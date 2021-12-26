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"Слуга Народа" будет решительно исключать тех, кто не разделяет ценности команды, - Шуляк

"Слуга Народа" имеет решительную волю исключать из партии тех, кто не разделяет ценности, с которыми Зе! Команда шла к власти. А к местным депутатам в этом случае будет применен императивный мандат.

Об этом заявила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Харькове во время "Большого отчета" Харьковской областной партийной организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу политсилы.

"Областные организации уже получили задачу проанализировать работу местных депутатов, глав общин и в случае необходимости применять императивный мандат. Но хотелось бы, чтобы это был настоящий беспристрастный анализ, а не разборки между членами команды", – сказала глава партии.

С народными депутатами, к которым применить императивный мандат нельзя по закону, будет работать дисциплинарная комиссия партии, создание которой должен утвердить съезд партии весной 2022 года.

"Дисциплинарная комиссия будет разбираться с так называемыми зашкварами депутатов и предлагать разные санкционные подходы: лишение должностей, исключение из фракции, а в особо сложных случаях – даже ставить вопрос о лишении мандата", – пояснила Шуляк.

Читайте также: Монобольшинство работает, "Слуга народа" не рассматривает коалиции с другими политсилами, - Шуляк

исключение из фракции (61) мандат (384) Слуга народа (2628) Шуляк Елена (86)


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Топ комментарии
+48
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26.12.2021 18:57
+40
Какие ценности у СН: Татаров, Труханов, Тищенко, Ермак? То есть, кто не разделяет мнение этой группировки, тот "плохой". Нет у вас ценностей, есть только упоротое желание власти, вот и всё.
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26.12.2021 18:59
+37
от туда скоро потикают все, у кого есть хоть капля мозгов, без всякого исключения. останутся юзик и безмозглая.
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26.12.2021 18:55
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ценности команды это голосовать как скажут и не вякать
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27.12.2021 07:45 Ответить
Я совсем забыл, но и Ляшков, Луценков и т.д. тоже не хочу видеть в парламенте.
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27.12.2021 07:57 Ответить
А в Слуг є цінності?! Цікаво...
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27.12.2021 09:36 Ответить
Самые главные ценности команды сн: тупость, хамство, коррупция, кумовство, круговая порука, умение пресмыкаться, вранье.
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27.12.2021 11:46 Ответить
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