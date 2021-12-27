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COVID-19 - не последняя пандемия, с которой столкнется человечество. Надо готовиться к следующей, - генсек ООН Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-19 - не последняя пандемия, с которой столкнется человечество. Надо готовиться к следующей, - генсек ООН Гутерриш

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.

Об этом в Твиттере написал генеральный секретарь ООН Антониу Гетерриш, передает Цензор.НЕТ.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", - заявил он.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Генеральная Ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После окончания пандемии мир останется с более серьезными проблемами, чем до ее начала, – глава ВОЗ Гебреесус

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Бесполезная организация транслирует бесполезные вещи. Да, вирусы будут, они всегда были. Это открытие для кого вообще? Всё равно, что скаазать, что завтра взойдёт солнце. Даже если будет пасмурно его не будет видно.
И главное, единственная подготовка предлагаемая им - дате денег. И всё. Бездарности, блд.
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27.12.2021 09:34
+10
то ви стверджуете що оця "повязка" марля е панацея від..... сам фізичний розмір "ковіда" ви знаете ....
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27.12.2021 09:53
+6
Та да..
На дурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним шо хошь..(с)
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27.12.2021 09:31
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Правила форума Совет форумчан
Та шо вы говорите, это было понятно еще в 2003 году при вспышке SARS CoV-1 в Восточной Азии. С тех пор в Южной Корее и Японии люди повсеместно носят макси и о чудо при вспышке SARS CoV-2 у них был низкий уровень заболеваемости, а если учитывать плотность население Японии имеющей 160М на своих маленьких островах, то у них "эпидемии" не было совсем.

Что было в Украине? В начале эпидемии КОВИД(SARS CoV-2) правительство Украины делало нихрена, а барыги продавали запасы масок по очень высокой цене заграницу, ну маемо шо маемо и конечно же #сделаемЛоховВместе, потом началось строительство дорог за счет КОВИДного фонда 💩
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27.12.2021 09:19 Ответить
то ви стверджуете що оця "повязка" марля е панацея від..... сам фізичний розмір "ковіда" ви знаете ....
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27.12.2021 09:53 Ответить
стоит изучать мат часть, а не придумывать

"сам вирус" не может перемещаться по воздуху, а путешествует с частичками человеческих жидкостей таких как слюна или мокрота, а их как раз маска и задерживает, и нет вирус сам с маски не переползет на вас потому что у него "нет ног"
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27.12.2021 10:00 Ответить
вивчаючи спец часть ви чули і про розмір частичек "воздуха " - я умисно не писав про це одразу....- так от - найбільша !!!! частичка "воздуха на якій "закріпились" мільярд частин "паразита" до розміру одніеї "дірюльки" ( буду намагатись доступно) у "МАСЦІ" - отій простій та доступній, не спеціалізовані по класу ..... це то саме що один піксель до формату А;.... так що 20 масок - отих із аптеки , а ще краще "дизайнерських" -це буде саме те.....
розкажіть мені - як казала "влада" , що ці марлеві ще потрібні і на свіжому повітрі ....про патрулі у парках, та 20 поліцейськиї які ловили молодого хлопця що купався у киеві памятаем...
а також розкажіть по - матчастині , через який період у приміщенні, при видиханні , що стаеться із маскою...- і чи не працюе вона церез 5 хвилин уже як магніт....
будь ласка пане академіку.....
а я ще багато чого можу вам відносно отих промокащек марлевих - по матчастині....
і наостанок - протів ціеї лабораторної хімки - читай зброї....( я не буду зарас про конспірології- це умисно - вар 1 , чи це людський фактор - "щось пішло не так" ... - але спецслужби уже давно цій хімці дали код КПК- що означае комуністична партія китаю.....
так що всі в автопром - ударим так сказать по- бездорожью...- как говаривал один персонаж по- матчасти ....
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27.12.2021 10:26 Ответить
хватит распространять свои фантазии, КОВИД перемещается с частичками человеческих жидкостей (слюна, мокрота) он не является что называется в английской терминологии airborn, то есть способным перемещаться по воздуху самостоятельно
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27.12.2021 10:30 Ответить
де я сказав хоча б одне слово що паразит ковід "переміщается" самостійно -
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27.12.2021 10:32 Ответить
какой "паразит"? КОВИД это вирус

Шо это за бред сумашедшего?

вивчаючи спец часть ви чули і про розмір частичек "воздуха " - я умисно не писав про це одразу....- так от - найбільша !!!! частичка "воздуха на якій "закріпились" мільярд частин "паразита" до розміру одніеї "дірюльки"

Какие "частички воздуха" воздух - это газовая смесь, газы состоят из молекул, КОВИД не может перемещаться по воздуху прикрепляясь к молекулам.
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27.12.2021 10:38 Ответить
а - аргументи по- матчасті закінчилис...... - починается шаблони про "бред"...
про клас Масок ( чи костюмів) добродій щось чув....
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27.12.2021 10:43 Ответить
каким словом можно описать "терминологию" про "частички воздуха"?!

