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Новости Война
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Путин может обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс, - Песков

Путин может обсуждать с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским "двусторонние отношения", а не урегулирование на Донбассе.

Об этом сообщил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он сказал, что Зеленский хочет встретиться с Путиным как со "стороной конфликта".

"Вопрос урегулирования – это вопрос не к Путину. Путин говорит, что если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявил Песков.

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Зеленский Владимир (20239) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31216) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+43
Может зеля и хочет , но не мы .
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26.12.2021 19:34
+43
Хай встречаются в Голубой устрице для своих отношений.
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26.12.2021 19:36
+25
вся Украина молится что бы наш Осел не встретился с путиным и не предал нас..
- дожили
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26.12.2021 19:39
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Может зеля и хочет , но не мы .
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26.12.2021 19:34 Ответить
они даже могут друг дружку на бутылку посадить Украинцы, не кацапский скот, терпеть не будут!!!
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26.12.2021 19:55 Ответить
Наша верхушка за 30 лет только и занималась тем, что набивала сваи карманы баблом через офшоры, и при этом не забывала лелеять свою любимую корупцию ! Если бы не это дерьмо, то за 30 лет тут можно былобы самим вторую Америку или Европу создать и в экономическом и военном стиле !
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26.12.2021 20:54 Ответить
Так это верхушка покупала дипломы в ВУЗах и давала взятки гайцам? Нет, это отрицательная селекция из совка трансформировалась и перешла на новый уровень. Только там решали знакомства, а потом стали решать деньги. Какой народ, такое и правительство.
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27.12.2021 10:34 Ответить
Вот не пойму, о чём можно говорить с ******? Как то один великий человек сказал, никогда не говорите с тем, кто хочет тебя убить, по-моему, она абсолютно права
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26.12.2021 20:06 Ответить
...Момент мовчання українських політиків, коли інтереси Зеленського і Путіна синхронізуються, є або дрімучим невіглаством, або готовністю до колаборації з агресором...
Кличко, Яценюк висловилися на підтримку ПП - решта, схоже, чекають у Києві російських танків
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26.12.2021 20:13 Ответить
зеИУДА выполнил обещанное в Омане-ПОСАДИТЬ ПОРОШЕНКО ,теперь , БОТОКСНЫЙ БОСС путлер "ну заберите меня , хоть за долги " с барского плеча ПОЗВОЛИТ скоморохув своё очко заглянуть
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26.12.2021 20:31 Ответить
а "Крым вообще не обсуждается". Отличные переговоры в имперском стиле
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26.12.2021 19:35 Ответить
ї
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26.12.2021 19:41 Ответить
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26.12.2021 20:24 Ответить
Хай встречаются в Голубой устрице для своих отношений.
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26.12.2021 19:36 Ответить
значит, российский Стрелков в в украинском Славянске - это не двухсторонние отношения?
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26.12.2021 19:37 Ответить
Вспоминаются поездки Зе и что потом происходит.

Надо Зе отправить прямо в кремль....
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26.12.2021 19:38 Ответить
Да, может сквозь землю провалится, или взорвется, или метеорит... Только обязательно на встречу с ху***ом, что бы и его пришибло.
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26.12.2021 19:40 Ответить
Начинить бубочку сахарком и в кремль, пущай полетают)))
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26.12.2021 20:07 Ответить
вся Украина молится что бы наш Осел не встретился с путиным и не предал нас..
- дожили
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26.12.2021 19:39 Ответить
не треба казати за всіх , бо я молюсь щоб стався передоз ...
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26.12.2021 21:03 Ответить
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26.12.2021 21:07 Ответить
Или ,чтоб оно никогда не вернулось
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26.12.2021 22:54 Ответить
хутин должен или нах ити...
иль на целый каблук подрасти
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26.12.2021 19:40 Ответить
А про що може говорити Зеленський з Х...лом,крім Донбасу і Криму,хіба про здачу України.Це і є то,чого він так настирно добивається.
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26.12.2021 19:41 Ответить
Тільки капитуляцію.
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26.12.2021 19:55 Ответить
*красная линия* для нелоха обозначена довольно чётко,или мне это показалось.
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26.12.2021 19:42 Ответить
А что им тогда, жен своих жену Зеленского обсуждать? Или то как их обоих достал Порошенко?
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26.12.2021 19:42 Ответить
От имени Пороха они оба ссутся, со страшной силой)))
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26.12.2021 20:08 Ответить
хутін з піськовим можуть йти куди хочуть але на ><уй.
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26.12.2021 19:44 Ответить
У вас стилистическая ошибка:
Как направление движения "на Берлин" словосочетание на ><уй пишется раздельно.
Как конечная точка прибытия "в болото" словосочетание на ><уй пишется слитно.
В данном случае надобно писать слитно.
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26.12.2021 21:12 Ответить
Завтра Єрмак виходить і....

