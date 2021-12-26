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Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем теперь. Деньги были предусмотрены, - Порошенко

Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем теперь. Деньги были предусмотрены, - Порошенко

Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. Покупать газ можно было в десять раз дешевле, чем теперь.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью "5-му каналу", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, деньги на голубое топливо были предусмотрены.

"Украина никогда не входила в зиму с такими запасами газа и угля. В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 млрд долларов, которые были предусмотрены не на кражу, не на коррупционные сделки "великого ворования", не на коррупцию на закупки" медицинского оборудования. На них нужно было купить газ. Он стоил в десять раз дешевле, чем сегодняшняя цена", – сказал Порошенко.

Читайте также: "Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на рынке

Газ (10223) Нафтогаз (3112) Порошенко Петр (19590) уголь (1000) отопительный сезон (528)


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Топ комментарии
+92
Точно? Ну вот Порох уже более 2.5 года не президент. А чем же вы занимались все 2.5 года без Пороха?. А можно узнать конкретно что славного сделало эти 72% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох и "порохоботы"? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда?. Все, что народ начал и закончил за это время сам? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли? Может война закончилась и уже Донбасс с Крымом освободили? Может в дипломатии всех переиграли? Может коррупция исчезла, а всех олигархов загнали под шконку? Может я что-то пропустил? Ведь прошло уже 2.5 года - половина президентского срока шута при абсолютной его власти.

