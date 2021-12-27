Соглашение об ассоциации нужно углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Россия не может заморозить интеграцию Украины в НАТО и ЕС – украинский народ должен сам решать свое будущее.

Об этом в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Главе Еврокомиссии задали вопрос, не опасаются ли в руководстве Евросоюза, что диалог Россия-США может заморозить интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также повлиять на аналогичные перспективы и других стран типа Грузии и Армении. Еврочиновник сказала, что "мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и способность решать свою судьбу".

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"Я знаю, что и Соединенные Штаты разделяют эти принципы. Украинский народ должен сам решать свое будущее", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен добавила, что поддержка со стороны ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые "нужно изучить и углубить, чтобы торговля была прибыльнее для Украины, а также для Грузии и Молдовы".