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В случае отказа НАТО выполнять требования России ответ может быть "разным", - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Он (ответ. - Ред.) может быть разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал президент страны-агрессора.
В то же время Путин заявил, что РФ будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.
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Или цензор каждый день будет его публиковать???
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Полный желудок ни как не приводит к нарастанию мышечной массы. Жир, это не мышцы
На бутилках сидите, швабры в ану,сах носите, платите мзду чебурекам однако всьо равно вяликие и непабидимые. Вот эта характер!
Умом Россию не понять.
У нас свои дела , а ваши ответы в кадыровым , это уж не наш вопрос!!!