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Великобритания эвакуирует из Украины своих военных инструкторов в случае вторжения РФ, - министр обороны Уоллес

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Великобритания эвакуирует из Украины своих военных инструкторов в случае вторжения РФ, - министр обороны Уоллес

Командование британской армии составило план действий на случай вторжения российских войск в Украину.

Об этом 26 декабря написало издание Daily Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Речь идет об эвакуации из Украины около 100 инструкторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания включила Россию в список враждебных государств

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, маловероятно, что британские военные будут сражаться с российскими войсками на территории Украины.

Британские инструкторы дислоцируются в Яворове Львовской области. В случае вторжения они направятся к польской границе. Небольшая группа штабных офицеров, которая находится в Киеве, также направится к границе, отметили в публикации.

Решение об эвакуации примет начальник отдела совместных операций Чарли Стрикленд.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
Ядерное оружие верните,и пиз...те на все четыре стороны.
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27.12.2021 08:56
+40
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27.12.2021 09:12
+23
спасая свою шкуру,браво! кацапов от таких новостей еще больше вдохновляет на окупацию
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27.12.2021 09:03
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Назовите хоть одну причину, ради которой британцы готовы умереть в войне за Украину.
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27.12.2021 10:03 Ответить
Поцікався скільки грошей тримає королівство які вивели за РФ, як стверджують російські опозиціонери. . Якщо ти думаєш що інших грошей там немає то боюся що помиляєшся. Виведення грошей з бідних країн це основна причина нестабільності, бідності, міграції і воєн. Причин мало?)
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27.12.2021 10:15 Ответить
То что они прямые подписанты Будапештского договора, которые гарантировали безопасность в обмен на ЯО
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27.12.2021 10:49 Ответить
Меморандум - как правило, не имеющий юридической силы документ, который предваряет составление контракта.
В Будапештском меморандуме нет никакой ответственности за невыполнение!
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27.12.2021 11:03 Ответить
Серьезно? Хотите сказать что нас просто надурили? Так мы теперь можем наново создать ЯО или например купить у той же Северной Кореи ядерные боеголовки в обмен на ракетоносители которых у нас жопой жуй.
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27.12.2021 11:06 Ответить
Можно воспринимать по разному.
Надули или мы выдали желаемое за действительное.
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27.12.2021 11:47 Ответить
Западные политики может и не против пожертвовать парой тысяч солдат, но избиратели категорически против. Так что им приходится умеривать свой петушиный задор когда дело касается военных действий.
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27.12.2021 10:08 Ответить
Херои, мамой клянусь!!!
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27.12.2021 10:21 Ответить
РАБссия воюет с Украиной с 1939 года...по факту...,а если быть точными то после 23 августа 1939 года,когда на Мацковию прилетал фон Риббентроп для заключения братского союза на 10 лет с быдлом Сралина...,тут интересно другое...14 апреля 1945 года Сралин издал указ о подготовке штурма Берлина...и именно в этот день вышел еще один украз мудака всех времен и народов."О засекречивании на 25 лет любых событий связанных со 2 Мировой войной"...,потом этот же указ продлил еще на 25 лет Брежнев в 1970 году продлил еще на 25 лет секретную паБЕДУ над Гитлером...Путлер продлил эту же матню до 2040 года...Странная паБЕДА...кажуть Марк Солонин и Виктор Суворов....СССр нет,а паБЕДА жива...
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27.12.2021 10:22 Ответить
А що не так? Тут при обліку жінок, вже соплі і скигління почались, а ви хочете, щоб солдати острівної держави, яка немає з нами кордону гинули за Україну?
Ви спочатку фесбешніків ермака, татарова, голову зовнішньої розвідки поміняйте, а потім якійсь вимоги до Великобританії ставте.
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27.12.2021 10:23 Ответить
73% идиотов в 2019 году уже сделали выбор...не парьтесь... Тут я согласен с Виталией Портниковым,Украина не доросла ще громадянського суспільства...може у 2045 році й доросте...
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27.12.2021 10:33 Ответить
Беда в том, что первые три спят очень чутко....
