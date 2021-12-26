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Новая правящая коалиция Германии ограничит экспорт оружия, - глава МИД Бербок

Новая правящая коалиция Германии ограничит экспорт оружия, - глава МИД Бербок

За последние 9 дней у власти бывшее правительство ФРГ одобрило экспорт оружия почти на 5 млрд евро. Новая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нынешняя правящая коалиция ужесточит критерии экспорта оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ФРГ этим вопросом занимается Министерство экономики во главе с вице-канцлером Робертом Габеком, однако многие годы дискутируют о том, что его целесообразно было бы передать на рассмотрение Министерству иностранных дел. По словам Бербок, эта тема касается не только экономики, но и вопроса внешней политики, прав человека и международных отношений.

"Мы как коалиция дали четко понять, что внимательно изучим политику в области экспорта вооружений, существовавшую в последние годы. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения", - рассказала она.

Читайте также: Германия поддерживает углубление контактов с Украиной и ее сближение с ЕС, - глава МИД Бербок

Да, социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы планируют ограничить экспорт в страны за пределами ЕС и НАТО. Как пишет издание, сейчас для выдачи разрешений на экспорт оружия из Германии есть только политические рекомендации.

Накануне стало известно, что правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель за последние девять дней своей работы одобрило поставки вооружения за границу на сумму почти 5 миллиардов евро. Более 4 миллиардов евро приходилось на Египет - страну, критикуемую за нарушение прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.

Как сообщалось, по данным немецкого издания Bild, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

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Германия (6930) оружие (10198) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+30
Клятий Порошенко ще Цемаха віддав кацапам, та зірвав операцію по "вагнерівцям".
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26.12.2021 20:21
+23
Отрабатывать бабло от ***** надо!
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26.12.2021 20:05
+21
Де ви зебіли беретеся. Останнім часом повилазили. Хоть щось написати аби не мовчки.
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26.12.2021 20:28
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Отрабатывать бабло от ***** надо!
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26.12.2021 20:05 Ответить
А цемгіано було до чого.. Саме меркель блокувала поставку зброї Україні а коаліція заборону зняла.. І меркель дала зброю Єгипту.. Союзнику москалів в Лівії
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27.12.2021 02:51 Ответить
Как будто они и сейчас не запрещают, уроды.
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26.12.2021 20:10 Ответить
А мы не будем носить штаны "Адидас".
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26.12.2021 20:35 Ответить
Ты еще скажи что на бутылке не будешь сидеть
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26.12.2021 21:05 Ответить
Як не дивно, але шМеркель надавала зброю курдам!!!, тобто, по суті, незаконним групам. що боролися проти урядів визнаних Німеччиною країн. В той самий час шМеркель забороняла продавати Україні навіть "тактичні_шкарпетки", а не те, що зброю.
-----------------
Наберіть: ...німецькі гранатомети для курдів Іраку...
або: ...Німеччина надає зброю іракським курдам...
==================================
Ця сволота лише на словах пацифістська і то лише тоді, коли за цей "пацифізм" заплачено.

