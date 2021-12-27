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Штамм "Омикрон" настолько заразен, что это нейтрализует положительный эффект от более легкого течения болезни, - главный инфекционист США Фаучи

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм

Хотя больные легче переносят штамм коронавируса "Омикрон", скорость его распространения чревата переполненными больницами.

Об этом в эфире ABC рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Цензор.НЕТ.

Он убежден, что "Омикрон" спровоцирует дальнейший рост количества случаев коронавируса и госпитализаций.

"Если у вас будет много, много, много случаев с более легким течением болезни, это может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания. И мы особенно беспокоимся о непривитых. Они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, чрезвычайно заразный для людей", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Омикрон" продолжает распространяться в Европе

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Бесят уже эти безумные медики. Когда обо мне начинают очень сильно волноваться, - я начинаю нервничать. Нам не нужно помогать. Мы просим оставить нас в покое. Неужели это так сложно - оставить людей в покое.
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27.12.2021 01:06
+15
Якщо легко хворіють, то навіщо лікарня?
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27.12.2021 00:55
+13
Вакциновані і невакциновані заражаються вірусом і розносять його однаково. Але вакцинованим дозволено їздити в переповнених автобусах, безалаберно тусуватись і називати 40% невакцинованих бидлом.
Щось ця фуйня, малята, починає нагадувати апартеїд
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27.12.2021 01:50
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госпиталя рады класть себе больных . они на них поднимают астрономические деньги .
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27.12.2021 06:22 Ответить
А больные толпой валят отдохнуть в больнице под кислородом пару недель. Это модно, весело и увлекательно.
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27.12.2021 09:57 Ответить
Прикинь, я даже знаю случаи, когда больничные покупаются..
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27.12.2021 10:39 Ответить
Прикинь, я даже знаю человека, который сознательно сам в психушку лег. Но факт наличия такого человека вовсе не говорит, что это массовое явление. Ты вот пойдешь сдаваться психиатрам? Нет? А надо бы.
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27.12.2021 18:55 Ответить
Прячься в подвал)
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27.12.2021 07:19 Ответить
Очень "легкий" Омикрон привел к рекордным детским госпитализациям в Великобритании. За последние 7 дней госпитализировали 396 детей
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27.12.2021 02:13 Ответить
24 December
Вышли данные по Англии.
.... Больше всего надо смотреть на стремительный рост суточных госпитализаций, это опережающий индикатор, к сожалению данные идут с двухдневной задержкой.
Я вижу полное совпадение ситуации с Нью-Йорком, причем развитие настолько стремительное, что страшно делать прогнозы.
Огромное число новых больных за более кортокий отрезок времени просто положит любую медсистему любой страны.
А кто не понимает всей серьезности, пусть почитает вчерашнее уведомление от СДС, где было разрешено работать даже больным медикам. Это не шутка, я абсолютно серьезно, СДС дал разрешение работать больным медикам при определенных обстоятельствах.
Евгений Истребин
24 December, 18:32 ·
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27.12.2021 02:22 Ответить
Ну и ладна. Чихай больше. Только главное. В своем ауле.
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27.12.2021 06:50 Ответить
. І ми особливо турбуємося про нещеплених -если волнуетесь то отстаньте от людей это единственное что вы шобла глобалисткая можете сделать
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27.12.2021 02:05 Ответить
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27.12.2021 02:07 Ответить
Фауч повинен сидіти в в'язниці!!! Це злочинець!!!
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27.12.2021 02:20 Ответить
А дурень потрiбен сидiти у дурдомi. I там распотякувати.
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27.12.2021 06:57 Ответить
Це ти про себе? Звідти розпатякуєш? А все ж таки, агресивна риторика у вівценутих "безсмертних" дещо згасла. Походу, дехто з них починають розуміти, що їх використали для експерементів, як дешеву біомассу. Дозволяти собі колоти якийсь неперевірений "шмундяк", можуть тільки люди: 1) в яких зовсім відсутній інстинкт самозбереження. Їм сказали - вакцинуваись і цього для них достатньо. Завтра накажуть прийти на площу, де їх будуть вішати, прийдуть! Тільки уточнять, зі своєю мотузкою приходити, чи там все враховано. 2) ці, якщо на халяву, будуть вакцинуватись кожного дня. і 3) люди, яких примусили "привитись" шмундяком, погрожуючи звільненням з роботи і т. д. Це - нещасні, підневольні люди, у них просто не було вибору. Вони, на відміну від 1) і 2) - не агресивні до "антиваксів".
Доречі: вже майже тиждень в Англії, з населенням близько 68,5млн, і де провакцинованих - 80%, кількість захворівших на "ковід"різко збільшилась. Десь близько 120 тис. в сутки.
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27.12.2021 08:18 Ответить
Я так понял тут круговая порука. Бот за бота. Как гаварицца "горой".
Чо так "мала" написюкал? Я так перву строчку прочел. И слил твои откровения в унитаз. Дерзай исчо.
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27.12.2021 08:24 Ответить
В ковидных темах я наблюдаю одних и тех же ботов с одной и той же риторикой. Причем в никаких других темах они не появляются, зато в этих они ведут агрессивную антиваксерскую пропаганду. Логики в их словах нет никакой, зато есть явные признаки религиозного фанатизма, ещё немного и начнут призывать несогласных с ними сжигать на кострах.

