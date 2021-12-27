Соглашение об ассоциации нужно углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
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Россия не может заморозить интеграцию Украины в НАТО и ЕС – украинский народ должен сам решать свое будущее.
Об этом в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Главе Еврокомиссии задали вопрос, не опасаются ли в руководстве Евросоюза, что диалог Россия-США может заморозить интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также повлиять на аналогичные перспективы и других стран типа Грузии и Армении. Еврочиновник сказала, что "мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и способность решать свою судьбу".
"Я знаю, что и Соединенные Штаты разделяют эти принципы. Украинский народ должен сам решать свое будущее", – сказала глава Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен добавила, что поддержка со стороны ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые "нужно изучить и углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, а также для Грузии и Молдовы".
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ни одна нормальная страна в мире не вывозит ресурсы, а старается изготовить/произвести товар внутри, тем самым, развивает собственное производство, создает добавленную стоимость, увеличивает занятость и соответственно благосостояние населения.
И только наши дебилы радуются от того, что вывозятся из страны за гроши ценнейшие ресурсы, а все средства остаются в офшорах на счетах иностранных банков и работают на чужую экономику.
Наша страна уже стала сырьевым придатком и, к сожалению, люди тоже стали сырьем и вынуждены выезжать за границу перерабатывать наше же сырье превращая его в товар...
вот такой путь нам предлагают...