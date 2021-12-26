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19 024 94

"Забудь о 206 округе и "УДАРе Виталия Кличко" или получишь подозрение!" – Атрошенко заявил о шантаже ОПУ и ответил отказом

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что получил предложение от заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко из-за одного из чиновников прекратить сотрудничество с партией "УДАР" и не выдвигать представителя своей команды в 206 округе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на это предложение он четко ответил "Нет", о чем написал в Facebook.

"Вечером 23 декабря, один государственный чиновник с конкретной фамилией и конкретной должностью, передал мне сообщение от заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко – условия ослабления давления со стороны правоохранительных органов: ОП даст команду силовикам свернуть производство, если Атрошенко: 1. Дистанциируется от Виталия Кличко и прекратит сотрудничество с партией "УДАР". 2. Не будет выдвигать представителя своей команды и не будет мешать кандидату от "Слуги народа" победить в 206 округе", – написал Атрошенко.

В противном случае, по его словам, Офис президента усилит давление силовиков и последние вручат ему подозрение в ближайшее время. "Именно такую информацию в последние дни представители ДБР передают мне через моих знакомых. Я четко говорю – НЕТ! Я не пойду на подобные договоренности с "зеленой" властью, учитывая, что, по моему глубокому и аргументированному убеждению, действующая власть непрофессиональна и неспособна вовремя генерировать адекватные решения на колоссальные вызовы и угрозы, стоящие сегодня перед страной.

Эта власть, по сути, самая главный источник нестабильности в стране, ежедневно делает ее слабее, ведет ее в пропасть экономического падения, потери субъектности, пытается установить авторитарную систему управления государством, сворачивает децентрализацию, скатывается к давлению на свободные СМИ, и политического преследование своих оппонентов", – отметил мэр Чернигова.

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Атрошенко подчеркнул, что пойти на договоренности с Офисом президента при этих обстоятельствах – сделать сознательный шаг против своей страны.

"Пусть лучше вручают мне подозрение в том, что я никогда не совершал. Ведь за 6 лет своей работы городским головой, я не взял никакой взятки и не принял ни одного решения против нашего красавца Чернигова. Именно поэтому, при малейших финансовых возможностях среди других областных центров Украины мы имеем факт лучшей динамики развития города", – сообщил он. Атрошенко резюмировал, что уже говорил и повторяет еще раз, что не станет "слугой" офиса президента, потому что служит своим избирателям и своему родному Чернигову.

УДАР (915) Атрошенко Владислав (78) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1795) подозрение (482)


