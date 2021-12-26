"Слуга Народа" будет решительно исключать тех, кто не разделяет ценности команды, - Шуляк

"Слуга Народа" имеет решительную волю исключать из партии тех, кто не разделяет ценности, с которыми Зе! Команда шла к власти. А к местным депутатам в этом случае будет применен императивный мандат.

Об этом заявила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Харькове во время "Большого отчета" Харьковской областной партийной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу политсилы.

"Областные организации уже получили задачу проанализировать работу местных депутатов, глав общин и в случае необходимости применять императивный мандат. Но хотелось бы, чтобы это был настоящий беспристрастный анализ, а не разборки между членами команды", – сказала глава партии.

С народными депутатами, к которым применить императивный мандат нельзя по закону, будет работать дисциплинарная комиссия партии, создание которой должен утвердить съезд партии весной 2022 года.

"Дисциплинарная комиссия будет разбираться с так называемыми зашкварами депутатов и предлагать разные санкционные подходы: лишение должностей, исключение из фракции, а в особо сложных случаях – даже ставить вопрос о лишении мандата", – пояснила Шуляк.

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