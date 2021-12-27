Великобритания эвакуирует из Украины своих военных инструкторов в случае вторжения РФ, - министр обороны Уоллес

Командование британской армии составило план действий на случай вторжения российских войск в Украину.

Об этом 26 декабря написало издание Daily Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Речь идет об эвакуации из Украины около 100 инструкторов.

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По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, маловероятно, что британские военные будут сражаться с российскими войсками на территории Украины.



Британские инструкторы дислоцируются в Яворове Львовской области. В случае вторжения они направятся к польской границе. Небольшая группа штабных офицеров, которая находится в Киеве, также направится к границе, отметили в публикации.



Решение об эвакуации примет начальник отдела совместных операций Чарли Стрикленд.