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26.12.2021 21:28 Ответить
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26.12.2021 20:14 Ответить
Клятий Порошенко ще Цемаха віддав кацапам, та зірвав операцію по "вагнерівцям".
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26.12.2021 20:21 Ответить
Та ще скотиняка вугiллям торгував.
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26.12.2021 20:46 Ответить
Де ви зебіли беретеся. Останнім часом повилазили. Хоть щось написати аби не мовчки.
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26.12.2021 20:28 Ответить
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26.12.2021 20:31 Ответить
Не кожний зебіл може мовчати, частина усвідомлюють, що саме вони накоїли, розуміють що не мають нияких шансів це виправити, тому йдуть до "широкого дискурсу" про споконвічне питання "що робити".
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26.12.2021 20:37 Ответить
ВДАВИТИСЯ
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26.12.2021 20:58 Ответить
Хтось кубло розворушив.
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26.12.2021 21:30 Ответить
Намагання зебілів звинувати когось іншого в тому, що вони насрали собі в штани цілком зрозуміле, - це такий собі "ескапізм", бігство від реальності... В іншому випадку, - тре визнавати, що вони кретини, які не здатні завязати собі шнурки без стрононньої допомоги...
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26.12.2021 23:05 Ответить
не здивуюсЯ..! у мокши гугл поломался?
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26.12.2021 20:42 Ответить
І не дивуйся! Україна винувата,бо посміла замість капітуляції дати в харю камраду володимиру.
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26.12.2021 21:00 Ответить
У Харкові є розробки єлектромагнітної зброї яка здатна виводити з ладу не тільки безпілотники, але й винищувачі на низьких висотах. І не треба нам ніяка німетчина.
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26.12.2021 20:16 Ответить
це поки що фантастика...в амерів вже є рельсотрони..і що?
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26.12.2021 20:23 Ответить
Вони тобі звітують?
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26.12.2021 21:32 Ответить
В Харькове и центрифуги на x00g для тестирования улов и блоков маневрирующих ракет... были, когда то давно. А сейчас в Харькове есть только клон гепы терехов и бесплатный зоопарк с музыкальным фонтаном.
Особенно интересно послушать про вывод из стоя "винищувачив на низьких висотах".
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26.12.2021 20:31 Ответить
в парке лавочки установили в парке и метро ...- списали десяток лямов и купили деткам квартиры - но пипл хавает - все для них...
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26.12.2021 20:40 Ответить
На самом деле построили намного больше Вы просто не в курсе, ибо нужно жить в Харькове 25-30 лет минимум, что бы знать детали
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26.12.2021 20:46 Ответить
детали знал гЭпа - а сейчас вдова и дети ...
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26.12.2021 21:00 Ответить
Вы своим коментарием еще раз подтвердили, что вы не в курсе реалий Харькова
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26.12.2021 21:06 Ответить
а где я утверждал что я истина последней инстанции ....- да возможно я и не "дышу " Харьковом ...- мне и моих Черновцов хватает ...( в харькове был последний раз лет 30 ть назад) ....- но точно знаю и понимаю что Сингапурского чуда там нет )))
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27.12.2021 09:24 Ответить
Потужності ще не вистачає на більше.
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26.12.2021 22:51 Ответить
Цьогоріч зеленський вкрав 1\3 бюджету про які розробки взагалі мова ?
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26.12.2021 20:42 Ответить
Надо ему по морде дать.
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26.12.2021 20:49 Ответить
розробники електромагнітної зброї вивели з ладу "мудрий нарід" низькими частотатами, який обрав спочатку бандюка Януковоща, а потім Беніного шута гороховохо...
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26.12.2021 23:10 Ответить
Куда уж больше усиливать, если и так НИХЕРА НЕ ПРОДАЮТ?!!
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26.12.2021 20:18 Ответить
Рано чи пізно і німчуракам хтось так підсере...
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26.12.2021 20:24 Ответить
причому не продають уже проплачене
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26.12.2021 20:21 Ответить
Тесла та оранжировка на шого "Цедрика" ....
супер)))- а нмаки завше кацапам прислуговували ...

Tesla привітала всіх із Різдвом світловим шоу під рок-обробку «Щедрика»
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26.12.2021 20:31 Ответить
"Щедрика" ))
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26.12.2021 20:31 Ответить
Так приятно в это время года всюду слышать Украинский Щедрик. И каждый год рассказываю американцам происхождение этой песенки.
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26.12.2021 20:56 Ответить
+++
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26.12.2021 20:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZdSYHUNgitI Оркестр військово-повітряних сил США виконав "Щедрик" (поздравление Украины с Рождеством в прошлом году)
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26.12.2021 21:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_xJZ5ulg3C4 Щедрик різними мовами світу Ч.1