А пока я вижу только сплошную череду про@бов и кризисов. В знергетике, производстве, медицине, экономике, социалке, коммуналке, армии и далее по списку.
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26.12.2021 18:13
+62
Зебилы, сэр...
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26.12.2021 17:52
+52
Так он об этом и говорит. Что готовиться нужно было летом, когда газ был дешевле. А не бабло Нафтогаза совать по зеленым карманам на "большом воровстве". Сейчас бы просто не стоял вопрос цен и наличия газа. А опытный политик и грамотный хозяйственник Порошенко уходя оставил за собой заполненные на 98,6% - 29,57 млрд. кубометров газа - хранилища. И оборотных средств в Нафтогазе оставили более 63 млрд. Куда все это просрал "величайший" зеленый барыга за 2.5 года - вопрос уже к вам.
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26.12.2021 18:04
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Нафтогаз - був прибутковим. з 2020 - він збитковий. Що сталося? Хтось бреше? ))))
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30.12.2021 01:21 Ответить
Чи мене мокали, а от ти у тому гімні й сидиш. Ще мабуть за пенсію батьків існуєш.
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27.12.2021 17:46 Ответить
це - як існуєшь? не, в мене з 16 років - по іншому))
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30.12.2021 01:16 Ответить
безхатченко?
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30.12.2021 01:28 Ответить
ти в мене про себе запитуєшь? може ти і є безхатченко....)
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30.12.2021 01:38 Ответить
скушай рошенку
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28.12.2021 14:54 Ответить
набрехав ти знову!!! ) ти задоволеннний? )
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30.12.2021 01:17 Ответить
Это говорит статистика зполнения газовых хранилищ.
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27.12.2021 10:11 Ответить
Забыли, что в Украине бывает зима.
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26.12.2021 20:25 Ответить
Зебилы забыли и забили...
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26.12.2021 23:36 Ответить
Якби це було так просто, то порошенко влітку не лише для "рошена" накупив би дешевого газу і зараз не закривав виробництво із-за дорогого газу, він би ще міг накупити газу для всієї України і на цьому непогано заробити. Уявляєте купив би 10 млрд. кубів по 200 доларів, а зараз продавав по 1200 і був би рятівником націі. А ще міг би купити 100 млрд. кубів і бути рятівником європи і зразу мульти-мульти мільярдером.
Але чомусь при своєму розумі і талантах навіть для однієі фабрики не зміг купити газу. Дивно. Правда?
А в європі теж одні вітренки в газових компаніях сидять і не знають, що краще купувати дешевий газ влітку, ніж дорогий взимку? Отож.
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26.12.2021 20:51 Ответить
Так, але Зеленського та Вітренко це не виправдовує, бо у оселях ціх євреїв буде тепло і буде світло, чого не скажемо про ВСІ будівлі українців та про всі підприємства, а за останній тиждень позакривалось не мало фабрик, наприклад та, що робить берци для ЗСУ.
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26.12.2021 21:04 Ответить
Порошенко - Великий Комбинатор!! Хвала Ему!Глядя из лесов Варшавщины!
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26.12.2021 21:28 Ответить
Що у вас в голові...
Обрали зебіла - нехай він газ і купує.
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26.12.2021 22:07 Ответить
З якого дива зеленський має купувати газ для рошена? З якого дива господар рошена, який не зміг купути дешевий газ влітку для своїх підприємств і зараз припиняє виробництво, бо газ дорогий, розказує як купувати газ для всієї країни?
Як такий розумний, чого ж для себе купив штанів, а нині з голим задом розказуєш, що мені вдягати?
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26.12.2021 22:13 Ответить
Він має купувати газ для країни, а не віддавати коломойському.
Окремі компанії не можуть закуповувати газ для себе.
Досить вже ваших маразмів.
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26.12.2021 22:20 Ответить
Я, приватна особа, заключив договір з нафтогазом на рік і купую по сталій ціні для себе. Не знаю, де ви берете газ, але де, на вашу думку, беруть газ заводи, фабрики, різні підприємства? У зеленського? Ще, хто-небудь, крім мене, купує газ чи тільки беруть і віддають?
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26.12.2021 22:46 Ответить
ти- приватний Зе!Бень...
Як і інші, що мавпують вираз обличчя із проблиском інтелекту.
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26.12.2021 23:11 Ответить
Порошенко не такий великий споживач газу з усім його Рошеном, щоби купляти ти собі газу завчасно. Звісно, це можливо. Але це простіше зробити у вигляді фінансового ресурсу, а не фізичного газу. То, можливо, там так і зрбили.
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26.12.2021 22:26 Ответить
Згоден. Не нам вчити порошенка бізнесу. Повторюсь, якби це було так просто він давно підписав контракт з кимось із власників українських свердловин чи навіть з укргазвидобуванням чи нафтогазом на потрібний об'єм газу по 200 доларів на 5-10 років і був би весь час ще в "більшому шоколаді".
Але чомусь не вийшло. І в європі не вийшло закачати газ в сховища вчасно. Тому повторюсь, при всій повазі до талантів порошенко, тут він лукавить. Не все так просто. Навіть криворізькі пацани " просікли" тему купить по 200 - продать по 1200, і в них обломилось. Тому що мордор перестав продавати газ понад контрактів. А в Україну газ фізично не може зайти не звідки, як тільки з мордору. З європи ми не можемо качати, тому що по тим самим газогонам маємо качати з рф в європу.
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26.12.2021 22:41 Ответить
Здаєтсья, закачка штатно відбувається по мільярду кубів на тиждень. У будь якому випадку, кількість обмежена. Потрібно пару десятків тижнів щоденної закачки, щоби зберегти зимовий запас.
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26.12.2021 22:52 Ответить
Ты неместный, бот?
У нас газ закупает ГОСУДАРСТВО!
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26.12.2021 23:20 Ответить
Цікаво. Держава, значить, купує у вас газ. А де ви його берете? А я дурний купую газ у нафтогаза. Нафтогаз тоді купує газ у держави. Ну, і ланцюжок. То це, порошенко каже, що держава могла у вас купити дешевше. Ой, чого ви не продали газ державі? А тепер чого так дорого продаєте? Не любите державу. Геть заплутали.
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26.12.2021 23:44 Ответить
Ты идиот? или просто подоляковский бот?
Нафтогаз--ДЕРЖАВНА компания, которая закупает газ для СТРАНЫ!
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27.12.2021 01:13 Ответить
просто петя вовремя не заключил контракт с нафтогазом. Теперь переводит некоторые предприятия на дизель. Ну а без того чтобы воду не мутить он жить не может.
