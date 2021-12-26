Россия должна прекратить провокации против Украины, если не хочет санкций с масштабными последствиями, – фон дер Ляйен

Евросоюз хочет хороших отношений с Россией. Однако ЕС ставит их в зависимость от ситуации с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Journal du Dimanche.

По ее словам, "после любой агрессии против Украины последуют санкции с масштабными последствиями".

"Они готовы. Европейские страны едины и действуют в координации с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить провокации", - заявила глава Еврокомиссии.

Читайте также: Нормандский формат очень четкий. Россия - сторона конфликта, а не посредник, - фон дер Ляйен