-- Володимир Олександрович зустрічатися .... з якимось )(уйлом не буде. Немає часу. Скоро концерти.
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26.12.2021 19:45 Ответить
Тобто зєнєлох повинен домовлятись з пєнісом душиліним - він сам себе опустив на цей рівень…
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26.12.2021 19:48 Ответить
зеля, может взять с собой беню, пригласить ***** и все втроём просто обязанны смело идти к бениной матери.
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26.12.2021 19:50 Ответить
Мелкими шагами
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26.12.2021 20:09 Ответить
"не надо лить на скатерти вино.
официант уж вспомнил вашу матерь
хотя старушка и представилась давно"
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26.12.2021 21:15 Ответить
Анекдот времён войны в Югославии.
Ночью тарабанят в дверь.
- Вставай ***** мать. ***** убили.
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26.12.2021 21:19 Ответить
слухай ти, кремлівське ботоксне ху@ло, поклич вже до себе цього зеленого КВНшіка, нагороди вже його "хєроєм расєі" за все те, що воно накоїло в Україні за 2.5 роки та забери до себе, на ПМЖ щоб воно й далі кривлялося перед тобою на твоїх "крємлядскіх йолках" та знімало вже тобі ті дебількуваті серіали, вже для твого тупоголового бидла... може твоя московська орда тоді, наступного разу, замість тебе проголосує за Галустяна...
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26.12.2021 19:50 Ответить
Только в НАТО! Забыть россию, как страшный сон.
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26.12.2021 19:52 Ответить
фу, протівний, ще й ламається
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26.12.2021 19:52 Ответить
Донбасс, Крым....У кодлана Коломойского другие планы. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир. Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.- Шефир. А продавать есть что-Украину. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Зеленский подписал закон о продаже земли. Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве.

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26.12.2021 19:54 Ответить
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26.12.2021 20:27 Ответить
Это даже хорошо, что инициатива нашего дурачка напоролась на понты *****... Это, хоть на время, спасает Украину.
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26.12.2021 19:56 Ответить
Мова параши :
1) Два роки тому кажуть мерзота - обговоримо Донбас, крім Криму...
2) Зараз обговоримо Україну, крім Домбасу...
3) З такими темпами через два роки - кажуть черті - обговоримо щось, крім України ???...
Піпец до ожились !!!
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26.12.2021 19:58 Ответить
В параше бахвалятся что второе предложение "темнейшего" будет хуже первого, но лучше третьего.
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26.12.2021 21:22 Ответить
Ваш сраный окурок Пукин будет обсуждать именно то, что мы скажем.....Писковъ!
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26.12.2021 19:59 Ответить
Пообщался,поц ЗЕленый? Думал самый умный? Хотел войну прекратить?
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26.12.2021 20:07 Ответить
Видно, у Путіна в столі є цікава папочка ...
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26.12.2021 20:07 Ответить
Похоже, что до 12 января болтать не о чем. Хотя, перед 12-м, вроде как, ещё с немцами собрались встретиться, с болтовней именно об Украине!
Но, мнение такое: болтать, до болтовни с НАТО- не о чем.
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26.12.2021 20:09 Ответить
С Порохом плешфюрер не хотел обсуждать Крым.
С ЗЕбилом не хочет говорить про Донбасс, а Крым даже не упоминается.
Это победа, я щитаю
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26.12.2021 20:10 Ответить
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26.12.2021 20:28 Ответить
а ще може дати бубочці зазирнути собі у шоколадне око
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26.12.2021 20:11 Ответить
Дурак це невиліковно

