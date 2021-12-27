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Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 5 раз открывал огонь, с полуночи - 1, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов войск РФ на Донбассе. За сутки враг 5 раз открывал огонь, с полуночи - 1, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 26 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - рассказали в штабе ООС.

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"По состоянию на 7 часов утра 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитник находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - добавили в штабе.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сводке.

Автор: Наталя Джума
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27.12.2021 07:24 Ответить
Будь проклята кремлёвская нечисть и украинские прокремлёвские шестёрки.... Чтоб вам передохнуть и гореть в Аду! Это этим "перемирием" и "прекращением огня" гордится зелёное чмо, мечтающее посмотреть в путенскую ******?
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27.12.2021 07:35 Ответить
👿🐲🤢👹ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ , где "перемирие всеобъемлющие "?
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27.12.2021 09:45 Ответить
И не один здравомыслящий , ни на секунду , не верил в брехню урода д'Ерьмака ! Жаль , военные начальники идут на поводу агента рашисто
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27.12.2021 09:52 Ответить
Українським воїнам-якнайшвидшого одужання...
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27.12.2021 07:57 Ответить
"Режим тишины" по-дерьмаковски. Кстати,на каком основании дерьмак вообще это заявление делал? Ведь клован выдал указ,что подобное заявляют лишь он,шмыгаль и кулеба. На клована забили болт?
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27.12.2021 08:05 Ответить
Распределение обязанностей. Ермак - король. Зеленский шут, козлит придворных, представления разные дает на ТВ, шутки отмачивает, корчит рожицы.
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27.12.2021 08:33 Ответить
Порношут , своим дурацким заявлением ИМЕЛ В ВИДУ ,ТОЛЬКО РАБОТУ Порошенко по усилению коалиции против агрессора ***** , а зелегечмо боится ,его раздосадовать
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27.12.2021 09:48 Ответить
пораненим воїнам світла найскорішого одужання і повного відновлення...
.............
гоіть у пеклі москалі (с).... і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата...
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27.12.2021 08:33 Ответить
ермакомирие во всей красе
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27.12.2021 08:37 Ответить
дерьмоперемирие
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27.12.2021 08:45 Ответить
Про всеохоплююче перемир'я заявив Дермак,ордловці ці заяви спростували.
Не поважають свого на расєє.
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27.12.2021 08:52 Ответить
Нашим знову заборонили стріляти!
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27.12.2021 09:07 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей. Воин, убей русского, освободи украинскую землю от российской скверны. Только в таком виде допустимо присутствие русских оккупантов на украинской земле.
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27.12.2021 10:08 Ответить
Захисникам скорішого одужання!
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27.12.2021 13:01 Ответить
А як же "перемир"я імені єрмака"?
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27.12.2021 14:00 Ответить
 
 