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Россия предостерегает от "военного решения конфликта" на Донбассе, потому что это "поставит под вопрос" государственность Украины, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия предостерегает от

Ситуация на Донбассе не должна решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос государственности Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Он отметил, что власти Соединенных Штатов и Украины знают о такой позиции РФ.

"Это то, о чем не раз говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но видите, остановить Киев почему-то никто не хочет", - заявил Песков.

Также читайте: США готовы ввести до сих пор невиданные санкции против России, - вице-президент Гаррис

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+73
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27.12.2021 02:09
+62
Говорящая писька заблеяла)
Не тебе нас поучать, гавнюк...
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27.12.2021 01:48
+56
Пішов на хрін цап смердючий!
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27.12.2021 01:51
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Страница 2 из 2
РАБссия выглядит усталой изношенной Клячей требующей у НАТО гарантий безопасности...,дже Брежнев с Андроповым не доходили до такого идиотизма граничащего полной Шизофрением и маразмом...,квартал 95 отдыхает...
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27.12.2021 08:59 Ответить
В черговий раз впевнююсь---московія фашистське утворення,бо всі ознки для цого є.
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27.12.2021 09:16 Ответить
Это поставит под вопрос легитимность кремлёвской банды, и ничего более
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27.12.2021 09:18 Ответить
Любят кацапы угрожать Украине потерей государственности. Это такая самоуверенность, шапкозакидательство. Однако в случае нападения параши на Украину, всё может быть с точностью наоборот. Получат сильные санкции, которые приведут к обнищанию населения, что в свою очередь приведёт к недовольству в регионах. Вообще-то все империи распадаются, это закон истории. И ещё, несмотря на слабую власть и наличие сильной пятой колонны в Украине, трудно представить, как кацапы смогут оккупировать такую территорию в современное время.
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27.12.2021 09:26 Ответить
Не,може,бути,а буде!!! Розгнівані укранці,виржуть,геть,усю кацапню ,до,Тихого океану
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27.12.2021 09:44 Ответить
ничего они оккупировать не смогут и не собирались . нет у них сил на полномаштабную войну . потявкали с целью ускорить сертификацию СП2 , но результат оказалься очень слабым .
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28.12.2021 02:26 Ответить
По-моєму ж, наш МЗС чітко висловився, що силового звільнення Донбасу не буде. І вже не раз.
А де чітка заява Кремля про те, що не буде масштабного наступу на Україну? Зе мав би взамін вимагати від Кремля таких же чітких заяв
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27.12.2021 09:27 Ответить
Обісцяні,На,застеріга.ть,й,Нам,погрожують Бидло!!!
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27.12.2021 09:40 Ответить
Я більше хвилююся через погрози Кадирова. Ні для кого не секрет що Зеленський боїться його...
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27.12.2021 09:44 Ответить

И государственности России тоже!
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27.12.2021 09:49 Ответить
Бабушку свою дохлой крысой пугать будешь, вражина!
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27.12.2021 10:02 Ответить
Запхай свій гоп-стоп у сраку путіносос недобитий!Вам тільки по морді дати і зразу в кущі відповзаєте,карабах показав усю вашу мощ.Просто в нас дуже лояльні керовніки,були б з такими яйцями як Ердогана сиділи б ви як срані миші під плінтусом!!!
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27.12.2021 10:11 Ответить
Кадиров заявив, що готовий вирішити "українську проблему Путіна і Зеленській за"