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Топ комментарии
+69
Здається, ВАЗелін вже пішов далі за Овоча. Дурня чужий досвід нічому не вчить
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26.12.2021 16:29
+45
Криворогульні хлопчики з 95-го кварталу так і не переросли 90-ті, ментально там і залишилися.
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26.12.2021 16:32
+36
До 90-х вони не доросли. Вони залишились підлітками - звичайними криворізькими "бігунами".
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26.12.2021 16:36
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Здається, ВАЗелін вже пішов далі за Овоча. Дурня чужий досвід нічому не вчить
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26.12.2021 16:29 Ответить
Це, мабуть, криза державного управління, якщо вже автор золотого батону януковича посилає зелених прямо на йух.
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26.12.2021 18:32 Ответить
Криворогульні хлопчики з 95-го кварталу так і не переросли 90-ті, ментально там і залишилися.
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26.12.2021 16:32 Ответить
До 90-х вони не доросли. Вони залишились підлітками - звичайними криворізькими "бігунами".
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26.12.2021 16:36 Ответить
В 90-ті, таких як Буба та Ко, називали "шістками".
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26.12.2021 16:59 Ответить
А їм хотілося у "бігуни"... От і здійснилася мрія...
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26.12.2021 17:01 Ответить
Ні , це лайно ще гірше - хто пожив в совку , пам"ятає уродів-комсомольських вожаків . Без честі , совісті та моралі . Професійні стукачі , завербовані кдб . Я тільки но побачив ці рила "слуг" - зразу впізнав спадкоємців тих виродків .
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26.12.2021 17:39 Ответить
Садите этого ворюгу и хамелеона. Тырит бюджет начиная с Ющенко потом с Януковичем (золотой батон это он же дарил) потом с Порошенко и сейчас гнида не уймется никак
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26.12.2021 16:35 Ответить
брехун
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26.12.2021 16:44 Ответить
Депутат 2012-2014, мажоритарщик и член фракции регионов.
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26.12.2021 16:50 Ответить
Дерьма кусок Игокович вылезл
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26.12.2021 16:58 Ответить
И это все, что мог выдать кусок дерьма в твоей голове? А где оды этому коррупционеру, что даже Ющенке пришлось его снимать с председателя ОДА Черниговской области.
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26.12.2021 17:07 Ответить
ОПа готова оставить при должности "мажоритарщика и члена фракции регионов" в обмен на победу своего кандидата?...Чем это отличается от действий властей Януковича?...
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26.12.2021 17:01 Ответить
та невеличка частка правди в висері цього зебіла є...
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26.12.2021 17:03 Ответить
Чому це?
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26.12.2021 17:30 Ответить
Скоріш за все таке виховання в нього.
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27.12.2021 01:20 Ответить
Та порівняно із зеленими крадіями, Атрошенко святий
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26.12.2021 16:45 Ответить
ну, тут не заперечу...
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26.12.2021 17:04 Ответить
Спорное утверждение - зеля против Атроши пионер
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26.12.2021 17:26 Ответить
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
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26.12.2021 19:02 Ответить
А это, пруфы есть? Или как принято у клоунов - пёрднул и в кусты?
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26.12.2021 16:51 Ответить
То что бюджет в Киев огромен, а ничего не строится как надо и не ремонтируется-не пруф?
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26.12.2021 17:31 Ответить
авжеш, увесь бюджет на будівництво! хто той бюджет читав..
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26.12.2021 18:23 Ответить
А зачем зечеловеку читать бюджет? Он видит миллиарды гривень, а киоска с пивом под подъездом все нет и нет, и даже лавочку не поставили.
Зечеловека мнужен мэр города, который будет строить бесплатную халяву, любую, хоть зоопарк, хоть крыши домов перекрывать, главное что бы зе человек не платил, но пользовался и радовался.
И тогда можно откатывать 50-70% и этого ни один зечеловек даже не заметит.
А мэра, который потратит бюджет на модернизацию котельной, что бы снизить платежи потребителей на 10% порвут на части за то что он "все своровал" ибо котельное оборудование слишком сложное, что бы поместится в голову зечеловека.
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26.12.2021 19:41 Ответить
Зечеловеку? Ах, так у тебя все кто не любит кличко зелюди? Ну и пусть! А для меня мэр при котором не ремонтируются дома, дороги падают мосты и по хамски разговаривают на линии кгга всегда останется тупым бугаем! Надеюсь зе в своей агонии уничтожит кличко!
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27.12.2021 09:15 Ответить
Нет.
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26.12.2021 22:14 Ответить
Те, що пішов проти квартальної мафії - однозначно йому плюс !
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26.12.2021 16:56 Ответить
Вам не смешно? В данном случае мафия против мафии
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26.12.2021 17:24 Ответить
Мэр Чернигова имеет серьезное криминальное прошлое

Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.

Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.

В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.

Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.

https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
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26.12.2021 17:26 Ответить
Кличко для них як кістка в горлі. Двоє мордатих дружків блазня, Кошовий та Пікалов, з кварталу тільки про нього й говорять.
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26.12.2021 16:36 Ответить
В былые времена и скотыняку ляшка полоскали. Не уже ли был конкурентом?
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26.12.2021 16:55 Ответить
був.
а в 2019-му чи не весь лохторат популістів, який вірив Ляшку - проголосував за зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе
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26.12.2021 17:08 Ответить
агов Чернігівчани - вам слово....
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26.12.2021 16:39 Ответить
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp304pt001f01=720pt005f01=206.html https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp304pt001f01=720pt005f01=206.html