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27.12.2021 10:49 Ответить
Инструктора инструктируют, солдаты воюют.
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27.12.2021 10:38 Ответить
А, кто ж тут последний в ИНСТРУКТОРА？
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27.12.2021 10:46 Ответить
－Я, вообще－то не Гинеколог！Но...😀посмотреть могу！😀😀😀😀😀😀😀
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27.12.2021 10:40 Ответить
Спасибо за Будапештский договор и за то что выдурили у нас ЯО, сцыкуны бл
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27.12.2021 10:47 Ответить
Они не сцыкуны, они суровые прагматики. Там где нужны Бусы, там будут стеклянные бусы. А там где нужна сила － будет конкретная сила.
Вся история Британской империи тому подтверждение. А насчет ЯО, так намного легче разговаривать с одной ядерной страной, чем пятнадцатью....😀Не？
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27.12.2021 10:58 Ответить
Вони імпоентні!
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27.12.2021 13:01 Ответить
Дивуюсь нашим медіа! Як можна теражувати неперевірені слухи, "бульварної гезетенкі" яка ще й на останньому місці серед таких газетенок! Ви хоч почитайте що це за таблоїд та що він друкуе, і які зним негаразди трапляються! Ну не наводьте паніку! Все це елементи гібрідної війни!
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27.12.2021 10:54 Ответить
В разі нашої перемоги, боюсь подумати якою ціною, тоді вони нас прийняли би в нато. Питання нахрєн тоді воно потрібно. Краще би мовчав цей міністер
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27.12.2021 10:58 Ответить
Тоді,они х_р нш прийматимуть!Усі,скопом...
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27.12.2021 13:00 Ответить
чудаки ! добрых колонизаторов НЕ БЫВАЕТ .... может быть Виргинские , Каймановы и пр острова под английской короной не знают , что за денежки к ним перетекают и отмываются ... богатые становятся еще богаче , а бедные беднее ... какие могут быть иллюзии ???
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27.12.2021 11:05 Ответить
Не буває, але парадокс, бувші британські колонії живуть на порядок краще за російські чи іспанські, не знаю за Каймани, але на Ямайці таксист коли заробляє 190 дол в день, вважає його поганим, в тій же Мексиці це мрія, про Кубу не будем.
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27.12.2021 13:18 Ответить
07.09.1939 Франция перешла в наступление. Вооруженные силы Англии и Франции в 5ть раз превосходили Германскую армию. ( фильм "Вторая мировая") Кто надеется на НАТО, тот не знает истории.
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27.12.2021 11:11 Ответить
Чого,вартують,Усі 'героїчні' сусіди знаємо достеменно! Нікчеми,що нездатні,ані жити,ні подохнути Геть,уся,їх істоія,це,історія слизняків,що,невідоо,яким чином,невиздохли!!! Але,щоНам,до неповноцінних. З поганих овець,аби вови пук...
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27.12.2021 12:58 Ответить
8 лет как напали. Захватили у Украины 10% территории. Убили 20000 украинцев и 300 европейцев. Вопрос - где мощнейшие санкции, хотя бы? По факту формула Штайнмайера, северный поток, автомобильные заводы в подмосковье, высокотехнологичное оборудование в оккупированный Крым, помощь в постройке моста в Крым, самолёты Аэрофлота и не только, которые летают в Крым так же летают по всему миру. Где санкции?!
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27.12.2021 11:46 Ответить
"Гибридна" эта война лишь потому, что политиканы отказались называть вещи своими именами!
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27.12.2021 12:10 Ответить
_"Гибридна" эта война лишь потому, что политиканы (Запад), подыгрывая агрессору, отказались называть вещи своими именами!
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27.12.2021 12:26 Ответить
отличные партнеры и друзья. В случае малейшего шухера стремительно убегают.
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27.12.2021 12:47 Ответить
Так , то що їхні громадяни - вояки не будуть воювати за Україну , уже давно сказано
Ней поставлять новітнє результативне озброєння !
Ней навчать наших ним користуватися !
Ней передадуть інші військові знання та інформацію нашому командуванню !
А воювати та проливати кров за Україну - будуть українці .

П.С. Ней ще не забудуть обіцяні економічні санкції запровадити !
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27.12.2021 13:53 Ответить
Оце,шикарна,Нація!!! Оце,стандарти....сцяти,й перрдіти
Довбвнуті!!! Як,вони,ще Існують?Посміховиська! Нікчемні шути!
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27.12.2021 12:50 Ответить
Вот и все гарантии подписантов будапештского меморандума тоже ничего не значат
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27.12.2021 15:11 Ответить
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