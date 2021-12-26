Мигранты снова пытались прорваться из Беларуси в Польшу, швыряли в пограничников камнями и слепили лазерами

За прошедшие сутки 47 мигрантов с Ближнего Востока пытались форсировать польско-белорусскую границу.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие сутки, 25 декабря, польскую границу со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 47 человек. На участке, охраняемом пограничным отрядом в Мельнике, 28 человек силой форсировали границу", - говорится в сообщении.

Как сообщают, они бросали в польских силовиков камнями, ослепляли лазерами.

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