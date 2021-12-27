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Украинцы могут бесплатно получить лекарства от хронического обструктивного заболевания легких и болезни Паркинсона, - НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украинцы могут бесплатно получить лекарства от хронического обструктивного заболевания легких и болезни Паркинсона, - НСЗУ

В Украине расширяется перечень лекарств, которые предоставляются бесплатно: добавляются еще два заболевания.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, расширяется перечень доступных лекарств: "Это бесплатные лекарства, или с небольшой доплатой, которые пациент может получить. Добавляются еще два заболевания - это лекарство от хронического обструктивного заболевания легких, электронный рецепт на них можно будет получить и получить лекарство бесплатно в аптеке, а также болезнь Паркинсона".

Гудзь напомнила, что с 1 октября 2021 года программа "Доступные лекарства" расширилась лекарствами, в которых нуждаются люди с расстройствами психики и эпилепсией.

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"Также в программу входят лекарства для людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом. Обратитесь, пожалуйста, к своему семейному врачу, если у вас есть такой диагноз. Если вы нуждаетесь в таком лечении, он сможет выписать вам электронный рецепт. С этим рецептом можно пойти в аптеку и получить свое лекарство бесплатно", - пояснила она.

Автор: Наталя Джума
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Безкоштовно отримати, безкоштовно.
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27.12.2021 02:55 Ответить
хорошо.
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27.12.2021 03:12 Ответить
Кава сприятливо впливає на організм - знижується ризик захворіти на рак та інсульт, деменцією та хворобу Паркінсона, також речовини, що містяться у каві, гарно впливають на розумові здібності та знижують вірогідність розвитку хвороби Альцгеймера.
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27.12.2021 05:49 Ответить
бубасичке расскажи - ему улучшение мозговой деятельности не помешает.

хотя, боюсь, медицина там бессильна...
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27.12.2021 08:50 Ответить
минуло вже три місяці, як в автівку ЗЕбаната Шефіра влучили понад 10 куль… хвилююся за пораненого водія, як він там?
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27.12.2021 05:54 Ответить
ну його то лікують (якщо то був не спектакль)))) безкоштовно - це точно
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27.12.2021 08:37 Ответить
Вот это ужасное заболевание . Всем здоровья .
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27.12.2021 06:12 Ответить
Так можна отримати, чи будуть отримувати? Бо можна д і не отримати
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27.12.2021 07:07 Ответить
а маленьке поточнення - или с небольшой доплатой - додає шарму ))) хто буде вирішувати скільки і за які ліки треба доплатити?
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27.12.2021 08:39 Ответить
Та тих хто буде вирішувати більш ніж досить. А те що з доплатою так у мене чомусь сумнівів немає)
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27.12.2021 09:54 Ответить
.. а, с манией банапартизма тож без бабок?
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27.12.2021 08:47 Ответить
Безкоштовно отримати?
Мабуть препарат проходить іспити?
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27.12.2021 09:27 Ответить
Це пісня - " Летять вутки" -
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27.12.2021 12:52 Ответить
Спасибо, пахнет вкусно, ешьте сами.
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27.12.2021 13:17 Ответить
 
 