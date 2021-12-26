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Россия должна прекратить провокации против Украины, если не хочет санкций с масштабными последствиями, – фон дер Ляйен
Евросоюз хочет хороших отношений с Россией. Однако ЕС ставит их в зависимость от ситуации с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Journal du Dimanche.
По ее словам, "после любой агрессии против Украины последуют санкции с масштабными последствиями".
"Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации", - заявила глава Еврокомиссии.
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+16 Randall Flag #387882
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все це бряжчання пустими мудями на сцикунів розраховане
за время правления ***** в кацапстане было закрыто 15000 фабрик и заводов.
в приполярной нигерии процветают только две отрасли - военка и сырьевая бензоколония. остальные или выпускают откровенное говно которое могут есть только слапатоеды или нахер закрыто
Вот так думают некоторые и ошибаются.
Потому что нашего дракона победить может только он сам.
Он и не таких побеждал, как он.
Теперь подумаем, нужно ли ему это?
Не хочешь, папа, по-человечески?
Не хочу, сынок.
Я еще не сошел с ума.
Вернее, сошел, но не до такой степени. (с)