https://www.youtube.com/watch?v=XdX5zGbvF1M Щедрик різними мовами світу Ч.2
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26.12.2021 21:20 Ответить
Столько раз слушала массу версий, но послушаю снова) Нравится!
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26.12.2021 21:29 Ответить
Там в конце второй части - арабскою. Вот это - разрыв шаблона
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26.12.2021 21:30 Ответить
Круто! Очень необычно)
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26.12.2021 21:38 Ответить
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27.12.2021 10:35 Ответить
Нас училка истории (в 80-х) уверяла, шо Черчель пил чай без заварки и сахара.
А мы думали шо ему з бодуна.
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26.12.2021 20:56 Ответить
В историческом плане к старой Европе в любом случае придет белый пушистый лис. Вопрос лишь в том, будет ли это чечено-бурят Ваня, или азиат Ахмет. Европа как колыбель цивилизации умерла в результате WWII.
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26.12.2021 20:58 Ответить
Помните пляски путлера на "свадьбе" с австрийской старухой Кляйснер ?
Теперь эта австрийская бабка одна из главных в кацапском Газпроме.
Вы думаете стакан на половину пустой? Неа, он полный, но на половину.
Денежные ребята своего смотрящего ввели в "кацапский" Газпром. Гутарять шо там крысятничать начали и долю урезать пытаются. Суверенитет он такой.
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26.12.2021 22:06 Ответить
очень интересное видео
3 раза посмотрел...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3210121782641198&id=100009302244961&__cft__[0]=AZVcCYK22PqQWra48WQ7uGRbU09BBHEHjjk3wL44MNRqYColD1CroHmceYD5JRRNhTdhnDsH8-FpJnsdDnJ-********************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R
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26.12.2021 20:48 Ответить
З цієї усієї херні один висновок-щоб мати зброю треба її самому розробляти.Тоді похер на німчурак і їм подібних. але нахера? в нас є класний клавішний ударник хером по піаніно. Красти бабло і нюхати кокс це ж так весело....Нафіга йому зброя?
**** поверніть Пастора з Порохом!!! 73 % ЗЕбілоїдів та ЗЕнедоумків щоб вас усіх грім побив !!! Насрали і собі і усім нормальним українцям на 5 років наперед!
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26.12.2021 20:51 Ответить
Германия только нарушая сакции только Рашке оборудование продает и в окупированный крым. Ну и сидите там со своими мигрантами. Закрытость лучший путь к деградации. Турция и Южная Корея своими разработками завоюют рынок на всем континенте.
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26.12.2021 20:58 Ответить
Поставляли кацапні через *******...
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26.12.2021 21:02 Ответить
В сбитых российских БПЛА на Донбассе используются немецкие двигатели, - CAR (фото)

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26.12.2021 21:07 Ответить
Действуют по принципу :"От нашей доброты надорвете животы".
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26.12.2021 21:14 Ответить
5 миллиардов от Меркель ушли Бомбиле?.Видно пригрела себе денежное местечко в монопольках бомбилы.
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26.12.2021 21:37 Ответить
Німецька якість на рівні, хто б сперечався. Але є не менш якісні та більш доступніші системи озброєння.
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26.12.2021 21:51 Ответить
Ну это понятно, собьют наши военные беспилотник рашки а там двигатель Made in Germany.
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26.12.2021 22:08 Ответить
Да там и министр обороны (Лампрехт из SPD) не лучше в этом вопросе=>сказала, что после выхода из Афганистана» нужно сделать «выводы» прежде чем предпринимать какие-либо шаги/решения……
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26.12.2021 22:26 Ответить
Фріци під час віни з Чечньою поставили кацапам зброї, побудували навчальні центри на сотні мільйонів. А нам, для оборони, після всіх рішень міжнародних організацій, що ми жертва нападу, заборонили продаж оборонного озброєння. Ось така демократія, та рівність у фріців.
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26.12.2021 23:15 Ответить
Треба з Роні Баретом персонально домовлятися - він завжди був на боці тих хто веде боротьбу за свободу і права людини - не відмовить
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27.12.2021 01:01 Ответить
Є тільки одне "но" - Роні відкатів не бере
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27.12.2021 01:02 Ответить
за останні 9 днів своєї каденціі меркель уклала договорів на продаж зброї аж на 5 млд зелених , з них 4 млд з египтом ... цікаво ******** будуть платити цибулєю , або як за МІСТРАЛІ РУБЛЯМИ !!!!!
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27.12.2021 09:15 Ответить
 
 