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27.12.2021 21:56 Ответить
ты совсем тупой!
27 кондитерских предприятий в Украине (Рошен в том числе) заявили об остановке работы предприятий!
Цена за продукцию при газе выше 45 гр за куб и эл-ве выше 5 грв будет неподъемной для покупателя.
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28.12.2021 01:29 Ответить
Тупой ты. Кроме кондитерки есть и другие предприятия.
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28.12.2021 12:51 Ответить
Все таки ты тупее, чем я думала!
О чем речь была?
"просто петя вовремя не заключил контракт с нафтогазом"---это твои слова, на которые я ответила! при чем здесь другие предприятия, если тебе покоя не дает Петя???
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28.12.2021 21:19 Ответить
повторяю для особо тупых - у пети есть не только кондитерские предприятия. он их не останавливает.
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28.12.2021 22:46 Ответить
отвечаю особо тупому боту: а другие Петины предприятия работают на газу?
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29.12.2021 00:16 Ответить
В Днепре будет работать на дизеле
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29.12.2021 11:06 Ответить
Если б не Петя, то фсе...
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26.12.2021 21:02 Ответить
Переживаю, що без нього Новий Рік не настане
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27.12.2021 07:41 Ответить
А еще Украина могла бы быть Польшей. Но не стала
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26.12.2021 21:06 Ответить
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26.12.2021 21:36 Ответить
Если где-то дурно пахнет, там обязательно будет видна тень Порошенко.
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26.12.2021 21:56 Ответить
У Подоляка под хвостом понюхай... Там тоже Порошенко?
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26.12.2021 23:12 Ответить
😆
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27.12.2021 09:33 Ответить
Разом з ЗЕ виглядють з дюрочки..
🤣
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27.12.2021 11:39 Ответить
Канєшно зебіли "радують"....
Якісь незрілі розумом пустуни.. все їм хтось має на блюдці принести, та в ротяку впхати.
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26.12.2021 22:08 Ответить
Газ попейсят.
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26.12.2021 22:08 Ответить
Все Плрошенко украл, только мохги ваши не нашел...
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26.12.2021 23:09 Ответить
Як же їх знайдеш, якщо у тебе їх з народження не було?
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26.12.2021 23:11 Ответить
Ти еще скажи, что я за Зе-скомороха голосовал...
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26.12.2021 23:19 Ответить
Єдине,що робить олігарх-зрадник порошенко, це роз'єднує суспільство.
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26.12.2021 22:42 Ответить
Ціни ростуть, тарифи ростуть, грошей на газ немає, грошей на вугілля немає і це при пікових світових цінах і надприбутках на металі і зерні, з найбільшими врожаями і рекордному експорті. "Олігарх" Порошенко зупиняє виробництво через нерентабельність, а найкраші друзі слуг Ахметов, Коломойський і Пінчук кладуть в кишені десятки мільярдів, здобули дебіли
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26.12.2021 23:23 Ответить
То ли дело, в доску свой Бубачка... Еще чуть-чуть, и он снизит тарифы, повысит зарплаты и научит вас прыгать с кисельных берегов в молочные реки...
Дело за малым - посадить Порошегко, тогда уж "все черви пасют"...
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26.12.2021 23:31 Ответить
Слуги так далеко наперед не думають.
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26.12.2021 23:14 Ответить
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26.12.2021 23:25 Ответить
А можливо краще зразу ж на гіляку?
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27.12.2021 04:46 Ответить
і свинорилого не забудь там же. парашника парашенка разом з його падельниками
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27.12.2021 07:34 Ответить
Я только ЗА обеими руками)))
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27.12.2021 21:12 Ответить
я теперь понимаю, что такое "язык без костей". гражданину порошенке, следует явиться в прокуратуру и предъявить факты "кражи" денег!
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26.12.2021 23:44 Ответить
дебил, факты предъявляет следствие, а подозреваемый их может прокомментировать, если захочет. что у крали? у тебя нищего?
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26.12.2021 23:57 Ответить
если он обвиняет, то должен иметь доказательства. С ними он может идти в прокуратуру или выложить их на своих каналах
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27.12.2021 21:59 Ответить
От ти Vad, лаптєногий громадянин , а Порошенко Президент , так як це звання залишається пожиттєво 😡
В США так само , на паРаші - не знаю 😠
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27.12.2021 00:43 Ответить
Сдается мне, ты учился на юриста, а получился юморист...
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27.12.2021 01:20 Ответить
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27.12.2021 00:55 Ответить
могла...и уголь могла...Но был саботаж и экон. диверсия содной стороны и бесконтрольность ситуации со стороны премьер-министра и профильных министров ( как-то не хочется думать,что они в теме и незадарма это сделали).
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27.12.2021 07:42 Ответить
Шо це воно умнічає? Повістку в зуби - і на допит.
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27.12.2021 07:44 Ответить
Кому шо, а зебілам допити подававй...
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27.12.2021 11:02 Ответить
Вот потрындеть бы сейчас задним числом! И доллар по 8 купить...
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27.12.2021 07:59 Ответить
Ну і чому пан Порошенко сам не купив газ весною, тепер продав би у десятеро дорожче???
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27.12.2021 09:36 Ответить
С такими предложениями--к зебарыге, это в его стиле)))
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27.12.2021 21:13 Ответить
Самое интересное, что лохторат зе еще ему верит и все равно против Пороха, хотя он ангел по сравнению с Зе и его бандой
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27.12.2021 10:35 Ответить
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27.12.2021 21:16 Ответить
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27.12.2021 21:15 Ответить
Что-то тут Петя намутил! "Начало этой зимы" - 1 декабря 2021. Газ был в десять раз дешевле?
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28.12.2021 10:59 Ответить
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