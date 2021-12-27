В Киеве таксист с сообщником ради денег убили главврача с Ривненщины, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к умышленному убийству 50-летнего жителя Ривненской области - главврача одного из местных санаториев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря.
Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, который работает водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти жителя Ривного.
"В ходе поездки, понимая, что у потерпевшего могут быть при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение.
Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание.
Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевской области, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами", - говорится в сообщении.
Близкие мужчины сообщили в полицию об его исчезновении. Следователи установили, что неизвестные снимали с банковской карты потерпевшего деньги. Злоумышленников удалось установить и задержать.
"В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они бросили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм."
В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры присечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.
Местное издание Известия Ривненщины уточняет, что погибший - председатель правления санатория "Красная Калина" Ярослав Сивый. В этом году мужчине исполнилось 50 лет.
Пожалуйста, подождите...
Якого хрена киргизи знаходяться в Україні, та ще і таксистами працюють?
Міграційна служба мабуть озолотилась останнім часом
Київ перетворюється на масквабад.
А КАК ЭТО ГРОМАДЯНИ КИРГИЗИИ РАБОТАЮТ В УКРАИНЕ ?
Чем занимается полиция , и миграционная полиция - не ясно
Сделали из Украины проходной двор - причём ВСЕ ВЛАСТИ ЗА 30 лет!!!!
Я вижу как строго в ЕС с въездом и проживанием - так хоть какой-то порядок существует и криминал тихо себя ведёт
Ярослав Сивий став директором санаторію «Червона калина» у грудні 2020 року, до того від моменту заснування керівником був його дядько Микола Сивий. Ярослав Сивий та Микола Сивий є співзасновниками санаторію, мають відповідно 3,28% та 8,2% статутного капіталу. Усього в орендного підприємства санаторій «Червона калина» є 67 співзасновників. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є організація орендарів санаторію згідно з законом «Про оренду державного та комунального майна». 2020 рік заклад закінчив зі збитком 5,76 млн грн. - https://zaxid.net/news/
Поналазило в Україну гопоти!, які навіть мови не знають на мінімумі!
Так всім троїм там дали пожиттєве з правом на помилування! Тільки в 2014,та 2016 двоє вийшли,а організатору не дали до сих пір,сидить!