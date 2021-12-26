С начала суток был ранен воин в результате российского обстрела, войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки, - ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Кроме того, сообщается, что вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавляют в штабе ООС.