Украинцам будут предоставлять новый пакет медицинских услуг - так называемую хирургию одного дня, - спикер НСЗУ Гудзь

В Украине увеличили финансирование программы медицинских гарантий, в результате чего пациенты смогут бесплатно получать больше медуслуг.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

"В программу медицинских гарантий добавили аж 33 миллиарда. Это значит, что больше средств пойдут в больницы на помощь, в которой нуждаются пациенты. Граждане Украины имеют право бесплатно на все основные базовые обследования, лечение, анализы, хирургические вмешательства. В этом году появляется новый пакет медицинских услуг - так называемая хирургия одного дня, когда больница может произвести небольшое хирургическое вмешательство, там есть зафиксированный перечень, и не держать человека дольше одного дня в больнице. Это делается для того, чтобы больница не держала человека больше, чем нужно, а делала вмешательство, получала за это средства и отпускала человека домой, если с ним все хорошо", - сказала она.

Спикер НСЗУ прокомментировала ситуацию с компьютерным обследованием: "Что касается компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии – да, действительно, она входит в программу медицинских гарантий. Эти обследования можно получить бесплатно. Направление на них может выписать как семейный врач, так и, что важно, лечащий врач. Например, если невролог считает, что вам нужно МРТ, то не нужно вас направлять обратно к семейному врачу, он может выписать вам само направление, и вы с этим направлением пойдете и получите свою услугу".

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В НСЗУ также напомнили, кто имеет право на бесплатную стоматологическую помощь.

"О стоматологической помощи - в большинстве стран мира она не покрывается государством, то есть она платная для пациента. В Украине плановая стоматологическая помощь оплачивается детям. Вся помощь, которая нужна ребенку, должна оказываться бесплатно... Для взрослых стоматологическая помощь бесплатна только ургентная, то есть если эта проблема угрожает здоровью и жизни. Отек, нарыв, острая боль в зубе - вы с этим можете обратиться в стоматполиклинику и вас полечат бесплатно. Кариес и подобные штуки - это делается за деньги", - рассказала Гудзь.