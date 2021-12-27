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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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ассоциация (972) евроинтеграция (2115) Еврокомиссия (1319) членство в НАТО (1222) членство в ЕС (779) Евросоюз (15948) Урсула фон дер Ляйен (376)

Соглашение об ассоциации нужно углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Соглашение об ассоциации нужно углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Россия не может заморозить интеграцию Украины в НАТО и ЕС – украинский народ должен сам решать свое будущее.

Об этом в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Главе Еврокомиссии задали вопрос, не опасаются ли в руководстве Евросоюза, что диалог Россия-США может заморозить интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также повлиять на аналогичные перспективы и других стран типа Грузии и Армении. Еврочиновник сказала, что "мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и способность решать свою судьбу".

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"Я знаю, что и Соединенные Штаты разделяют эти принципы. Украинский народ должен сам решать свое будущее", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что поддержка со стороны ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые "нужно изучить и углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, а также для Грузии и Молдовы".

Автор: Наталя Джума
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І це добре, тому що аграрна продукція України заслуговує на більш поширене вживання ніж історичні межі власної країни
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27.12.2021 08:27 Ответить
А літаки? КрАЗи, зброя, деревообробка?
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27.12.2021 08:58 Ответить
"Свободная" торговля с ЕС со смешными квотами, некоторые из которых Украина исчерпывает за несколько январских дней. И украинцы которые боятся прямо сказать им об этом.
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27.12.2021 08:53 Ответить
Справа не в "бояться сказати", а в тому що ніхто ні про що не запитує. І всім насрать.
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27.12.2021 08:55 Ответить
Оце і вся "євроінтеграція"? Та пішли ви зі своєю недолугою угодою.
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27.12.2021 08:53 Ответить
углубить, что бы еще больше сырья вывозилось из страны за копейки?
ни одна нормальная страна в мире не вывозит ресурсы, а старается изготовить/произвести товар внутри, тем самым, развивает собственное производство, создает добавленную стоимость, увеличивает занятость и соответственно благосостояние населения.
И только наши дебилы радуются от того, что вывозятся из страны за гроши ценнейшие ресурсы, а все средства остаются в офшорах на счетах иностранных банков и работают на чужую экономику.
Наша страна уже стала сырьевым придатком и, к сожалению, люди тоже стали сырьем и вынуждены выезжать за границу перерабатывать наше же сырье превращая его в товар...
вот такой путь нам предлагают...
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27.12.2021 10:27 Ответить
Наші проблеми не від ставлення до нас ЄС, а від побудованої тут за 30 років антиЄС в усіх сенсах.
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27.12.2021 10:45 Ответить
Главное и по существу.На практике товарооборот с Украиной со странами ЕС,США,Австралией,Канадой и другими цивилизованными странами должен значительно увеличиваться,чуть ли не на порядок.Тогда и народ Украины станет богаче и ценности демократии станут объёмными. Страна будет жить по другим законам.Но пока при этой власти это маловероятно.
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27.12.2021 12:36 Ответить
 
 