Украина - пятая в мире и вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировали 385 808 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки 3337 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 280 338 595 случаев инфицирования, из них 385 808 за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 416 734 человека, из них 3337 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 250,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 11-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 5-я в мире и 2-я в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Та й смертність від ковіду серед вакцинованих - однакова у всіх країнах і рівна нулю . Тож все в нас в Україні ОК.
Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
Что успешно было и проделано.
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
трохи не так...
Планувалось ПРИПИнити ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ.
Доктором Смерть Супрун.
у бюджет і Гройсмана-Порошенко...
апропо..
частина правди у тому,що це було організовано міжнародною фарммафією,Є...
тому що Супрун не була креатурою Пєті...
Всім добра , гарного настрою , смачної куті та веселих Різдв'яних та Новорічних свят !
Христос Народився !!!
А у нас наоборот дают 1000 шоб в кино ходили.
Радник Зеленського продав у Китай весь запас українських масок
20.03.2020
На Харківському заводі медпрепаратів викупили весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника. Усього скупили 28 мільйонів захисних масок. За даними експерта - це був фельдшер Радуцький.
Совсем нет позитива.
Правильно будет так
УКРАИНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО ЭСТЕСТВЕННОМУ ОТБОРУ НАСЕЛЕНИЯ.
Нецивилизованная, необразованная, часть населения Украины со своими дикими и средневековыми представлениями о здоровье и болезнях которые ,,даются свыше как наказание высших сил" сокращается в Украине достойными темпами.
В том числе и благодаря мудрому руководству правительства и президента Украины предоставившими вопросы селекции и выживания на усмотрение неменее мудрой природы и наимудрейшим коронавирусам.
Супрун з її Протяг-це вітер НЕ ОБІЙТИ...