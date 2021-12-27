В Киеве таксист с сообщником ради денег убили главврача с Ривненщины, - прокуратура

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении двум лицам, причастным к умышленному убийству 50-летнего жителя Ривненской области - главврача одного из местных санаториев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря.

Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, который работает водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Узбекистана, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти жителя Ривного.

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"В ходе поездки, понимая, что у потерпевшего могут быть при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение.

Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание.

Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевской области, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами", - говорится в сообщении.

Близкие мужчины сообщили в полицию об его исчезновении. Следователи установили, что неизвестные снимали с банковской карты потерпевшего деньги. Злоумышленников удалось установить и задержать.

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"В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они бросили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм."

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры присечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Местное издание Известия Ривненщины уточняет, что погибший - председатель правления санатория "Красная Калина" Ярослав Сивый. В этом году мужчине исполнилось 50 лет.