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp306_1pt001f01=919pf7331=206.html
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26.12.2021 16:46 Ответить
я відносно мера - загальноукраїнські питання - та місцеві проблеми (питання) це трохи інше та різне ...
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26.12.2021 16:52 Ответить
"Какая разница?"
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26.12.2021 16:53 Ответить
какая разница ...- одна дает а другая дразнится...- вот такая разница
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26.12.2021 16:54 Ответить
"Если красавица на йух бросается - будь осторожен триппер возможен".
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26.12.2021 17:00 Ответить
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26.12.2021 17:02 Ответить
"Вольному - воля". І рукавиці для шиття...
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26.12.2021 17:07 Ответить
Каждому своё (=suum cuique)
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26.12.2021 17:10 Ответить
PS "Весна придет - саСать будут" (дефекти дикції)...
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26.12.2021 16:57 Ответить
що авітаміноз ( весна)
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26.12.2021 17:45 Ответить
Даунізм 73/43% частково вилікує "холодильник"
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26.12.2021 17:51 Ответить
Жители Чернигова скажут что мер должен сидеть в тюрьме, не все конечно
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26.12.2021 17:25 Ответить
Скажут те, кому он жизни ломал. Кого с помощью карманной полиции Чернигова преследовал. Те, кто лишился многого протиправно. Но на стороне дьявола во плоти те, кому дан свет грабить граждан причем бежевого.
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26.12.2021 17:43 Ответить
Зелене кодло задовбало. Мер нормальний.
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26.12.2021 17:49 Ответить
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
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26.12.2021 19:01 Ответить
Ух ты, жабогадюкинг!
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26.12.2021 16:47 Ответить
Таки есть люди трезво смотрящие на плесень...
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26.12.2021 16:54 Ответить
а головне - забудь як тебе звати і по батькові.
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26.12.2021 16:55 Ответить
"на моє глибоке і аргументоване переконання, діюча влада є непрофесійною та нездатною вчасно генерувати адекватні рішення на колосальні виклики та загрози, які стоять сьогодні перед країною"(с) - це відколи він дійшов такої думки? Що його спонукало? Коли він переобувся на льоту?
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26.12.2021 17:02 Ответить
Загальновідомо, що Черніговом керує водій, цього діяча.
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26.12.2021 17:44 Ответить
Коли зрозумів, що попався на зловживаннях владою з усіма витікаючими наслідками! Такі "аргументи" про тиск може розповісти кожен з нас.
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26.12.2021 18:17 Ответить
Квартал зажерся. Чекає, поки серйозні хлопці дадуть під зад копняка.
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26.12.2021 17:03 Ответить
ці зелені дебилы до граються до того що їх будуть вішать на деревах а головного зеленого мерзотника як чаушеска він того хоче
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26.12.2021 17:04 Ответить
Не надо кровожадно. Просто по "залугам".
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26.12.2021 17:21 Ответить
І доповідають тобі в Америку?
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26.12.2021 23:03 Ответить
А я ,як один з президентів, можу дати команду дбр вручити підозру кирилу тимошенко?
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26.12.2021 17:11 Ответить
Кирила Тимошенко на смитник історії ! Нам такі керивники ОПУ не потрібни!
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26.12.2021 17:17 Ответить
Какой непотреб поднимают на палки плакатом! И ботва верит. А что делать, когда ума нет и "борьба" за власть результата не даёт. Как поживает ультиматум турчинова, подельника лазаренка?
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26.12.2021 17:18 Ответить
зелені мудні можуть налякати тільки таких самих муднів
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26.12.2021 17:19 Ответить
Що стосується дебілізму,то гравець на роялі самі знаєтечим вже і януковоща переплюнув. За що велика подяка зе-ідіотам,які його вибрали.
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26.12.2021 17:34 Ответить
Убьют.
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26.12.2021 17:34 Ответить