Абсолютний дурак це невиліковно абсолютно

(це я про найвеличнішого якшо шо)
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26.12.2021 20:11 Ответить
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26.12.2021 20:19 Ответить
Зебіли, а хто тепер наживається на війні?
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26.12.2021 20:25 Ответить
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26.12.2021 20:28 Ответить
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26.12.2021 21:27 Ответить
Да что там с ним обсуждать, оно же конечное(((
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26.12.2021 20:37 Ответить
Это высказывание песьки не что иное как бальзам на душу Зеленскому.Он считает,что
с ним пытаются говорить и будет преподносить народу Украины как его титаническое достижение. А на самом деле его ведут по сценарию рашки руками его окружения.
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26.12.2021 20:42 Ответить
Геть плешивого карлика!
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26.12.2021 20:44 Ответить
Что и требовалось доказать. Зеле дадут только в глаз заглянуть понятно в какой. О крыме вообще табу. Для кого ети переговоры? Точно не для Украины
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26.12.2021 20:48 Ответить
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26.12.2021 20:55 Ответить
Двостороннi вiдносини - це украинский президент должен целовать туфлю Путину. Только так видит видносины кремль.
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26.12.2021 20:56 Ответить
Клоун хоче в очко Кабаєву подивитися...
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26.12.2021 21:00 Ответить
Як раз на порозі Новий Рік,нада по корпоративах,но посада нє прєдусматріваєт участь прєзіка у корпоратівах нужно поправки в конституцію бо така ломка,усі бабло стрігут........
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26.12.2021 21:11 Ответить
Ну все - обещание кандидата в президенты Зеленского остановить войну и вернуть Донбасс - не будет выполнено. Оно будет поэтому переться на второй срок - у него будет другой, более надежный и секретный, план.
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26.12.2021 21:14 Ответить
Бомбила не хочет мира.8 лет войны уже прошло .Впереди еще 12.Это мой прогноз августа 2014, данный соседям- переселенцам с оккупированных районов Луганщины.Хотел бы ошибиться в лучшую для Украину сторону.Бомбилу нужно прижимать юридически и вести переговоры с позиции силы.
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26.12.2021 21:21 Ответить
Нехай путлер йде на хрін.
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26.12.2021 21:25 Ответить
Опа. Поставили ****** на місце.
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26.12.2021 21:30 Ответить
Ну клоун який виконує обов'язки президента це ніяк не хоче розуміти, путін може говорити лише про капітуляцію Украіни,саме тому ця наволоч шантажує світ.
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26.12.2021 21:38 Ответить
посRать на росию

