Путин может обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс, - Песков
Президент России Владимир Путин готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским "двусторонние отношения", а не урегулирование на Донбассе.
Об этом сообщил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он сказал, что Зеленский хочет встретиться с Путиным как со "стороной конфликта".
"Вопрос урегулирования – это вопрос не к Путину. Путин говорит, что если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявил Песков.
Топ комментарии
+43 Envoy
показать весь комментарий26.12.2021 19:34
+43 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.12.2021 19:36
+25 Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий26.12.2021 19:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кличко, Яценюк висловилися на підтримку ПП - решта, схоже, чекають у Києві російських танків
Надо Зе отправить прямо в кремль....
- дожили
иль на целый каблук подрасти
жен своихжену Зеленского обсуждать? Или то как их обоих достал Порошенко?
Как направление движения "на Берлин" словосочетание на ><уй пишется раздельно.
Как конечная точка прибытия "в болото" словосочетание на ><уй пишется слитно.
В данном случае надобно писать слитно.
-- Володимир Олександрович зустрічатися .... з якимось )(уйлом не буде. Немає часу. Скоро концерти.
официант уж вспомнил вашу матерь
хотя старушка и представилась давно"
Ночью тарабанят в дверь.
- Вставай ***** мать. ***** убили.
1) Два роки тому кажуть мерзота - обговоримо Донбас, крім Криму...
2) Зараз обговоримо Україну, крім Домбасу...
3) З такими темпами через два роки - кажуть черті - обговоримо щось, крім України ???...
Піпец до ожились !!!
Но, мнение такое: болтать, до болтовни с НАТО- не о чем.
С ЗЕбилом не хочет говорить про Донбасс, а Крым даже не упоминается.
Это победа, я щитаю
Абсолютний дурак це невиліковно абсолютно
(це я про найвеличнішого якшо шо)
с ним пытаются говорить и будет преподносить народу Украины как его титаническое достижение. А на самом деле его ведут по сценарию рашки руками его окружения.
Впрочем СТОП! Какой назад ?! Если он поедет к х**лу в Питер - кто его назад пустит ?
Похоже что человек вообще не в состоянии сделать каких либо выводов и понять что говорить не о чем, и так всё ясно.
Да, собственно, и понять что говорит Зеленский очень сложно с первого раза, да и с третьего тоже...