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В Киеве таксист с сообщником ради денег убили главврача с Ривненщины, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве таксист с сообщником ради денег убили главврача с Ривненщины, - прокуратура

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к умышленному убийству 50-летнего жителя Ривненской области - главврача одного из местных санаториев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря.

Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, который работает водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти жителя Ривного.

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"В ходе поездки, понимая, что у потерпевшего могут быть при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение.

Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание.

Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевской области, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами", - говорится в сообщении.

Близкие мужчины сообщили в полицию об его исчезновении. Следователи установили, что неизвестные снимали с банковской карты потерпевшего деньги. Злоумышленников удалось установить и задержать.

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"В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они бросили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм."

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры присечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Местное издание Известия Ривненщины уточняет, что погибший - председатель правления санатория "Красная Калина" Ярослав Сивый. В этом году мужчине исполнилось 50 лет.
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Топ комментарии
+31
в Украине кацапы с паспортами паРаши работают в ОП, ВР, КМ, СБУ, МВД .. а ты говоришь в такси работают киргизы !!
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27.12.2021 00:01
+30
"...Потерпілий був у Києві та спіймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю. 34-річний водій та його 43-річний приятель - громадяни Киргизії - погодилися підвезти рівнянина..."

Якого хрена киргизи знаходяться в Україні, та ще і таксистами працюють?
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26.12.2021 23:44
+26
Зараз 90% таксистів чебуреки, равшани і джумшути...

Міграційна служба мабуть озолотилась останнім часом
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26.12.2021 23:57
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"...Потерпілий був у Києві та спіймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю. 34-річний водій та його 43-річний приятель - громадяни Киргизії - погодилися підвезти рівнянина..."

Якого хрена киргизи знаходяться в Україні, та ще і таксистами працюють?
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26.12.2021 23:44 Ответить
Такого же, какого наши в Польше....
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26.12.2021 23:57 Ответить
Зараз 90% таксистів чебуреки, равшани і джумшути...