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26.12.2021 21:40 Ответить
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26.12.2021 21:44 Ответить
Аби не мовчки...
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26.12.2021 21:44 Ответить
Х#йло настаивает НАТО обязаться не принимать Украину и другие восточноевропейские государства а также отказаться от какой либо военной деятельности на территории Украины и других государств ... а также документально закрепить чтоб кремлевская гопота грабила Украину и другие государства на свое усмотрение.
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26.12.2021 21:51 Ответить
я против принятия Донбасса в Украину, потому что там люди страшные. А во вторых они будут выбирать во власть Украины - русских агентов, которые будут гадить Украине. я против того, чтобы опять эта дичь происходила. Их нельзя принимать обратно в Украину и. Они еще хуже там стали, чем были. Видео видели, как ребенка спрашивают, как ты относишься к Украине, а он начал говорить, что буду убивать бандер и т.п. И малому и 10 лет нету. Там монстров вырастили. Там по сути эксперименты над психикой людей проводили хуже, чем это делали нацисты Гитлера. Мороз по спине от них. Пусть валят в РФ! Это уже не люди, а звери. А еще денег сколько туда надо будет вбахивать на восстановление и плюс пенсии и социалки и т.п. Пусть им РФ это выплачивает и деньги им дает. Украине будет легче без них идти цивилизованным путем! Весь Запад Украине помогает и приятнее будет жить с нормальными людьми на Западе, чем при помощи донецких будут тянуть обратно в сторону РФ. Они выбрали Януковича с Крымчанами. балласт они!
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26.12.2021 22:08 Ответить
А если Зеленский хочет отказаться от Донбасса???
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26.12.2021 22:09 Ответить
Зеля хочет ввести Донбасс в состав Украины. Он надеется, что домбасята будут за него голосовать.
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27.12.2021 08:15 Ответить
Раніше було»але не Крим», а тепер вже й «але не Донбас».
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26.12.2021 22:09 Ответить
Зачем Украине Донбасс??? чтобы в президента выбрали Медведчука, как они выбрали тогда Януковича, а в Раду зашли боевики большинством??? Донбасс всегда был троянским конем! От них нужно отказаться и идти на Запад и без них в ЕС примут легче и в НАТО. Они там все получили русские паспорта и все ненавидят Украину. Пошли они наху!_!
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26.12.2021 22:14 Ответить
Заглянуть в очко пукіна, а раптом там мир?
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26.12.2021 22:17 Ответить
Украинцев выселили давным-давно с Донбасса и поубивали там Украинцев советские власти, а заселили туда орков. Земля там Украинская, а люди там из России были завезены и с геном самым прожжено - ватным. Это будет продолжаться бесконечно. Хотя можем и в долгую играть и тогда нас будет весь Запад вооружать больше и т.п. С другой стороны и выгоден затяжной конфликт. Хотя опять же - война истощает государство и инвестиции меньше. Хотя и тут можно на Израиль ссылаться и у них вышло с войной развиваться. Плюсы и минусы взвешивать надо. Путин использует Донбасс, как фактор из за которого Украину не возьмут в НАТО, а если Украина откажется от Донбасса, то козырь из рук Путина можно выбить. А вернутся к вопросу возврата территорий уже тогда, когда Путин сдохнет и в РФ вменяемые люди придут к власти.
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26.12.2021 22:21 Ответить
а кули там за Донбасс, и так всё ясно просто накер с пляжа, а вот за Крым обговорить репарации там контрибуции…
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26.12.2021 22:26 Ответить
Да зеля ничего и не собирается обсуждать! Ему бы только в глаза х**лу посмотреть - и назад....
Впрочем СТОП! Какой назад ?! Если он поедет к х**лу в Питер - кто его назад пустит ?
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26.12.2021 22:56 Ответить
Зеленая сопля не сколько в глаза фуйлу хочет смотреть, сколько в дупу... еще и языком дупу фуфла наказать..
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26.12.2021 23:10 Ответить
Удивительно то что за 2,5 года у клоуна не перезаписалась программа в голове.
Похоже что человек вообще не в состоянии сделать каких либо выводов и понять что говорить не о чем, и так всё ясно.
Да, собственно, и понять что говорит Зеленский очень сложно с первого раза, да и с третьего тоже...
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26.12.2021 23:24 Ответить
Так а чего осел туда так спешит?😁
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26.12.2021 23:54 Ответить
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27.12.2021 01:50 Ответить
Голда, твій тупий соплеменник цього не розуміє... хоч він і президент . але тупий як двері в капатському вівчарнику. донеси свою мудрість до того Зеленого предурня.
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27.12.2021 19:51 Ответить
Кацапы всё довели до такой степени абсурда,что к ним на переговоры только психиатров посылать.
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27.12.2021 01:55 Ответить
тогда и нет спешки вообще для встречи.Сейчас двухсторонние отношения не на первом ряду-на первом деэскалация и вопрос Донбасса и Крыма...Не хочется верить,что зеленский снова захочет поехать куда-то для встречи с путиным,чтобы сделать впечатляющее селфи на память о президентстве и что не захочет что-то там выискивать в глазах путина.мня себя большим психологом.Хочется надеяться,что шоумен дорос до понимания своей должности
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27.12.2021 07:39 Ответить
ДАЖЕ КЛОУН С ХЙЛОМ ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧЕТ !)
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27.12.2021 17:22 Ответить
зрадазрада.
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27.12.2021 23:11 Ответить
 
 