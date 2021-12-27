Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировали 385 808 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки 3337 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 280 338 595 случаев инфицирования, из них 385 808 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 416 734 человека, из них 3337 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 250,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 5-я в мире и 2-я в Европе.





