COVID-19 - не последняя пандемия, с которой столкнется человечество. Надо готовиться к следующей, - генсек ООН Гутерриш

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.

Об этом в Твиттере написал генеральный секретарь ООН Антониу Гетерриш, передает Цензор.НЕТ.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", - заявил он.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Генеральная Ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в прошлом году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.

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