PS Если что, я не прививался, и не собираюсь прививаться, новый штамм свел вакцины в ноль, смысла вакцинироваться больше нет. Но мой выбор - это только мой личный выбор, мое право. Но я также уважаю право других беспокоиться о своем здоровье, и право государства на минимизацию потерь от эпидемии. И я категорически против, чтобы распространялась эта гора откровенного вранья, фобий и невежества антиваксеров.
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27.12.2021 19:07 Ответить
Сквжіть, будь ласка, які з "прогнозів", "розрахунків" та "моделювань" ковідних "експертів" справдилися ?
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27.12.2021 19:22 Ответить
Да масса, достаточно самому поискать примеры, они сразу найдутся. Совпадение с точностью 20-25% по срокам и количеству - это неплохой результат для человеческой помойки. Для принятий решений вполне годится.
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27.12.2021 19:29 Ответить
А я жодного не пам'ятаю.
Лише блеяння "борців", коли ситуація розвивається зовсім не так, як вони вумно розпатякували: тоді в хід ідуть свіжі, придумані на ходу, "гіпотези" і такі ж "рішення".
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27.12.2021 19:38 Ответить
И как "не так" у нас развивалась ситуация? Не вижу ничего, что бы шло вразрез с общепринятной моделью. Что касается "решений", то одно дело прогнозы и модели, а совсем другое - административные решения, которые принимаются. Вот тут, да, Содом и Гоморра. Но это опять таки ожидаемо, миром правят посредственности, и как только случается какой кризис, посредственности начинают активно факапить, по другому у них не получается. И это очень хорошо, что это всего лишь коронавирус, ничего особо угрожающего цивилизации. Будь угроза чуть серьезней, её бы тоже просрали по привычке.
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27.12.2021 19:57 Ответить
Я, наприклад, про втирання піплу, що при обколотому 70% (макс 75%) населенні все повернеться "до нормального" - до доковідного, знімуться всі обмеження і т.д.
В Україні до цього просто ще не дійшли, але дуже активно працюють в даному напрямку: бо мавпують Захід.

Після досягення показника було введено аусвайс, хоча жодних передумов не було, навпаки - к-ть позитивних тестиків зовсім низька.

А тепер при 12+ і 91,6% хоча б одним укольчиком (з листопада обколюють і 5-11) - ці самі морди прийняли рішення про третій укольчик через три місяці після 2-го (бо омікрончика не чекали: "застал врасплох", але ж "експерти" великі. І так само істота, яка міністр "охорони здоров'я" кривить пику і "експертно" заявляє, що провінція готова ввести обов'язкову ковідну ширку - якщо буде "необхідно". Ну, їм, звичайно "необхідно"). Жодних не те що повернень, а послаблень нема. На свята позакривали і те, куди ще можна було піти, або зменшили capacity до 50%. І зустрічатися можна лише 6-м людям в гостях, або двом родинам.

Про апокаліптичні прогнозики 45-50 тис "випадків" у вересні, які виявилися черговим пшиком, промовчу. Потім переправляли на 15 тис - теж пшик.

Той самий кощій фаучі теж "прогнози" робив - так і не збулися, зате "великий спеСіаліст".

І казочки про те, як вакцинка захищає від зараження і є єдиним шляхом "зупинити пандемію", притомні теж не забули. А потім затріпали-забовтали "гарантією легкого протікання і життя". І вже дійшли до 4ої у "чемпіонів світу".

