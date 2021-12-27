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Украинцам будут предоставлять новый пакет медицинских услуг - так называемую хирургию одного дня, - спикер НСЗУ Гудзь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украинцам будут предоставлять новый пакет медицинских услуг - так называемую хирургию одного дня, - спикер НСЗУ Гудзь

В Украине увеличили финансирование программы медицинских гарантий, в результате чего пациенты смогут бесплатно получать больше медуслуг.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

"В программу медицинских гарантий добавили аж 33 миллиарда. Это значит, что больше средств пойдут в больницы на помощь, в которой нуждаются пациенты. Граждане Украины имеют право бесплатно на все основные базовые обследования, лечение, анализы, хирургические вмешательства. В этом году появляется новый пакет медицинских услуг - так называемая хирургия одного дня, когда больница может произвести небольшое хирургическое вмешательство, там есть зафиксированный перечень, и не держать человека дольше одного дня в больнице. Это делается для того, чтобы больница не держала человека больше, чем нужно, а делала вмешательство, получала за это средства и отпускала человека домой, если с ним все хорошо", - сказала она.

Спикер НСЗУ прокомментировала ситуацию с компьютерным обследованием: "Что касается компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии – да, действительно, она входит в программу медицинских гарантий. Эти обследования можно получить бесплатно. Направление на них может выписать как семейный врач, так и, что важно, лечащий врач. Например, если невролог считает, что вам нужно МРТ, то не нужно вас направлять обратно к семейному врачу, он может выписать вам само направление, и вы с этим направлением пойдете и получите свою услугу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Программу медицинских гарантий в 2022 году выделены рекордные 157,3 млрд грн, - Минздрав

В НСЗУ также напомнили, кто имеет право на бесплатную стоматологическую помощь.

"О стоматологической помощи - в большинстве стран мира она не покрывается государством, то есть она платная для пациента. В Украине плановая стоматологическая помощь оплачивается детям. Вся помощь, которая нужна ребенку, должна оказываться бесплатно... Для взрослых стоматологическая помощь бесплатна только ургентная, то есть если эта проблема угрожает здоровью и жизни. Отек, нарыв, острая боль в зубе - вы с этим можете обратиться в стоматполиклинику и вас полечат бесплатно. Кариес и подобные штуки - это делается за деньги", - рассказала Гудзь.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Краще б впровадили страхову медицину.
Гроші лікарям і за ліки платили б страхові, вони точно б не дали б розкрадати.
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27.12.2021 01:11
+7
В яких лікарнях робитимуть ці обстеження , можна дізнатись ?

Якщо в державних , то можна не дочекатися безкоштовного обстеження , це по- перше ,
А по -друге , не всі лікарні мають ******* обстеження !

Не вірю , так як знаю , що безкоштовний сир є тільки в мишеловці 😄
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27.12.2021 00:35
+6
Не переймайтеся. Всеодно гроші знов перерозподілять на дороги. Як невикористані.
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27.12.2021 07:03
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В яких лікарнях робитимуть ці обстеження , можна дізнатись ?

Якщо в державних , то можна не дочекатися безкоштовного обстеження , це по- перше ,
А по -друге , не всі лікарні мають ******* обстеження !

