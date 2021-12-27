Великобритания эвакуирует из Украины своих военных инструкторов в случае вторжения РФ, - министр обороны Уоллес
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командование британской армии составило план действий на случай вторжения российских войск в Украину.
Об этом 26 декабря написало издание Daily Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Речь идет об эвакуации из Украины около 100 инструкторов.
По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, маловероятно, что британские военные будут сражаться с российскими войсками на территории Украины.
Британские инструкторы дислоцируются в Яворове Львовской области. В случае вторжения они направятся к польской границе. Небольшая группа штабных офицеров, которая находится в Киеве, также направится к границе, отметили в публикации.
Решение об эвакуации примет начальник отдела совместных операций Чарли Стрикленд.
Топ комментарии
+49 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий27.12.2021 08:56
+40 хужє не будєт
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+23 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий27.12.2021 09:03
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Надули или мы выдали желаемое за действительное.
Ви спочатку фесбешніків ермака, татарова, голову зовнішньої розвідки поміняйте, а потім якійсь вимоги до Великобританії ставте.
Вся история Британской империи тому подтверждение. А насчет ЯО, так намного легче разговаривать с одной ядерной страной, чем пятнадцатью....😀Не？
Ней поставлять новітнє результативне озброєння !
Ней навчать наших ним користуватися !
Ней передадуть інші військові знання та інформацію нашому командуванню !
А воювати та проливати кров за Україну - будуть українці .
П.С. Ней ще не забудуть обіцяні економічні санкції запровадити !
Довбвнуті!!! Як,вони,ще Існують?Посміховиська! Нікчемні шути!