Отаке "моделювання".
Воно то є - тільки для іншої аудиторії та з іншою метою.
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27.12.2021 20:49 Ответить
Вакциновані це для вас >>> https://m.youtube.com/watch?v=GfvDbC9_SvY
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27.12.2021 05:18 Ответить
Фауч смотрит на проблему односторонне и даже цинично, что большая заполненость больниц, это бОльшие расходы для государственного кармана.
Но у нас бушует Дельта, и умирает около 5% от заболевших, а это очень плохой показатель, чтоб там не вещали айболиты от Клоуна.
При всей уродливости статистики за прошедший праздничный день католического Рождества, у нас вчера зафиксировано 2810 заболевших и 138 умерших. Если сравнить с ЮАР, пораженной Омикроном, собственно, эта страна его "родина", то там вчера заболело 5603, но умер только 41 человек.
С точки зрения интересов общества в целом, и интересов отдельного человека в частности, повышенная летальность гораздо большее зло, чем большее количество переболевших и оставшихся в живых (при том что при Омикроне приходиться лечить в стационаре большее количество пациентов)
Мертвые невосполнимая утрата, и для их родных эта утрата в первую очередь не материальная. Заболеть Дельтой хуже.
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27.12.2021 05:55 Ответить
Слишком много текста. "разносторонний" ты наш.
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27.12.2021 07:00 Ответить
Бессмысленная бот-программа, засравшая ветку бессмысленным таргетированием.
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27.12.2021 07:21 Ответить
Если нас сравнить с любой Цивилизованоей страной, за последний квартал то видно что смертность зашкаливает..
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27.12.2021 07:14 Ответить
Кто же з этим спорит.
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27.12.2021 07:22 Ответить
Остапа понесло. Проносом. Вместе с его "смысловыми" испражнениями.
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27.12.2021 07:39 Ответить
Вижу, вижу малолетка, ты уже "взрослый", даже прочитал "12 стульев". Успокойся и не комплексуй из-за прыщей.
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27.12.2021 09:27 Ответить

Подправь пеньсне. Очкарик.
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27.12.2021 09:40 Ответить
Думаешь он 12 стульев читал? Оно смотрело кино..видать каникулы начались у деток, теперь будет много " экспертных" оценок от малолетних долбодятлов)))
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27.12.2021 10:42 Ответить
Представь Кондрашкин. Я даже читал "Золотой теленок" Ильфа и Петрова. Был там один такой персонаж . Дебиловатый Шура Балаганов. Точь в точь. Такой как ты.
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27.12.2021 20:10 Ответить
смертность у нас просто катастрофическая
больше 90 тыс, и это не предел!
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27.12.2021 23:35 Ответить
Израильтяне провели испытание терапевтического средства от КОВИДА под названием Амор-18 . Средство обеспечивает 100% излечение от вируса . Все пациенты принимавшие лекарство через несколько дней были выписаны из госпиталя . Израильтяне ищут госпиталя желающие принять участие в заключительной стадии испытания .
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
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27.12.2021 06:19 Ответить
Вот еще на эту тему.

Израиль одобрил таблетки Pfizer от коронавируса

mignews.com/news/health/izrail-odobril-tabletki-pfizer-ot-koronavirusa.html

Министерство здравоохранения Израиля выдало экстренное разрешение на использование перорального противовирусного препарата, таблеток Paxlovid от Pfizer, для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает The Times of Israel.

Государство заказало поставку сотни тысяч доз, чтобы использовать их в борьбе с новым штаммом коронавируса Omicron.

На прошлой неделе препарат Pаxlovid получил одобрение от FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По данным экспертов, препарат имеет легкие побочные эффекты и почти на 90% снизил количество госпитализаций и смертей среди пациентов, которые с наибольшей вероятностью заболеют тяжелым заболеванием.
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27.12.2021 08:04 Ответить
Ти диви, як воно повернулося. Головними спеціалістами по вірусах
стали двірники, конюхи, попи УПЦ МП і бомжі.
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27.12.2021 06:59 Ответить
Утомили уже, сил нет.
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27.12.2021 08:57 Ответить
Были "Утомленные Солнцем". Стали утомленные Омикроном. Выпей кофэ. Может полегчает.
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27.12.2021 10:02 Ответить
Антиваксеры были всегда, с времен Древнего Мира.Естественный отбор поможет нам от них избавиться,как не цинично это звучит.Не нужно делать прививки от от столбняка,туберкулеза,полиемиелита,кори ,краснухи и Паротита.Ни от чего им не надо делать.Природа сама о них позаботится.
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27.12.2021 09:22 Ответить
У Омикрона на 2% меньше тяжелых последствий, но в 2 раза больше заразившихся.
В итоге, будет больше тяжелых больных.
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27.12.2021 10:13 Ответить
почему должны быть переполнены больницы, если люди болеют легко? непонятно.
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27.12.2021 10:38 Ответить
В ОСНОВНОМ болеют легко. Если заразность выше в три раза, а тяжелых последствий меньше в два раза, в больницах будет гораздо больше пациентов, это должно быть понятно даже на интуитивном уровне.
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27.12.2021 19:12 Ответить
Молодец цензор когда черная макака Фаучи главный эксперд это серьезно!
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27.12.2021 11:23 Ответить
Кэри Муллис о ПЦР тестах и Фаучи
https://www.youtube.com/watch?v=ngSrREtL-9g&ab_channel=vaccinewiki
В 1983 г. американский биохимик Кэри Муллис (Kary Mullis) изобрел Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и в 1993 г. получил за это Нобелевскую премию.
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27.12.2021 12:50 Ответить
Бла бла бла, нахер это звиздешь. Какая забота!
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27.12.2021 15:17 Ответить
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