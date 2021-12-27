Россия предостерегает от "военного решения конфликта" на Донбассе, потому что это "поставит под вопрос" государственность Украины, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация на Донбассе не должна решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос государственности Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Он отметил, что власти Соединенных Штатов и Украины знают о такой позиции РФ.
"Это то, о чем не раз говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но видите, остановить Киев почему-то никто не хочет", - заявил Песков.
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А де чітка заява Кремля про те, що не буде масштабного наступу на Україну? Зе мав би взамін вимагати від Кремля таких же чітких заяв
И государственности России тоже!
Интересно только как украинский народ на это посмотрит
Їбали ми тебе, твое х"йло і всю вашу "расеюматушку" оптом та вроздріб!
Тебе понравится.
А молодёжь будет набираться ума в интернете.