Міграційна служба мабуть озолотилась останнім часом
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26.12.2021 23:57 Ответить
Да ладно! Такси пользуюсь довольно часто. Один раз только ехал с человеком неславянской внешности (предположительно с азером). Кстати, он был вменяемым. А вот среди наших огромное количество с шансоном по радио, красными стеклянными глазами и ватными разговорами. Ну а дерьма хватает среди всех национальностей.
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27.12.2021 10:30 Ответить
в Украине кацапы с паспортами паРаши работают в ОП, ВР, КМ, СБУ, МВД .. а ты говоришь в такси работают киргизы !!
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27.12.2021 00:01 Ответить
А буданов глава внешней розведки , проживает совместно с гр . рф и в доме гр. РФ и !
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27.12.2021 07:10 Ответить
Почему то в Украине появилось куча разных негров и прочего отребья. У меня в доме куча негров снимает квартиры. Ехал в такси, какой то мудак махмуд нагрел меня на 300 гривень, в такси болт. Сняли с карты, + этот мудень еще налом взял. Потом им писал, вернули часть...
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27.12.2021 00:03 Ответить
Ото і я часто пишу, що украінську бочку меду розбавили всякимм гімном, що аж з бочки виливається. А украінці дивуються чому так погано живуть, та голову чухають. Вибирайте, дурні, далі всяку шваль в депутати і президенти, "аби не своіх", то довіку своєі Украіни не діждетесь.
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27.12.2021 09:46 Ответить
Блін чувак ти якбудто в Канаді живеш, кожен третій таксист у Києві зараз звідти ( середня азія)
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27.12.2021 00:29 Ответить
Представьте ,что может быть ,когда зеУБЛЮДКИ пропихнут закон о "множинном гражданстве" : на продаже заработают , сами легализуют свои 3-4. и всех воров в законе , а ещё вот таких таксистов -убийц
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27.12.2021 07:22 Ответить
довбані чурбани.
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26.12.2021 23:47 Ответить
Бандиты есть в любой национальности. Контроля нет за такси сервисом такси - кто попало работает. Вполне вероятно у этих двоих киргизов, или кто там они, судимости есть.
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26.12.2021 23:57 Ответить
звісно є...можете вважати, що я про конкретний випадок.
Київ перетворюється на масквабад.
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27.12.2021 00:02 Ответить
Скорее всего менты и крышуют это такси которое оказалось ловушкой для нормального гражданина. Все скроют...
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27.12.2021 00:08 Ответить
Уже ничего не скрыли...
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27.12.2021 02:28 Ответить
Так вы все знаете? Поделитесь. Откуда киргизы, что у них с документами, на кого и сколько времени работали? Все такси-сервисы крышуют менты, значит кто крышевал? Не скромничайте выкладывайте....
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27.12.2021 02:39 Ответить
контроля нема перед усім за кордоном та міграцією
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27.12.2021 00:03 Ответить
Скоріше вони вже були , ці судимості , раніше неніж до нас попали
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27.12.2021 09:55 Ответить
34-річний водій та його 43-річний приятель - громадяни Киргизії - погодилися підвезти рівнянина. Джерело: https://censor.net/ua/n3307356
А КАК ЭТО ГРОМАДЯНИ КИРГИЗИИ РАБОТАЮТ В УКРАИНЕ ?
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26.12.2021 23:48 Ответить
Еще они в одкб и байрактары купили)
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26.12.2021 23:55 Ответить
Киргиз и узбек.Наши не лучше.Криминал не имеет национальности.Среди евреев тоже есть убийцы.
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26.12.2021 23:58 Ответить
Нееть , вопрос в другом - в Киеве ( и в Одессе ) в такси сейчас работают мигранты отовсюду - они языка и города не знают .
Чем занимается полиция , и миграционная полиция - не ясно
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27.12.2021 00:01 Ответить
Чем -чем ,тем же,чем и рыба покрупнее брат д'Ерьмака должностями торгует ,а клоун Украиной ! Подготовили 10 шагов ,как впихнуть невпихуемое ,чтобы развалить Украину
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27.12.2021 07:16 Ответить
неясно
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27.12.2021 07:19 Ответить
Кошмар
Сделали из Украины проходной двор - причём ВСЕ ВЛАСТИ ЗА 30 лет!!!!
Я вижу как строго в ЕС с въездом и проживанием - так хоть какой-то порядок существует и криминал тихо себя ведёт
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27.12.2021 11:14 Ответить
Терміново візовий режим із колишнім совком ввести треба вже давно
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26.12.2021 23:48 Ответить
с паРашкой слабо ввести визовый режим после ее злодеяний,а вы весь совок...Не при этой ватной власти как минимум.
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26.12.2021 23:51 Ответить
И не при прошлой. Вообще наверно никогда власти неватной в Украине не будет.
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26.12.2021 23:53 Ответить
З парашой само собою - весь цей непотріб в першу чергу якраз з параші і приїжджає. Увесь екс совок крім прибалтики треба закрити візами вже давно
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26.12.2021 23:57 Ответить
Змушений скоректувати : не "прибалтика" , а країни Балтії . Хоча і сам грішний ,деколи ота "прибалтика" проривається . Але я над собою працюю .
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27.12.2021 01:33 Ответить
Ладно, ріжуть чурки москалів - ок. Але чого вони до нас пруться і хто їх пускає?
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26.12.2021 23:55 Ответить
З інших джерел ZAXID.NET стало відома й інша версія: начебто працівники санаторію «Червона калина» вважають, що убивство було підлаштоване, а справжньою причиною є бажання одержати право власності на санаторій. Начебто з Києва неодноразово приїздили якісь люди у цьому питанні, але Ярослав Сивий не погоджувався на їхні пропозиції.

