474825970985152513

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26.12.2021 16:44 Ответить
Уважаемый Йенс Столтенберг!
Пишет вам пенсионерка Мария Власьевна из села Алтышево. Половину своей пенсии отдаю за свет. Вторую половину-за лекарства. Канализации у нас в селе нет-ходим в мороз на улицу, воду носим с колонки.
Когда вы на нас нападёте? Дай вам бог здоровья!
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26.12.2021 16:47 Ответить
Ну хоть один унитаз, на всю деревню, пожалуйста
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26.12.2021 17:23 Ответить
безопасность России и ее граждан... Окуеть! Это путин за безопасности своих граждан заговорил? Если есть Бог на свете то Путин должен умереть немедленно.
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26.12.2021 16:49 Ответить
Он хочет раствориться в "глубинном народе".
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26.12.2021 18:52 Ответить
Путлер это отравитель трусов, брехун про ихтанетов и просто Х.йло!!! Таким чмом оно вошло в историю..... карлик с комплексами... чмо
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26.12.2021 16:55 Ответить
Коли здохне *****, буде найбільше свято у всьому світі.
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26.12.2021 16:58 Ответить
У кремлядей з дюжину таких про запас
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26.12.2021 17:01 Ответить
Ага. Ето НАТО напало на Украину и отжали крым и дамбас, а так же Беларашку. Я вообще не вижу смысла случать бред кремлевского Окурка
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26.12.2021 17:11 Ответить
Долго еще этого ипанутого будут здесь цитировать???
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26.12.2021 17:13 Ответить
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26.12.2021 17:16 Ответить
Старий, невиліковий хворий,якого альцгеймнр вхопив і .тримае за горло, і вже не відпустить.
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26.12.2021 17:16 Ответить
Захід "проковтнув Будапештський меморандум"в інтерпретації Росії. Путін приготував слідуючий "МЕМОРАНДУМ по Україні". Адже в констиуції Росії прописано, про верховенство російських законів над Міжнародним Правом. Як можна сідати з Росією за стіл переговорів Міжнародним Організаціям типу НАТО, коли вона ігнорує МІЖНАРОДНЕ ПРАВО? Ось така "подяка" Україні за те, що вона повірила в силу МІЖНАРОДНОГО ПРАВА і добровільно знищила третій у світі ядерний потенціал.Тепер виявляється - "Україна - продажная девка, которую хотят поиметь как с Востока так из Запада не интересуясь ее желанием". А Клоун солов'йом заливається,що "Про Україну-жодного слова без України"! Хоть тепер більшість українців зрозуміють ціну своєї помилки і:"Как жалок ШУТ на троне Короля"?
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26.12.2021 17:25 Ответить
Хорошо и правильно начал. Но надо быть последовательным. Перед жалким клоуном, был гетман, который так бодро восхвалял минские с рф.
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26.12.2021 17:32 Ответить
Так клоун вообще гнусавил, шо никакой войны нет, просто ваша любимая рассеюшка отодвигает свои границы. И ты с этим был вполне согласен. Шо ты тут под патриота косишь?
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26.12.2021 20:47 Ответить
ловите наркомана
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26.12.2021 17:32 Ответить
Бабло побеждает зло. Немцы, Австрийцы, Швейцарцы, Французы, Итальянцы уже полностью продались за Газпромовское бабло кацапам.
В 18-19 Векаж Европа еще как-то регулировала Московскую орду в виде своих германских царей в Московии но после 1917 года Московия пошла в разнос.

И еще для мирового сообщества информация. На Московии проживает ВСЕГО ЛИШЬ 1 290 000 разноплеменного населения на 1/8 части суши Земного Шара., то есть по ОДНОМУ "россиянину" на 500 километров завоеваных Московией территорий.

И тем не менее жирные бюргеры Западной Европы их сцут, как сцали в Югославию ввести свои войска, и только через 8 лет войны в Югославии забздевшая Западная Европа упросила США "посодействовать" в "развязании Балканского кризиса" в Европе.

А когда Американцы навели порядок в Европе в 1999 году то сразу после этого Западная Европа начала кричать, что они "не звали американцев и нет никакой бумажки и договора. хотя когда нищие югославские цыгане десятками тысяч заполонили Западную Европу, а особенно городки немецко-язычных стран Европы то европейцы готовы были тухес лизать американцам, что-бы американцы прекратили этот беспредел.".

