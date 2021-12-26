С начала суток был ранен воин в результате российского обстрела, войска РФ 5 раз открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковки, - ООС
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, одно из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Кроме того, сообщается, что вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавляют в штабе ООС.
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Швидкого одужання нашому захисникові. Бержи вас Господь, рідненькі
***
Ти, головне, повертайся додому,
Врешті знімай запилюжені берці
І вчися наново жити потому
З перепрошитою вірою в серці.
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред незвичної тиші густої.
Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля змученим птахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.
Ти, головне, повертайся до мами!
Десь там сивіючий за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть борщами та корвалолом.
Ти, головне, повертайся назовсім
В тишу і посмішки, зорі як диво
Вже у твоєму дітиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.
Так, ця війна не потрібна нікому.
Ні, ми її не пробачимо! Себто -
Перемагай… і вертайся додому.
Просто живим повертайся, і все тут..
ІРИНА Цілик
Воин, убей русского, освободи украинскую землю от российской скверны.
Якого хутіна кацапи й досі сміливо виходять на позиції для обстрілів Захистників України?! Скільки ще це буде тривати!!!