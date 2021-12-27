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Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировали 385 808 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки 3337 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 280 338 595 случаев инфицирования, из них 385 808 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 416 734 человека, из них 3337 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 250,3 млн человек.

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Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 5-я в мире и 2-я в Европе.

Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 02
Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Любая система стремиться к равновесию. Бесчисленное множество короновирусов и микроорганизмов находится внутри человеческого организма. Почти у каждого можно обнаружить кишечную палочку и туберкулез, и при желании любого человека,можно обьявить зараженным,сотни короновирусов переносятся как воздушно капельным так и аэрозольным путем, разносятся животными, но лишь единицы заболевают. И тут фармкоорпорациям пришла гениальная идея, как срубить бабло, заставив вакцинироваться от того, что находится в равновесии в нас и вокруг нас. Дело стало за малым.
Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
Что успешно было и проделано.
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
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27.12.2021 08:02
+4
Е ні . Це результат тупості , впертості та невігластва антиваксерів . Але їх кількість стрімко скорочується щодоби . Тож все в нас буде добре . Не панікуйте .
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27.12.2021 08:07
+3
На наличие логики проверься!
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27.12.2021 08:17
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Правила форума Совет форумчан
Вакцин від ковіду є багато і різних в Україні . А це головне .
Та й смертність від ковіду серед вакцинованих - однакова у всіх країнах і рівна нулю . Тож все в нас в Україні ОК.
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27.12.2021 08:01 Ответить
На наличие логики проверься!
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27.12.2021 08:17 Ответить
не вимагайте логіки від пропутінських тролів-"антивакцинаторів"..
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27.12.2021 09:14 Ответить
Результати дії програми "Велике крадівництво"...
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27.12.2021 08:01 Ответить
Е ні . Це результат тупості , впертості та невігластва антиваксерів . Але їх кількість стрімко скорочується щодоби . Тож все в нас буде добре . Не панікуйте .
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27.12.2021 08:07 Ответить
Третє щеплення - через 6 місяців після другого . Черг немає . Україна не росія.
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27.12.2021 08:24 Ответить
Любая система стремиться к равновесию. Бесчисленное множество короновирусов и микроорганизмов находится внутри человеческого организма. Почти у каждого можно обнаружить кишечную палочку и туберкулез, и при желании любого человека,можно обьявить зараженным,сотни короновирусов переносятся как воздушно капельным так и аэрозольным путем, разносятся животными, но лишь единицы заболевают. И тут фармкоорпорациям пришла гениальная идея, как срубить бабло, заставив вакцинироваться от того, что находится в равновесии в нас и вокруг нас. Дело стало за малым.
Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
Что успешно было и проделано.
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
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27.12.2021 08:02 Ответить
Начали вы хорошо, а Украину зря сюда прилепили! Тогда уже с конкретными примерами желательно!
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27.12.2021 08:15 Ответить
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений...

трохи не так...

Планувалось ПРИПИнити ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ.

Доктором Смерть Супрун.

у бюджет і Гройсмана-Порошенко...

апропо..

частина правди у тому,що це було організовано міжнародною фарммафією,Є...

тому що Супрун не була креатурою Пєті...
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27.12.2021 09:18 Ответить
Вакцинувався , отримав 1000 гр , їзджу по новеньких дорогах , хоч трохи і засніжених. Україна - країна мрій 🇺🇦😎👍.
Всім добра , гарного настрою , смачної куті та веселих Різдв'яних та Новорічних свят !
Христос Народився !!!
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27.12.2021 08:16 Ответить
В Бельгии вышли до 5 тыс. человек на акции протестов против закрытия кинотеатров , театров.
А у нас наоборот дают 1000 шоб в кино ходили.
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27.12.2021 08:21 Ответить
В Бельгії всього 5 тис. 😁 . Почав шукати на карті - ледве знайшов . Це частина Бенілюксу🤣
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27.12.2021 08:28 Ответить
Как ни странно, правдоподобной выглядит только статистика из России и Украины.
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27.12.2021 08:21 Ответить
Мне более понравилась точнейшая статистика из Великобритании и Испании. Топ сикрет?
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27.12.2021 08:25 Ответить
якщо врахувати ,що статистика расєйська рази в три занижена...
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27.12.2021 09:22 Ответить
Напомню как давича ахметовский менеджер шПигель с малоПИД...роским, бениным нарко-уклонистом кричали что они лидеры по борьбе с короной, это после продажи 200.000.000 масок распираторов 3 класса в китай по 2гр в начале пандемии со своим подельником радуцким, полный провал запасов кислорода, ни одной больницы со 100% выплатой надбавок, за то мы по 4 млрд. долгов прощаем бене и "строим" дороги в три дорога через бенины фирмы с качеством 2-3 балла по 5 льной, но ни чего ЗЕБилы схавают...
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27.12.2021 08:48 Ответить
бреши,та в міру.. ))

Радник Зеленського продав у Китай весь запас українських масок
20.03.2020

На Харківському заводі медпрепаратів викупили весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника. Усього скупили 28 мільйонів захисних масок. За даними експерта - це був фельдшер Радуцький.
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27.12.2021 09:20 Ответить
Неправильное заглавие.
Совсем нет позитива.
Правильно будет так

УКРАИНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО ЭСТЕСТВЕННОМУ ОТБОРУ НАСЕЛЕНИЯ.
Нецивилизованная, необразованная, часть населения Украины со своими дикими и средневековыми представлениями о здоровье и болезнях которые ,,даются свыше как наказание высших сил" сокращается в Украине достойными темпами.
В том числе и благодаря мудрому руководству правительства и президента Украины предоставившими вопросы селекции и выживания на усмотрение неменее мудрой природы и наимудрейшим коронавирусам.
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27.12.2021 08:53 Ответить
ні..

Супрун з її Протяг-це вітер НЕ ОБІЙТИ...
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27.12.2021 09:21 Ответить
 
 