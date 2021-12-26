"Забудь о 206 округе и "УДАРе Виталия Кличко" или получишь подозрение!" – Атрошенко заявил о шантаже ОПУ и ответил отказом
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что получил предложение от заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко из-за одного из чиновников прекратить сотрудничество с партией "УДАР" и не выдвигать представителя своей команды в 206 округе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на это предложение он четко ответил "Нет", о чем написал в Facebook.
"Вечером 23 декабря, один государственный чиновник с конкретной фамилией и конкретной должностью, передал мне сообщение от заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко – условия ослабления давления со стороны правоохранительных органов: ОП даст команду силовикам свернуть производство, если Атрошенко: 1. Дистанциируется от Виталия Кличко и прекратит сотрудничество с партией "УДАР". 2. Не будет выдвигать представителя своей команды и не будет мешать кандидату от "Слуги народа" победить в 206 округе", – написал Атрошенко.
В противном случае, по его словам, Офис президента усилит давление силовиков и последние вручат ему подозрение в ближайшее время. "Именно такую информацию в последние дни представители ДБР передают мне через моих знакомых. Я четко говорю – НЕТ! Я не пойду на подобные договоренности с "зеленой" властью, учитывая, что, по моему глубокому и аргументированному убеждению, действующая власть непрофессиональна и неспособна вовремя генерировать адекватные решения на колоссальные вызовы и угрозы, стоящие сегодня перед страной.
Эта власть, по сути, самая главный источник нестабильности в стране, ежедневно делает ее слабее, ведет ее в пропасть экономического падения, потери субъектности, пытается установить авторитарную систему управления государством, сворачивает децентрализацию, скатывается к давлению на свободные СМИ, и политического преследование своих оппонентов", – отметил мэр Чернигова.
Атрошенко подчеркнул, что пойти на договоренности с Офисом президента при этих обстоятельствах – сделать сознательный шаг против своей страны.
"Пусть лучше вручают мне подозрение в том, что я никогда не совершал. Ведь за 6 лет своей работы городским головой, я не взял никакой взятки и не принял ни одного решения против нашего красавца Чернигова. Именно поэтому, при малейших финансовых возможностях среди других областных центров Украины мы имеем факт лучшей динамики развития города", – сообщил он. Атрошенко резюмировал, что уже говорил и повторяет еще раз, что не станет "слугой" офиса президента, потому что служит своим избирателям и своему родному Чернигову.
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Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
Зечеловека мнужен мэр города, который будет строить бесплатную халяву, любую, хоть зоопарк, хоть крыши домов перекрывать, главное что бы зе человек не платил, но пользовался и радовался.
И тогда можно откатывать 50-70% и этого ни один зечеловек даже не заметит.
А мэра, который потратит бюджет на модернизацию котельной, что бы снизить платежи потребителей на 10% порвут на части за то что он "все своровал" ибо котельное оборудование слишком сложное, что бы поместится в голову зечеловека.
Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.
Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.
В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.
Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.
https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
а в 2019-му чи не весь лохторат популістів, який вірив Ляшку - проголосував за зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp306_1pt001f01=919pf7331=206.html
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
тебя иэберали,а мусора должны запомнить,власть поменяется ипусть
тогда не плачутся когда их поставят к стенке,посоветуй им посмотреть
ролик про афган,что сделали толибы с силовиками,лапки подняли
и их тут же кончили.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.
Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.
В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.
Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.
https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
походу леворуционер-флюгер просёк направление ветра и "перспективы" дАрАгогА Леонида Иллича Зеленскага, тоже четырежды героя, уклониста..