Не вірю , так як знаю , що безкоштовний сир є тільки в мишеловці 😄
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27.12.2021 00:35 Ответить
Не переймайтеся. Всеодно гроші знов перерозподілять на дороги. Як невикористані.
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27.12.2021 07:03 Ответить
Якщо лікарня підписала з НСЗУ договір на певний перелік пакетів медичної допомоги, то апріорі цей медзаклад має відповідати списку вимог. Тобто, це і УЗД-, рентген- і КТ-діагностика, лабораторія, операційна з устаткуванням і додтаиня кількість персоналу, який вміє на гьому працювати, реанімаційне відділення і т.д. Інша справа, якщо обладнання і персонал існують лише на папірцях, якими головлікар жваво відрапортував "готові робити все, давайте з фонду НСЗУ бабло". Або якщо ці, звичайно ж лімітовані по кількості, "послуги" не будуть зарезервовані для виродків з МВС, депутатів міськрад і прокурворо-судівських ублюдків. Або ж, що найбільш вірогідно, гроші з НСЗУ покладе в кишеню бюджет лікарні головлікар і начмеди, випсавши собі з них премій на сотні тисяч, а оперуючому хірургу, анестезіологу та медсестрам за виконану роботу - кинуть за залишковим принципом умовних 33 грн і 99 коп, як собакам недоїдки
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27.12.2021 17:01 Ответить
Все воно добре..Тільки якого хєра лікарі з державних поліклінік до приватних втікають? До сімейного якогось іншого фіг перепишешся...Всі місця зайняті. А лікувати нормально не хочуть.Їм похер.
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27.12.2021 00:36 Ответить
Думаю що це буде хірургія судного дня, тобто перед смертю.
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27.12.2021 00:49 Ответить
Буде вже після смерті патологоанатомія
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27.12.2021 01:46 Ответить
Очередная сказочка "Про соломенного бычка"...
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27.12.2021 00:56 Ответить
Бред. К семейному врачу по записи возможно попасть через 2-3 недели. По хирургии одного дня будет так: пришёл, отдал все деньги, что есть, вырезали чирь, пинком под зад
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27.12.2021 01:09 Ответить
Запись возможна только до двух недель.
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27.12.2021 09:56 Ответить
Це тому, що "вумні" сімейні приймають строго по запису, тобто десяток в день і все. Прийшов із хвилинною справою, а час, що залишився, лікар тупо гуляє. А раніше по черзі приймав би.
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27.12.2021 17:28 Ответить
Краще б впровадили страхову медицину.
Гроші лікарям і за ліки платили б страхові, вони точно б не дали б розкрадати.
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27.12.2021 01:11 Ответить
Розкрадають ще й як. Лікарі призначають дорогущі і не завжди потрібні ліки, страхові тупо купують в аптеках, з якими договора заключені. А можна було б набагато дешевше купити. Знаю по собі.
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27.12.2021 17:30 Ответить
В нас? Бо немає законів потрібних, тому таке проходить.
В США страхові отримують всі призначення і якщо вони відрізняються від протоколу проводять перевірку.
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27.12.2021 20:25 Ответить
В ВАС.
Взагалі лікувати потрібно пацієнта, а не тупо протоколом лікувати. Тому й не лікують толком ніфіга, що все по протоколу. Навіщо взагалі тоді лікарі?
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27.12.2021 20:31 Ответить
Бо без протоколу починається креатив. Кому що фармацевти прорекламували, хто який досвід мав і які стереотипи сформував.
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27.12.2021 22:58 Ответить
Очешуительная история...
Аж зачесалось сдать бесплатные анализы и бегом на МРТ...
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27.12.2021 01:29 Ответить
не...ну ради справедливости несколько анализов действительно бесплатны... но с направлениями от семейного врача к которому запись на 2-3 недели забита... и даже на некоторые виды УЗИ, но с направлениями от узкого специалиста, направляет к которому семейный врач, запись к которому на 2-3 недели вперед забита)))) пока эту цепочку пройдешь или переболит или за свою денежку пойдешь))))
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27.12.2021 09:08 Ответить
Про харакірі читав, а"хірургія одного дня" це тупим ножем...?
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27.12.2021 03:47 Ответить
Не, вскроют за день и бесплатно, а зашивать уже на другой день без наркоза и за очень дополнительную плату.
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27.12.2021 08:28 Ответить
Несложные хирургические вмешательства, особенно под местным наркозом.
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27.12.2021 08:43 Ответить
Заріжуть не боляче.
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27.12.2021 06:42 Ответить
і швиденько - шоб і на ліжко не покласти - у коридор - і на вихід (вивоз)...
(не дай Боже нікому!!!)
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27.12.2021 09:01 Ответить
Головне, щоб Юзіка не призначили Головним хірургом України.
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27.12.2021 07:01 Ответить
Новый пакет медицинских услуг - больше украсть можно, и никак иначе.
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27.12.2021 08:24 Ответить
хирургия одного дня - звучит как рекламный слоган )))
а предварительные анализы... а послеопрерационное восстановление...(и анализы)
или это имелось ввиду - занозу вытащили или нарыв вскрыли? так оно и раньше даже в травмпунктах было бесплатно...
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27.12.2021 09:04 Ответить
Візьмуть з пацієнта гроші за лікування зубів, запишуть допомогу як ургентну - і гроші і кишені.
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27.12.2021 09:41 Ответить
Чому тоді вузьких спеціалісти вимагають скерування від сіменог лікаря на рентген (травматолог),госпіталізація в кардіохірургію(кардіолог),на хіміотерапію,оперативне втручання(онколог),оперативне втручання(гінеколог) і т.п...?
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27.12.2021 10:56 Ответить
Навіщо писати брехню за дітей. В Херсоні дитині видаляли молочний зуб, що хитався, і платили гроші
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27.12.2021 10:58 Ответить
Беруть за звичкою. То вже норма. Платимо, бо інакше хірург-стоматолог перкбіжить в приватну клініку.
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27.12.2021 11:42 Ответить
От **** вечно сравнивают с западом, какие зарплаты на западе, 6500 минималка а поставить пломбу 1500 мин., а если проблемы во рту то можно просить боксера выбить зубы так дешевле
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27.12.2021 12:02 Ответить
 
 