Украинцы могут бесплатно получить лекарства от хронического обструктивного заболевания легких и болезни Паркинсона, - НСЗУ

В Украине расширяется перечень лекарств, которые предоставляются бесплатно: добавляются еще два заболевания.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Лилия Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, расширяется перечень доступных лекарств: "Это бесплатные лекарства, или с небольшой доплатой, которые пациент может получить. Добавляются еще два заболевания - это лекарство от хронического обструктивного заболевания легких, электронный рецепт на них можно будет получить и получить лекарство бесплатно в аптеке, а также болезнь Паркинсона".

Гудзь напомнила, что с 1 октября 2021 года программа "Доступные лекарства" расширилась лекарствами, в которых нуждаются люди с расстройствами психики и эпилепсией.

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"Также в программу входят лекарства для людей, перенесших инфаркт или инсульт, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом. Обратитесь, пожалуйста, к своему семейному врачу, если у вас есть такой диагноз. Если вы нуждаетесь в таком лечении, он сможет выписать вам электронный рецепт. С этим рецептом можно пойти в аптеку и получить свое лекарство бесплатно", - пояснила она.