Ярослав Сивий став директором санаторію «Червона калина» у грудні 2020 року, до того від моменту заснування керівником був його дядько Микола Сивий. Ярослав Сивий та Микола Сивий є співзасновниками санаторію, мають відповідно 3,28% та 8,2% статутного капіталу. Усього в орендного підприємства санаторій «Червона калина» є 67 співзасновників. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є організація орендарів санаторію згідно з законом «Про оренду державного та комунального майна». 2020 рік заклад закінчив зі збитком 5,76 млн грн. - https://zaxid.net/news/
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26.12.2021 23:56 Ответить
Это больше похоже на правду.
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27.12.2021 10:28 Ответить
Пілять!
Поналазило в Україну гопоти!, які навіть мови не знають на мінімумі!
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27.12.2021 01:10 Ответить
Как можно садиться в машину к двум абрекам ?
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27.12.2021 02:04 Ответить
В машине сидят трое : Негр и мексиканец:угадай кто за рулём 😂
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27.12.2021 02:19 Ответить
Так і дати їм по 50 років!
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27.12.2021 05:24 Ответить
Я розумію, що наша правоохоронна та судова системи корумповані, але в таких справах я хочу повернення смертної кари за подібні злочини. Це виродки, яких потрібно знищувати, а не утримувати за кошти платників податків.
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27.12.2021 06:57 Ответить
В 1976 році в Америці троє взяли в заложники 26 дітей та водія автобуса,вивезли за місто і закопали під землю в другій машині.На щастя всі діти та водій через 16 годин вилізли з пастки.
Так всім троїм там дали пожиттєве з правом на помилування! Тільки в 2014,та 2016 двоє вийшли,а організатору не дали до сих пір,сидить!
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27.12.2021 10:20 Ответить
Что делать, разруха в головах.
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27.12.2021 07:07 Ответить
Може пора чорносраких вигнати з України? Понаїхало гівна
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27.12.2021 07:14 Ответить
Мусора перетворили Київ на Масквабад.
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27.12.2021 07:24 Ответить
3 роки тому довелося трохи попрацювати таксистом. Добре пам"ятаю свій шок коли в день виборів підвозив людей на дільниці, питав за кого вони, а мені казали за Зе. Але я не проте. Для того, щоб зареєструватися в будь яку службу таксі потрібно надати свої особисті дані. техпаспорт, права, телефон. Всі замовлення прослідковуються і реєструються, навіть зміни маршруту видно диспетчеру. Потрібно бути зовсім конченим дебілом, щоб сподіватися, що тебе не знайдуть після вбивства клієнта.
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27.12.2021 09:07 Ответить
Да, даже у нас в ЛыНыРе, таксист говорил. что все видно в реальном времени. Где машина, куда и как едет.
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27.12.2021 22:17 Ответить
Такие дебилы, наверное, как те, что в Афганистане цеплялись за шасси и посылали селфи родным с комментарием, что "железно" долетят.
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27.12.2021 22:19 Ответить
У нас давно уже не вспоминают о том несчастном афганце и уж тем более никому бы в голову не пришло приплести таксиста убийцу в Киеве к выводу американцев из Афганистана. Вот из таких, казалось бы мелочей, и начинается ваша лыныры.
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27.12.2021 23:06 Ответить
ДЕПОРТИРОВАТЬ ЧУРОК И ЗАКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В УКРАИНЕ !!!
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27.12.2021 19:08 Ответить
В Интергале какая-то подрядная организация занимается придомовой территорией: дорожки из плитки, почва, газончики, деревца и т.п. Те, что занимались благоустройством Sky Avenye на 80% узбеки. Если быть более точным, то я только 2-х наших там видел. Пацаны пахали по 12 часов в сутки. Ни разу ни кабель мне не перебили, ни инструмент не потянули, который я на ночь оставлял (хотя все возможности были). Ничего плохого про них сказать не могу.
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27.12.2021 23:30 Ответить
Как их пропускают, азиатчина. Дикари. упыри. тупые и убогие. Надо вообще в Украину не пускать. В свой узбекистан, гоу, с голой жопой по морозу. Этих ублюдков посадить в такое СИЗО. чтобы уже не вышли.
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27.12.2021 22:15 Ответить
 
 