медицинские маски задерживают частички человеческих жидкостей находящихся в воздухе от попадания оральным и назальными путями, которые являются основными путями передачи инфекций, перемещающихся воздушно-капельным путем и предотвращают попадание их в воздух со стороны носящего или для чего как вам кажется их носят в больнице? для красоты?

КОВИД передается воздушно-капельным путем, не передается воздушным, маски останавливают "капли" человеческих жидкостей содержащих частички вируса
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27.12.2021 10:54 Ответить
щиро вдячний - реально ...ввечері буде вільний час ... я виділю ще 5 -ть хвилин ...
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27.12.2021 10:59 Ответить
Лізти в мікросвіт біологічних систем зі штангенциркулем (тобто з механістичними поняттями макросвіту) - то велика помилка. Наприклад, вірус ВІЧ менше пор латексу в презервативах, але, пори це, презервативи надійно захищають від інфікування ВІЧ.
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27.12.2021 10:37 Ответить
тут частково згоден... - але я добродію "масочнику" по матчасти намагався надто доступно і без "інгліш"...
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27.12.2021 10:44 Ответить
Сложно сравнивать Японию и Украину. Маски они носят еще с конца 70-Х. У них культурный принцип "не навреди соседу". При малейших признаках ОРВИ, гриппа ... одевают маски, что бы не заразить окружающих.
О медицине. Мои друзья работали врачами в Японии 12 лет. Еще с 80-х годов разработана система упреждающая хронические заболевания. И главное, врачи лечат пациентов! Они вернулись в Украину, с новыми знаниями, навыками и опытом. Но не смогли здесь работать. Через год уехали.
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27.12.2021 09:58 Ответить
Южная Корея приобщилась к этому после SARS CoV-1, суть в том что это работает
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27.12.2021 10:02 Ответить
Да, это работает. Особенно эффективно в совокупности с медициной.
Однако, каков % населения Украины, готово чем то пожертвовать ради незнакомого человека?
90% не готовы, но готовы улучшить своё удобство за счет других.
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27.12.2021 10:09 Ответить
Оставь себе мнение "специалиста" у которого "размер вируса слишком маленький" и "маска нипаможет". Уже есть результат массового ношения масок в Южной Корее и Японии.

Старайся лучше тролль
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27.12.2021 13:23 Ответить
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27.12.2021 13:25 Ответить
ПНХ
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27.12.2021 09:26 Ответить
Та да..
На дурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним шо хошь..(с)
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27.12.2021 09:31 Ответить
Бесполезная организация транслирует бесполезные вещи. Да, вирусы будут, они всегда были. Это открытие для кого вообще? Всё равно, что скаазать, что завтра взойдёт солнце. Даже если будет пасмурно его не будет видно.
И главное, единственная подготовка предлагаемая им - дате денег. И всё. Бездарности, блд.
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27.12.2021 09:34 Ответить
На початку пандемії, ця організація видала інструкцію "мити_руки_не_менше_20-ти_секунд" Трамп перестав фінансувати цю китайську маріонетку, але дурнуватий Байден повернув все назад.
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27.12.2021 13:00 Ответить
піду шнурки прасувати
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27.12.2021 09:35 Ответить
Так мы почти готовы к новым пандемиям!
1) Медицина перешла от принципа "Вылечи" к принципу "не сделай хуже".
2) Продукты питания делают из "чего попало". государство давно забило на контроль.
3) Экономика переведена из разряда "жить с каждым днем лучше" в режим "выживание".
4) Народ массово употребляет спиртное, травят друг друга выхлопными газами ...
...
Ах, да. Не готовы выжить в новых пандемиях.
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27.12.2021 09:45 Ответить
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..
😷
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27.12.2021 09:45 Ответить
десь так

https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms

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27.12.2021 09:48 Ответить
Носите маски и укрепляйте иммунитет! Всем добра!
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27.12.2021 10:12 Ответить
Другими словами - если вы разгоните левацкий ВОЗ, то кто тогда будет бороться со следующими эпидемиями? Гетерриш - уголовник,который в сговоре с КНР скрыл начало пандемии и непосредственно виновен в смерти миллионов людей.Гаага - вот где этот тип должен сегодня находиться.Генассамлбея ООН должна рано или поздно принять такое решение!
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27.12.2021 10:13 Ответить
Будь готов. Усегда готов.- девіз ВОЗ.
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27.12.2021 10:18 Ответить
А ВОЗ и ныне там... А там наверняка неплохо жить!
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27.12.2021 10:26 Ответить
Гутерріш сказав "2х2=4", ковідіотам для збудження цього достатньо.
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27.12.2021 10:40 Ответить
До тих пір, поки козлодоєви всіх сортів не опиняться в реанімації, з ковідом і в кисневій масці, або не втратять від ковід-пневмонії рідних - до них не дійде. Є особини, до яких доходить не через інтелект, а через біль.
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27.12.2021 12:23 Ответить
это признание в намерении совершить преступление, выпустить новый вирус
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27.12.2021 11:57 Ответить
 
 