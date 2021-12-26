Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу, швыряли в пограничников камнями и слепили лазерами
За прошедшие сутки 47 мигрантов с Ближнего Востока пытались форсировать польско-белорусскую границу.
Об этом сообщает Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За минувшие сутки, 25 декабря, польскую границу со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 47 человек. На участке, охраняемом пограничным отрядом в Мельнике, 28 человек силой форсировали границу", - говорится в сообщении.
Как сообщают, они бросали в польских силовиков камнями, ослепляли лазерами.
Топ комментарии
+14 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий26.12.2021 16:49
+8 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.12.2021 16:54
+8 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий26.12.2021 17:02
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Бетонные опоры и провода под напряжением 10 000 Вольт
Желающие поспорить со смертью, безусловно будут, но немного.
Литва купила 125 подержанных «Геликов» для охраны границы с Беларусью. Литовская армия получила 356 единиц военной техники от коллег из Нидерландов.
ги
там теж фантомні болі
А тепер всі розраховують на політичний тиск на польське керівництво.
А ночью жрать сало можно, потому что Аллах спит и не видит.
Муслимы, они такие))))
Я его видел реально в Азербайджане. Но там, никто с ними не занимался. С ними, практически не общались. Они не входили в перепись населения, не умели писать и читать. Жили, практически со стадом.
Я могу много чего о них вспомнить.. Но это было реальное рабство. Они были собственностью и сами себе не принадлежали.
Те люди, изначально родились от таких же рабов. Они были имуществом хозяина. Это даже не бомжи. Они родились в кошарах. Их родители, тоже там родились.
Жутковато на это было смотреть.
Их, как бы не существовало.
Конкретно 1989-1992 гг. Район восточнее Мингечаура. Там полупустыня и пустыня.
Кстати, покойный Лебедь, в своих воспоминаниях, это очень точно расписал.