этот недонаполеон с комплексом нарцисса в своем стремлении построения тоталитарного режима по принципу путина очень опасен а скорее этот артист за большой гонорара на должности президента просто делает то что хочет коломойский которому как раз такое надо на запад не выездной так сделать тоталитарный строй тут и полностью грабить и крепостное право заменить на бенино право единого правителя и грабить грабить в свою волю по полной
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26.12.2021 17:35 Ответить
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27.01.2022 19:09 Ответить
Пора ******* ЗЕ и его чертей! Слуги вшивые ваше место в шапито!
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26.12.2021 17:38 Ответить
Шо это тебя так порвало?
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26.12.2021 19:04 Ответить
На тебя вот рассчитываю, ведешься)
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26.12.2021 19:33 Ответить
Удачи тебе, в зашивании порванных мест.
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26.12.2021 20:11 Ответить
КВАРТАЛЬНО-КРИВОРОЖСКАЯ ОПГ абсолютно точно, просто по списку повторяет все ошибки, заскоки и сознательные преступления ДОНЕЦКО-МЕЖИГОРСКОЙ ОПГ... По кол-ву зашкваров клоуны-ученики уже превзошли учителей-рэгов... Финал предсказуем... К сожалению, зеленые придурки просто не имеют органов, которыми, обычно нормальные люди с мозгами просчитывают последствия своих действий... Ничего хорошего для Украины это не обещает... Вот результат того, что в 2019г. многие люди с мозгами не пошли на выборы, а люди без мозгов побежали толпами... До этого, чаще всего, было наоборот...
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26.12.2021 17:50 Ответить
Так Атрошенко тоже бывший? бандит. Титушек даже возил на антимайдан. До сих пор даже на выступлениях на фене выражается. Все зеленые зоны в Чернигове уже выпилил под скворешники-человейники. Сейчас вот в процессе дерибан соснового леса "Еловщина" который должны были сделать заповедным но сейчас дерибанят под застройку. При том что там уникальное городище викингов находится которых в Украине 2 или 3
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26.12.2021 18:58 Ответить
мэр пошли ты этих "врагов народа" нахрен и делай свое дело,не зебилы
тебя иэберали,а мусора должны запомнить,власть поменяется ипусть
тогда не плачутся когда их поставят к стенке,посоветуй им посмотреть
ролик про афган,что сделали толибы с силовиками,лапки подняли
и их тут же кончили.
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26.12.2021 17:55 Ответить
Поинтересуйтесь, что в Чернигове заимусорня и кто ей приказы раздает?
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26.12.2021 18:07 Ответить
Упоротые порохоботы
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26.12.2021 18:03 Ответить
Прийшов час саджати!!! Ура!
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26.12.2021 18:19 Ответить
Чекаєм коли зміниться влада, фіксуєм маєтки., хто скільки вкрав...
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26.12.2021 18:20 Ответить
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
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26.12.2021 18:54 Ответить
Вы столько раз это уже повторили. От этого Кирилл Тимошенко со своими хозяевами стал лучше?
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27.12.2021 00:59 Ответить
При Янику податкова міліція дуже пресувала нашу фірму до тих пір поки директор в Києві в Партію регіонів не вступив. Яник нині в Ростові, а фірма є. Борітеся,- поборите.
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26.12.2021 20:28 Ответить
Мэр Чернигова имеет серьезное криминальное прошлое

Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.

Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.

В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.

Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.

https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
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26.12.2021 20:48 Ответить
І ти це знаєш - навіть живучи в Америці?
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26.12.2021 23:07 Ответить
Подлость слуг не имеет границ.
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26.12.2021 20:59 Ответить
То есть беспредельщики ОПУ на официальном уровне угрожают официальному лицу беспределом, как бы легитимизируя бандитизм, как форму управления государством...
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26.12.2021 23:54 Ответить
Атрошенко - это тот что против НАТО и "ровно стоит"?..
походу леворуционер-флюгер просёк направление ветра и "перспективы" дАрАгогА Леонида Иллича Зеленскага, тоже четырежды героя, уклониста..
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27.12.2021 06:12 Ответить
 
 