Еще раз повторяю в наше ипанутое время бабло всегда побеждает зло, что мы и виним по "Северному потоку" и цене на черную кацапскую грязь по 2 000 долларов благодаря Германии и лично комсомолке из ГДР товарищу Меркель.
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26.12.2021 17:33 Ответить
НАТО продвигается к границам мокшандии.Только вы кацапские уроды почему не спросите ***** о причинах приближения?Почему 30-ть лет никто и никуда не продвигался а тут вдруг так рьяно приближаются к мокшанским границам или вы в своих тупых бошках не в состоянии связать причину из последствием?Никак не можете понять что окружающие мокшанское болото страны просто хотят защитится от вас дебилов и в первую очередь в этом виновати вы сами давши ***** возможность сделать из вас тупое безмозглое стадо.
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26.12.2021 17:39 Ответить
"Це ставить всіх учасників цього переговорного процесу в певні рамки. Але для нас мета тільки одна - досягти домовленостей, які забезпечили б - і сьогодні, і в довгостроковій перспективі - безпеку Росії та її громадян", - додав Путін.

Заметьте, безопасность не всех участников переговорного процесса Европы, Америки, а именно Московии и ее граждан. Совок в лучших своих традициях. Дед е@нулся окончательно.
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26.12.2021 17:48 Ответить
этот КГБшный брехливый поц, считает всех дураками????
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26.12.2021 17:56 Ответить
На Россию ни кто не нападал, да и не нападет учитывая ее военным потенциал и главное ядерный арсенал.., а также что РфФ является важным поставщиком углеводородов. Но она " требует" в ультимативной форме " каких то особых гарантий" своей безопасности. При этом в ущерб безопасности третьих стран - Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана... а по сути и Армении, Казахстана, Беларуси ( когда она скинет узурпатора Лукашенко) и т.д. С какого бодуна весь мир должен с этим соглашаться. Все страны , которые вполне законно ( в том числе и с подачи самой России) вышли из состава СССР и являются независимыми суверенными государствами. А Украина и Беларусь члены ООН еще с октября 1945 г. ( кстати, отдельно от СССР) Нейтральный статус который соблюдали Украина, Грузия и Молдова им не помогли избежать гибридной агрессии РФ, близится аннексия Беларуси. Поэтому не РФ диктовать другим свои условия. После всего происшедшего доверия ей нет и не будет. Все хотят в настоящий оборонительный союз (НАТО) который защитит их от поглощения Рашей. Нейтралитет .. ну что ж обсудим- письменные гарантии от РФ, США и блока НАТО. ( о суверенитете и территориальной целостности, независимой внутренней и внешней политике ) Вывод российских войск и вооружений, паспортов, рублей, боеприпасов , техники, может даже забрать с собой сепаров, с Приднестровья, Абхазии, Юж. Осетии, ОРДЛО, Крыма, Севастополя ( ликвидация там базы), Карабаха. Возвращение всех этих территорий в состав их государств без каких либо условий и оговорок, и компенсация потерь ( контрибуции). А потом можно поговорить об нейтралитете скажем "шведская модель" с вступлением в ЕС. Это если бы конечно РФ волновало именно вступление в НАТО. Но это ведь не так и все об этом знают.
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26.12.2021 17:59 Ответить
Перевожу с *********** на человеческий:

"Коррумпированная мразь и военный преступник требует гарантий безопасности и возможности наслаждаться награбленным и не отвечать за убитых."
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26.12.2021 18:13 Ответить
Тварь плешивая, ты подписал Будапештский меморандум и что? Не полезла твоя тупая харя в Украину?
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26.12.2021 19:03 Ответить
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26.12.2021 19:12 Ответить
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26.12.2021 19:23 Ответить
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26.12.2021 20:41 Ответить
Свинособаки, как всегда, в кольце врагов. Все хотят захватить их помойку.
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26.12.2021 20:49 Ответить
И после этого гибридно напасть на Украину ихтамнетами из Ордло, крича на весь мир про внутри Украинский конфликт, но наводняя Ордло вооружением, боеприпасами и ихтамнетами и разными ЧВК. Гибридные войны Герасимова из его военной доктрины, читай также опусы Суркова, про необходимость территориального расширения России, при чем не имеет начения человеческие жертвы.
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26.12.2021 21:40 Ответить
Угрозы России в соседствующих странах? Это какие? Убрать из школьной программы на Аляске русский язык или запретить молодёжи провинции Гуанчжоу носить валенки, а может заставлять Суоми пользоваться ассимилированной финской фамилией ИккалоКаккало вместо исконной скрепной РыгалоСрало?
Вопиющая русофобия.
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26.12.2021 21:54 Ответить
 
 