Интересно только как украинский народ на это посмотрит







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27.12.2021 10:17 Ответить
бояться чеченов, - это прерогатива русских... В 1919 году идейные вдохновители плешивого тоже пугали своей дикой дивизией украинцев. Махновцы порубали диких чеченов в капусту и как-то особенно этого не заметили=)
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27.12.2021 11:03 Ответить
Братський народ прийде зі зброєю поневолити нас але ляже в братські могили.
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27.12.2021 10:24 Ответить
Це вже було у 2014-му! Ну ніяк не лікується, чорнодупий!
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27.12.2021 10:28 Ответить
все согласно вновь-принятого ГОСТа. Аккуратно через каждые 50 см.
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27.12.2021 13:46 Ответить
Интересно как бы отреагировали продажные немцы с французами если б рашка так им сказала а не украинцам. Про угрозу государственности
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27.12.2021 10:37 Ответить
Заявили б, що воєнного вирішення конфлікту немає і здалися.
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27.12.2021 10:53 Ответить
террорганизация воюет и требует..как то так..
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27.12.2021 10:47 Ответить
Вашу адекватность можно поставить под вопрос!!! Ставить вы можете свой член - по своему желанию!!!!
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27.12.2021 10:52 Ответить
Будет военное решение, не будет военного решения, государственность Украины, давно под угрозой со стороны России! Уже семь лет, как оккупирован Крым и Донбасс! Уже Путин в открытую запугивает НАТО! Он не остановится, потому, как его годы и здоровье пошатнулось! Его личная задача, сравняться с президентом Америки, не решена! Россия сама приблизила НАТО и заставила его делать соответствующие выводы, а потому, только Китай ждет, когда напасть по-путински на самого Путина! Если Путин шелохнется, он потеряет не только страны СНГ, но и всю свою федерацию! А потому, он блефует, тряся ядерной дубинкой, хорошо памятуя, что ни Европа, ни Америка с Канадой, ни Япония..., в долгу не останутся! Раздербанят по периметру, как липку! Ег8о ультиматум, это проверка на вшивость самого Байдена! Так он Грузией проверял трусливого Обаму! Теперь он проверяет Украиной! Получит по мордам, навеки затихнет! Понятно ребенку - с уходом Путина, дурачков воевать ядерным оружием в России поубавится до нуля! А вслед за этим, отколется сам Кадыров, когда он станет России наконец в тягость! Все идет к развязке, когда в России придется "поднятым с колен" стоять на тех ногах по горло в дерьме! Украина похоронила мечты Путина о мировом господстве, а станет вторгаться, похоронит и самого Путина! Торжественно! С салютами и фейерверками, народными гуляниями, песнями, танцами, шествиями и транспортами! Войска дадут праздничный залп!
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27.12.2021 11:01 Ответить
Согласен с каждым словом, за исключением того, что в расии после путина не останется желающих повоевать, включая, ядерным оружием. Думаю, останется и много. Жирик и его клика, например.
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28.12.2021 09:57 Ответить
Піськов, брись в сраку!
Їбали ми тебе, твое х"йло і всю вашу "расеюматушку" оптом та вроздріб!
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27.12.2021 11:12 Ответить
тут якраз стане під питанням державність кацапії, як тільки підуть з України нескінченні каравани трун з кацапами
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27.12.2021 11:24 Ответить
Тоже мне испугал - как будто эта государственность в полном ее содержании здесь присутствует! Здесь государственность только для того, чтобы воровать и прятать в оффшоры наши бабки, поднимать тарифы на все, ущемлять пенсионеров (не путать с прокурорами и судьями с пенсией в 150 тыс грн в месяц), и постоянно смешить дебильными изворотами речи с экранов телевизоров.
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27.12.2021 12:07 Ответить
Ах ты ****! Что УКРАИНА скажет то и будешь делать, гнида!
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27.12.2021 12:21 Ответить
Державність України в сердцях Українців а державність Росіїї в Ж.... "Встанемо за тата з мамой за діток рідненьких. За лани широкі поля за ліси й гайочки за річки велики і малі струмочки піднімайсь козачий рід боронити неньку"
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27.12.2021 13:04 Ответить
Пицьков, дамбас будет возвращён мирно и ДОБРОВОЛЬНО.
Тебе понравится.
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27.12.2021 13:19 Ответить
Донбас не надо возвращать как минимум лет 30! И даже если РФ откажется от него то нужно снять бабки за все финансовые потери э, потом подождать на удалённом статусе что бы умерло хотя бы 2 поколения жителей Донбасса и только потом дать и только потом вернуть. Если нет силового варианта что бы показать что будет если повториться, то мирный вариант приведёт только к выстрелы себе в ногу.
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28.12.2021 00:13 Ответить
Про поколения - это очень правильно.
А молодёжь будет набираться ума в интернете.
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28.12.2021 01:34 Ответить
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27.12.2021 16:47 Ответить
УНИТАЗНЫЙ ЕРШИК )))
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27.12.2021 17:19 Ответить
С переходом Афганистана под талибов, в РФ стало достаточно опиатов для выроботки мудрых геополитических стратегий которые необходимо донести всему миру.
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28.12.2021 00:08 Ответить
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